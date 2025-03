Sostituzione per il Palermo, entra Insigne per Le Douaron.16:51

Cartellino giallo per Borrelli per una sbracciata.16:23

DI FRANCESCO! Palla per l'esterno che arriva a tu per tu con Lezzerini ma si fa ipnotizzare dal portiere.16:22

Blin recupera un pallone, per poi provare a sorprendere Lezzerini da posizione defilata. Il portiere devia in angolo.16:20

Partita piacevole ma che non si sblocca, il Palermo fa la gara e nei primi dieci minuti chiude gli ospiti nella propria area. Il Brescia prova a venire fuori alla distanza, ma le azioni più pericolose sono per i padroni di casa.15:48

Buon cross dalla destra di Pierozzi, la palla attraversa l'area e per poco non viene intercettata da Pohjanpalo.15:44

Punizione a due in area per il Palermo, parte Le Douaron ma sbatte su Bisoli.15:10

7'

Pasticcio di Lezzerini in area, prova ad approfittarne Pohjanpalo, ma il portiere commette fallo per via di un tocco di mano dopo un retropassaggio. Punizione a due in area per il Palermo.15:10