Da Ternana - Cittadella é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!15:58

Con questo risultato, la Ternana esce momentaneamente dalla zona play out, Cittadella che vede la zona promozione a tre punti.15:58

Primi punti del 2024 per la Ternana, si ferma a nove la striscia di risultati utili per il Cittadella: vantaggio con Carboni, pareggio di Pandolfi, nel secondo tempo decidono i gol di Lucchesi in apertura e Pereiro.15:57

90'+6' FINISCE TERNANA - CITTADELLA! 3-1 per le Fere, protagonista assoluto Pereiro con un gol e due assist.15:54

90'+4' Favasuli prova l'azione personale, lo chiude la retroguardia del Cittadella.15:52

90'+2' Citta che non punge nemmeno nel recupero, Ternana che si difende con ordine.15:51

90' Cinque i minuti di recupero.15:50

89' ANNULLATO IL GOL A FAVILLI! Contropiede Ternana, Distefano serve la punta che insacca, azione fermata per fuorigioco.15:48

86' Cittadella che prova ora a sfruttare il fisico dei suoi attaccanti, tanti palloni alti alla ricerca di sponde.15:45

84' Ci prova Favilli con l'interno sinistro, palla ampiamente a lato.15:42

83' AMMONITO Kees de Boer. Giallo per proteste per il centrocampista. 15:41

82' Sostituzione TERNANA: esce Valerio Mantovani, entra Gabriel Boloca.15:40

81' Sostituzione CITTADELLA: esce Luca Pandolfi, entra Andrea Magrassi.15:39

79' Cittadella che sta faticando contro il muro eretto dalla Ternana, pochissimi spazi per i granata.15:37

76' Tutto il Cittadella nella metá campo della Ternana, con le Fare ora chiuse a difendere i due gol di vantaggio.15:34

74' Sostituzione TERNANA: esce Giacomo Faticanti, entra Costantino Favasuli.15:32

73' Sostituzione TERNANA: esce Tiago Casasola, entra Filippo Distefano.15:31

73' Sostituzione TERNANA: esce Gastón Pereiro, entra Jakub Łabojko.15:31

72' Forcing ora del Cittadella, che sta spingendo al massimo sfiorando il gol anche con Pandolfi.15:30

71' MAISTRELLO! Girata della punta da due passi, una deviazione salva ancora la Ternana.15:29

70' Sorensen si fa perdonare anticipando Pandolfi a due passi dalla porta.15:29

68' Sostituzione CITTADELLA: esce Giuseppe Carriero, entra Valerio Mastrantonio.15:26

68' Sostituzione CITTADELLA: esce Claudio Cassano, entra Enrico Baldini.15:26

67' AMMONITO Gastón Pereiro. Pestone su Cassano, giallo per il protagonista della partita. 15:26

66' Sostituzione TERNANA: esce Antonio Raimondo, esce Andrea Favilli.15:26

66' Carissoni con un gran tunnel al limite dell'area, il difensore non trova peró poi lo spazio per il tiro.15:24

64' Ci prova anche Pyyhtia, la sua conclusione dalla distanza é deviata in angolo.15:22

63' Cittadella ora tutto in avanti, spazio per i contropiede della Ternana.15:22

61' Pazzesca partita per Pereiro, due assist e un gol per l'ex Cagliari.15:20

60' GOL! TERNANA - Cittadella 3-1! Rete di Gastón Pereiro. L'urugaiano in contropiede si sposta il pallone sul sinistro e lascia partire una conclusione a giro che termina a fil di palo.



60' Sostituzione CITTADELLA: esce Andrea Danzi, entra Matteo Angeli.15:18

59' Sostituzione CITTADELLA: esce Filippo Pittarello, entra Tommy Maistrello.15:18

59' Angolo in questo caso per il Cittadella, colpo di testa di Pavan che termina a lato.15:17

58' Pereiro prova ancora da angolo, attento Kastrati in presa.15:16

56' CARBONI! Conclusione potente dalla distanza, Kastrati in tuffo respinge.15:15

54' Pereiro cerca lo schema per Casasola, respinge la difesa del Cittadella.15:12

53' Ternana che continua a spingere, punizione dalla trequarti per le Fare.15:12

51' Altra gran giocata di Pereiro, Danzi lo stende a centrocampo.15:10

49' AMMONITO Stefano Negro. Intevento in ritardo su De Boer, altro giallo per un difensore del Citta. 15:08

49' Carriero entra in area e prova la conclusione a giro: palla ampiamente a lato.15:06

48' Inizio shock per il Cittadella, che si trova ancora ad inseguire in questo secondo tempo.15:06

47' PEREIRO! Scatenato l'uruguaiano, conclusione dalla distanza che termina alta sopra la traversa.15:06

46' GOL! TERNANA - Cittadella 2-1! Rete di Lorenzo Lucchesi. Pereiro entra in area e lascia partire un destro che si trasforma in assist: facile per il difensore insaccare sul secondo palo.



46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!15:04

Primo tempo ad alto ritmo, ci si aspetta altrettanto spettacolo nella ripresa.14:50

Ternana che sfiora il raddoppio, ma ospiti che sfruttano l'errore di Sorensen e, con Pandolfi, trovano il pareggio.14:50

Cittadella che parte fortissimo, prende due legni (palo di Pittarello e traversa di Cassano) ma viene punita dal colpo di testa di Carboni.14:49

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI TERNANA - CITTADELLA! 1-1 all'intervallo, in gol Carboni e Pandolfi.14:49

45' Un minuto di recupero.14:48

43' Da non sottovalutare anche il fattore vento, tante le traiettorie modificate in questo primo tempo.14:46

42' Che partita al Liberati: Pereiro prova il gol olimpico da angolo, Kastrati capisce e blocca sul primo palo.14:44

40' GOL! Ternana - CITTADELLA 1-1! Rete di Luca Pandolfi. Buco di Sorensen, Pittarello serve il compagno che mette a serdere due avversari e batte Iannarilli di destro.



39' Pandolfi anticipa Iannarilli, salva sulla linea Mantovani: azione fermata per fuorigioco.14:41

37' Vita si libera sulla destra e serve Salvi, cross al centro respinto: Cittadella che punta molto sulla sua catena di destra.14:40

35' Cross di Salvi, Lucchesi difende l'uscita di Iannarilli: si rivede il Cittadella.14:37

33' Deviazione di testa di Pandolfi che quasi trova l'inserimento di Vita: sfera che si perde sul fondo.14:35

32' CASASOLA! L'esterno, sulla destra, supera di forza due avversari, entra in area e calcia di potenza sul secondo palo: respinge Kastrati.14:34

31' Cittadella che sembra aver subito il contraccolpo psicologico del gol, granata molto meno pungenti e in difficoltà in questi ultimi minuti.14:33

28' RAIMONDO! La punta non riesce a schiacciare un cross di Casasola, Ternana che spinge!14:30

27' AMMONITO Lorenzo Carissoni. Giallo al difensore per un fallo tattico su Pereiro. 14:29

25' Destro di Salvi che quasi si trasforma in assist per Pandolfi, allontana la difesa locale.14:28

23' Ternana che capitalizza al massimo l'occasione creata da Pereiro, abile a liberarsi al cross e trovare il suo compagno sul secondo palo.14:26

22' GOL! TERNANA - Cittadella 2-0! Rete di Franco Carboni. Cross di Pereiro, colpo di testa del quinto che batte Kastrati: rete che nasce dai due nuovi acquisti di gennaio.



20' Ternana che sta prendendo metri, dopo l'inizio forte del Cittadella: partita piacevole al Liberati.14:22

18' Conclusione di Pereiro dalla distanza, facile per Kastrati.14:20

17' RAIMONDO! De Boer trova la verticale per la sua punta che calcia sul primo palo: Kastrati in angolo.14:19

16' Pereiro non gioca il linea con Raimondo ma alle sue spalle, 3-5-1-1 per la Ternana.14:18

15' Vita prova la verticale immediata per Pittarello, che in questo caso peró non scatta. Palla persa per i granata.14:17

14' Continua a spingere il Cittadella, tutta la Ternana nella propria metá campo.14:16

12' Angolo per la Ternana, colpo di testa di Carboni facile per Kastrati.14:13

11' PITTARELLO! La punta difende bene il pallone in area, si gira e conclude con il sinistro: palla sull'esterno della rete.14:12

10' Cittadella arrembante, ma quanto balla la difesa della Ternana, sempre in difficoltà sugli attacchi alla profonditá di Pittarello e Pandolfi.14:10

9' AMMONITO Franco Carboni. Trattenuta vistosa su Vita, primo giallo del match. 14:11

9' TRAVERSA PER IL CITTADELLA! Cassano con un pallonetto batte Iannarilli, il pallone colpisce la parte alta della traversa!14:10

8' Cross di Carboni, colpo di testa di Casasola: palla ampiamente a lato.14:09

6' PANDOLFI! Colpo di testa bloccato in due tempi da Iannarilli, che inizio per il Cittadella.14:08

5' Ancora Pittarello in area, Iannarilli in uscita anticipa la punta veneta.14:06

4' PALO PER IL CITTADELLA! Pittarello con il sinistro batte Iannarilli, il legno gli nega la gioia del gol.14:06

3' Partito forte il Cittadella, Ternana che aspetta e prova a ripartire.14:04

1' Subito un cross pericoloso per Casasola, Vita anticipa Carboni sul secondo palo.14:03

1' INIZIA TERNANA - CITTADELLA! Primo pallone per i granata.14:02

Dirige il match l'arbitro Monaldi di Macerata.13:38

Cittadella con il classico 4-3-1-2, Cassano da trequartista, Pandolfi - Pittarello il duo di attacco. Coppia di centrali formata da Negro e Pavan.13:37

Breda opta per Pereiro in coppia con Raimondo in attacco, sorpresa in difesa con Lucchesi preferito a Diakité. A centrocampo spazio a De Boer, Faticanti e Pyyhtia.13:37

La formazione del CITTADELLA: (4-3-1-2), Kastrati - Salvi, Pavan, Negro, Carissoni - Vita, Danzi, Carriero - Cassano - Pandolfi, Pittarello. A disposizione: Maniero, Angeli, Frare, Giraudo, Rizza, Amatucci, Kornvig, Mastrantonio, Tessiore, Baldini, Magrassi, Maistrello.13:35

Sono ufficiali le formazioni del match: TERNANA (3-5-2): Iannarilli - Mantovani, Sorensen, Lucchesi - Casasola, De Boer, Faticanti, Pyyhtia, Carboni - Pereiro, Raimondo. A disposizione: Vitali, Brazao, Boloca, Zuberek, Favilli, Capuano, Diakitè, Labojko, Favasuli, Distefano, Dionisi, Luperini.13:35

Grande sabato di Serie B, al Liberati di Terni la squadra locale ospita il lanciatissimo Cittadella, una delle formazioni piú calde della caletteria.13:34