Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B.15:59

Nel secondo tempo è successo di tutto. Sblocca il match Casasola, Tutino pareggia su rigore. Poi è Raimondo show, con una doppietta. La Ternana torna a vincere in trasferta dopo oltre un anno. Seconda sconfitta consecutiva per il Cosenza. 15:58

CARTELLINO GIALLO PER IL COSENZA. Ammonito Marras per il fallo su Raimondo.15:53

CARTELLINO GIALLO PER LA TERNANA. Ammonito Favasuli.15:52

CARTELLINO GIALLO PER LA TERNANA. Ammonito Sorensen per il fallo su Forte.15:47

SOSTITUZIONE PER LA TERNANA. Fuori Falletti, dentro Luperini.15:44

SOSTITUZIONE PER LA TERNANA. Fuori Casasola, dentro Mantovani.15:38

SOSTITUZIONE PER IL COSENZA. Fuori Mazzocchi, dentro Voca.15:38

CARTELLINO ROSSO PER IL COSENZA. Espulso Calò per proteste.15:34

Calcio d'angolo per la Ternana, momento di confusione totale per il Cosenza.15:32

SOSTITUZIONE PER LA TERNANA. Fuori Distefano, dentro Pyyhtia.15:31

SOSTITUZIONE PER LA TERNANA. Fuori De Boer, dentro Dionisi.15:30

SOSTITUZIONE PER IL COSENZA. Fuori Cimino, dentro D'Orazio.15:30

SOSTITUZIONE PER IL COSENZA. Fuori Florenzi, dentro Marras.15:30

GOL! Cosenza-TERNANA 1-3. Rete di Raimondo. Cross basso di Diakite, Raimondo di piatto in controbalzo non sbaglia. Guarda la scheda del giocatore Antonio Raimondo 15:29

CARTELLINO GIALLO PER IL COSENZA. Ammonito Florenzi per un pestone su Diakite.15:23

CARTELLINO GIALLO PER LA TERNANA. Ammonito De Boer.15:22

La Ternana si mantiene in attacco, colpo di testa di Distefano alto.15:19

RIGORE PER IL COSENZA! Intervento di Sorensen su Florenzi. 15:14

Bel cross dalla trequarti di Martino, Forte non ci arriva per un nonnulla.15:13

Falletti si accentra e conclude, Micai in presa bassa.15:12

GOL! Cosenza-TERNANA 0-1. Rete di Casasola. Cross di Favasuli da sinistra, Casasola raccoglie in area e infila Micai con un destro potentissimo. Guarda la scheda del giocatore Tiago Casasola 15:10

Inizio offensivo per la Ternana, calcio d'angolo.15:07

SOSTITUZIONE PER LA TERNANA. Fuori Celli, dentro Favasuli.15:06

I lupi dominano la prima frazione grazie a Canotto (poi sostituito per infortunio) e Tutino, ma non arriva il gol. La Ternana cresce leggermente alla distanza. 14:51

CARTELLINO GIALLO PER LA TERNANA. Ammonito Celli per un fallo su Calò.14:46

Falletti al volo, destro strozzato: nessun problema per Micai.14:40

Gran sinistro di Forte, appena entrato: la risposta di Iannarilli non si fa attendere.14:40

SOSTITUZIONE PER IL COSENZA. Fuori l'infortunato Canotto, dentro Forte.14:38

Staff medico in campo per Canotto.14:34

OCCASIONE COSENZA! Cross da calcio d'angolo e colpo di testa di Tutino, la palla vaga pericolosamente in area.14:28

Canotto chiede l'intervento dell'arbitro per un possibile fallo di mano di Lucchesi in area, ma è gamba piena: angolo.14:28

Falletti dietro per Labojko, c'è la doppia deviazione: prima iniziativa offensiva per la Ternana.14:25

20'

Decimo legno per il Cosenza in questo campionato, settimo per Tutino.14:22