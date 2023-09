Dal Braglia è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.20:37

Pausa per le Nazionali, fra due settimane la quinta giornata: i ragazzi di Bianco faranno visita alla FeralpiSalo mentre la squadra di Aquilani ospiterà il Bari.20:36

Continua la marcia a punteggio pieno dei gialloblu che con un gol in avvio di gara (Tremolada) e uno nel recupero (Strizzolo) superano i nerazzurri, mai pericolosi e in inferiorità numerica per un'ora abbondante (espulso Hermannsson). 20:35

90'+8' FINITA! Modena-Pisa 2-0, triplice fischio di Baroni.20:32

90'+7' Piccinini non ce la fa a continuare, i nerazzurri chiuderanno in nove.20:30

90'+6' Sinistro di Oukhadda dai 20 metri, murato da Beruatto.20:30

90'+4' GOL! MODENA-Pisa 2-0! Rete di Strizzolo. Giocata di Gerli che se ne va sulla sinistra, Strizzolo facile sottoporta.



90'+3' ULTIMO CAMBIO MODENA. Fuori Manconi, presenza per Battistella.20:26

90'+1' OCCASIONE MODENA! Bonfanti prolunga per Falcinelli, Nicolas si tuffa di testa fuori area per anticiparlo.20:25

90' Sette minuti di recupero.20:24

88' Piccinini a terra, problemi alla spalla, entrano i sanitari.20:23

86' AMMONITO Masucci, irruente su Pergreffi.20:19

84' ULTIMO CAMBIO PISA. Esce Arena, Aquilani si gioca la carta Masucci.20:18

82' OCCASIONE MODENA! Percussione di Manconi, destro da posizione defilata sul primo palo, protetto da Nicolas.20:16

81' I gialloblu sfruttano la superiorità numerica in fase di palleggio.20:14

78' Sangue dal naso per Barbieri, gioco momentaneamente fermo.20:12

76' SOSTITUZIONE MODENA. Tremolada lascia il campo a favore di Falcinelli.20:09

74' Da corner, Canestrelli di testa non inquadra la porta.20:08

74' Mlakar cerca il taglio in area di Vignato, Zaro intercetta in angolo.20:07

71' Possesso prolungato dei nerazzurri, i gialloblu si difendono con ordine.20:05

69' SOSTITUZIONE PISA. Finisce la gara di D'Alessandro, debutto per Vignato.20:03

67' Punizione di Beruatto, sinistro di Arena in orbita.20:00

66' AMMONITO Zaro, in ritardo su Piccinini.19:59

64' Ritmi calati, gialloblu in gestione.19:57

62' SOSTITUZIONE MODENA. Duca prende il posto di Palumbo.19:55

59' Tremolada da una punizione laterale tenta di sorprendere Nicolas, la palla esce.19:53

57' Manconi apre per Magnino, ottima chiusura di Beruatto.19:51

54' Filtrante di Manconi per Strizzolo che si addormenta sulla palla, Canestrelli recupera.19:48

53' Ripartenza di Manconi, destro di Strizzolo masticato sul fondo.19:46

52' AMMONITO Palumbo, braccio largo su Barbieri.19:45

49' Cross dalla destra di Oukhadda, Strizzolo manca l'aggancio in area.19:42

48' Scintille tra Palumbo e Barbieri, Baroni riporta la calma.19:41

46' COMINCIA LA RIPRESA. Modena-Pisa 1-0, manovra dei nerazzurri.19:39

46' SOSTITUZIONE MODENA. Bianco rinuncia ad un ottimo Guiebre, entra Cotali.19:39

46' SOSTITUZIONE MODENA. Staffetta in attacco tra Bonfanti e Strizzolo.19:39

46' SOSTITUZIONE PISA. Non rientra nemmeno Veloso, Aquilani inserisce Piccinini.19:38

46' SOSTITUZIONE PISA. Valoti rimane negli spogliatoi, spazio a Mlakar.19:38

Bianco può dirsi soddisfatto per prestazione e risultato, deve evitare cali di ritmo; Aquilani ha bisogno di studiare alternative, stante anche l'inferiorità numerica, per poter impensierire Gagno.19:26

I gialloblu partono subito forte portandosi in vantaggio con Tremolada, imbeccato da Manconi. I nerazzurri faticano a costruire e alla mezz'ora si trovano in 10 per un fallo da ultimo di Hermannsson su Guiebre (sanzione valutata al VAR dopo un iniziale giallo), Nicolas tiene aperta la gara con una gran parata sulla seguente punizione di Tremolada.19:25

45'+3' FINE PRIMO TEMPO. Modena-Pisa 1-0, decide Tremolada.19:21

45'+2' Valoti si sposta sulla destra, guadagnando angolo.19:19

45' Tre minuti di recupero.19:18

43' AMMONITO Beruatto, trattenuta su Oukhadda.19:15

42' Punizione di Tremolada, Nicolas libera coi pugni.19:14

40' Nicolas si prende un rischio sulla pressione di Tremolada ma se la cava con i piedi.19:12

39' SOSTITUZIONE PISA. Aquilani corre ai ripari: Calabresi per Moreo.19:11

37' Bonfanti scatta in campo aperto, Nicolas esce dalla propria area per anticiparlo.19:10

36' Da corner, Magnino calcia di destro ampiamente a lato.19:09

36' OCCASIONE MODENA! Punizione di Tremolada, sinistro violento e preciso, Nicolas ci arriva con la punta delle dita.19:11

34' ESPULSO Hermannsson per fallo da ultimo uomo, Baroni modifica il colore del cartellino dopo aver rivisto le immagini al VAR.20:27

34' Baroni viene richiamato al VAR per rivedere il contatto Hermannsson-Guiebre.19:12

31' Baroni attende il check del VAR, sia per il contatto che per il possibile rosso.19:08

30' Accelerazione di Guiebre che sfonda centralmente, Hermannsson lo sgambetta prima che entri in area: Baroni estrae il giallo.19:12

28' I nerazzurri aumentano il possesso, i gialloblu attendono nella propria metà campo.19:01

26' OCCASIONE PISA! Punizione di Veloso, Gagno si distende e respinge.18:58

24' Pergreffi stende Valoti, punizione dal limite per i nerazzurri.18:56

22' Beruatto a terra, gioco fermo per qualche istante.18:54

20' Traversone di Beruatto, Guiebre allontana di testa.18:52

18' Barbieri dialoga con Arena, Guiebre lo chiude in angolo.18:51

15' Tentativo velleitario di Veloso, sinistro bloccato da Gagno.18:48

13' D'Alessandro centra dalla sinistra, cross troppo profondo per tutti.18:46

12' I nerazzurri provano ad alzare il baricentro ma faticano a costruire.18:44

10' Punizione dai 25 metri di Tremolada, sinistro ribattuto dalla barriera.18:59

8' Magnino prova ad incunearsi in area, Canestrelli spazza in angolo.18:53

7' I gialloblu mantengono la pressione offensiva conquistando corner in serie.18:40

6' Oukhadda arriva sul fondo, Beruatto lo ferma in angolo.18:39

4' GOL! MODENA-Pisa 1-0! Rete di Tremolada. Palumbo ruba palla a Valoti, cross dalla sinistra di Manconi, Tremolada insacca con un piattone al volo.



2' Lancio per Bonfanti, Nicolas esce a vuoto, Canestrelli concede il primo angolo della gara.18:34

1' Subito Gerli dalla distanza, sinistro ciabattato sul fondo.18:33

1' INIZIA Modena-Pisa, palla ai gialloblu.18:33

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Baroni.18:17

Leverbe squalificato, gioca Hermannsson. Aquilani si affida a Moreo di punta con Arena-Valoti-D'Alessandro a supporto, Nagy al posto di Marin in mediana.17:54

Bianco opta per il tandem Manconi-Bonfanti, Tremolada trequarti. Esordio in Serie B sull'out di sinistra per Guiebre.17:58

4-2-3-1 per il Pisa: Nicolas - Barbieri, Canestrelli, Hermannsson, Beruatto - Veloso, Nagy - D'Alessandro, Valoti, Arena - Moreo. A disp.: Vukovic, Loria, Calabresi, Coppola, Piccinini, Barberis, Marin, Trdan, Jureskin, Vignato, Masucci, Mlakar.18:34

Ecco le formazioni. Modena con il 4-3-1-2: Gagno - Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Guiebre - Magnino, Gerli, Palumbo - Tremolada - Manconi, Bonfanti. A disp.: Seculin, Ponsi, Cauz, Riccio, Cotali, Gargiulo, Duca, Battistella, Giovannini, Abiuso, Strizzolo, Falcinelli.17:58

I gialloblu, a punteggio pieno grazie alle vittorie su Ascoli e Cosenza, affrontano i nerazzurri, reduci dalla sconfitta in extremis contro il Parma.12:27

Al Braglia tutto pronto per Modena-Pisa, quarta giornata di Serie B.12:19