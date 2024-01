Dal San Vito Gigi Marulla è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.18:24

Nella ventiduesima giornata, la squadra di Caserta farà visita al Sudtirol mentre i ragazzi di Vanoli ospiteranno la Ternana.18:23

I rossoblu ritrovano il successo che mancava da sette giornate: Tutino - abile a sfruttare ogni occasione, anche le più fortuite - eroe di giornata, tripletta e pallone a casa; gli arancioneroverdi replicano le amnesie difensive mostrate contro la Samp senza riuscire a essere altrettanto incisivi in attacco. Non bastano Busio e Gytkjaer, è uno stop che costa, dopo mesi, il secondo posto in classifica.18:52

FINITA! Cosenza-Venezia 4-2, triplice fischio di Volpi.18:15

90'+6' Cross di Dembele, Pohjanpalo fa sfilare per Gytkjaer, Venturi s'immola in scivolata.18:13

90'+4' Da corner, destro di Dembele murato dalla difesa rossoblu, gli arancioneroverdi chiudono in attacco.18:12

90'+4' Punizione di Tessmann, colpo di testa di Gytkjaer deviato in angolo.18:11

90'+3' AMMONITO Frabotta, in ritardo su Dembele.18:11

90' Sei minuti di recupero.18:08

87' GOL! Cosenza-VENEZIA 4-2! Rete di Gytkjaer. Dembele scatta sulla destra, Olivieri prolunga per Gytkjaer, facile sottoporta.



85' SOSTITUZIONE COSENZA. Passerella per Tutino, presenza per Crespi.18:03

84' AMMONITO Candela, intervento da tergo su Mazzocchi.18:02

83' ULTIMO CAMBIO VENEZIA. Finisce la gara di Pierini, scampoli per Dembele.18:02

81' GOL! COSENZA-Venezia 4-1! Tripletta di Tutino. Un flipper in area arancioneroverde dopo un tiro di Frabotta - la palla sbatte tra Candela e Pierini - favorisce nuovamente Tutino che piazza il destro alle spalle di Joronen.



80' Lancio di Tessmann, troppo profondo per Pohjanpalo.17:58

78' Tessmann scende sulla destra, cross mal calibrato.17:56

76' SOSTITUZIONE COSENZA. Calo prende il posto di Praszelik.17:53

75' Volpi sorvola sui successivi colpi proibiti tra Venturi e Svoboda.17:53

74' AMMONITO Sverko per comportamento scorretto.17:52

74' AMMONITO Tutino per comportamento antisportivo.17:52

74' Sceneggiata antisportiva di Tutino, reazione di Sverko, si accende una rissa.17:52

72' SOSTITUZIONE VENEZIA. Energie fresche sulla fascia: Ellertsson per Zampano.17:50

72' SOSTITUZIONE VENEZIA. Staffetta in attacco tra Olivieri e Johnsen.17:49

70' Marras centra dal fondo, girata di Mazzocchi, alzata in angolo da Sverko.17:48

68' Mazzocchi a terra, gioco fermo per qualche istante.17:46

66' Punizione sprecata da Pierini, direttamente sul fondo.17:44

65' AMMONITO Venturi, fallo tattico su Johnsen.17:43

63' OCCASIONE VENEZIA! Pierini inventa per Johnsen che a tu per tu con Micai calcia incredibilmente a lato.17:41

61' Pohjanpalo allarga per Busio, Micai in uscita perde il contrasto ma il rimpallo favorisce Cimino.17:39

60' I ventidue in campo fanno fatica a mantenere l'equilibrio, condizioni che avvantaggiano i rossoblu in questa fase.17:38

58' SOSTITUZIONE COSENZA. Caserta rinuncia a Forte e inserisce Voca.17:36

57' Zampano si libera al limite, destro tra le braccia di Micai.17:35

55' Percussione di Busio, Pohjanpalo non trova spazio in area, cross di Candela, Gytkjaer non inquadra la porta di testa.17:33

52' Gli arancioneroverdi si mantengono in attacco, non passa il filtrante di Pohjanpalo per Gytkjaer.17:30

50' Johnsen centra basso dalla sinistra, Pohjanpalo svirgola il sinistro da ottima posizione, Micai ringrazia.17:28

49' Da corner, palla fuori per Zampano, destro masticato sul fondo.17:27

49' Tessmann cerca il taglio in area di Johnsen, anticipato in angolo da Cimino.17:26

48' Candela in profondità per Johnsen che manca l'aggancio in area.17:26

47' Pohjanpalo addomestica per Tessmann, destro deviato in angolo da Venturi.17:25

46' COMINCIA LA RIPRESA. Cosenza-Venezia 3-1, manovra dei rossoblu.17:23

46' SOSTITUZIONE VENEZIA. Non rientra nemmeno Lella, Vanoli aumenta il peso offensivo con Gytkjaer.17:23

46' SOSTITUZIONE VENEZIA. Altare rimane negli spogliatoi, spazio a Svoboda.17:23

Caserta deve evitare cali di ritmo e concentrazione; Vanoli ha bisogno di registrare la fase difensiva e trovare più lucidità e concretezza negli ultimi metri.17:13

Frazione intensa e combattuta, avvio migliore degli arancioneroverdi, Venturi salva sulla linea un gol già fatto di Candela, Tutino sblocca il risultato con un sinistro velenoso dal limite, i rossoblu dilagano in due minuti sfruttando un altro clamoroso black-out difensivo degli ospiti: Marras dimenticato da Zampano raddoppia da due passi, Tutino firma il 3-0 deviando fortunosamente un destro sbilenco di Zuccon. Busio accorcia con un destro secco su assist di Johnsen ma la reazione della squadra di Vanoli manca di precisione sottomisura.17:11

45'+4' FINE PRIMO TEMPO. Cosenza-Venezia 3-1, Marras e doppio Tutino, Busio accorcia le distanze.17:07

45'+3' Johnsen porta scompiglio in area rossoblu, Praszelik si rifugia in angolo.17:06

45'+2' OCCASIONE COSENZA! Tutino s'incunea in area, piattone respinto da Joronen, una pozza d'acqua avvantaggia Frabotta, tiro sporcato in angolo da Sverko.17:07

45'+1' L'azione prosegue, Frabotta si fa spazio in area, tiro contrato da Candela.17:04

45'+1' Forte dai 20 metri, destro neutralizzato da Altare.17:03

45' Tre minuti di recupero.17:03

43' Volpi richiama Caserta, proteste eccessive, nessun cartellino.17:01

41' Tentativo dai 25 metri di Tessmann, destro ampiamente a lato.17:00

39' Traversone di Sverko, Camporese salta più in alto di Pohjanpalo.16:57

37' Placcaggio di Marras su Zampano, Volpi lo grazia.16:56

35' Altra follia di Zampano nella propria area, Lella anticipa Mazzocchi in angolo.16:52

34' Pohjanpalo in verticale per Johnsen, recupero provvidenziale di Marras.16:51

32' Johnsen servito da Pierini impegna Micai ma l'azione era viziata da fuorigioco.16:50

31' Tessmann cambia gioco per Busio, Johnsen gli ritorna la sfera di tacco, Cimino spazza in angolo.16:52

30' Batte Pierini, Camporese alza sopra la traversa.16:48

29' Johnsen si guadagna una punizione dal vertice sinistro, fallo di Marras.16:47

26' Venturi si rotola a terra lamentando un fallo di Pohjanpalo, Volpi dopo il check del VAR convalida la rete di Busio.16:45

24' GOL! Cosenza-VENEZIA 3-1! Rete di Busio. Fraseggio in area tra Pohjanpalo, Pierini e Johnsen, Busio scarica il destro oltre Micai.



21' GOL! COSENZA-Venezia 3-0! Doppietta di Tutino. Arancioneroverdi completamente in bambola, Forte tutto solo davanti a Joronen colpisce la traversa, un destro strozzato di Zuccon viene deviato involontariamente da Tutino spiazzando Joronen.



19' GOL! COSENZA-Venezia 2-0! Rete di Marras. Frabotta centra dalla sinistra, Zampano si dimentica Marras che esplode il sinistro al volo da due passi, Joronen non può nulla.



18' Da corner, girata di testa di Venturi, palla a lato.16:36

17' Praszelik dalla distanza, destro destinato sul fondo, Joronen la tocca in sicurezza regalando il corner.16:35

15' I rossoblu rallentano il ritmo, gli arancioneroverdi faticano sul campo pesante.16:35

13' Gioco pericoloso di Tessmann, check del VAR, non ci sono gli estremi per il rosso.16:32

11' Retropassaggio rischioso di Cimino, Micai riesce ad arrivare prima di Busio.16:29

10' GOL! COSENZA-Venezia 1-0! Rete di Tutino. Sciocchezza di Zampano, Tutino riceve palla da Marras e dai 20 metri piazza il sinistro nell'angolo basso.



9' Zampano triangola in area con Johnsen, Venturi si frappone.16:27

8' Da corner, Pohjanpalo svetta in area, la palla sfila sul fondo.16:26

7' Lancio per Pierini, sinistro smorzato in angolo da Venturi.16:25

7' Cross di Marras, Tutino schiaccia di testa centralmente, facile preda di Joronen.16:25

6' Tunnel di Tutino su Altare, Busio anticipa Forte.16:24

4' OCCASIONE VENEZIA! Traversone di Zampano, torre di Lella, piattone di Candela, Venturi salva sulla linea.16:22

2' Forte prova a sfondare in area, Altare non si fa superare, primo angolo della gara.16:20

1' INIZIA Cosenza-Venezia, palla agli arancioneroverdi.16:18

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Volpi.15:53

Vanoli conferma lo stesso XI iniziale capace di rifilare cinque gol alla Sampdoria: continuità per il tridente Pierini-Pohjanpalo-Johnsen.15:34

Caserta si affida a Marras-Tutino-Mazzocchi alle spalle dell'ex Forte. Esordio dal primo minuto per Frabotta sull'out di sinistra.16:15

4-3-3 per il Venezia: Joronen - Candela, Altare, Sverko, Zampano - Lella, Tessmann, Busio - Pierini, Pohjanpalo, Johnsen. A disp.: Bertinato, Grandi, Dembele, Svoboda, Modolo, Ullmann, Ellertsson, Andersen, Bjarkason, Cheryshev, Olivieri, Gytkjaer.15:16

Ecco le formazioni. Cosenza con il 4-2-3-1: Micai - Cimino, Camporese, Venturi, Frabotta - Zuccon, Praszelik - Marras, Tutino, Mazzocchi - Forte. A disp.: Marson, Lai, Rispoli, Sgarbi, Fontanarosa, Gyamfi, D'Orazio, Voca, Calo, Viviani, Crespi.16:14

I rossoblu, capaci di raccogiere solo due punti nelle ultime sette gare di campionato, affrontano gli arancioneroverdi, vogliosi di dare continuità al largo successo sulla Samp e consolidare il secondo posto in classifica.15:37

Al San Vito Gigi Marulla tutto pronto per Cosenza-Venezia, ventunesima giornata di Serie B.15:15