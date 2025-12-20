Il Cesena non riesce a dar seguito al successo contro il Mantova e viene scavalcato al terzo posto dal Venezia.
Resta all’ottavo posto la Juve Stabia, che non bissa la vittoria ottenuta ai danni dell’Empoli.
Nel prossimo turno, il Cesena andrà in scena sul campo del Catanzaro, mentre la Juve Stabia ospiterà sul proprio terreno di gioco il Sudtirol.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!17:04
Il match termina per 1-1al termine di una gara equilibrata. Passano in vantaggio gli ospiti intorno alla mezz’ora con un colpo di testa di Bellich su azione di corner, I padroni di casa raggiungono il pareggio a pochi minuti dal riposo con una conclusione da dentro l’area di Bastoni, subentrato all’infortunato Castagnetti, per poi vedersi annullare la rete del sorpasso dal Var per fuorigioco. Intorno all’ora di gioco i bianconeri, che erano appena andati vicini al vantaggio con Bastoni, restano in 10 per una doppia ammonizione recapitata proprio allo stesso centrocampista. Sale in cattedra Klinsmann, che con un paio di grandi parate salva la porta della sua squadra. La gara scivola così fino alla fine sull’1-1.17:00
90'+6'
Fischio finale dell'incontro. Cesena-Juve Stabia 1-116:58
90'+5'
Confente intercetta in presa alta il corner di Ciervo.16:57
90'+4'
Il Cesena chiude in attacco e si guadagna un calcio d'angolo.16:56
90'+1'
Cinque minuti di recupero.16:53
89'
Giallo per la Juve Stabia. Ammonito Rares Burnete per una sbracciata ai danni di Adamo.16:53
88'
Cambio di esterni per la Juve Stabia. Esce Lorenzo Carissoni ed entra Edoardo Duca.16:51
84'
Lunga punizione di Stabile e Klinsmann in uscita alta anticipa Burnete.16:46
79'
Cambio per il Cesena. Esce il centrocampista Tommaso Berti ed entra il difensore Vittorio Magni.16:42
79'
Cambio in difesa per il Cesena. Esce Matteo Guidi ed entra Andrea Ciofi.16:41
78'
Stabile mette un pallone al centro dell'area per Carissoni, che non riesce a controllare e Klinsmann se la ritrova tra le mani.16:40
74'
Cambio sulla trequarti per la Juve Stabia. Esce Fabio Maistro ed entra Kevin Piscopo.16:36
73'
Cambio in difesa per la Juve Stabia. Esce Marco Bellich ed entra Giacomo Stabile.16:36
72'
Maistro è a terra dolorante e non sembra in grado di finire l'incontro.16:35
69'
Carissoni, servito da Burnete, si gira e impegna Klinsmann, il pallone a Leone, che calcia da fuori area, ma il portiere devia ancora in corner.16:32
68'
Cambio per il Cesena. Esce l'attaccante Jalen Blesa ed entra il centrocampista Dimitri Bisoli.16:33
68'
Cambio per la Juve Stabia. Esce il centrocampista Christian Pierobon ed entra l'attaccante Rares Burnete.16:32
67'
Tentativo da fuori area di Mostri parato in tuffo da Klinsmann, Carissoni la rimette in mezzo ma non trova la deviazione vincente. Il pallone giunge fuori area a Maistro, che prova la conclusione, che termina alta.16:30
66'
Cross teso di Carissoni dalla destra e Klinsmann blocca a terra.16:28
61'
Rosso per il Cesena. Espulso Simone Bastoni per doppia ammonizione, a seguito di una sbracciata ai danni di Carissoni.16:24
60'
Fuga di Bleve sulla destra e Bastoni, prima di testa e poi da terra, prova la deviazione di sinistro che termina alta da pochi passi.16:23
57'
Cross dalla sinistra di Bellich e colpo di testa di Candellone che si spegne sul fondo.16:19
56'
Giallo per il Cesena. Ammonito Emanuele Adamo per un intervento in ritardo ai danni di Carissoni.16:18
53'
Spunto sulla sinistra di Cacciamani, che mette in mezzo un pallone che viene respinto in fallo laterale dalla difesa.16:15
48'
Il cross dalla destra di Berti, servito da Ciervo, viene deviato e il pallone termina tra le braccia di Confente.16:10
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dalla Juve Stabia.16:07
Il primo tempo termina per 1-1al termine di una prima parte di gara equilibrata. Passano in vantaggio gli ospiti intorno alla mezz’ora con un colpo di testa di Bellich su azione di corner, I padroni di casa raggiungono il pareggio a pochi minuti dal riposo con una conclusione da dentro l’area di Bastoni, per poi vedersi annullare la rete del sorpasso dal Var per fuorigioco.15:53
45'+4'
Fischio finale del primo tempo. Cesena-Juve Stabia 1-115:51
45'+2'
Dopo un silent check l'arbitro segnala la posizione in fuorigioco di Blesa e annulla la rete. Si resta sull'1-1.15:49
45'+1'
Due minuti di recupero.15:48
44'
GOL! CESENA-Juve Stabia 2-1. Rete di Jalen Blesa. Lungo lancio per Shpendi, che fugge sul lato destro, mette dentro per Ciervo, Varnier riesce a ribattere, ma il pallone giunge a Blesa, che la butta dentro.15:49
42'
GOL! CESENA-Juve Stabia 1-1. Rete di Simone Bastoni, che mette in rete solo davanti al portiere dopo un controllo a seguire, a seguito di una sponda di Blesa, dopo un lungo lancio di Francesconi.15:44
39'
Shpendi vince un rimpallo e prova la conclusione da fuori area, ma il tiro è centrale.15:40
36'
Cross di Ciervo dalla destra, Confente di pugno respinge su Blesa, il pallone giunge ad Adamo, che dal limite calcia alto.15:38
32'
Giallo per il Cesena. Ammonito Simone Bastoni per un intervento da dietro ai danni di Maistro.15:34
32'
Dopo un lungo fraseggio del Cesena, tentativo di cross di Guidi che finisce direttamente sul fondo, fuori dalla portata dei suoi compagni.15:33
29'
GOL! Cesena-JUVE STABIA 0-1. Rete di Marco Bellich, che insacca in rete di testa su corner battuto dalla sinistra da Maistro.
Cesena - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 20 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena. Arbitro di Cesena - Juve Stabia sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.
Niccolò Turrini
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:
Serie B: 6 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2025
Coppa Italia
Sassuolo-Catanzaro 1-0
30-08-2025
Serie B
Cesena-Virtus Entella 1-1
20-09-2025
Serie B
Reggiana-Catanzaro 2-2
24-09-2025
Coppa Italia
Como-Sassuolo 3-0
05-10-2025
Serie B
Modena-Virtus Entella 2-0
25-10-2025
Serie B
Sampdoria-Frosinone 1-1
08-11-2025
Serie B
Südtirol-Carrarese 1-1
08-12-2025
Serie B
Modena-Catanzaro 1-2
Attualmente il Cesena si trova 4° in classifica con 31 punti (frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 8° in classifica con 23 punti (frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte). Il Cesena ha segnato 25 gol e ne ha subiti 18; Juve Stabia ha segnato 18 gol e ne ha subiti 20.
In casa il Cesena ha fatto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte). Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, Padova e Mantova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Frosinone e l'Empoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita Mantova vincendo 3-2 mentre Juve Stabia ha incontrato l'Empoli vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 4 gol.
Cesena e Juve Stabia si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 3 volte, Juve Stabia ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Cesena-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo aver registrato un pareggio e tre successi di fila nelle prime quattro sfide in Serie BKT contro la Juve Stabia, il Cesena ha perso le due più recenti della scorsa stagione (1-0 al Romeo Menti e 2-1 al Manuzzi).
Il Cesena ha vinto due delle ultime tre sfide contro squadre campane in Serie BKT (1P - proprio contro la Juve Stabia), lo stesso numero di successi in cadetteria contro formazioni provenienti da questa regione rispetto alle precedenti 10 gare (6N, 2P).
Il Cesena ha vinto sei delle nove partite disputate da metà ottobre in avanti (1N, 2P) e in Serie BKT nessuna squadra ha ottenuto più successi nel periodo (sei anche per Monza, Frosinone e Catanzaro); la squadra romagnola ha anche pareggiato un incontro, collezionando in totale 19 punti, meno solo di Monza e Frosinone (entrambe 20) - a 19 anche il Catanzaro.
La Juve Stabia ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre partite di Serie BKT, tanti clean sheet quante nelle precedenti 10 nel torneo; tuttavia, la squadra campana non è mai riuscita ad evitare il gol in trasferta in questo campionato.
Ben 10 dei 24 gol del Cesena in questo campionato sono arrivati nei 15 minuti finali del primo tempo, il 42% del totale - record sia in valore assoluto che in percentuale nella Serie BKT 2025/26.
Considerando i giocatori che hanno realizzato più di 16 gol nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni nelle ultime due stagioni, solo Francesco Pio Esposito (2005) e Junior Kroupi (2006) sono più giovani di Cristian Shpendi (maggio 2003 - 17).
Con i due assist nell'ultimo turno di campionato, Fabio Maistro è arrivato a quota quattro passaggi vincenti in questa stagione di Serie BKT; non ha mai fatto meglio in una singola edizione del torneo cadetto (quattro anche nel 2021/22 con la maglia dell'Ascoli).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: