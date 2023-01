Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo incontro di Serie B.22:30

Il Palermo vince di misura e conquista il settimo risultato utile consecutivo. La rete di Marconi decide una sfida molto equilibrata in cui non sono mancate le chance da rete da ambo le parti. I rosanero confermano lo stato di salute e volano a quota 28 punti. Il Bari invece rallenta la propria corsa ai vertici della classifica e perde anche Cheddira per espulsione in vista del prossimo appuntamento.22:30

Nel prossimo turno di campionato, il Bari giocherà in casa contro il Perugia mentre il Palermo andrà in trasferta ad Ascoli.22:26

90'+6' AMMONITO Nedelcearu dopo il parapiglia finale scoppiato in rissa.22:26

90'+5' FINITA! PALERMO-BARI 1-0! La rete di Marconi decide la sfida al Barbera.22:24

90'+4' Ultima occasione per il Bari che si riversa in massa nell'area di rigore palermitana.22:23

90'+3' AMMONITO Benedetti per un fallo su Segre.22:21

90'+2' La pioggia si intensifica e il vento continua ad essere sempre più protagonista.22:20

90' Cinque minuti di recupero.22:19

89' ESPULSO per doppia ammonizione Cheddira, reo di aver allargato il braccio su Saric.22:20

88' La palla scodellata da Segre all'indirizzo di Soleri è sbilenca.22:18

87' Gli animi si surriscaldano e l'arbitro è costretto a sventolare un paio di cartellini gialli.22:14

86' SOSTITUZIONE PALERMO: Esce Di Mariano, entra Bettella.22:15

86' SOSTITUZIONE PALERMO: Esce Brunori, entra Soleri.22:15

86' AMMONITO Sala.22:14

86' AMMONITO Cheddira.22:14

84' SOSTITUZIONE BARI: Esce Maiello, entra Antenucci.22:12

82' GOL! PALERMO-Bari 1-0. Rete di Marconi. Dopo una rovesciata mancata da Tutino, Marconi si avventa prima di tutti sulla palla vagante e fulmina Caprile.



Guarda la scheda del giocatore Ivan Marconi22:13

81' AMMONITO Mazzotta per un fallo su Di Mariano.22:09

80' Il destro di Botta dalla distanza non crea apprensione dalle parti di Pigliacelli.22:08

79' Cheddira se ne va con uno slalom in area ma non trova l'assistenza di nessun compagno.22:07

78' SOSTITUZIONE BARI: Esce Folorunsho, entra Botta.22:06

76' Le squadre si allungano e si aprono spazi interessanti.22:06

74' SOSTITUZIONE PALERMO: Esce Valente, entra Tutino.22:02

73' Brunori si libera della marcatura in area e colpisce male di slancio con la testa.22:02

72' La partita continua ad essere equilibrata con occasioni che piovono da entrambi i fronti.22:01

70' Cheddira si coordina per il tiro e scivola generando una soluzione innocua.22:00

67' La conclusione di Folorunsho è potente ma lontana dallo specchio della porta.21:56

66' SOSTITUZIONE BARI: Esce Maita, entra Mallamo.21:54

66' SOSTITUZIONE BARI: Esce Dorval, entra Pucino.21:54

65' Sala punta a duello Maita ed eccede nella giocata vanificando una buona chance.21:53

64' SOSTITUZIONE PALERMO: Esce Damiani, entra Broh.21:52

62' Il cross di Valente dalla trequarti è un po' troppo forzato e termina in curva.21:52

61' Il tentativo di penetrare in area di Cheddira viene rintuzzato dalla retroguardia rosanero.21:49

60' Sugli sviluppi di un corner, Brunori si stacca bene sul secondo palo e calcia masticando il pallone senza tuttavia allarmare Caprile.21:48

59' OCCASIONE BARI! L'imbucata di Folorunsho per Cheddira è illuminante, Pigliacelli fa scudo sotto porta e salva il risultato con un intervento prodigioso sull'attaccante marocchino.21:48

57' La conclusione secca di Cheddira è troppo centrale, Pigliacelli non corre alcun pericolo.21:45

56' Il traversone di Sala diventa facile preda del portiere.21:45

55' Salcedo lascia partire il tiro, Pigliacelli addomestica il pallone in due tempi.21:43

53' AMMONITO Šarić.21:42

51' Non si chiude il triangolo tra Cheddira e Folorunsho.21:41

49' Il Bari ha cominciato il secondo tempo con un piglio molto propositivo.21:38

47' Folorunsho si divincola in area e si esibisce in una sforbiciata molto ambiziosa.21:35

46' COMINCIA LA RIPRESA, si riparte dallo 0-0 della prima frazione.21:34

46' SOSTITUZIONE BARI: Esce Ceter, entra Salcedo.21:33

Nella ripresa, il Palermo dovrà continuare a premere sull'acceleratore provando a concretizzare al meglio le chance da goal create. Stesso discorso anche per gli ospiti: il Bari sarà chiamato a ripartire in ripartenza e a punire qualche disattenzione difensiva dei padroni di casa.21:21

Al termine di una prima frazione molto equilibrata, le due squadre si dirigono negli spogliatoio col risultato ancora inchiodato sul pareggio. Dopo una prima mezzora avara di emozioni, la gara si è accesa negli ultimi 15 minuti con occasioni ripetute su ambo i fronti. Le condizioni metereologiche avverse influiscono e non poco sulle dinamiche di gioco.21:21

45'+1' FINE PRIMO TEMPO: Palermo-Bari 0-0. Finisce a reti bianche la prima frazione.21:18

45' Non ci sarà recupero.21:18

44' AMMONITO Damiani per un fallo su Folorunsho.21:17

43' Sala semina il panico sulla corsia, Caprile si oppone col piede destro.21:16

42' OCCASIONE BARI! Ceter sfiora la rete del vantaggio approfittando di un malinteso tra Marconi e Pigliacelli.21:15

41' Il tiro di Brunori da dentro l'area di rigore sorvola la traversa.21:13

40' Ceter cerca un'improbabile acrobazia in area di rigore senza trovare fortuna.21:12

39' Folorunsho si defila e incrocia col mancino, Nedelcearu in tackle si frappone sulla linea di tiro.21:12

36' OCCASIONE PALERMO! Sugli sviluppi di un corner, Brunori si apposta sul secondo palo e impegna seriamente Caprile!21:08

35' Sullo scatto repentino di Brunori, Caprile esce in anticipo protetto da Vicari e conquista il possesso.21:06

33' L'esecuzione da fuori di Folorunsho finisce alle stelle.21:05

32' Caprile rischia qualcosa palla al piede sull'attacco feroce di Segre.21:04

31' Sala va in contrasto aereo con Dorval e guadagna un tiro dalla bandierina.21:03

29' Valente temporeggia eccessivamente e misura male il cross malgrado non fosse pressato.21:02

27' Il cross di Benedetti sembra invitante, ma viene deviato in rimessa laterale.20:59

26' Cheddira viene ben tamponato da Mateju, che ne ostacola la ripartenza.20:59

24' AMMONITO Maita per un fallo su Di Mariano.20:56

23' Il tiro-cross di Folorunsho diventa velenoso a causa del vento.20:56

22' Nedelcearu vince il duello fisico con Ceter e gli nega di scappar via a campo aperto.20:56

21' La rifinitura di Maiello per Cheddira è imprecisa e termina dalle parti dell'estremo difensore rosanero.20:52

19' Pigliacelli anticipa il velocissimo Cheddira uscendo dall'area di rigore.20:51

17' I biancorossi rallentano il ritmo e gestiscono il possesso.20:49

15' Il traversone calibrato da Sala è troppo arretrato, il Bari scongiura il pericolo ma soffre la pressione esercitata dagli uomini di Corini.20:47

14' Caprile è reattivo e non si lascia sorprendere dalla torre di Brunori.20:46

12' Ottimo spunto di Maita, che si accentra e libera un tiro schermato efficacemente dalla retroguardia rosanero.20:44

10' La conclusione dalla distanza provata da Damiani esce abbondantemente a lato.20:43

9' Sulla spizzata di Brunori, Sala tenta una girata col mancino che viene deviata in angolo da Dorval.20:42

7' Vicari non rischia nulla e mette la palla fuori regalando un corner al Palermo.20:40

5' Sulla palla scodellata al centro da Maiello, Damiani resta vigile e allontana la minaccia.20:38

4' OCCASIONE BARI! Mazzotta mette in mezzo una palla interessante per Ceter, Pigliacelli copre bene il palo e si rifugia in corner.20:37

2' Di Cesare chiude con buona scelta di tempo su Brunori concedendo una rimessa laterale ai rosanero.20:34

1' SI PARTE! Inizia il primo tempo di Palermo-Bari, con il primo pallone gestito dagli ospiti.20:31

Dirige l’incontro Luca Massimi coadiuvato dagli assistenti Davide Moro e Marco Ceccon. Il quarto ufficiale è Paride Tremolada. La coppia Var è formata da Gianluca Aureliano e Daniele Perenzoni.19:20

Michele Mignani si affida a a Folorunsho sulla trequarti alle spalle di Ceter e Cheddira. Indisponibili Bosisio, Galano e Scheidler. Siedono in panchina Antenucci e Botta.19:53

Eugenio Corini schiera in attacco Brunori e Di Mariano. Assenti Buttaro, Elia, Gomes, Stulac e Vido. Tutino parte dalla panchina.20:22

Il Bari ha guadagnato 19 punti in 10 trasferte in questo campionato, record di squadra dopo altrettante gare esterne stagionali di Serie B; in precedenza il miglior risultato era rappresentato dai 16 punti del 2008/09 e del 2011/12.19:28

Il Palermo ha perso solo una delle 21 partite casalinghe contro il Bari in Serie B (10V, 10N); tra le squadre affrontate almeno 20 volte in casa nella competizione, i rosanero hanno una percentuale di sconfitte più bassa solamente contro il Brescia.19:28

BARI (4-3-1-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Caprile - Di Cesare, Vicari, Dorval, Mazzotta - Maita, Maiello, Benedetti - Folorunsho - Ceter, Cheddira. A disposizione: Frattali, Polverino, Antenucci, Botta, Salcedo, Terranova, Zuzek, Pucino, Ricci, Lops, Bellomo, Mallamo. All. Michele Mignani.19:51

PALERMO (3-5-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Pigliacelli - Mateju, Nedelcearu, Marconi - Valente, Segre, Damiani, Saric, Sala - Brunori, Di Mariano. A disposizione: Grotta, Massolo, Orihuela, Tutino, Broh, Soleri, Bettella, Lancini. All. Eugenio Corini.20:22

I biancorossi, che hanno tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei partite di campionato, sono reduci dalla schiacciante vittoria sul Parma per 4-0.19:31

I rosanero, attualmente a quota 25 punti in campionato, vanno alla caccia del settimo risultato utile consecutivo.19:32

Presso lo Stadio Renzo Barbera è tutto pronto per Palermo-Bari, anticipo della 21ª giornata di Serie B.19:18