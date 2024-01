Grazie per aver seguito la diretta di Spezia-Cremonese e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.16:10

Alla Cremonese basta un gol di Coda nel secondo tempo, che legittima il dominio dei grigiorossi nella seconda parte della prima frazione. Nei primi 45 minuti, infatti, la squadra di Stroppa va vicina al gol in tre occasioni: ci provano lo stesso Coda, Zanimacchia e Falletti, ma Zoet è sempre molto bravo a respingere le conclusioni. Nella ripresa a partire forte è lo Spezia, che sfiora il vantaggio con Kouda, il quale calcia alto da ottima posizione. Al 54', però, arriva il gol che decide la partita: Zanimacchia crossa in mezzo, Salvatore Esposito sbaglia il rinvio e il pallone finisce sul secondo palo, nella zona di Coda, che controlla e batte Zoet. Dopo la rete subita, i padroni di casa non riescono a reagire e gli ospiti portano a casa i tre punti senza soffrire più di tanto.16:10

Secondo 1-0 consecutivo per la Cremonese, che sale al terzo posto in classifica al pari del Venezia (tra poco in campo a Cosenza), a un punto di distanza dalla seconda posizione (occupata dal Como) che vorrebbe dire promozione in Serie A. Terza sconfitta nelle ultime quattro partite per lo Spezia, che resta al penultimo posto (a pari punti con la Feralpisalò ultima) e vede la salvezza diretta distante quattro punti.16:06

90'+11' FISCHIO FINALE: SPEZIA-CREMONESE 0-1. La rete di Coda regala i tre punti ai grigiorossi.16:02

90'+8' AMMONITO Dimitrios Nikolaou per proteste.15:59

90'+6' Si riprende ora a giocare. Recuperato allungato di altri tre minuti e 30 secondi.15:57

90'+4' Problema muscolare per uno degli assistenti di Camplone, che in questo finale di partita lascerà il suo posto al quarto uomo.15:55

90'+2' Verde riceve in area e prova un tiro-cross morbido sul secondo palo. Jungdal è attento e blocca in presa alta.15:53

90' Segnalati sei minuti di recupero.15:52

90' AMMONITO Petko Hristov.15:50

87' Proteste dello Spezia per un calcio di punizione fischiato a favore della Cremonese. Camplone non torna sui suoi passi.15:48

84' Quinta sostituzione per lo Spezia. Richiamato in panchina Luca Vignali, minuti per Tio Cipot.15:46

84' Quarta sostituzione per lo Spezia. Rachid Kouda lascia spazio a Pietro Candelari.15:45

81' Pio Esposito prova la conclusione dal limite dell'area, ma viene murato da Bianchetti.15:43

78' Quinta sostituzione per la Cremonese. Finisce la partita di Franco Vázquez, al suo posto Giacomo Quagliata.15:40

77' Quarta sostituzione per la Cremonese. Esce Massimo Coda, entra Frank Tsadjout.15:39

76' Terza sostituzione per lo Spezia. Fuori Filippo Bandinelli, dentro Raimonds Krollis.15:37

75' Pronto un altro cambio nello Spezia.15:37

72' Kouda crossa dal fondo trovando in area Bandinelli, che prende il tempo a tutti di testa, ma non riesce a dare forza alla sua conclusione, bloccata da Jungdal.15:33

70' AMMONITO Michele Collocolo per una trattenuta ai danni di Kouda.15:31

67' Terza sostituzione per la Cremonese. Richiamato in panchina César Falletti, minuti per Žan Majer.15:28

67' Seconda sostituzione per la Cremonese. Leonardo Sernicola lascia spazio a Paolo Ghiglione.15:28

64' Lo Spezia spinge alla ricerca del pareggio. La Cremonese si difende nella propria metà campo.15:25

61' Seconda sostituzione per lo Spezia. Finisce la partita di Francesco Cassata, al suo posto Filip Jagiełło.15:23

61' Vazquez raccoglie un pallone vagante al limite dell'area calciando di prima intenzione con il sinistro e mandando la palla in curva.15:22

58' Si riprende ora a giocare.15:19

57' Match interrotto per la presenza di alcuni fumogeni in campo.15:18

54' GOL! Spezia-CREMONESE 0-1! Rete di Massimo Coda! Zanimacchia rientra sul destro e crossa, Salvatore Esposito sbaglia il rinvio e serve involontariamente il centravanti grigiorosso che, posizionato sul secondo palo, ha il tempo di controllare e battere Zoet.



Guarda la scheda del giocatore Massimo Coda15:17

51' CI PROVA ZANIMACCHIA! Azione personale del classe '98 che entra in area, si sposta il pallone sul destro e cerca la conclusione sul secondo palo, ma calcia fuori.15:16

49' AMMONITO César Falletti per un fallo su Muhl.15:10

46' CHE OCCASIONE PER KOUDA! Verde scappa sulla destra, prende il fondo e scarica al limite per il compagno, che calcia di prima verso il secondo palo, non inquadrando la porta da ottima posizione.15:09

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Spezia-Cremonese.15:09

46' Prima sostituzione per la Cremonese. Esce Luca Ravanelli, entra Luka Lochoshvili.15:09

46' Prima sostituzione per lo Spezia. Fuori Iva Gelashvili, dentro Lukas Mühl.15:06

Quarantacinque minuti difficili per lo Spezia, che ha faticato a mettere in movimento Verde, suo uomo di maggior qualità, e a spingere sugli esterni. In crescendo, invece, la prestazione della Cremonese, che deve continuare a coinvolgere il più possibile Vazquez, Falletti e Collocolo per mettere nelle condizioni Coda di rendersi pericoloso.15:00

Nessun gol e poche emozioni nel primo tempo di Spezia-Cremonese. Dopo una prima parte di frazione estremamente equilibrata, è la squadra di Stroppa a prendere il controllo del gioco, sfiorando il gol al 28' con la conclusione a incrociare di Coda, respinta in modo fortunoso da Zoet. I grigiorossi ci riprovano nel finale con il tiro a giro di Zanimacchia e l'azione personale di Falletti, ma anche in questi casi Zoet si fa trovare pronto e respinge.14:58

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: SPEZIA-CREMONESE 0-0. Non si sblocca il match del Picco.14:50

45' Concesso un minuto di recupero.14:48

43' ZOET SALVA LO SPEZIA! Falletti riceve al limite dell'area, salta un paio di uomini e incrocia la conclusione. Zoet è reattivo e respinge.14:46

42' Combinazione tra Salvatore e Pio Esposito, con l'ex centrocampista della Spal che riceve all'interno dell'area e prova la conclusione. Tiro strozzato a terra, facile per Jungdal.14:45

40' ZANIMACCHIA DA FUORI! L'ex Juventus riceve da Falletti in posizione defilata sulla sinistra, rientra sul destro e calcia a giro sul secondo palo. Zoet si distende e respinge in corner.14:44

37' Verde resta a terra dopo un contatto con Ravanelli al limite dell'area. Tutto regolare per Camplone.14:40

34' AMMONITO anche Francesco Cassata per un intervento duro su Sernicola.14:37

33' AMMONITO Rachid Kouda, intervenuto in netto ritardo su Bianchetti.14:36

31' Buon momento per la Cremonese, che muove il pallone tenendo tutto lo Spezia nella propria metà campo.14:34

28' OCCASIONE PER CODA! Vazquez imbuca in verticale per il numero 90, che incrocia di prima la conclusione, colpendo il volto di Zoet, bravo a coprire lo specchio della porta.14:31

25' Due corner consecutivi non sfruttati dallo Spezia, visto che entrambi vengono allontanati dalla difesa della Cremonese.14:29

22' Collocolo crossa sul secondo palo per l'inserimento di Falletti, che conclude al volo di sinistro senza inquadrare la porta.14:25

20' Riprende il gioco con Bandinelli regolarmente in campo.14:22

19' Problema al ginocchio per Bandinelli, rimasto a terra dolorante.14:22

16' Azione insistita della Cremonese, che lavora per liberare al tiro dal limite Falletti, il quale viene però fermato dal buon intervento di Salvatore Esposito.14:19

13' Ritmo basso in questo avvio di partita.14:16

10' Bandinelli va via sulla sinistra e crossa alto sul secondo palo, senza trovare, però, compagni.14:13

7' Salvatore Esposito cerca il fratello Pio in profondità, ma l'attaccante dello Spezia viene fermato in posizione irregolare.14:10

4' Giropalla difensivo della Cremonese, che coinvolge anche il portiere Jungdal.14:07

CALCIO D'INIZIO! Comincia Spezia-Cremonese. Il primo pallone della sfida è giocato dai grigiorossi.14:03

Quasi tutto pronto allo Stadio Alberto Picco di La Spezia. Tra pochi minuti l'arbitro Giacomo Camplone darà il via al match.13:59

FORMAZIONI UFFICIALI - La Cremonese si schiera in campo con un 3-5-2: Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Falletti, Zanimacchia; Vazquez, Coda.A disposizione: Saro, Livieri, Ciofani, Afena-Gyan, Ghiglione, Rocchetti, Abrego, Quagliata, Majer, Lochoshvili, Tsadjout, Okereke.13:56

FORMAZIONI UFFICIALI - Lo Spezia si schiera in campo con un 3-4-2-1: Zoet; Gelashvili, Hristov, Nikolaou; Vignali, Bandinelli, S. Esposito, Cassata; Kouda, Verde; P. Esposito.A disposizione: Crespi, Zovko, Cipot, Pietra, Krollis, Corradini, Muhl, Moro, Candelari, Antonucci, Bertola, Jagiello.13:55

I grigiorossi, invece, sono alla ricerca di una continuità che manca loro dal mese di novembre, quando centrarono quattro vittorie consecutive. La squadra lombarda è comunque reduce da un successo nell'ultimo turno (1-0 sul Cosenza).13:54

Lo Spezia per uscire dalla zona retrocessione, la Cremonese per salire al secondo posto, che vorrebbe dire promozione. Sono questi gli obiettivi, opposti, delle squadre di Luca D'Angelo e Giovanni Stroppa. I liguri non vincono dallo scorso 15 dicembre (1-0 sul Bari) e nelle ultime tre partite hanno collezionato due sconfitte e un pareggio.13:52

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Spezia-Cremonese, gara valida per la 21^ giornata di Serie B.13:48