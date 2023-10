Grazie per aver seguito pazientemente la diretta!! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!22:31

Nel prossimo turno il Parma andrà in scena sul campo dell’Ascoli, mentre il Como ospiterà sul proprio terreno di gioco il Catanzaro.22:30

Seconda sconfitta consecutiva per il Como dopo quella interna contro la Cremonese. I lombardi ora solo a –‘ dai rivali gialloblu.22:30

Torna al successo il Parma dopo la sconfitta di Venezia e consolida il primo posto in classifica, seppur i gialloblu abbiano giocato due gare in più rispetto al Palermo secondo.22:30

Dopo un primo tempo concluso con i padroni di casa meritatamente in vantaggio grazie a una rete segnata dopo 8 minuti da Man con gli ospiti che creano un paio di ghiotte occasioni nel finale di frazione, a inizio ripresa sono i gialloblu a farsi avanti nuovamente, senza però concretizzare. Il raddoppio arriva a un quarto d’ora dalla fine con un diagonale del neo entrato Charpentier, che sfrutta una bella imbucata di Hernani. I ladriani non si arrendono e nel recupero accorciano le distanze con un colpo di testa di Barba, dopo aver creato un paio di palle gol.22:29

Chichizola blocca in presa volante l'ultimo cross di Chajia.22:28

Cross di Chajia dalla sinistra e colpo di testa di Bellemo, che rimpalla su altri giocatori e la palla viene respinta da Chichizola in angolo.22:22

Giallo per il Parma. Ammonito Alessandro Circati per fallo a metà campo su Blanco.22:19

Cambio a centrocampo per il Como. Esce Tommaso Cassandro ed entra Tommaso Arrigoni.22:11

Cambio per il Como. Esce il trequartista Simone Verdi ed entra l'attaccante Alessandro Gabrielloni.22:12

Cambio a centrocampo per il Como. Esce Daniele Baselli ed entra Liam Kerrigan.22:10

GOL! PARMA-Como 2-0. Rete di Gabriel Charpentier, che infila in rete in diagonale da destra su imbucata rasoterra di Hernani. Guarda la scheda del giocatore Gabriel Charpentier 22:07

Cambio sulla trequarti per il Parma. Esce Dennis Man ed entra Gabriel Charpentier.22:07

Cambio a centrocampo per il Parma. Esce Adriàn Bernabè ed entra Tjas Begic.22:04

Cambio per il Como. Esce il centrocampista Oliver Abuldgaard ed entra l'attaccante Alejandro Blanco.22:03

70'

Bonny lancia Mihaila in area, che non riesce però a calciare in porta.22:02