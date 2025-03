Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!17:04

La gara del Ceravolo termina con un pareggio per 1-1. Il primo tempo termina con gli ospiti avanti di un gol, grazie alla rete segnata da Vido, che supera Pigliacelli con un pallonetto, dopo un quarto d’ora. Un vantaggio meritato quello degli emiliani, che nella fase restante di frazione legittimano il punteggio. Nella ripresa la Reggiana va vicina al raddoppio in contropiede, ma il Catanzaro riesce a raggiungere un pareggio tutto sommato giusto, che premia una maggiore caparbietà dei calabresi nella seconda parte del match, a un quarto d’ora dalla fine grazie a Scognamillo.17:00

90'+7' Fischio finale dell'incontro. Catanzaro-Reggiana 1-116:57

90'+6' Su azione di corner di Pompetti, tentativo di Bonini di testa per Seck, che commette fallo su un difensore che l'aveva anticipato.16:56

90'+5' Girma serve Vergara, che dal limite calcia alto.16:54

90'+3' La conclusione dalla lunga distanza di Petriccione termina alta.16:53

90'+2' Vergara apre per Girma, che scivola al momento di crossare e vanifica una buona opportunità.16:52

90'+1' Sei minuti di recupero.16:50

84' Cambio in attacco per il Catanzaro. Esce Filippo Maria Pittarello ed entra Tommaso Biasci.16:44

84' Cambio per il Catanzaro. Esce il difensore Stefano Buso ed entra l'attaccante Nicolò Buso.16:44

82' Giallo per il Catanzaro. Ammonito Nicolò Brighenti per un duro intervento ai danni di Ignacchiti.16:42

80' La punizione di Reinhart viene intercettata direttamente da Pigliacelli, che anticipa gli attaccanti avversari.16:40

79' Giallo per il Catanzaro. Ammonito Stefano Scognamillo per una trattenuta ai danni di Gondo.16:39

78' Dopo un lungo check l'arbitro conferma la regolarità della rete del pareggio.16:38

75' GOL! CATANZARO-Reggiana 1-1. Rete di Stefano Scognamillo. Iemmello sulla sinistra, dopo una lunga azione del Catanzaro, serve Scognamillo, che di prima intenzione scarica in porta.



73' Cambio sulla trequarti per la Reggiana. Esce Manolo Portanova ed entra Natan Girma.16:33

72' L'arbitro ammonisce Caserta.16:32

70' Giallo per la Reggiana. Ammonito Cedric Gondo per un intervento in ritardo ai danni di Brighenti.16:30

68' Cambio sulla trequarti per la Reggiana. Esce Manuel Marras ed entra Antonio Vergara.16:28

67' Cambio per il Catanzaro. Esce il centrocampista Riccardo Pagano ed entra l'attaccante Demba Seck.16:29

67' Cambio in attacco per la Reggiana. Esce Luca Vido ed entra Cedric Gondo.16:26

65' Cross di Bonini dalla sinistra che viene smanacciato in corner da Bardi.16:24

62' Pompetti si gira e dai 25 metri calcia alto di poco.16:21

58' Cambio a centrocampo per il Catanzaro. Esce Simone Pontisso ed entra Marco Pompetti.16:18

57' Vido da fuori area controlla e calcia, ma la conclusione viene deviata in corner da Petriccione.16:16

55' Ignacchiti serve Portoanova, che tenta la conclusione di prima intenzione, che viene ribattuta. L'arbitro fischia però fuorigioco.16:15

52' Su azione di corner Iemmello mette dentro per Brighenti, la cui conclusione viene deviata da Scognamillo sotto porta, che la manda fuori a Bardi battuto.16:12

51' Gran tiro dalla lunga distanza di Iemmello che sfiora la traversa.16:11

48' Grande contropiede della Reggiana, con Reinhart che serve Marras, che calcia addosso al portiere da ottima posizione.16:08

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dalla Reggiana.16:05

Il primo tempo termina con gli ospiti avanti di un gol, grazie alla rete segnata da Vido, che supera Pigliacelli con un pallonetto, dopo un quarto d’ora. Un vantaggio meritato quello degli emiliani, che nella fase restante di frazione legittimano il punteggio.15:52

45'+3' Giallo per il Catanzaro. Ammonito Pietro Iemmello per una lite con Vido.16:47

45'+3' Giallo per la Reggiana. Ammonito Luca Vido per una lite con Iemmello.16:46

45'+3' Fischio finale del primo tempo. Catanzaro-Reggiana 0-115:49

45'+1' Vido, servito in area, calcia alto da buona posizione, ma l'arbitro segnala un fuorigioco.15:47

45'+1' Due minuti di recupero.15:47

44' Scognamillo di testa serve Pontisso, che insacca in rete in scivolata. L'arbitro segnala però un fallo in attacco e annulla la rete.15:46

40' Portanova intervento un rinvio sbagliato di Bonini, scambia con Vido e conclude con un rasoterra bloccato a terra da Pigliacelli.15:42

40' Vido calcia alto dal limite.15:41

38' Giallo per la Reggiana. Ammonito Tobias Reinhart per una trattenuta ai danni di Pittarello.15:39

35' Bardi smanaccia un cross da destra di Petriccione, anticipando Iemmello.15:36

32' Portanova serve Ignacchiti, che controlla e calcia sull'esterno della rete da buona posizione.15:33

29' Scontro in area tra Iemmello e Meroni, con tutti e due che restano a terra.15:31

27' Cross da sinistra di Situm e colpo di testa di Pittarello centrale.15:29

25' Situm riceve da Petriccione e da 25 metti prova la conclusione, che termina alta.15:26

22' Portanova libera Sersanti in area, che non riesce a controllare e perde l'attimo.15:24

21' Sersanti da destra mette in mezzo per Ignacchiti, che in spaccata manda a lato di poco da buona posizione.15:22

20' Su angolo battuto da Pontisso Bonini di testa mette alto.15:21

20' Cross da sinistra di Situm per Cassandro, che viene contrastato da Libutti e la palla finisce in corner.15:21

18' Su corner di Pontisso colpo di testa di Pittarello, che viene stoppato da un difensore.15:19

15' GOL! Catanzaro- REGGIANA 0-1. Rete di Luca Vido. Lanciodi Reinhart, Marras controlla e serve Ignacchiti, che vede libero Vido, che batte Pigliacelli con un pallonetto.



12' La punizione di Iemmello termina di poco alta.15:13

11' Batti e ribatti nell'area della Reggiana e alla fine Brighenti viene fermato fallosamente al limite dell'area avversaria.15:12

9' Sersanti prova a mettere dentro in girata di prima intenzione, ma Pigliaceli blocca senza problemi.15:10

6' Prima parte di gara caratterizzata da ritmi blandi e la gara stenta a decollare.15:08

Pigliacelli sbaglia il rinvio, Marras intercetta e serve Vido, che entra in area e calcia in porta, ma Pigliacelli respinge di piede in corner.15:03

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Catanzaro.15:01

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Gabriele Sacchi di Macerata.14:59

REGGIANA(4-3-3): Bardi; Sampirisi, Sosa, Meroni, Libutti; Sersanti, Reinhart, Ignacchiti; Portanova, Vido, Marris Allenatore: Wiliam Viali14:58

CATANZARO(3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pontisso, Petriccione, Pagano, Situm; Iemmello, Pittarello Allenatore: Fabio Caserta14:45

Lo scontro diretto della gara di andata, giocato in Emilia, è terminato con un pareggio per 2-2.14:33

Gli ospiti invece, reduci da 2 punti nelle ultime 4 giornate, sono a 30 punti insieme a Brescia e Sudtirol.14:32

I padroni di casa, reduci da 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 giornate, e in serie positiva da 8, sono quarti a pari merito con la Cremonese a quota 42 punti.14:31

Benvenuti allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro per la sfida tra Catanzaro e Reggiana, gara valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie B.14:30

