Quinta vittoria di fila per gli arancioneroverdi con Gytkjaer (doppietta) che non fa rimpiangere bomber Pohjanpalo. Dopo un primo tempo dominato e chiuso sul parziale di 2-0 (gol di Gytkjaer e Altare), una ripresa di sofferenza: i bianconeri abili a sfruttare in avvio con Masini una leggerezza di Bertinato riaprono la gara ma mancano la finalizzazione in numerose mischie create. L'emergenza difensiva e gli esordi stagionali di Busato e Ullmann (problemi fisici per Zampano e Modolo) non fanno perdere solidità alla capolista che con l'ex Monza arrotonda il risultato allo scadere.16:04