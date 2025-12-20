Secondo tempo dalle mille emozioni al Partenio col Palermo che ribalta lo svantaggio della prima frazione con le reti di Ranocchia al 69' e Pohjanpalo all'83' su rigore. La gara sembrava ormai tra le mani degli ospiti ma la seconda ammonizione a Diakité rimette in carreggiata gli ospiti che trovano il pareggio all'89' col subentrato Martin Palumbo. Nel finale Joronen salva i suoi con due interventi decisivi su Lescano e Fontanarosa.
Un punto a testa dunque per Avellino e Palermo, i campani salgono a quota 21 a meno due dall'ottavo posto, i siciliani si portano al quinto posto con 30 lunghezze, una meno del Cesena e una più del Modena.
Nel prossimo turno l'Avellino affronterà il Bari fuori casa, per il Palermo c'è invece l'appuntamento col Padova al Barbera.
90'+7'
Triplice fischio di Galipò. Avellino-Palermo termina sul 2-2.19:10
90'+6'
ANCORA AVELLINO! Colpo di testa di Fontanarosa su calcio d'angolo, Joronen si salva in qualche modo sulla riga di porta!19:10
90'+5'
MIRACOLO DI JORONEN! Cross dalla destra in area, colpo di testa di Lescano e paratissima del portiere rosanero che toglie la palla dall'angolino basso.19:09
90'+3'
Russo calcia in area a giro col destro, non arriva però la deviazione sperata da parte di un proprio compagno.19:07
90'+3'
Gomes allontana il pallone e viene ammonito da Galipò.19:07
90'+3'
Altra punizione per l'Avellino in zona offensiva dopo un fallo di Gyasi.19:06
90'+2'
Simic ci prova di testa su un calcio di punizione messo in area da Palumbo. Joronen blocca sicuro al centro della propria porta.19:06
90'
Sei minuti di recupero.19:05
89'
GOL! AVELLINO-Palermo 2-2! Rete di Martin Palumbo. Sforbiciata mancina del neo-entrato su cross dalla sinistra dell'altro subentrato Russo. Gol pazzesco che fa esplodere il Partenio.19:04
88'
Sostituzione Palermo: Inzaghi si copre togliendo Jérémy Le Douaron per inserire Davide Veroli.19:02
88'
Sostituzione Avellino: Biancolino si gioca l'ultimo cambio togliendo Michele Besaggio per far entrare Giuseppe Panico.19:02
87'
ROSSO! Seconda ammonizione per Diakité dopo una sbracciata ai danni di Lescano e partita finita per l'esterno rosanero.19:01
86'
Un fallo in attacco di Patierno su Ceccaroni vanifica l'iniziativa offensiva dei padroni di casa. Secondi preziosi per gli ospiti.19:01
85'
Sostituzione Palermo: esce Filippo Ranocchia, entra Samuel Giovane.18:59
85'
Sostituzione Palermo: fuori Antonio Palumbo, dentro Alexis Blin.18:59
85'
Sostituzione Avellino: esce anche Tommaso Biasci, entra Raffaele Russo.18:58
85'
Sostituzione Avellino: fuori Patrick Enrici, dentro Facundo Lescano.18:58
83'
GOL! Avellino-PALERMO 1-2! Rete di Pohjanpalo su rigore. Il finlandese non sbaglia dal dischetto con una conclusione forte e incrociata. Nulla da fare per Daffara che aveva indovinato l'angolo alla propria destra.
Giallo per Fontanarosa dopo le vibranti proteste all'indirizzo del direttore di gara.18:56
82'
On-field review. Galipò viene richiamato al monitor ma decide di confermare la propria scelta. Rigore per i rosanero tra le proteste avversarie.18:55
79'
RIGORE PER IL PALERMO! Pohjanpalo ci prova col destro da fuori, respinto con il braccio da Fontanarosa. Per Galipò è penalty.18:53
77'
Palumbo dalla bandierina per lo stacco di Pohjanpalo. Il finlandese non impatta bene e non inquadra lo specchio.18:51
76'
Martin Palumbo trattiene Le Douaron. Arriva l'ammonizione anche per lui.18:50
75'
Giallo per Diakité. Step on foot su Cancellotti sotto gli occhi del direttore di gara.18:49
74'
Sostituzione Avellino: esce anche Luca Palmiero, dentro Martin Palumbo al suo posto.18:47
73'
Sostituzione Avellino: fuori Gennaro Tutino, dentro Cosimo Patierno.18:47
73'
Cross di Augello dalla sinistra, troppo alto per tutti. E' cambiato però l'atteggiamento della squadra di Inzaghi che ora si sta facendo pericolosa più spesso dalle parti di Daffara.18:47
69'
GOL! Avellino-PALERMO 1-1! Rete di Ranocchia. Daffara salva quasi d'istinto sul sinistro ravvicinato di Ceccaroni, Ranocchia raccoglie la respinta e scaraventa il pallone in porta con un sinistro violento al volo. Pareggio degli ospiti che sfruttano al meglio la prima occasione creata nel secondo tempo.
Sostituzione Palermo: fuori Jacopo Segre, dentro Claudio Gomes.18:40
66'
Bani rischia il secondo giallo dopo un pestone piuttosto evidente ai danni di Tutino. Galipò lo grazia tra le proteste dei padroni di casa.18:39
64'
Peda ci prova di testa su cross dalla sinistra di Ranocchia, palla alta sopra la traversa.18:37
63'
Mischia in area campana su un corner avversario, nessuno trova la zampata giusta.18:37
61'
Entrata scomposta di Simic su Ceccaroni. Arriva il giallo per il difensore dell'Avellino.18:37
60'
OCCASIONE AVELLINO! Biasci ci prova col destro dal limite, Joronen ci arriva in tuffo alla propria sinistra, deviando il rasoterra dell'avversario in corner.18:35
59'
Fallo in attacco di Peda su Fontanarosa. Continua a non arrivare la reazione del Palermo e diventano quindi altamente probabili dei cambi da parte di Pippo Inzaghi nei prossimi minuti.18:33
56'
Palmiero atterra Le Douaron, sgambettandolo dopo una trattenuta vistosa. Galipò estrae il giallo per il centrocampista dell'Avellino.18:30
54'
Si riparte con Ceccaroni in campo e Galipò che non prende alcun provvedimento, avendo giudicato come fortuito il contatto tra i due.18:28
54'
Ceccaroni a terra in area campana. Si ferma il gioco per i soccorsi al difensore rosanero che sembra aver subito un colpo al volto da parte di Simic.18:28
51'
Manovra senza fretta l'Avellino mentre il Palermo fatica a reagire.18:25
49'
OCCASIONE AVELLINO! Liscio di Ceccaroni che manda Tutino a tu per tu con Joronen, l'attaccante dell'Avellino si allunga però troppo il pallone nel tentativo di aggirare il portiere avversario, poi calcia col destro da posizione defilata trovando la respinta della difesa ospite.18:24
49'
Rovesciata di Diakite dopo una sponda di Ranocchia, palla out di molto alla destra di Daffara.18:22
48'
Si riparte con Galipò che scodella il pallone per l'Avellino, subito perso e finito tra i piedi dei giocatori ospiti che guadagnano un corner con Le Douaron.18:22
46'
Mezzo pasticcio in area rosanero tra Bani e Joronen, per poco non ne approfitta Biasci. Il capitano del Palermo rimane a terra dopo il violento scontro col proprio portiere e il gioco si ferma subito.18:20
46'
Si ricomincia!18:19
Primo tempo senza grosse emozioni nella prima mezz'ora, poi arriva l'occasionissima di Le Douaron, fin lì quasi assente dal match, che viene stoppato a due passi dalla porta da un miracoloso Fontanarosa. Due minuti dopo arriva il gol dell'Avellino con Biasci che deposita in rete un assist perfetto di Missori dalla destra. Nel finale non arriva la reazione degli ospiti e si va al riposo con la squadra di Biancolino avanti di misura.18:06
45'+1'
Fine primo tempo. Avellino-Palermo è 1-0 dopo la rete di Biasci al 39'.18:04
45'
Un minuto di recupero.18:03
45'
Lo schema da corner dell'Avellino manda al tiro Besaggio dalla distanza, la palla viene respinta dalla difesa ospite poi è lo stesso centrocampista campano a fermare la ripartenza degli avversari.18:03
44'
Biasci prende posizione su Ceccaroni a centrocampo e costringe l'avversario al fallo. La squadra di Biancolino sta legittimando il vantaggio mentre il Palermo non sembra essersi ripreso dalla rete di Biasci.18:02
43'
Besaggio prova addirittura lo scorpione su cross leggermente arretrato di Sounas dalla destra, palla altissima sopra la traversa di Joronen.18:00
42'
Quinta rete in altrettante partite contro il Palermo per Tommaso Biasci, vera e propria bestia nera dei rosanero.17:59
39'
GOL! AVELLINO-Palermo 1-0! Rete di Biasci. Sounas e Missori combinano sulla destra, il cross basso di quest'ultimo trova un liberissimo Biasci pronto a insaccare col piatto destro dal limite dell'area piccola. Padroni di casa in vantaggio!
Pohjanpalo ci prova in rovesciata sugli sviluppi del corner, palla ampiamente fuori dallo specchio.17:55
37'
OCCASIONE PALERMO! Traversone di Peda dalla desta, Ceccaroni la rimette in area piccola per Le Douaron, il cui tocco da due passi viene deviato in corner da Fontanarosa. Salvataggio miracoloso del difensore campano.17:54
33'
Buona trama del Palermo che manda al cross Augello dalla sinistra, l'ex Cagliari sbaglia però completamente l'impatto col pallone e lo manda direttamente sul fondo.17:50
31'
Diakite prova a sfondare sulla destra, non ci riesce e la palla finisce a fondo campo.17:48
29'
Fallo di mano di Biasci, si interrompe così un lungo possesso dell'Avellino.17:46
26'
Ora è l'Avellino a proporsi con maggiore spinta, il Palermo non sta più riuscendo a manovrare come in precedenza.17:44
24'
OCCASIONE AVELLINO! Botta tesa da fuori di Palmiero col destro, Joronen è reattivo e respinge in tuffo alla propria sinistra.17:42
22'
Le Douaron non trova la porta col sinistro dal limite dell'area piccola, Galipò ferma però tutto per un fallo in attacco di Bani.17:40
21'
Sinistro di controbalzo di Segre da dentro l'area, c'è però Augello in traiettoria e la palla finisce in rimessa dal fondo.17:38
20'
Cross di Diakite dalla destra, ricacciato fuori area da Simic.17:37
19'
Nulla di fatto sul calcio di punizione spedito in area da Missori, l'Avellino rimane però in zona offensiva con una rimessa laterale.17:36
18'
Intervento ruvido di Bani su Tutino. Galipò estrae il giallo per il difensore rosanero che era in diffida e salterà Palermo-Padova.17:35
16'
Se ne va il primo quarto d'ora del match senza particolari emozioni. Daffara e Joronen sono stati praticamente inoperosi sin qui.17:33
14'
Pallone che danza al limite dell'area piccola palermitana, Galipò ferma però tutto per fuorigioco di Tutino.17:31
13'
Cross dalla destra di Ranocchia, Augello in ci arriva per un soffio di testa.17:31
11'
Destro teso di Missori da dentro l'area, respinto dal muro di maglie rosanero davanti a Joronen.17:28
11'
Pressing a tutto campo del Palermo che non sta lasciando ragionare la squadra di Biancolino.17:28
9'
Destro dal limite di Pohjanpalo, palla ampiamente a lato alla destra di Daffara.17:26
8'
Tocco di Le Douaron in area per Pohjanpalo, Daffara fa buona guardia agguantando il pallone in uscita bassa.17:25
7'
Torna a fare possesso il Palermo che non sta però mettendo in particolare difficoltà i padroni di casa. Manovra sin qui troppo lenta della squadra di Inzaghi.17:24
5'
Traversone di Sounas dalla destra, Joronen fa suo il pallone in uscita alta.17:22
4'
Rimessa lunga di Augello, la difesa di casa respinge e poi guadagna un fallo. Il primo possesso vero e proprio degli irpini arriva dopo tre minuti abbondanti di gara.17:21
3'
Schema troppo elaborato dei siciliani sul calcio piazzato, l'Avellino ha vita facile nel difendersi e nel recuperare palla.17:20
2'
Entrata in netto ritardo di Fontanarosa su Palumbo. Calcio di punizione per il Palermo nel campo irpino.17:19
Primo minuto di gara tutto con possesso palla del Palermo, i rosanero provano quindi subito a fare la partita.17:18
Si comincia!17:17
Squadre in campo, si attende solo il fischio d'inizio di Galipò.17:16
Due cambi anche per Inzaghi dopo la vittoria sulla Samp ottenuta nell'ultimo turno. Davanti a Joronen c'è infatti Peda dal 1' da braccetto di destra e non Bereszynski mentre sulla stessa corsia il titolare è Diakite per l'assenza di Pierozzi. Tutto confermato il resto dell'undici titolare con Bani e Ceccaroni a completare il trio arretrato, oltre Ranoccha e Segre in mezzo con Augello a sinistra. In avanti ci sono sempre Palumbo e Le Douaron a supporto dell'unica punta Pohjanpalo.17:15
Solo due novità nella formazione dell'Avellino rispetto alla sconfitta col Catanzaro: Palmiero prende il posto di Kumi a centrocampo mentre c'è Cancellotti a sinistra e non Palumbo. Per il resto tutto confermato con Enrici, Simic e Fontanarosa davanti a Daffara, Missori a destra con Sounas e Besaggio ancora titolari in mediana. In attacco confermatissimi Biasci e Tutino.17:15
FORMAZIONE UFFICIALE PALERMO: rosanero col 3-4-2-1. Joronen - Peda, Bani, Ceccaroni - Diakite, Segre, Ranocchia, Augello - Palumbo, Le Douaron - Pohjanpalo. A disposizione: Gomis, Bardi, Gomes, Brunori, Gyasi, Giovane, Bereszysnki, Blin, Corona, Veroli.17:13
FORMAZIONE UFFICIALE AVELLINO: 3-5-2 per i ragazzi di Biancolino. Daffara - Enrici, Simic, Fontanarosa - Missori, Palmiero, Sounas, Besaggio, Cancellotti - Biasci, Tutino. A disposizione: Iannarilli, Gyabuaa, Patierno, Russo, Crespi, Palumbo, Cagnano, Lescano, Panico, Milani, Manzi.17:13
Dirige il match Galipò con Colarossi e Ricci ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Vogliacco mentre in sala Var ci sono Maggioni e Rutella.16:51
Al Partenio-Adriano Lombardi, i padroni di casa dell'Avellino attendono il Palermo per una sfida importante in ottica playoff. I campani sono reduci da un solo punto nelle ultime due partite e cercano pronto riscatto per restare agganciati al treno che porta alla post-season, i siciliani invece viaggiano a pieno ritmo grazie alle tre vittorie ottenute nelle ultime gare di campionato. Fischio d'inizio alle ore 17.15.16:49
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Avellino-Palermo, gara valida per la 17esima giornata del campionato di Serie B 2025/2026.16:44
Avellino - Palermo è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 20 dicembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Arbitro di Avellino - Palermo sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Attualmente l'Avellino si trova 11° in classifica con 21 punti (frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte); invece il Palermo si trova 5° in classifica con 30 punti (frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte). L'Avellino ha segnato 20 gol e ne ha subiti 29; il Palermo ha segnato 27 gol e ne ha subiti 13.
In casa l'Avellino ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Venezia e il Catanzaro ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, l'Empoli e la Sampdoria ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro perdendo 1-0 mentre Il Palermo ha incontrato la Sampdoria vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 11 gol.
Avellino e Palermo si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 2 volte, il Palermo ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Avellino-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Avellino ha perso tutti e quattro gli ultimi confronti in Serie BKT con il Palermo, solo un ko in meno rispetto ai precedenti 12 confronti con i rosanero nella competizione (2V, 5N, 5P) - solo contro il Cagliari (cinque tra il gennaio 1990 e il gennaio 2016) gli irpini registrano attualmente una striscia aperta di sconfitte più lunga nel torneo cadetto.
Il Palermo è la squadra contro cui l'Avellino ha terminato più incontri senza segnare nella sua storia in Serie BKT: 12 (su 20 totali, il 60%).
L'Avellino ha perso entrambi gli ultimi due match casalinghi in Serie BKT contro il Palermo, tanti quanti nei precedenti otto (2V, 4N) - in questi ultimi due confronti gli irpini hanno incassato cinque reti, solo una in meno rispetto alle precedenti otto sfide interne contro i rosanero nel torneo.
L'Avellino è rimasto imbattuto in sei delle ultime otto gare casalinghe di Serie BKT (4V, 2N), dopo che aveva perso quattro delle precedenti cinque gare interne nel campionato cadetto 2017/18 (1V).
L'Avellino non ha trovato la via del gol in sette partite di questo campionato, record negativo condiviso con la Juve Stabia nella Serie BKT 2025/26.
Il Palermo arriva da tre successi consecutivi in campionato (contro Carrarese, Empoli e Sampdoria): l'ultima volta che ha ottenuto almeno quattro vittorie di fila in Serie BKT risale al periodo tra marzo e maggio 2014 (sei in quel caso con Giuseppe Iachini allenatore).
Dopo la vittoria fuori casa contro l'Empoli, il Palermo potrebbe ottenere due successi in trasferta di fila in Serie BKT per la prima volta dall'inizio dello scorso campionato, ovvero dall'agosto-settembre 2024 (tre in quel caso).
Da una parte l'Avellino è la squadra che ha subito più reti nella prima mezz'ora di gioco (10) in questo campionato, dall'altra il Palermo è l'unica formazione che non ha ancora concesso gol nei primi 30 minuti di partita.
Il Palermo è la squadra contro cui Tommaso Biasci ha segnato più reti in carriera in Serie BKT: quattro, almeno il doppio di quelle realizzate contro qualsiasi altra. Il classe '94 ha infatti trovato il gol in ciascuna delle quattro sfide contro i rosanero nel campionato cadetto, tutte con la maglia del Catanzaro.
Jérémy Le Douaron ha trovato il gol in entrambe le ultime due partite di campionato contro Empoli e Sampdoria; il francese potrebbe segnare in tre presenze di fila per la prima volta in Serie BKT.
