Nel prossimo turno il Pisa andrà in scena sul campo del Catanzaro, mentre la Cremonese ospiterà sul proprio terreno di gioco il Venezia.16:05

Primo pareggio della Cremonese, dopo 4 vittorie consecutive in campionato, che mantiene la squadra di Stroppa al quarto posto in classifica.16:04

Terzo pareggio interno consecutivo per il Pisa, che con questo risultato sale in classifica a quota 18 punti.16:04

Termina a reti inviolate la gara dell'Arena Garibaldi. Pareggio tutto sommato giusto, con le occasioni da gol che sono scarseggiate per gran parte della gara. Il match si accende nell'ultimo quarto d'ora, con numerose oportunità per entrambe le squadre di sbloccare il risultato, che non si schioda fino al fischio finale.16:01

90'+6' Fischio finale dell'incontro. Pisa-Cremonese 0-015:59

90'+2' Destro di Piccinini, su spoda di Canestrelli, altissimo a buona posizione.15:56

90'+1' Zanimacchia è a terra dolorante a seguito di uno scontro con Tramoni.15:54

90'+1' Quattro minuti di recupero.15:54

88' Gran tiro di Zanimacchia e grande risposta in corner da Nicolas.15:52

88' Cross dalla destra che viene intercettato da Jungdal.15:51

86' Cambio per il Pisa. Esce il trequartista Mattia Valoti ed entra l'attaccante Gaetano Masucci.15:53

86' Cambio in attacco per la Cremonese. Esce Massimo Coda ed entra Cristian Buonaiuto.15:49

84' Iniziativa di Barbieri che prova la conclusione da lontano, ma il portiere respinge.15:47

80' Altro cross di Quagliata, stavolta per la testa di Coda, che non trova la porta.15:48

80' Quagliata entra in area e nmette dentro un cross di esterno per Okereke, il cui colpo di testa viene parato da Nicolas.15:43

78' Zanimacchia crossa da sinistra per Coda, che di testa non trova la porta.15:42

77' Mlakar da sinistra entra in area e prova a mettere dentro, ma Ravanelli salva a porta vuota un gol fatto.15:42

73' Cross di Quagliata che viene intercettato in presa alta da Nicolas, in anticipo su Coda.15:36

72' Zanimacchia prova a mettere dentro, ma il suo tentativo viene intercettato dalla difesa.15:35

69' Giallo per la Cremonese. Ammonito Zan Majer, reo di un pestone ai danni di Valoti.15:33

67' Valoti, su invito di Tramoni, prova la conclusione dal limite dell'area, ma il tiro termina sul fondo.15:30

62' Cambio a centrocampo per la Cremonese. Esce Michele Castagnetti ed entra Zan Majer.15:28

62' Cambio per la Cremonese. Esce l'esterno Leonardo Sernicola ed entra il difensore Giacomo Quagliata.15:27

62' Cambio in attacco per il Pisa. Esce Stefano Moreo ed entra Lisandru Tramoni.15:26

62' Cambio per il Pisa. Esce l'esterno Marco D'Alessandro ed entra Ettore Gliozzi.15:26

59' Coda dal limite prova la conclusione di sinsitro, ma il pallone termina alto.15:22

53' Castagnetti prova di sinistro da fuori area, ma il pallone termina a lato.15:16

50' Giallo per il Pisa. Ammonito Simone Canestrelli, reo di una trattenuta ai danni di Okereke.15:13

48' D'Alessandro spara in tribuna un sinistro da fuori area.15:11

47' Jungdal respinge un corner con i pugni.15:10

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dalla Cremonese.15:08

45' Cambio in attacco per la Cremonese. Esce Franco Vàzquez ed entra David Okereke.15:11

45' Cambio a centrocampo per la Cremonese. Esce Charles Pickel ed entra Michele Collocolo.15:09

45' Cambio di terzini per il Pisa. Esce Pietro Beruatto ed entra Tommaso Barbieri.15:09

Termina con un pareggio a reti inviolate il primo tempo all'Arena Garibaldi. Prima parte di gara abbastanza nervosa, tanto che l'arbitro ha dovuto estrarre per ben 5 volte il cartellino giallo, mentre le occasioni da rete non sono state molte.14:53

45'+3' Fischio finale del primo tempo. Pisa-Cremonese 0-014:50

45'+2' Giallo per la Cremonese. Ammonito Franco Vàzquez per proteste.14:50

45'+1' Due minuti di recupero.14:48

43' Iniziativa di Mlakar che rientra e prova la conclusione di forza, che viene deviata in angolo da Jungdal.14:46

38' Valoti prova l'azione personale ma quando giunge al limite dell'area sbaglia la conclusione.14:40

36' Pickel è a terra per una botta ai ginocchio sinistro a seguito di uno scontro di gioco con Marin.14:39

34' Punizone di Castagnetti e interviene Nicolas in presa alta.14:36

33' Giallo per il Pisa. Ammonito Marco D'Alessandro per intervento in ritardo ai danni di Zanimacchia.14:37

31' Giallo per la Cremonese. Ammonito Leonardo Sernicola, per un pestone ai danni di Beruatto.14:34

30' Giallo per il Pisa. Ammonito Pietro Beruatto, per un pestone ai danni di Sernicola.14:33

24' D'Alessandro lavora un pallone sulla destra e mette al centro per Beruatto, che non riesce a colpire bene e di fatto la passa al portiere.14:27

23' Valoti viene contrastato in area, cade, ma l'arbitro fa proseguire tra le proteste dei giocatori nerazzurri.14:26

23' Azione personale di Marin, che supera con un tunnel l'avversario e calcia a botta sicura, ma Jungdal riesce a respingere.14:26

21' Enorme rischio per il Pisa. Altro disimpegno sbagliato di Nicolas, che tenta di servire Abrego al limite dell'area, che è però pressato da Piccinini, che però commette fallo ai suoi danni.14:24

18' Destro di Valoti di prima intenzione, ma la conclusione termina alta.14:20

17' L'arbitro ammonisce per proteste un assistente di Aquilani.14:19

15' Cambio in difesa per il Pisa. Esce Arturo Calabresi ed entra Hjortur Hermannsson.14:18

13' Calabresi è a terra dolorante per un fastidio alla gamba e non sembra in grado di proseguire l'incontro.14:16

12' Esteves perde un pallone sanguinoso e ne approfitta Coda, che riceve dal limite e prova a calciare, ma la conclusione viene ribattuta dalla difesa.14:15

9' Cross di Zanimacchia per Coda, che viene anticipato da Canestrelli.14:11

6' Retropassaggio sbagliato di Mlakar, ne approfitta Coda che si invola verso la porta, ma non riesce a superare l'ultimo difensore, che lo ferma al limite dell'area.14:09

4' Punizone per il Pisa, il pallone grazie a una spizzata di Valoti giunge a Mlakar, che viene anticipato da Jungdal.14:07

2' Giallo per la Cremonese. Ammonito Matteo Bianchetti, reo di una trattenuta ai danni di D'Alessandro.14:05

Nicolas sbaglia il rinvio e consegna la palla a Coda, che dal limite dell'area sbaglia la conclusione da ottima posizione.14:07

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Pisa.14:03

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Ivano Pezzuto di Lecce.13:59

CREMONESE(3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Abrego, Zanimacchia; Vazquez, Coda Allenatore: Giovanni Stroppa13:46

PISA(4-2-3-1): Nicolas; Esteves, Canestrelli, Calabresi, Beruato; Piccinini Marin; Mlakar, D’Alessandro, Valoti; Moreo Allenatore: Alberto Aquilani14:09

Lo scontro della scorsa stagione in Toscana è terminato 3-0 per i padroni di casa.13:33

Gli ospiti provengono da 5 vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, che è valso il quarto posto in classifica.13:32

I padroni di casa sono a metà classifica, ma nelle ultime 5 giornate hanno vinto una sola volta, l’11 novembre sul campo del Sudtirol.13:31

Benvenuti all’Arena Garibaldi di Pisa per la sfida tra Pisa e Cremonese, gara valida per la 15esima giornata del campionato di Serie B.13:30