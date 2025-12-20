Dirige il match Galipò con Colarossi e Ricci ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Vogliacco mentre in sala Var ci sono Maggioni e Rutella.16:51

Solo due novità nella formazione dell'Avellino rispetto alla sconfitta col Catanzaro: Palmiero prende il posto di Kumi a centrocampo mentre c'è Cancellotti a sinistra e non Palumbo. Per il resto tutto confermato con Enrici, Simic e Fontanarosa davanti a Daffara, Missori a destra con Sounas e Besaggio ancora titolari in mediana. In attacco confermatissimi Biasci e Tutino.17:15

Due cambi anche per Inzaghi dopo la vittoria sulla Samp ottenuta nell'ultimo turno. Davanti a Joronen c'è infatti Peda dal 1' da braccetto di destra e non Bereszynski mentre sulla stessa corsia il titolare è Diakite per l'assenza di Pierozzi. Tutto confermato il resto dell'undici titolare con Bani e Ceccaroni a completare il trio arretrato, oltre Ranoccha e Segre in mezzo con Augello a sinistra. In avanti ci sono sempre Palumbo e Le Douaron a supporto dell'unica punta Pohjanpalo.17:15

Cross di Augello dalla sinistra, troppo alto per tutti. E' cambiato però l'atteggiamento della squadra di Inzaghi che ora si sta facendo pericolosa più spesso dalle parti di Daffara.18:47

Avellino - Palermo è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 20 dicembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.

Arbitro di Avellino - Palermo sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Simone Galipò Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie B: 8 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Como-Südtirol 3-1 31-08-2025 Serie B Bari-Monza 1-1 21-09-2025 Serie B Calcio Padova-Virtus Entella 2-1 01-10-2025 Serie B Carrarese-Modena 0-0 19-10-2025 Serie B Catanzaro-Calcio Padova 0-1 28-10-2025 Serie B Frosinone-Virtus Entella 4-0 08-11-2025 Serie B Empoli-Catanzaro 1-0 29-11-2025 Serie B Reggiana-Frosinone 0-1 13-12-2025 Serie B Venezia-Monza 2-0

Attualmente l'Avellino si trova 11° in classifica con 21 punti (frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte); invece il Palermo si trova 5° in classifica con 30 punti (frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte).

L'Avellino ha segnato 20 gol e ne ha subiti 29; il Palermo ha segnato 27 gol e ne ha subiti 13.

In casa l'Avellino ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Venezia e il Catanzaro ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, l'Empoli e la Sampdoria ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro perdendo 1-0 mentre Il Palermo ha incontrato la Sampdoria vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 11 gol.

Avellino e Palermo si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 2 volte, il Palermo ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Avellino-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Avellino ha perso tutti e quattro gli ultimi confronti in Serie BKT con il Palermo, solo un ko in meno rispetto ai precedenti 12 confronti con i rosanero nella competizione (2V, 5N, 5P) - solo contro il Cagliari (cinque tra il gennaio 1990 e il gennaio 2016) gli irpini registrano attualmente una striscia aperta di sconfitte più lunga nel torneo cadetto.

Il Palermo è la squadra contro cui l'Avellino ha terminato più incontri senza segnare nella sua storia in Serie BKT: 12 (su 20 totali, il 60%).

L'Avellino ha perso entrambi gli ultimi due match casalinghi in Serie BKT contro il Palermo, tanti quanti nei precedenti otto (2V, 4N) - in questi ultimi due confronti gli irpini hanno incassato cinque reti, solo una in meno rispetto alle precedenti otto sfide interne contro i rosanero nel torneo.

L'Avellino è rimasto imbattuto in sei delle ultime otto gare casalinghe di Serie BKT (4V, 2N), dopo che aveva perso quattro delle precedenti cinque gare interne nel campionato cadetto 2017/18 (1V).

L'Avellino non ha trovato la via del gol in sette partite di questo campionato, record negativo condiviso con la Juve Stabia nella Serie BKT 2025/26.

Il Palermo arriva da tre successi consecutivi in campionato (contro Carrarese, Empoli e Sampdoria): l'ultima volta che ha ottenuto almeno quattro vittorie di fila in Serie BKT risale al periodo tra marzo e maggio 2014 (sei in quel caso con Giuseppe Iachini allenatore).

Dopo la vittoria fuori casa contro l'Empoli, il Palermo potrebbe ottenere due successi in trasferta di fila in Serie BKT per la prima volta dall'inizio dello scorso campionato, ovvero dall'agosto-settembre 2024 (tre in quel caso).

Da una parte l'Avellino è la squadra che ha subito più reti nella prima mezz'ora di gioco (10) in questo campionato, dall'altra il Palermo è l'unica formazione che non ha ancora concesso gol nei primi 30 minuti di partita.

Il Palermo è la squadra contro cui Tommaso Biasci ha segnato più reti in carriera in Serie BKT: quattro, almeno il doppio di quelle realizzate contro qualsiasi altra. Il classe '94 ha infatti trovato il gol in ciascuna delle quattro sfide contro i rosanero nel campionato cadetto, tutte con la maglia del Catanzaro.

Jérémy Le Douaron ha trovato il gol in entrambe le ultime due partite di campionato contro Empoli e Sampdoria; il francese potrebbe segnare in tre presenze di fila per la prima volta in Serie BKT.

