Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie B!22:30

Netta vittoria del Palermo contro un Bari comunque tutt'altro che rinunciatario. Sblocca la gara Ranocchia sul gong del primo tempo con un bel tiro di prima in controbalzo, mentre nella ripresa, dopo una buona partenza del Bari, arriva prima il raddoppio di Ceccaroni su una punizione battuta da Di Mariano e poi chiudono i giochi con Segre (sesto gol nelle ultime otto) su assist ancora di Di Mariano22:29

Vittoria importante per i rosanero che si porta momentaneamente a due punti dal secondo posto. Continua invece il pessimo trend in trasferta del Bari22:27

90'+4' CALA IL SIPARIO AL BARBERA! Tre squilli che valgono la vittoria per il Palermo!22:26

90'+3' Tentativo di Achik dal limite, pallone alle stelle22:25

90' Quattro minuti di recupero22:22

89' Ammonito Vasić per aver fermato fallosamente la ripartenza di Morachioli22:20

88' C'è anche l'esordio di Guiébré, che rileva Pucino22:19

88' Fuori Acampora, dentro Lulic22:19

85' Va proprio Achik sulla punizione, palla sulla barriera. Poi segna Matino sugli sviluppi dell'azione ma c'è fuorigioco22:16

84' Ammonito appena entrato Graves, fallo su Achik 22:15

82' Ultimi cambi nel Palermo: esce Diakitè, dentro Graves22:15

82' Esce anche Brunori, entra al suo posto Soleri22:14

80' GOL! PALERMO-Bari 3-0! Gol di Segre! Inserimento perfetto del centrocampista rosanero che di testa batte per la terza volta Brenno sul cross di Di Mariano



78' Entra Morachioli nel Bari, esce Edjouma22:09

76' Entra anche Vasic al posto di un nervoso Di Francesco22:07

76' Cambia ancora il Palermo, finisce la partita di Ranocchia e inizia quella di Coulibaly22:07

73' Pucino stende Ranocchia, giallo per lui22:04

71' GOL! PALERMO-Bari 2-0! Gol di Ceccaroni! Punizione laterale battuta da Di Mariano e colpo di testa perfetto di Ceccaroni che anticipa Dorval e trova il raddoppio!



70' Ci prova subito dalla distanza Achik, palla fuori22:01

67' Ammonito Di Francesco, intervento duro ai danni di Pucino21:59

66' Primo cambio anche nel Palermo, entra Di Mariano al posto di uno spento Insigne21:57

66' Entra anche Nasti al posto di Puscas21:57

65' Doppio cambio nel Bari: esce Menez, entra Achik21:57

64' Cross di Dorval respinto da Segre, torna ad attaccare il Bari21:56

59' DI FRANCESCO! Servito da Brunori, l'ex Lecce colpisce con il sinistro superando Brenno ma trovando Vicari quasi sulla linea di porta che allontana21:51

58' Acampora! Tiro da lontano sporcato sopra la traversa21:49

56' Di Francesco! Mancino da dentro l'area troppo centrale, blocca Brenno21:47

56' Chiusura di Dorval che anticipa Insigne sul tentativo di imbucata di Ranocchia21:47

50' Edjouma! Diagonale velenoso dal limite, pallone che sfila di poco a lato21:42

47' Mischia in area del Palermo sugli sviluppi di un corner, ancora Brunori a sbrogliare la situzione21:40

46' SI RIPARTE! Via al secondo tempo!21:36

Solo un cartellino giallo sventolato da Tremolada, partita molto corretta fino a questo momento. Il Bari ha timidamente reclamato per un possibile rigore con Menez, ma per il direttore di gara brianzolo non c'erano gli estremi per la massima punizione21:26

Il Palermo chiude avanti una prima frazione molto vivace al Barbera. I rosanero sfiorano il vantaggio al quarto d'ora con il palo di Brunori dopo la gran parata di Brenno su Gomis, poi lo stesso Brunori salva sulla linea un pallone indirizzato in fondo al sacco sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel finale arriva però la perla di Ranocchia che con un gran destro in controbalzo sblocca la gara e manda la squadra di Corini al riposo sull'1-021:25

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! Palermo avanti all'intervallo!21:21

45' Due minuti di recupero21:20

44' GOL! PALERMO-Bari 1-0! Gol di Ranocchia! Edjouma allontana in modo non perfetto un cross dalla sinistra, Ranocchia impatta in controbalzo e infila Brenno sul secondo palo con un gran destro di prima intenzione!



42' Ancora Brenno attento sul diagonale di Brunori21:15

39' Di Francesco! Si ritrova la palla a pochi passi da Brenno ma svirgola malamente da buona posizione mandando a lato21:13

35' BRUNORI SALVA SULLA LINEA! Stacco di Vicari dalla bandierina e l'attaccante rosanero devia di testa oltre la traversa a Pigliacelli battuto!21:09

31' Colpo alla testa per Matino, staff medico in campo21:05

30' RANOCCHIA! Percussione centrale e conclusione dal limite con il mancino, Brenno vede la palla all'ultimo e con la mano di richiamo devia in corner!21:04

29' Cross di Ranocchia per Brunori, uscita sicura di Brenno21:02

26' AMMONITO ACAMPORA! Il centrocampista del Bari ferma irregolarmente una ripartenza avversaria21:00

21' Dribbling di Menez che va giù in area dopo una scivolata di Lund, non c'è nulla per Tremolada20:57

18' Di Francesco! Tiro da fuori area che si abbassa pericolosamente ma termina sopra la traversa20:53

15' SUPER DOPPIA OCCASIONE PALERMO! Incursione di Gomis che entra in area e conclude a botta sicura trovando la risposta da campione di Brenno, sul tap in si avventa Brunori di testa che però colpisce il palo!20:49

10' Attacca il Palermo adesso, Vicari sbroglia una potenziale situazione pericolosa allontanando un cross teso dalla sinistra20:44

7' Brunori riceve e prova il pallonetto morbido dai 25 metri, nessun problema per Brenno20:42

6' Ritmi bassi in questo avvio, adesso è il Bari a prendere l'iniziativa20:41

3' Ci prova Ranocchia su punizione, palla alta20:37

SI PARTE! Il primo possesso è del Bari!20:33

Squadre in campo al Barbera, quasi tutto pronto per il primo anticipo della 23' giornata di Serie B!20:31

Le scelte di Marino: il tecnico dei galletti perde Sibilli e Ricci per influenza, si rivede Acampora nell'undici titolare. Tornano dal 1' anche Menez e Pucino19:49

Le scelte di Corini: confermato Ranocchia in cabina di regia, tornano dal 1' Brunori e Insigne. In difesa gioca Diakitè come terzino destro19:48

FORMAZIONE UFFICIALE BARI: gli ospiti rispondono a loro volta con un 4-3-3: Brenno - Dorval, Matino, Vicari, Pucino - Acampora, Maita, Edjouma - Kallon, Puscas, Menez19:47

FORMAZIONE UFFICIALE PALERMO: i padroni di casa si schierano con un 4-3-3: Pigliacelli - Diakitè, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund - Segre, Ranocchia, Gomes - Insigne, Brunori, Di Francesco19:44

La direzione di gara è affidata a Paride Tremolada della sezione di Monza, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Trasciatti e dal quarto ufficiale Ancora. Serra e Miele saranno invece gli addetti al Var17:29

Promozione che invece ha solo sfiorato la scorsa stagione il Bari, che ora però galleggia al 12' posto. I galletti sono stati sconfitti in casa dalla Reggiana lo scorso weekend e fuori casa non trovano i tre punti dalla trasferta di Brescia dello scorso 29 ottobre17:27

Sogna il ritorno in Serie A il Palermo di Corini, reduce dal pareggio di Catanzaro e dalla vittoria sul Modena. I rosanero si trovano in piena zona play off, a sole cinque lunghezze dal secondo posto, attualmente occupato dalla Cremonese, che assicura la promozione diretta17:25

Benvenuti alla diretta di Palermo-Bari, gara valida per la 23' giornata del campionato di Serie B!17:23