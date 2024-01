Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!18:15

Nel prossimo turno Il Lecco andrà in scena sul campo della FeralpiSalò, mentre il Pisa ospiterà sul proprio terreno di gioco lo Spezia.18:14

Quarto risultato utile consecutivo per il Pisa, che raggiunge momentaneamente il Bari al decimo posto.18:14

Pesantissima sconfitta interna del Lecco, che resta al 17esimo posto in classifica. Per i lombardi si tratta della seconda sconfitta di fila.18:13

Importantissimo successo esterno del Pisa sul campo del Lecco. Dopo un primo tempo concluso con gli ospiti avanti di un gol, grazie ad una rete di Veloso su calcio di punizione, complice un piazzamento non impeccabile di Melgrati, a inizio ripresa i padroni di casa vanno vicini al pareggio con una traversa clamorosa colpita da Buso. La gara esplode nell’ultimo quarto d’ora. Prima gli ospiti raddoppiano a seguito di un perfetto contropiede finalizzato da Calabresi, successivamente i padroni di casa accorciato le distanze con un calcio di rigore realizzato da Lepore, per pii capitolare definitivamente 4 minuti dopo, per mano di un perfetto inserimento di Mlakar.18:12

90'+6' Fischio finale dell'incontro. Lecco-Pisa 1-318:11

90'+5' Tiro cross di Salcedo deviato in corner da Nicolas.18:11

90'+4' La conclusione di Veloso dalla lunga distanza termina alta.18:10

90'+3' Lepore calcia direttamente in porta un calcio piazzato dalla sinistra, ma il pallone termina alto18:09

90'+1' Cinque minuti di recupero.18:06

89' Cambio di esterni per il Pisa. Esce Tomas Esteves ed entra Hjortur Hermannsson.18:07

89' Cambio di esterni per il Pisa. Esce Marco D'Alessandro ed entra Tommaso Barbieri.18:06

85' GOL! Lecco-PISA 1-3. Rete di Jan Mlakar che, imbeccato da Tourè, entra in area e con un diagonale di destro batte Melgrati.



85' Tentativo da lontano di Degli Innocenti, che viene deviato in angolo.18:01

83' Giallo per il Pisa. Ammonito Nicolas per aver litigato con Lepore dopo il calcio di rigore.18:00

83' Giallo per il Lecco. Ammonito Franco Lepore per una lite col portiere dopo la trasformazione del rigore.18:00

82' GOL! LECCO-Pisa 1-2. Rete di Franco Lepore, che trasforma il calcio di rigore con un destro a mezza altezza alla destra del portiere, spiazzato.



82' Dopo una rapida revisione l'arbitro concede il calcio di rigore al Lecco.17:58

81' L'arbitro iviene richiamato dalla Var.17:57

81' Colpo di testa di Salcedo respinto da Calabresi. I giocatori del Lecco reclamano un tocco di mano.17:57

77' Cross di Ionita per Salcedo, che di testa impatta male il pallone.17:53

76' L'arbitro estrae un rosso per un membro della panchina del Lecco.17:52

74' GOL! Lecco-PISA 0-2. Rete di Arturo Calabresi. Contropiede perfetto per il Pisa, con D’Alessandro che da sinistra serve Calabresi, che di piatto da dentro l’area mette il pallone in rete.



74' La punizione di Lepore viene deviata dalla barriera sull'esterno della rete.17:50

73' Azione insistita del Lecco, con Novakovic che si fa rimpallare il tiro. Alla fine dell'azione D'Alessandro stente Degli Innocenti e porta ad punizione pericolosa dal limite.17:49

70' Cambio per il Pisa. Esce l'esterno offensivo Alessandro Tramoni ed entra il pari ruolo Lisandru Tramoni.17:48

70' Cambio sulla trequarti per il Pisa. Esce Ernesto Torregrossa ed entra Idrissa Tourè.17:47

68' D'Alessandro dalla sinistra rientra e prova la conclusione, che viene deviata da Sersanti in angolo.17:44

64' Dopo un cross da sinistra di Lepore Canestrelli e Nicolas si scontrano tra di loro e restano a terra doloranti.17:41

63' Veloso prova la conclusione a giro su punizione, che termina alta.17:39

62' Giallo per il Lecco. Ammonito Eddie Salcedo, per una trattenuta ai danni di Arena.17:39

60' Guglielmotti fugge sulla destra e mette dietro per buso, che impegna Nicolas con un destro dal limite.17:36

58' Cambio in attacco per il Lecco. Esce Giovanni Crociata ed entra Eddie Salcedo.17:35

57' Giallo per il Pisa. Ammonito Marius Marin per un duro intervento a centrocampo.17:34

56' Corner di Veloso e Torregrossa non riesce a colpire, favorendo la difesa del Lecco.17:32

55' Tiro cross di Calabresi, imbeccato da Mlakar, che constringe Melgrati ad una deviazione in corner.17:31

53' Su torre di testa di Sersanti destro di Buso da ottima posizione che si stampa sulla traversa, a portiere battuto.17:30

47' Su passaggio di Torregrossa Esteves entra in area e di sinistro costringe Melgrati ad una deviazione in angolo.17:23

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Pisa.17:21

45' Cambio per il Lecco. Esce il terzino Mats Lemmens ed entra il centrocampista Duccio Degli innocenti.17:24

45' Cambio per il Lecco. Esce l'ala Lorenzo Di Stefano ed entra il centrocampista Davide Guglielmotti.17:22

Termina il primo tempo con gli ospiti in vantaggio di un gol, al termine di una prima parte di gara equilibrata. A sbloccare il risultato è una punizione di Veloso alla mezz'ora, con il portiere del Lecco non proprio impeccabile in quell'occasione.17:08

45'+4' Fischio finale del primo tempo. Lecco-Pisa 0-117:06

45'+3' Cross pericoloso di Lepore da sinistra, ma Sersanti non arriva per la deviazione vincente.17:05

45'+2' Su corner di Veloso inserimento di Caracciolo, che col petto non trova la porta.17:03

45'+1' Tre minuti di recupero.17:02

43' Crociata prova la conclusione dai trenta metri, ma il pallone si spegne sul fondo.16:59

42' Nicolas blocca un cross dalla destra di Lepore.16:59

41' Arena è a terra a seguito di un contrasto aereo con Ionita nell'azione del gol annullato a Buso.16:57

40' Dopo un check l'arbitro conferma la posizione di fuorigioco di Buso.16:57

39' Buso controlla il pallone e mette in rete con un pregevole esterno destro. Ma per l'arbitro è fuorigioco.16:56

37' Destro di Lepore da fuori area, sugli sviluppi di un calcio di punizione, bloccato senza difficoltà da Nicolas.16:54

35' Cambio in attacco per il Pisa. Esce Nicholas Bonfanti ed entra Jan Mlakar.16:52

34' Problemi per Bonfanti, che è a terra dolorante e non sembra in grado di proseguire l'incontro.16:52

30' GOL! Lecco-PISA 0-1. Rete di Miguel Veloso, che batte dal limite una punizione che supera la barriera e si insacca alle spalle di Melgrati, non piazzato impeccabilmente.



28' Giallo per il Lecco. Ammonito Giovanni Crociata per un intervento in ritardo ai danni di Marin.16:46

28' Giallo per il Lecco. Ammonito Alessandro Sersanti per una trattenuta ai danni di D'Alessandro.16:45

26' La partita è piuttosto bloccata. Nonostante tutto grande entusiasmo tra il pubblico di casa.16:43

18' Corner per il Lecco e mischia nell'area del Pisa, senza che nessuno riesca a deviarla verso la porta avversaria.16:35

13' Grande intervento di Melgrati al termine di un'azione caotica conclusa da un tentativo di Marin da dentro l'area.16:30

11' Giallo per il Lecco. Ammonito Mats Lemmens, per aver trattenuto D'Alessandro, che l'aveva superato in velocità.16:29

6' Crociata calcia a giro di sinistro dal limite dell'area, ma il tiro viene respinto dalla testa di Lemmens.16:28

3' Gran numero di Buso, che passa in mezzo a due difensori, ma calcia sull'esterno della rete da buona posizione.16:21

Battistini risolve un quasi pasticcio della difesa del Lecco.16:18

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Lecco.16:21

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Matteo Gualtieri di Asti.16:13

PISA(4-4-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Esteves; Veloso, Marin, Arena,D’Alessandro; Torregrossa, Bonfanti Allenatore: Alberto Aquilani16:12

LECCO(4-3-3): Melgrati; Lemmens, Celjak, Battistini, Lepore; Ionita, Sersanti, Crociata; Di Stefano, Novakovic, Buso Allenatore: Emiliano Bonazzoli16:28

La gara di andata, giocata all’Arena Garibaldi, è terminata con un successo degli ospiti per 2-1.15:54

Gli ospiti invece si trovano tre punti sopra rispetto ai rivali di oggi e si trovano in serie positiva da tre giornate.15:54

I padroni di casa sono 17esimi in classifica con 20 punti all’attivo, e si trovano in piena zona play-out. I lombardi sono reduci dalla rocambolesca sconfitte per 5-3 patita sul campo del Catanzaro.15:54

Benvenuti allo Stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco per la sfida tra Lecco e Pisa, gara valevole per la 21esima giornata del campionato di Serie B.15:53