Benvenuti alla diretta di Modena-Cittadella, gara valida per il 31° turno di Serie B. 12:21

Il match del ''Braglia'' mette di fronte due compagini alla ricerca di punti pesanti per allontanarsi dalla zona playout: padroni di casa a quota 38, ospiti a quota 35. All'andata, pareggio a reti bianche. 12:23

Nel turno che ha preceduto la sosta, entrambe ko: canarini sconfitti 5 a 2 a Palermo, veneti piegati in casa dal Perugia (0-2). 12:29

Tesser effettua un solo cambio: dentro Renzetti per Ponsi; in attacco Strizzolo con Falcinelli e Tremolada sulla trequarti, Diaw recuperato per la panchina. Gorini ritrova Branca dopo la squalifica e Vita dall'infortunio; Maistrello-Antonucci coppia offensiva con Crociata a sostegno. 16:13