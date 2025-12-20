PREPARTITA

Cesena - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 20 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.

Arbitro di Cesena - Juve Stabia sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Niccolò Turrini Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie B: 6 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Sassuolo-Catanzaro 1-0 30-08-2025 Serie B Cesena-Virtus Entella 1-1 20-09-2025 Serie B Reggiana-Catanzaro 2-2 24-09-2025 Coppa Italia Como-Sassuolo 3-0 05-10-2025 Serie B Modena-Virtus Entella 2-0 25-10-2025 Serie B Sampdoria-Frosinone 1-1 08-11-2025 Serie B Südtirol-Carrarese 1-1 08-12-2025 Serie B Modena-Catanzaro 1-2

Attualmente il Cesena si trova 4° in classifica con 31 punti (frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 8° in classifica con 23 punti (frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte).

Il Cesena ha segnato 25 gol e ne ha subiti 18; Juve Stabia ha segnato 18 gol e ne ha subiti 20.

In casa il Cesena ha fatto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte).

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, Padova e Mantova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Frosinone e l'Empoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita Mantova vincendo 3-2 mentre Juve Stabia ha incontrato l'Empoli vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 4 gol.

Cesena e Juve Stabia si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 3 volte, Juve Stabia ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Cesena-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver registrato un pareggio e tre successi di fila nelle prime quattro sfide in Serie BKT contro la Juve Stabia, il Cesena ha perso le due più recenti della scorsa stagione (1-0 al Romeo Menti e 2-1 al Manuzzi).

Il Cesena ha vinto due delle ultime tre sfide contro squadre campane in Serie BKT (1P - proprio contro la Juve Stabia), lo stesso numero di successi in cadetteria contro formazioni provenienti da questa regione rispetto alle precedenti 10 gare (6N, 2P).

Il Cesena ha vinto sei delle nove partite disputate da metà ottobre in avanti (1N, 2P) e in Serie BKT nessuna squadra ha ottenuto più successi nel periodo (sei anche per Monza, Frosinone e Catanzaro); la squadra romagnola ha anche pareggiato un incontro, collezionando in totale 19 punti, meno solo di Monza e Frosinone (entrambe 20) - a 19 anche il Catanzaro.

La Juve Stabia ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre partite di Serie BKT, tanti clean sheet quante nelle precedenti 10 nel torneo; tuttavia, la squadra campana non è mai riuscita ad evitare il gol in trasferta in questo campionato.

Ben 10 dei 24 gol del Cesena in questo campionato sono arrivati nei 15 minuti finali del primo tempo, il 42% del totale - record sia in valore assoluto che in percentuale nella Serie BKT 2025/26.

Considerando i giocatori che hanno realizzato più di 16 gol nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni nelle ultime due stagioni, solo Francesco Pio Esposito (2005) e Junior Kroupi (2006) sono più giovani di Cristian Shpendi (maggio 2003 - 17).

Con i due assist nell'ultimo turno di campionato, Fabio Maistro è arrivato a quota quattro passaggi vincenti in questa stagione di Serie BKT; non ha mai fatto meglio in una singola edizione del torneo cadetto (quattro anche nel 2021/22 con la maglia dell'Ascoli).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: