I ducali grazie ad un ottimo approccio di gara, sfruttano gli episodi e ritornano al successo consolidando la vetta: decidono Bonny, Benedyczak su rigore e uno sfortunato autogol di Casasola. I rossoverdi reagiscono nella ripresa ma pagano gli sprechi nel primo tempo di Raimondo (incluso un rigore calciato alle stelle) e poca lucidità negli ultimi metri, non basta Luperini.15:59

Distefano scatta sulla sinistra, cross troppo profondo per tutti.15:52

AMMONITO Iannarilli per proteste.15:50

Forcing dei rossoverdi che mancano di precisione nell'ultimo passaggio, ducali in gestione.15:47

ULTIMO CAMBIO TERNANA. Energie fresche sulla fascia: Favasuli per Casasola.15:44

Luperini sfonda sulla destra, Chichizola agguanta in presa alta.15:31

AMMONITO Cyprien per gioco pericoloso.15:27

SOSTITUZIONE PARMA. Finisce la gara di Benedyczak, spezzone per Mihaila.15:26

SOSTITUZIONE PARMA. Hernani non ce la fa a continuare, spazio a Sohm.15:26

SOSTITUZIONE TERNANA. Staffetta in attacco tera Pereiro e Favilli.15:22

GOL! Ternana-PARMA 1-3! Autorete di Casasola. Sugli sviluppi del corner, cross di Delprato, Benedyczak si getta in scivolata, la palla carambola tra Iannarilli e Casasola e termina in fondo al sacco.15:22

Hernani centra dal fondo, Capuano chiude Bonny in angolo.15:19

Ancora Distefano caparbio sulla sinistra, Delprato costretto in angolo.15:16

Distefano centra dalla sinistra, Circati libera in tuffo.15:15

GOL! TERNANA-Parma 1-2! Rete di Luperini. Cross tagliato di Distefano, Raimondo la sfiora di testa, Chichizola non trattiene, Luperini insacca il tap-in. Guarda la scheda del giocatore Gregorio Luperini 15:09

Man penetra in area dalla destra, Benedyczak manca la deviazione sottoporta.15:08

SOSTITUZIONE TERNANA. Non rientra neanche Carboni, Breda inserisce Distefano.15:07

Breda ha bisogno di registrare la difesa - Capuano in grossa difficoltà - alzare il ritmo e trovare maggiore concretezza sottoporta; Pecchia deve evitare cali di concentrazione.15:01

Frazione dominata dai ducali, subito pericolosi con Bonny e Partipilo. Gli ospiti mettono aggressività e sfruttano gli episodi, un rinvio lungo di Chichizola crea imbarazzo a Capuano, bruciato da Bonny per lo 0-1. Amatucci compie una clamorosa ingenuità sullo stesso Bonny, Collu ha bisogno del VAR, Benedyczak raddoppia dagli 11 metri. I rossoverdi faticano ma Raimondo ha quattro occasioni nitide: colpisce un palo, si divora due opportunità e calcia in curva un rigore nel recupero.14:55

Carboni svirgola in angolo: dal corner, colpo di testa di Circati, alto.14:49

RIGORE SBAGLIATO! Raimondo dagli 11 metri spedisce la palla in curva, sinistro inguardabile.14:48

Amatucci allarga per Casasola, Osorio salta più in alto di Raimondo.14:42

Casasola scende sulla fascia, Estevez si rifugia in angolo.14:39

AMMONITO Capuano, fuori tempo su Bonny. Giornata da incubo per il capitano rossoverde.14:36

Retropassaggio folle di Capuano, Iannarilli se la cava in dribbling su Bonny.14:34

Bonny penetra in area, doppio passo su Sgarbi, sinistro oltre la traversa.14:31

Partipilo scatta in posizione dubbia, cross mal calibrato.14:30

Batte Cyprien, destro smorzato in angolo dalla barriera.14:26

RIGORE PARMA! Collu dopo aver rivisto le immagini punisce l'enorme sciocchezza di Amatucci, fallo su Bonny, penalty per i ducali.14:20

Collu viene richiamato al VAR per rivedere il contatto Amatucci-Bonny.14:19

Tentativo da fuori di Bonny, nessun problema per Iannarilli.14:17

Carboni tocca in area per Raimondo, ancora macchinoso nel controllo, conclusione centrale.14:17

Luperini in verticale per Pyyhtia, chiusura determinante di Circati in calcio d'angolo.14:13