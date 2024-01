Grazie per aver seguito questa diretta ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.16:05

Con l'odierno pareggio entrambe le compagini guadagnano un punto a testa in classifica. Uomini di Nesta e Roberts che saranno impegnati nella 22^ giornata rispettivamente in trasferta, ospiti del Bari, e tra le mura domestiche contro l'Ascoli.16:05

Cala il sipario al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Pezzuto manda i titoli di coda di un match molto equilibrato, conclusosi appunto con un equo pareggio. Apre le danze Cedric Gondo, che al minuto 15' riceve da Janis Antiste e con un destro secco batte Semper siglando il vantaggio granata. Como che però sembra reagire immediatamente allo svantaggio, e dopo numerosi tentativi è Alessandro Gabrielloni, al minuto 37', a prolungare con la nuca quanto basta il suggerimento calibrato di Da Cunha, siglando l'1-1. Le sorprese della prima frazione non finiscono qui, ed allo scadere del minuto 45' Patrick Cutrone prende posizione su Marcandalli, riceve da Gabrielloni e con il piattone mancino gonfia la rete alle spalle di Bardi. Nella ripresa, le due squadre sembrano manovrare pazientemente il pallone, in attesa dello spazio giusto; la Reggiana ci prova, al minuto 67' giunge così il momento di Girma: sponda di Marcandalli, palla sul destro e tiro a giro sul secondo palo che non lascia scampo a Semper. Segue, dal momento del 2-2, una gara non particolarmente ricca di occasioni, nonostante i numerosi cambi operati dai due tecnici per dare una scossa alla sfida. Termina 2-2, dopo 5' addizionali, l'incrocio del Mapei.16:04

90'+5' TRIPLICE FISCHIO DI PEZZUTO! Reggiana-Como termina 2-2.15:57

90'+4' Melegoni nel tentativo di servire Gondo colpisce l'arbitro, Pezzuto interrompe il gioco affidando la sfera a Kabashi.15:56

90'+2' BRIVIDO PER IL COMO! Lancio profondo di Crnigoj che pesca in modo preciso Gondo, poi il centravanti addomestica bene e scaglia il mancino perdendo però l'equilibrio: Semper con sicurezza abbraccia la sfera.15:55

90'+2' Fallo in attacco da parte di Cutrone, che nel tentativo di stop abbatte irregolarmente Libutti. Punizione granata dalla propria difesa.15:54

90' Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Centi. Si giocherà fino al 95'.15:53

89' Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà extra-time.15:52

88' Molte sostituzioni al minuto 87', tecnici che vogliono di più e tentano di dare una scossa al match.15:51

87' Sostituzione Reggiana: fuori anche Natan Girma, lo sostituisce Lorenzo Libutti.15:51

87' Sostituzione Reggiana: fuori Luca Cigarini, dentro Domen Črnigoj.15:51

87' Sostituzione Como: fuori dal campo Marco Sala, lo sostituisce Alessio Iovine.15:48

86' Sostituzione Como: fuori anche Lucas da Cunha, subentra Alejandro Blanco Sánchez.15:48

86' Sostituzione Como: fuori Tommaso Cassandro, dentro Federico Barba.15:48

85' Melegoni tenta di sfruttare la propria rapidità lungo l'out di sinistra, chiama poi Odenthal all'uno contro uno che è attento e non lascia passare.15:48

82' Nessuno sviluppo da corner, si torna da Patrick Cutrone.15:43

81' Bardi allontana il cross di Verdi con una smanacciata, angolo che sarà battuto da Cassandro.15:43

80' Ultimi 600'' della gara, poi sarà recupero.15:52

79' Gondo salta Odenthal e procede rapidamente verso la porta avversaria, poi giunto alla trequarti taglia il campo per Djamanca che nel tentativo di contromovimento perde l'equilibrio. Palla che torna al Como.15:42

78' Pajac procede disegnando una traiettoria a rientrare, la palla arriva dalle parti di Melegoni che duella con Ioannou ed ottiene la rimessa con le mani.15:40

77' Traversone sul primo palo servito da Pajac, Odenthal fa valere i centimetri e svetta concedendo però un altro giro dalla bandierina.15:39

76' Corner a favore della Reggiana, batterà Pajac.15:38

75' Sostituzione Como: fuori Alessandro Gabrielloni, dentro Simone Verdi.15:38

72' Odenthal legge la sovrapposizione di Sala e tenta di servirlo con un profondo lancio, Djamanca è fresco di energie e ripiega recuperando il possesso.15:38

70' AMMONITO Alessandro Gabrielloni: quarto ammonito del Como.15:32

69' Sostituzione Como: fuori Moutir Chajia, dentro al suo posto Nicholas Ioannou.15:31

67' GOL! GOL GIRMA! REGGIANA-Como: 2-2. Di nuovo tutto pari al Mapei, ci pensa Natan Girma! Marcandalli conduce la sfera acquistando spazio prezioso, poi scarica la sponda per Girma che sposta la palla sul destro, mira il secondo palo e lo trova battendo Semper. Pareggio dei Granata, assist a cura di Alessandro Marcandalli.



66' Sostituzione Reggiana: esce dal campo Manolo Portanova, lo sostituisce Filippo Melegoni.15:28

66' Sostituzione Reggiana: fuori Janis Antiste, dentro Muhamed Serifo Varela Djamanca.15:27

65' AMMONITO Luca Cigarini: giallo anche per il capitano granata. Terzo diffidato che salterà la sfida di Bari.15:27

63' Anche in questa occasione, il francese serve un ottimo cross su cui però non giunge alcun compagno. Si riparte con un rinvio dal fondo di Bardi.15:26

63' Marcandalli evita il traversone di Chajia con il busto, deviazione dalla quale prenderà piede il corner lariano. Batte Da Cunha.15:25

61' Duro intervento di Marcandalli ai danni di Cutrone, Pezzuto non ritiene necessaria la sanzione. Gioco che prosegue senza interruzioni.15:23

59' AMMONITO Natan Girma: fallo ai danni di Bellemo, fairplay tra i due.15:22

56' Verticalizzazione di Bellemo verso Gabrielloni, ripiega efficacemente Pajac allontanando il pericolo in fallo laterale.15:22

54' AMMONITO Manolo Portanova: giallo anche per il centrocampista di Nesta.15:19

52' D'UN SOFFIO CIGARINI! Il capitano della Reggiana cerca l'incrocio dei pali disegnando una traiettoria che va sopra la traversa soltanto di qualche centimetro.15:14

51' Cigarini sul punto di battuta, punizione granata dai 20 metri.15:13

50' AMMONITO Tommaso Cassandro: travolto Girma all'altezza del cerchio di centrocampo.15:12

49' Kabashi si incarica della battuta del calcio piazzato, sceglie la conclusione diretta in porta ma non riesce a scavalcare la barriera.15:11

48' AMMONITO Moutir Chajia: fallo tattico speso dal giocatore lariano.15:11

46' Sostituzione Reggiana: fuori Edoardo Pieragnolo, dentro Marko Pajač.15:10

46' Il primo pallone della ripresa è giostrato dalla Reggiana.15:10

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.15:10

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.14:54

Si chiude il primo tempo al Mapei, parziale che sorride momentaneamente alla squadra ospite. Gara che inizia con una forte impronta della Reggiana, che più volte si proietta verso la porta avversaria non trovando inizialmente lo spunto giusto, spunto che arriva però al minuto 15' con Cedric Gondo che sfrutta il filtrante di Antiste per battere Semper. Dal momento dello svantaggio, il Como mostra subito una decisa reazione, ed al minuto 37' dopo numerosi tentativi è Gabrielloni a fa tornare in equilibrio la gara, complice il preciso cross di Da Cunha. Al minuto 45' la zampata vincente è quella di Patrick Cutrone, che riceve da Gabrielloni e calcia in porta trovando il gol che ribalta la gara.14:54

45'+2' FISCHIO DI PEZZUTO: termina il primo tempo.14:51

45' Sono 2' i minuti addizionali concessi dal direttore di gara, si giocherà fino al 47'.14:49

45' GOL! GOL CUTRONE! Reggiana-COMO: 1-2. Cambia nuovamente il parziale al Mapei, la ribalta Cutrone! Rete che arriva da un'efficace dialogo del tandem offensivo di Roberts, con Gabrielloni che protegge la sfera in area avversaria e prolunga per Patrick Cutrone che finta il destro e con il mancino trova l'angolo giusto per battere Bardi. Como in vantaggio, assist di Alessandro Gabrielloni.



44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi spazio al possibile recupero.14:46

41' Di nuovo una conclusione dal limite di Abildgaard, stavolta la sfera termina però di molto oltre la traversa.14:43

39' Tentativo di tiro dal limite dell'area da parte di Da Cunha, leggera deviazione di Marcandalli che non preclude la presa sicura di Bardi.14:42

37' GOL! GOL GABRIELLONI! Reggiana-COMO: 1-1. Arriva al minuto 37' la rete che riporta in match in equilibrio, la firma è di Alessandro Gabrielloni. Dopo una spinta incessante di dieci minuti, il Como trova la via del pari con Da Cunha, che serve un morbido suggerimento sul quale Gabrielloni giunge puntuale beffando Bardi. Tutto nuovamente pari al Mapei, assist servito da Lucas Da Cunha.



35' Pieragnolo conduce la sfera sino alla trequarti avversaria, poi dall'out di sinistra libera il traversone alla ricerca della torre di Girma. Il numero 80 granata tarda d'un soffio all'appuntamento con il pallone.14:38

33' ECCO ABILDGAARD! Il centrocampista alla corte di Roberts mette il mirino sulla porta e scaglia una potente conclusione che viene prontamente neutralizzata dai guantoni di Bardi. Calcio d'angolo numero quattro a favore dello schieramento lariano.14:37

31' Anche questa occasione dalla bandierina non produce alcun effetto, si riparte da un rinvio di Bardi.14:34

30' Como che ora si spinge in avanti a testa bassa, altro calcio d'angolo ottenuto dalla deviazione di Marcandalli. Batte il solito Da Cunha.14:33

28' Cross teso che piomba al centro dell'area di rigore, Portanova svetta su tutti ed allontana la minaccia.14:31

28' Cutrone prova a suonare la carica per i suoi, ottenendo un giro dalla bandierina di cui si incarica Da Cunha.14:30

25' Bardi batte molto profondamente alla ricerca di Gondo, Chajia è attento e difende il pallone con il corpo tornando da Semper.14:29

24' Forte scontro di gioco tra Bellemo ed Antiste che vede vittima il centravanti granata, proteste del capitano del Como che vengono subito sedate dal Sig. Pezzuto.14:27

22' Punizione granata dalla metà di campo, Kabashi batte corto per Marcandalli e da il via alla nuova manovra casalinga.14:24

21' AMMONITO Oliver Abildgaard Nielsen: dura entrata ai danni di Girma.14:23

19' Altro cambio di gioco efficace da parte di Girma, premiata la sovrapposizione di Gondo che una volta stoppata la sfera è costretto a tornare da Pieragnolo. Possesso granata.14:22

17' PILLOLA STATISTICA: l'ultima rete di Cedric Gondo tra le mura domestiche risale allo scorso 22 ottobre contro il Venezia.14:20

15' GOL! GOL GONDO! REGGIANA-Como: 1-0. Azione che parte dai piedi di Antiste, che scannerizza l'area lariana e serve un chirurgico filtrante sul quale Gondo piomba prima di tutti, spedendo la palla oltre la linea di porta difesa da Semper. Padroni di casa in vantaggio, assist a cura di Janis Antiste.



15' DECISIVO ODENTHAL! Girma prova a velocizzare il contropiede, pescando il taglio di Cedric Gondo, poi Odenthal chiude tutto da ultimo uomo.14:17

14' Kabashi riceve da Marcandalli, poi tenta la sventagliata per Antiste ma il lancio è impreciso. Rimessa laterale a favore del Como.14:16

12' Scatto fulmineo di Pieragnolo lungo l'out di sinistra, l'esterno di Nesta salta due avversari ma deve poi arrendersi alla chiusura di un generoso Abildgaard.14:15

11' Scambi rapidi tra Odenthal e Curto in attesa dell'imbucata vincente, poi la sfera arriva dalle parti di Gabrielloni che calcia con forza ma troppo centralmente. Risposta di Bardi che mantiene invariato il risultato.14:14

8' BRIVIDO PER LA REGGIANA! Da Cunha entra in area avversaria, sterza e rientra sul mancino e scaglia una conclusione che viene deviata in corner. proteste per un tocco di mano che non viene però accolto dall'arbitro.14:11

4' Rinvio dal fondo per Bardi, che batte profondo verso Antiste ma Odenthal svetta ed anticipa il centravanti.14:07

2' Arriva subito la prima chance dalla bandierina per il Como, batte Da Cunha sul primo palo ma la sfera viene allontanata da Marcandalli.14:04

1' Il primo pallone della gara è giocato dal Como.14:03

1' PARTITI! Via a Reggiana-Como.14:02

Fischio d'inizio programmato alle ore 14:00.13:32

I giocatori sono in campo per effettuare la fase di riscaldamento pre partita.13:32

FORMAZIONI UFFICIALI: COMO (4-4-2). Ospiti che rispondono con: Semper; Curto-Odenthal-Cassandro-Sala; Chajia-Bellemo-Abildgaard-Da Cunha; Cutrone-Gabrielloni. Allenatore: Osian Roberts. A disposizione: Barba, Ioannou, Ronco, Solini, Baselli, Blanco, Iovine, Verdi, Rispoli, Mustapha, Vigorito, Piombino.13:27

FORMAZIONI UFFICIALI: REGGIANA (3-4-2-1). Scendono in campo: Bardi; Sampirisi-Szyminski-Marcandalli; Portanova-Kabashi-Cigarini-Pieragnolo; Antiste-Girma; Gondo. Allenatore: Alessandro Nesta. A disposizione: Libutti, Rozzio, Pajac, Reinhart, Crnigoj, Nardi, Melegoni, Djamanca, Sposito, Satalino.13:25

A coadiuvare il fischietto pugliese sono chiamati gli assistenti di linea Del Giovane-Cortese; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Centi; postazione VAR presidiata dal Sig. Piccinini, ausiliato dall'A.VAR Minelli.13:21

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Ivano Pezzuto, della sezione di Lecce.13:19

Ultimi attimi di attesa al Mapei Stadium di Reggio Emilia, poi sarà Reggiana-Como! In questo copioso primo pomeriggio di B, il calendario chiama all'incrocio Granata e Lariani dopo cinque mesi dall'ultima volta; lo scontro più recente tra le due compagini risale infatti allo scorso 26 agosto, nella gara d'andata che terminò con un equo pareggio per 2-2. In vista dell'odierno match, gli Azzurri lombardi approdano in terra emiliana con alle spalle una ricca vittoria per 4-0 ai danni dello Spezia, e con un solido terzo posto in classifica, a parimerito del Venezia secondo, a difesa di un bottino di 38 punti. La situazione dei Granata è lievemente diversa, gli emiliani sono infatti fissi all'11^ posto, con 23 punti totali, mantenendo un'imbattibilità che perdura da tre gare.13:19

