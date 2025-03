Bari e Sampdoria si dividono il bottino in palio con un punto a testa con il risultato di 1-1: le reti del match sono state siglate da Niang e Maggiore.

La gara si sblocca nei minuti di recupero del primo tempo, con il cross basso dalla destra di Akinsanmiro per la zona secondo palo, dove Niang – tutto solo – spinge in porta con il piatto sinistro. Ad inizio ripresa pareggia subito i conti il Bari, con Maggiore che ribadisce a rete di testa dopo un palo colpito da Lasagna. La gara perde poi un po’ di vivacia ed entrambe le squadre evitano di assumersi troppi rischi, concludendo così il match in pareggio.

Il Bari sale a 38 punti, raggiungendo il Palermo in ottava posizione, ovvero l’ultima valevole per i playoff, ma restando dietro per una minore differenza reti. La Sampdoria invece esce dalla zona playoff, portandosi in 15esima posizione, ma restando molto vicina alla zona calda della classifica.