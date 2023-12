Dal Braglia è tutto, grazie per aver seguito con noi Modena-Reggiana! Arrivederci e alla prossima partita di Serie B!16:05

Il Modena torna in campo domenica 10 dicembre alle ore 16:15 per il match al Sinigaglia contro il Como, la Reggiana invece lo stesso giorno, alla stessa ora, ospiterà il Brescia.16:05

La Cremonese non va oltre allo 0-0 contro il Pisa, questo per il Modena significa agganciare i lombardi e portarsi a 26 punti in 5ª posizione, in attesa del match del Como di domani sera, attualmente a un punto in meno degli emiliani. La Reggiana invece si ferma a 16 punti in 14ª posizione.16:05

Tanta attesa per il derby dell'Emilia tra Modena e Reggiana, derby che non ha fatto mancare le emozioni. La sbloccano subito i padroni di casa con l'ex della partita Manconi. All'intervallo i tiri in porta del Modena erano già 4, con un grande Bardi in forma che evita il raddoppio in più occasioni. Nel secondo tempo scende in campo un'altra Reggiana che, dopo diverse azioni e una traversa, trova il gol del pareggio con Antiste. Solamente un cambio (fino al 90esimo) per Paolo Bianco, ed è il cambio che decide la partita: il 2001 Bozhanaj mette in rete un gran gol che vale la vittoria.16:03

90'+7' Termina qui! Modena-Reggiana 2-1! Decidono le reti di Manconi e Bozhanaj per la formazione di casa, segna Antiste per la squadra di Nesta.16:02

90'+6' Ed è cartellino rosso per Edoardo Pieragnolo!16:01

90'+6' Insiste la Reggiana con un corner, poi parte il Modena in contropiede con gli avversari con la porta scoperta. Pieragnolo stende Ponsi.16:01

90'+5' Ancora la Reggiana con un contropiede, non molla la formazione di Nesta. Spazza la difesa del Modena. 15:59

90'+4' Finisce la partita di Jacopo Manconi, dentro Shady Oukhadda.15:58

90'+3' Gioco fermo, a terra Palumbo, in affanno.15:58

90'+2' Non molla la Reggiana sempre con un cross di Pieragnolo. Interviene la difesa avversaria che spazza.15:55

90' Saranno 5 i minuti di recupero.15:55

90' Mario Sampirisi esce per Riccardo Fiamozzi.15:55

90' Janis Antiste fuori per Stefano Pettinari.15:54

89' Cartellino giallo per Filippo Melegoni.15:55

87' Ancora il Modena, ancora con Edoardo Duca. Bardi ci mette i pugni.15:51

86' FALCINELLI! Respinge ancora una volta Bardi.15:50

82' Finisce la partita di Manolo Portanova, dentro Eric Lanini.15:45

80' Ancora Duca pericoloso, si infila e corre palla al piede il giocatore del Modena che poi va alla conclusione, respinta da Bardi. 15:44

79' SECULIIIIIN! Super riflesso del portiere del Modena! Sponda di Marcandalli e tiro di prima con il sinistro di Sampirisi a un metro dalla porta. Seculin manda in calcio d'angolo.15:43

76' Tentativo di Črnigoj con il piattone, tutto solo appena fuori dal limite dell'area. Palla altissima. 15:40

72' Fuori Natan Girma, dentro Muhamed Serifo Varela Djamanca.15:37

70' Assist Antonio Palumbo.15:35

70' BOZHANAAAAJJ!! È entrato per rompere gli equilibri e ci riesce! Che tiro pazzesco, stop e conclusione potentissima da fuori area dove non può arrivare Bardi!



69' Confusione in area con un'azione del Modena prontamente chiusa da Marcandalli, poi commette fallo Kleis Bozhanaj che si prende giallo.15:35

65' Ammonito Natan Girma.15:29

65' Calcio di punizione da posizione interessante battuto da Palumbo. Palla oltre il secondo palo sul fondo.15:29

64' Ne approfitta per fare un cambio il Modena: fuori Luca Tremolada, dentro Kleis Bozhanaj.15:27

63' Problema per Bardi. Si accascia il portiere della Reggiana. Interviene lo staff medico.15:27

62' Ammonito Domen Črnigoj.15:25

62' DUCA! Che conclusione del giocatore del Modena! Tiro potentissimo da posizione angolata e distante. Respinge Bardi! 15:25

56' Conclusione di Manconi respinta.15:22

55' Bravissimo Marcandalli che recupera e protegge il pallone su uno scatto di Falcinelli. L'arbitro poi segnala posizione di fuorigioco.15:20

53' Ammonito Alessandro Bianco in ritardo su Duca.15:16

51' Tenta di reagire subito Tremolada, il suo sinistro termina fuori.15:14

50' Assist Edoardo Pieragnolo.15:14

50' ANTISTEEEEEEEEEE!!!! La riprende la Reggiana! Modena-REGGIANA 1-1! Palla perfetta di Pieragnolo, stacco di Antiste di testa che manda la palla nell'angolino dove non può arrivare Seculin.



47' TRAVERSA PER LA REGGIANA! Antiste sugli sviluppi di un calcio d'angolo anticipa gli avversari e stacca di testa. La palla finisce sulla traversa! È un'altra Reggiana rispetto a quella del primo tempo.15:11

46' Parte forte la Reggiana, cross di Pieragnolo, la difesa del Modena manda in calcio d'angolo.15:10

46' Subito il primo cambio per la Reggiana: fuori Jacopo Da Riva, dentro Domen Črnigoj.15:08

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Modena-Reggiana. 15:08

Cremonese ferma sullo 0-0 all'intervallo e, in attesa della sfida del Como di domani sera, il Modena si porta in 5ª posizione agganciando a quota 26 proprio la squadra grigiorossa. Reggiana invece sempre ferma in 14ª posizione dal momento in cui anche l'altra impegnata in questo pomeriggio, l'Ascoli, è sotto di 2 gol all'intervallo contro un inarrestabile Venezia. 14:59

Primo tempo al Braglia gestito molto bene dai padroni di casa che sbloccano la partita al primo pallone toccato con l'ex Manconi. Sono ben 4 i tiri in porta del Modena che deve fare i conti con un grande e reattivo Bardi che evita in più occasioni la rete degli avversari. Solo un tiro in porta per la Reggiana arrivato nel recupero, ma gran possesso e giro palla della squadra di Nesta. 14:54

45'+2' Fine primo tempo! Modena-Reggiana 1-0 grazie alla rete di Jacopo Manconi.14:51

45'+1' Ancora la Reggiana questa volta con Riva. Tiro nello specchio della porta, para Seculin.14:50

45' Segnalati due minuti di recupero.14:50

44' Tentativo di Antiste che finisce sull'esterno della rete. Tiro deviato, sarà calcio d'angolo. 14:48

42' Momento di stallo al Braglia. Poche occasioni negli ultimim minuti.14:47

36' Ammonito Antonio Pergreffi. Calcio di punizione della Reggiana.14:40

33' Proteste del Modena che reclama un rigore. 14:37

33' MANCONI!! Stop di petto e tiro di prima con il destro, miracolo di Bardi che manda in calcio d'angolo.14:37

27' Ancora un tentativo del Modena questa volta con Palumbo. La palla termina sul fondo. 14:33

24' Crea, palleggia e gira la palla la Reggiana, ma finora le occasioni più pericolose sono state del Modena. 14:28

23' Ancora Falcinelli, ancora Bardi! Lancio lungo del Modena direttamente a Tremolada che supera la difesa avversaria e passa a Falcinelli. Gran tiro dell'attaccante prontamente parato dal portiere della Reggiana.14:27

18' Prova ad accentrarsi Portanova, fermato da 4 giocatori avversari. 14:22

15' Colpo di testa di Zaro facile per Bardi. L'arbitro comunque fischia perché la palla era finita sul fondo. 14:19

13' FALCINELLI! Reattivo Bardi su un tiro potente dal limite dell'area del giocatore del Modena. 14:18

10' Prova a reagire adesso la Reggiana, sempre pronta e attenta la difesa del Modena.14:15

5' Assist di Melegoni in area, anticipa Pergreffi. 14:09

3' Check over: convalidata la rete di Manconi. Modena-Reggiana 1-0.14:07

2' Check del VAR per verificare la posizione di partenza di Falcinelli.14:06

1' Assist Diego Falcinelli.14:05

1' MAAAAANCONIIII!!!! MODENA-Reggiana 1-0! L'ex Manconi sblocca subito il derby con la terza rete stagionale.



1' Fischio d'inizio! Comincia Modena-Reggiana. Dirige l'arbitro Rosario Abisso.14:04

FORMAZIONE UFFICIALE REGGIANA (4-3-2-1): Bardi - Sampirisi, Rozzio, Marcandalli, Pieragnolo - Portanova, Bianco, Da Riva - Girma, Melegoni - Antiste. All: Nesta13:16

FORMAZIONE UFFICIALE MODENA (4-3-2-1): Seculin - Ponsi, Zaro, Pergreffi, Cotali - Magnino, Palumbo, Duca - Tremolada, Manconi - Falcinelli. All: Bianco13:15

Anche la Reggiana di Nesta arriva da un pareggio, ma nelle ultime 4 partite - considerando anche la Coppa Italia - neanche una vittoria. L'ultima risale al 3 a 0 contro la Feralpisalò del 28 ottobre, arrivata dopo un'altra vittoria importante: gli emiliani infatti sono solo una delle due squadre che hanno battuto il Venezia. Reggiana in 14ª posizione nella classifica di Serie B. 12:26

Una sola sconfitta in 6 partite per il Modena che arriva dall'ultimo pareggio in un altro derby dell'Emilia, quello contro il Parma. Modena comunque saldo in zona play off in 7ª posizione, un punto in meno del Palermo che vanta già una partita in più.12:22

Un derby atteso 30 anni: Modena e Reggiana tornano a sfidarsi in Serie B 30 anni dopo l'ultima volta. Lo stadio Braglia si prepara a una partita che vale molto di più di soli 3 punti in classifica, una partita davanti a oltre 10 mila persone, record stagionale per gli emiliani.12:18

Buon pomeriggio e benvenuti a Modena-Reggiana! Match valido per la 15ª giornata di Serie B.12:15