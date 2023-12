Grazie per aver seguito la diretta di Spezia-Parma 0-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2023-24. 18:15

Lo Spezia tornerà in campo sabato 9 dicembre, per la sfida in trasferta contro l'Ascoli, mentre il Parma ritornerà sul terreno amico del Tardini in occasione della partita del 10 dicembre contro il Palermo. Questi i prossimi impegni delle due squadre in Serie BKT 2023-24. 18:15

Vittoria in extremis per il Parma, che ringrazia Moutinho per l'autogol e incassa tre punti fondamentali per riaffiancare il Venezia in testa alla classifica di Serie B, con 33 punti in 15 giornate. Spezia che gioca invece una grande partita, con due gol annullato a Kouda, una traversa di P. Esposito, ma non riesce comunque a uscire dall'Alberto Picco neanche con un punto. Bianconeri che restano così al 19° posto in classifica, davanti soltanto alla FeralpiSalò. 18:13

90'+5' FINISCE QUI. Spezia-Parma 0-1. Triplice fischio del direttore di gara, il signor Manganiello. Fanno festa gli oltre 700 tifosi gialloblu presenti nel settore ospiti. 18:11

90'+4' GOL! Spezia-PARMA 0-1! Autorete di Joao Moutinho. Sugli sviluppi di un corner dalla destra, il numero 33 bianconero è davvero sfortunato con un intervento aereo che manda fuori causa Zoet e regala i tre punti ai gialloblu.



90'+2' Altro grande intervento di Zoet, stavolta nello smanacciare con efficacia un calcio d'angolo del Parma. Pecchia che si sgola nella sua area tecnica, ma manca pochissimo alla triplice fischio finale. 18:07

90' Saranno quattro i minuti di recupero in questo secondo tempo tra Spezia e Parma. Gialloblu con un forcing totale in questo finale di gara. 18:04

88' CAMBIO PARMA. Di Chiara termina qui la sua gara, al suo posto c'è ora Ansaldi. 18:02

85' Cinque minuti più recupero alla fine di questo Spezia-Parma. Gialloblu che provano l'assedio finale, ma i bianconeri chiudono bene ogni spazio. 18:02

84' ULTIMA SOSTITUZIONE BIANCONERA. Fuori Elia, al suo posto c'è ora Moutinho. 17:58

83' CAMBIO SPEZIA. Bandinelli, gravato da problemi di crampi, lascia il posto a Gelashvili. 17:58

81' Doppia grande parata di Zoet, che interviene alla grande prima su Man e poi in presa su Bernabé. Nonostante un impiego dell'ultimo minuto, grande partita per l'estremo difensore neerlandese. 17:56

80' Squadre completamente allungate, continui capovolgimenti di fronte e ora anche tanto spettacolo sul terreno di gioco dello Stadio Alberto Picco di La Spezia. 17:55

78' Altra azione manovrata del Parma, con palla che arriva al limite per Bernabé. Il suo sinistro è però strozzato e non può impensierire Zoet. 17:52

77' SOSTITUZIONE PARMA. Hernani lascia spazio a Bonny. Pecchia si gioca una sorta di 4-2-4 per cercare di vincere questa partita. 17:51

77' ALTRO CAMBIO SPEZIA. Esce anche P. Esposito, in crescita nel secondo tempo. C'è spazio ora per Moro. 17:50

76' CAMBIO SPEZIA. Fuori Kouda, al suo posto spazio per Ekdal. 17:50

73' STREPITOSO ZOET. Triangolo stupendo tra Charpentier e Bernabé, con l'attaccante che riceve di tacco dal compagno e prova il destro a giro non appena entrato in area. Il portiere dello Spezia si supera con un intervento da applausi. 17:47

71' Iniziativa di Partipilo dalla destra: il suo tiro-cross è abbastanza velleitario, ma Amian non si fida e lo prolunga in angolo. Sugli sviluppi del corner, Di Chiara mette in mezzo per Charpentier, il quale di testa gira bene ma non trova la porta di Zoet. 17:46

69' Per ora, un secondo tempo in cui lo Spezia è cresciuto molto, trovando qualche interessante occasione, mentre il Parma fatica ad arrivare alla conclusione. Zoet sta vivendo una serata relativamente tranquilla, peraltro da sostituto all'ultimo di Dragowski (problema alla schiena nel riscaldamento). 17:42

64' AMMONITO PARTIPILO. Fallo evidente sulla ripartenza di Elia, nessun dubbio per il direttore di gara nell'estrarre il cartellino giallo. 17:39

62' Amian ci prova dalla lunga distanza col destro a giro, dopo appoggio di Verde. Palla altissima sopra la traversa di Chichizola. Partita che resta comunque accesa, dopo un primo tempo molto piatto. 17:37

60' Azione insistita dello Spezia, con Kouda come sempre al centro della manovra. Bandinelli poi cerca l'imbucata in area per un compagno, ma non trova la misura giusta e l'azione bianconera sfuma. 17:35

58' ALTRO GOL ANNULLATO A KOUDA. Cross dalla sinistra dello Spezia, sia lui che P. Esposito sono però in posizione irregolare di partenza e allora rete giustamente annullata. 17:33

56' TERZO CAMBIO PARMA. Finisce qui la partita di Mihaila, mister Pecchia decide la sostituzione con Partipilo. 17:31

55' OCCASIONE PARMA. Azione imbastita degli ospiti, con palla che viene allargata sulla sinistra per Man. Il numero 98 gialloblu entra in area, si allarga un po' sulla sinistra e prova la botta col mancino, non trovando però lo specchio della porta difesa da Zoet. 17:30

54' Hernani ci prova dalla lunga distanza con un destro interessante. Palla che rimbalza davanti a Zoet, il quale però è bravissimo a non farsi sorprendere dalla traiettoria e a bloccare a terra. 17:29

52' TRAVERSA DI P. ESPOSITO! Altra manovra prolungata dello Spezia. Bandinelli entra in area e prova il destro, che finisce sui piedi del numero 9. Il bomber bianconero addomestica col tacco e prova la girata di prima intenzione, ma il suo destro si stampa sulla parte alta della traversa. 17:27

50' Fa tutto Verde! Sfuriata dalla destra, movimento a rientrare e sinistro dal limite potente ma rimpallato dalla difesa del Parma. Indubbiamente è Verde il giocatore "più in palla" nella formazione padrona di casa. 17:25

48' Prima occasione per il Parma. Per tenere palla in gioco, Kouda la regala a Man. Quest'ultimo entra in area dalla sinistra e apparecchia per il rimorchio di Bernabé, il quale calcia a giro col mancino ma non trova lo specchio della porta difesa da Zoet. 17:23

47' COMINCIA LA RIPRESA. Spezia-Parma 0-0. Si riparte allo Stadio Alberto Picco, manovrano i padroni di casa. 17:19

47' CAMBIO ANCHE PER LO SPEZIA. Zurkowski lascia il posto al Cipot. 17:19

47' ALTRA SOSTITUZIONE PARMA. Fuori Camara, peraltro ammonito, ora spazio a Bernabé. 17:19

46' CAMBIO PARMA. Colak lascia spazio a Charpentier. 17:18

Difficile non prevedere qualche cambio, sia da parte spezzina che da parte gialloblu. P. Esposito e Man poco supportati dai giocatori che dovrebbero invece aiutarli nelle trame offensive, ma ciò deriva sicuramente da due schieramenti tattici pressoché speculari. 17:15

Primo tempo senza gol e con pochissime occasioni. Ai punti meriterebbe sicuramente lo Spezia di mister D'Angelo, vista la ghiottissima occasione capitata sui piedi di Elia al 14' e il gol annullato a Kouda al 28'. Parma invece molto contratto e che sta forse pensando più a non subire reti che a farne, al netto di un possesso palla decisamente superiore rispetto ai padroni di casa (58-42%). 17:05

45'+2' FINE 1° TEMPO. Spezia-Parma 0-0. Metà di gara a reti bianche qui allo Stadio Alberto Picco e davvero pochi sussulti, sia da una parte che dall'altra. 17:03

45' Saranno due i minuti di recupero in questo primo tempo tra Spezia e Parma. 17:00

44' AMMONITO CAMARA. Il numero 23 perde palla al limite dell'area spezzina ma non ci sta. Rincorre Bandinelli e lo stende con un duro intervento in ritardo. Giallo meritatissimo. 17:00

42' Di Chiara sempre pericoloso con interessanti cross dalla sinistra. Stavolta l'esterno gialloblu non trova la deviazione aerea di alcun compagno a centro area. Rimessa dal fondo per Zoet. 16:59

40' Fasi tutt'altro che entusiasmanti della partita, squadre molto contratte ed errori in fase di costruzione da ambo le parti. Parma che, dopo aver dato l'impressione di voler cambiare marcia, sembra ora voler gestire un po' il possesso palla ma senza cercare la via del gol. 16:57

37' A terra S. Esposito per un colpo fortuito subito al volto da un avversario. Gioco interrotto, ma non sembra nulla di serio per il numero 10 bianconero. 16:54

34' AMMONITO ZURKOWSKI. Fallo in netto ritardo su Mihaila, cartellino giallo indiscutibile. 16:50

33' Parma che, dopo aver rischiato di passare in svantaggio, sembra voler cambiare marcia e andare sistematicamente nei pressi dell'area avversaria. 16:49

31' Trama offensiva prolungata del Parma, con grande cambio di gioco di Di Chiara e seguente cross dalla destra a trovare Mihaila nell'area avversaria. Il numero 28 gialloblu stoppa bene, si allarga un po' sulla destra e prova a calciare, ma strozza troppo la conclusione non impensierendo Zoet. 16:48

28' GOL ANNULLATO ALLO SPEZIA. Kouda trova un jolly clamoroso per saltare due avversari in area e trafiggere Chichizola da posizione defilata, coronando così una stupenda azione dello Spezia. Il VAR però rileva un fuorigioco precedente di Verde, autore dell'assist. Tutto da rifare per la squadra di mister D'Angelo. 16:46

25' Cross interessante di Di Chiara dalla sinistra, ma la difesa dello Spezia mette fuori. Palla che arriva al limite, sui piedi di Hernani ma la sua conclusione viene murata nuovamente dai giocatori bianconeri. 16:42

23' Partita che non si sblocca, con pochissime occasioni da entrambe le parti. Infiniti i duelli a centrocampo, sta però crescendo la formazione di Pecchia, che ora prova a imbastire possessi-palla prolungati ma pecca di qualità negli ultimi 25-30 metri. 16:41

20' A terra Di Chiara, proprio nei pressi dell'area di rigore sull'out di sinistra. Azione che prosegue, con palla che arriva sui piedi di Colak dal limite: il suo destro è letteralmente da dimenticare. Timide proteste degli ospiti per il contatto precedente. 16:37

19' Sempre Verde attivissimo sull'out di destra. Cross a rientrare che sfila per tutta l'area di rigore senza che nessun compagno riesca nella deviazione. Chichizola controlla e si prepara per il rinvio dal fondo. 16:35

17' Altra trama offensiva dello Spezia, che manovra sulla destra e va al cross con Verde. Traiettoria troppo alta per P. Esposito, così Chichizola può fare sua la sfera con un'uscita alta. Stanno crescendo i padroni di casa...16:33

14' OCCASIONE SPEZIA. Kousa scappa sulla sinistra, entra in area e mette in mezzo un cross invitante su cui P. Esposito non riesce ad arrivarci. Palla che resta in area e arriva sui piedi di Elia, il quale a porta praticamente vuota spara alle stelle col piattone destro. 16:31

13' Ci prova Verde con un'iniziativa interessante sulla destra, ma il suo filtrante per P. Esposito viene letto facilmente dalla difesa ospite. Molto attivo peraltro il numero 9 bianconero, che si sta muovendo davvero tanto senza palla. 16:30

10' Break dello Spezia. Grande recupero a centrocampo per i bianconeri, con Elia lanciato sull'out di sinistra e messo giù da Man. Pochi dubbi per il direttore di gara: altro calcio di punizione in favore dei padroni di casa. 16:26

9' Camara troppo irruento su F. Esposito in un duello sulla trequarti dello Spezia. Si ripartirà con un calcio di punizione in favore dei padroni di casa. 16:25

8' Possesso palla insistito del Parma, con Man punto di riferimento per far salire i compagni. Spezia che aveva cominciato all'arrembaggio, ma ora vede tutti e 11 i suoi effettivi rintanati negli ultimi 30 metri. 16:24

6' Lo Spezia ha pareggiato le ultime quattro sfide casalinghe di Serie B e non registra una striscia più lunga di pari nella competizione dal 1933 (cinque). Complessivamente, soltanto il Bari (nove) ha raccolto più pareggi dei bianconeri (sette) in questo campionato cadetto. 16:22

4' Rischia Del Prato con un disimpegno sul quale prova ad avventarsi Kouda. Poi azione insistita dello Spezia, ma la difesa ospite mette fuori un interessante cross dalla sinistra. 16:20

3' Il Parma ha perso il 50% degli scontri diretti con lo Spezia in Serie B: cinque su 10, con due vittorie e tre pareggi. I crociati hanno però vinto il precedente più recente: 2-0 il 18 maggio 2018. 16:18

1' INIZIA Spezia-Parma. Si parte allo Stadio Alberto Picco, calcio d'inizio battuto dagli ospiti. Meteo nuvoloso, temperatura di 14°. Padroni di casa in maglia bianca e calzoncini neri con calzettoni neri, Parma invece che indossa la divisa gialla con righe orizzontali blu sulla maglia. 16:16

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco dell'Alberto Picco. A dirigere questo Spezia-Parma sarà Gianluca Manganiello (sezione di Pinerolo), coadiuvato da Domenica Rocca (Catanzaro) e Francesco Luciani (Milano). IV Ufficiale Gabriele Scatena (Avezzano), VAR Matteo Gariglio (Pinerolo) e AVAR Giacomo Paganessi (Bergamo).15:16

4-2-3-1 decisamente fluido per mister Pecchia, il quale deve rinunciare a Benedyczak, fermato da un attacco febbrile, e a Sohm, quest'ultimo squalificato. Man inamovibile da unica punta, alle sue spalle il trio Hernani-Di Chiara-Circati. Chichizola regolarmente tra i pali nonostante i dubbi della vigilia. 16:04

Rispetto al k.o. contro la Sampdoria, mister D'Angelo cambia schieramento tattico, passando a una difesa a quattro in cui trovano spazio Salvatore Elia e Lukas Mühl. La novità principle riguarda però il rientro dal primo minuto di Filippo Bandinelli, il quale ritorna dopo lo stop per infortunio. Davanti la coppia Kouda-Verde a supporto di Pio Esposito. Dragowski fermato per un problema nel riscaldamento.16:12

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Parma risponde invece con un 4-2-3-1 formato da: Chichizola - Camara, Del Prato, Balogh, Colak - Mihaila, Estevez - Hernani, Di Chiara, Circati - Man. All. Pecchia. Corvi, Turk - Ansaldi, Coulibaly, Osorio, Zagaritis - Bernabé, Cyprien, Hainaut - Begic, Bonny, Charpentier, Partipilo. 16:04

FORMAZIONI UFFICIALI: Lo Spezia si schiera con un 4-3-2-1 in cui figurano: Zoet - Amian, Mühl, Nikolaou, Elia - S. Esposito. Bandinelli. Zurkowski - Verde, Kouda - P. Esposito. All. D'Angelo. A disposizione: Dragowski, Zovko - Moutinho, Pietra, Cugnata, Gelashvili, Bertola - Ekdal, Candelari - Cipot, Krollis, Moro, Antonucci. 16:12

Il Parma occupa attualmente il primo posto in classifica, con 30 punti accumulati in 14 giornate, frutto di nove vittorie, tre pareggi e soltanto due sconfitte. L'ultima vittoria dei gialloblu risale però al 5 novembre scorso, quando i Ducali superarono 2-0 il Sudtirol tra le mura amiche. Lontano dal Tardini e in sei sfide finora giocate, il Parma non ha mai pareggiato: quattro vittorie e due k.o. in trasferta. Adrian Benedyczak (sette gol) e Dennis Man (sei) sono rispettivamente il terzo e quarto marcatore della Serie B.15:02

Lo Spezia non vince da sette giornate - cinque pari e due k.o. nell'intervallo di gare - ed è attualmente al 18° posto in classifica con soli 10 punti. In questa Serie B per i bianconeri è arrivata soltanto una vittoria (2-1 contro la FeralpiSalò) mentre la vittoria casalinga manca da oltre sette mesi: era infatti il 13 maggio 2022 quando lo Spezia riuscì a battere (2-0) il Milan nella giornata 35 di Serie A 2022-23. 14:58

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Spezia e Parma, gara valida per la Giornata 15 della Serie BKT 2023-24. Si gioca allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.14:52