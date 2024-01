Per la diretta di Palermo-Modena è davvero tutto, buon proseguimento di serata. 18:22

Nel prossimo turno, Catanzaro-Palermo e Modena-Parma. 18:21

Match pirotecnico al ''Barbera'' tra Palermo e Modena: i padroni di casa, sempre in vantaggio e ripresi due volte, vincono nel finale grazie alla doppietta di Soleri, subentrato dalla panchina. Con questo successo, i rosanero consolidano la posizione playoff salendo a 35 punti, gialloblù fermi a quota 28. 18:22

90'+9' E' FINITA! PALERMO-MODENA 4-2! Reti di Segre, Battistella, Brunori, Abiuso e Soleri (2). 18:17

90'+8' Marcatura convalidata dopo un lungo check del Var sulla posizione di partenza di Mancuso. 18:16

90'+6' GOL! PALERMO-Modena 4-2! Doppietta di Soleri. Poker dei padroni di casa: ripartenza di Segre, scarico a Mancuso e assist per Soleri che batte ancora Gagno senza opposizione.



90'+5' COLPO DI TESTA DI ABIUSO! Assist di Bozhanaj, stacco aereo di Abiuso che esce di un soffio! 18:12

90'+4' Punizione di Palumbo battuta nella mischia, Zaro va in offside. 18:11

90'+2' Ospiti che si gettano in avanti, lasciando grandi spazi alle punte rosanero. 18:09

90' Cinque minuti di recupero. 18:08

88' PILLOLA STATISTICA: secondo centro in campionato per l'attaccante numero 27. 18:08

88' GOL! PALERMO-Modena 3-2! Rete di Soleri. Tris dei padroni di casa: Segre opera il filtrante per Soleri che batte Gagno sull'uscita con un morbido diagonale destro.



86' OCCASIONE COLOSSALE PER IL PALERMO! Mischia in area Modena, colpo di testa di Nedelcearu, para Gagno, poi Mancuso da un metro, salva sulla linea Riccio! 18:04

84' QUINTO CAMBIO NEL PALERMO: entra Mancuso, esce Brunori. 18:04

84' AMMONITO ABIUSO: fallo su Ceccaroni. 18:01

83' COLPO DI TESTA DI BRUNORI! Cross di Di Mariano, stacco del centravanti, parata centrale di Gagno. 18:00

81' Gomes lotta ma la carambola con l'avversario gli è sfavorevole. 17:59

79' QUINTO CAMBIO NEL MODENA: entra Palumbo, esce Manconi. 17:57

78' TRAVERSA ALTA COLPITA DAL PALERMO! Segre fa sponda per Vasic, colpo di testa che supera Gagno e tocca la parte alta della traversa finendo sul fondo. 17:56

77' Deviazione di Battistella non perfetta, tiro dalla bandierina per i padroni di casa. 17:54

76' AMMONITO STRIZZOLO: pestone ai danni di Di Mariano. 17:53

75' QUARTO CAMBIO NEL PALERMO: entra Aurelio, esce Lund. 17:52

75' TERZO CAMBIO NEL PALERMO: entra Soleri, esce Di Francesco. 17:52

74' Assist di Di Francesco per Brunori a centro area, controllo e sinistro che termina largo da buona posizione. 17:51

72' MODENA PERICOLOSO! Destro di Battistella, Pigliacelli non trattiene, salva tutto Ceccaroni che anticipa Strizzolo. 17:50

72' Batte Bozhanaj, colpo di testa di Manconi che non inquadra lo specchio di porta. 17:49

71' Tiro dalla bandierina per il Modena. 17:48

69' All'andata, disputata lo scorso 7 ottobre, vittoria corsara dei siciliani firmata Henderson e Mancuso. 17:48

67' Tiro di Riccio poco preciso, sfera sul fondo. 17:44

66' Opportunità per Brunori, destro potente, Pergreffi si immola e agevola la presa del proprio estremo difensore. 17:43

64' Fallo di Gomes ai danni di Battistella. 17:41

61' Il Palermo si riporta in avanti conquistando un calcio d'angolo. 17:40

60' Check del Var sulla posizione di fuorigioco: tutto regolare, confermato il 2 a 2. 17:40

59' PILLOLA STATISTICA: secondo centro stagionale per il numero 90 gialloblù. 17:39

59' GOL! Palermo-MODENA 2-2! Rete di Abiuso. Ancora parità degli ospiti: punizione di Bozhanaj, colpo di testa di Battistella respinto da Pigliacelli che però non può nulla sulla ribattuta di Abiuso.



58' QUARTO CAMBIO NEL MODENA: entra Bozhanaj, esce Gliozzi. 17:36

57' TERZO CAMBIO NEL MODENA: entra Riccio, esce Ponsi. 17:35

57' SECONDO CAMBIO NEL MODENA: entra Abiuso, esce Tremolada. 17:35

57' Colpo di testa di Vasic che termina alto sopra la traversa. 17:34

56' Pergreffi in scivolata mette il cross di Graves in corner. 17:33

55' SECONDO CAMBIO NEL PALERMO: entra Vasic, esce Henderson. 17:32

54' PRIMO CAMBIO NEL PALERMO: entra Di Mariano, esce Insigne. 17:32

54' INVENZIONE DI STRIZZOLO! Controllo al volo e poi semirovesciata, manca la precisione al tiro, palla fuori. 17:31

53' Discesa di Lund con traversone, uscita in presa alta di Gagno. 17:30

52' Ripartenza del Palermo condotta da Brunori, poi il filtrante di Di Francesco è impreciso e l'azione sfuma. 17:29

50' Cross insidioso a centro area, Gliozzi non arriva per poco alla deviazione a rete. 17:27

48' Ponsi chiude Di Francesco e ''scorta'' la sfera oltre la linea di fondo. 17:25

46' PRIMO CAMBIO NEL MODENA: entra Strizzolo, esce Magnino. 17:23

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI PALERMO-MODENA! Si riparte dal risultato di 2-1. 17:22

Squadre negli spogliatoi: Corini e Bianco studiano le mosse in vista della ripresa. 17:12

Prima frazione di gioco scoppiettante al ''Barbera'': Palermo avanti con Segre, pareggio del Modena con Battistella, poi Brunori ha riportato i rosanero in vantaggio. 17:10

45'+5' FINE PRIMO TEMPO! PALERMO-MODENA 2-1! Reti di Segre, Battistella e Brunori. 17:07

45'+4' BRUNORI IN AREA! Aggancio della sfera non perfetto solo davanti al portiere, Zaro gli soffia il pallone senza commettere fallo. 17:08

45'+2' AMMONITO BRUNORI: proteste eccessive. Era diffidato, salterà il Catanzaro. 22:26

45'+2' COLPO DI TESTA DI ZARO! Spizzata sotto porta sul corner di Tremolada che esce a lato di poco. 17:04

45'+1' Diagonale provvidenziale di Nedelcearu che anticipa Manconi in corner. 17:03

45' Quattro minuti di recupero. 17:02

44' Tremolada calcia un tiro dalla bandierina a rientrare verso il secondo palo, Pigliacelli devia la sfera. 17:01

44' Corner per il Modena, nel frattempo Brunori è rientrato sul terreno di gioco. 17:00

42' Gioco fermo: colpo alla nuca subito da Brunori. Sanitari in campo per assistere il centravanti del Palermo. 16:59

40' Ceccaroni versione terzino, cross sul quale il portiere ospite smanaccia con i guantoni. 16:57

38' E' durato solo pochi minuti il pareggio dei ''Canarini'' costretti nuovamente a inseguire. 17:13

38' AMMONITO PERGREFFI: proteste per la convalida della marcatura. 17:13

36' Marcatura convalidata dopo un check del Var: regolare sia la posizione di partenza di Brunori, sia il contatto con Pergreffi. 16:54

35' PILLOLA STATISTICA: centro numero 8 in campionato per il capitano rosanero. 16:53

35' GOL! PALERMO-Modena 2-1! Rete di Brunori. Padroni di casa nuovamente in vantaggio: lancio di Ceccaroni, Brunori si libera della marcatura di Pergreffi e batte Gagno con un destro al volo.



34' REAZIONE PALERMO! Sponda aerea di Brunori per Di Francesco, destro in scivolata alto di poco. 16:50

31' PILLOLA STATISTICA: primo centro in carriera in Serie B per il numero 23 gialloblù. 16:49

31' GOL! Palermo-MODENA 1-1! Rete di Battistella. Pareggio degli ospiti: cross di Ponsi e colpo di testa imperioso di Battistella.



30' Mezz'ora di gioco al ''Barbera'', parziale di Palermo 1 Modena 0. 16:47

29' Tremolada pesca Gliozzi in area, il quale si gira e calcia: destro largo sul fondo. 16:45

27' Spinta fallosa di Zaro in proiezione d'attacco su Nedelcearu. 16:43

26' Possesso palla del Modena alla ricerca di varchi offensivi. 16:42

24' TIRO DI HENDERSON! Destro dalla media distanza alto. 16:40

23' AMMONITO TREMOLADA: trattenuto Segre. 16:39

21' Cross di Ponsi e colpo di testa di Battistella alto non di molto. 16:38

20' Sulla battuta, Zaro tocca la sfera rischiando l'autogol: nuovo tiro dalla bandierina. 16:36

19' Il Palermo spinge prettamente a sinistra con Lund, corner per i siciliani. 16:35

18' Attento Gomes in chiusura difensiva su Manconi, imbeccato in avanti da Tremolada. 16:35

17' In questo avvio di gara Tremolada agisce più largo a destra con Manconi a sinistra e Gliozzi a centro area. 16:33

15' Nedelcearu anticipa Gliozzi e concede il calcio d'angolo. Sugli sviluppi, lo stesso attaccante svetta ma manda alto sopra la traversa. 16:32

13' Rischio per Gagno! Il portiere del Modena, pressato da Gomes, allontana in qualche modo la sfera evitando guai peggiori. 16:30

12' Corrado anticipa Insigne in diagonale e appoggia a Gagno per il rinvio. 16:29

10' Insigne prova il suggerimento per Brunori ma la sfera è troppo profonda. 16:26

8' PILLOLA STATISTICA: quinto centro in campionato per il numero 8 rosanero, il quarto di testa. 16:26

8' GOL! PALERMO-Modena 1-0! Rete di Segre. Padroni di casa in vantaggio: assist di Henderson e colpo di testa vincente di Segre.



7' AMMONITO PONSI: trattenuto Lund. 16:23

6' Cross di Lund dalla corsia mancina, Zaro spazza in fallo laterale. 16:22

4' Primo tiro dalla bandierina del match: è a favore dei padroni di casa. 16:20

3' Fallo di Ponsi ai danni di Lund nella metà campo emiliana. 16:20

2' Iniziativa della formazione di Bianco, sfera infine in fallo laterale. 16:18

1' INIZIA PALERMO-MODENA! Primo pallone giocato da Brunori. 16:16

Squadre in campo agli ordini di Bonacina: padroni di casa in casacca rosa e pantaloncini neri, ospiti in maglia blu con inserti gialli. 16:14

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 15:51

Corini è senza lo squalificato Stulac, al suo posto Gomes; tridente offensivo Insigne-Brunori-Di Francesco, ancora out Lucioni. Bianco stravolge lo schieramento cambiando sei elementi; in attacco c'è Gliozzi al fianco di Manconi, Gerli in cabina di regia, Pergreffi in difesa. 15:48

FORMAZIONE MODENA (4-3-1-2) Gagno - Ponsi, Zaro, Pergreffi, Corrado - Battistella, Gerli, Magnino - Tremolada - Gliozzi, Manconi. A disposizione: Mondele, Strizzolo, Bozhanaj, Cotali, Vukusic, Palumbo, Cauz, Seculin, Abiuso, Riccio, Vandelli, Falcinelli. 15:49

FORMAZIONE PALERMO (4-3-3): Pigliacelli - Graves, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund - Henderson, Gomes, Segre - Insigne, Brunori, Di Francesco. A disposizione: Soleri, Mateju, Di Mariano, Nespola, Valente, Coulibaly, Buttaro, Ranocchia, Mancuso, Kanuric, Vasic, Aurelio. 15:46

Rosanero ko a Cittadella nella prima dell'anno ma vincenti nelle ultime due tra le mura amiche. Gialloblù sconfitti in casa dal Brescia nell'ultimo turno e vittoria che manca dal 2 dicembre (2 a 1 alla Reggiana). 14:17

Dirige l'incontro il signor Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Prenna di Molfetta e Politi di Lecce.. Quarto Uomo Luongo di Napoli. Al Var Chiffi di Padova, Avar Miele di Nola.16:09

Il match del ''Barbera'' mette in palio punti importanti per la zona playoff: siciliani al 7° posto a quota 32, emiliani che inseguono a quota 28. 13:27

Benvenuti alla diretta di Palermo-Modena, gara valida per il 21° turno di Serie B. 13:26