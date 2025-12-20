Quinta vittoria consecutiva per il Frosinone, che batte 2-1 lo Spezia e conserva il primato in classifica. Ampiamente meritato il successo della squadra di Alvini, che tolto il brivido del palo iniziale di Soleri è sempre sembrato in totale controllo della gara. Bracagli sblocca la gara nella prima frazione, mentre nella seconda non si tiene il conto delle chance dei padroni di casa. Ghdjemis raddoppia a venti minuti dal 90' su assist di Calò, lo Spezia ha uno scatto d'orgoglio nel finale ma il gol di Beruatto arriva quando ormai i giochi sono fatti

Impegno pre natalizio allo Stirpe per la capolista Frosinone, intenzionata a mantenere il vantaggio, ora di tre lunghezze, sul Monza che ospiterà in contemporanea la Carrarese. I gialloblù di Alvini sono reduci in campionato da sei vittorie nelle ultime sette, e sono imbattuti da otto incontri. L'ultima sconfitta risale al 18 ottobre proprio contro il Monza.11:06

Naviga in tutt'altre acque lo Spezia di Donadoni, subentrato in corsa a Luca D'Angelo. I liguri si trovano attualmente al terzultimo posto insieme al Mantova a 14 punti, e la sconfitta di sette giorni fa contro il Modena ha interrotto una mini striscia di due vittorie consecutive. Dall'arrivo in panchina di Donadoni, i bianconeri hanno ottenuto un pareggio, due sconfitte e due vittorie.11:11

La direzione di gara è affidata a Marco Piccinini della sezione di Forlì che sarà coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero ed El Filali e dal Quarto Ufficiale Allegretta. Al Var ci sono Barone e Paganessi.11:01

Le scelte di Alvini: qualche defezione per il tecnico ciociaro, privo dei gemelli Oyono impegnati in Coppa d'Africa oltre che dell'acciaccato Gelli, comunque presente in panchina. A destra adattato Calvani nella linea a quattro davanti a Palmisani che è completata da Monterisi, Cittadini e Bracaglia. In mediana spazio a Koustopias, Cichella e Calò, mentre nessun dubbio nel tridente dove Raimondo è affiancato da Ghedjemis e Kvernadze.14:20

Le scelte di Donadoni: squalificato Jack, si rivede Hristov al centro della retroguardia che, insieme a Wisniewski e Cistana, preferito a Mateju, proteggerà la porta di Mascardi. Recuperato Esposito che però parte fuori a vantaggio di Nagy, il quale compone il centrocampo insieme a Cassata e Bandinelli. Sugli esterni, senza Aurelio, a destra tocca a Vignali, mentre Beruatto stringe i denti a sinistra. La coppia d'attacco è formata infine da Vlahovic e Soleri, con Vlahovic e il recuperato Di Serio pronto a subentrare.14:22

Partita a tratti vivace allo Stirpe dove dopo dieci minuti intraprendenti dello Spezia, che colpisce una traversa con Soleri, è il Frosinone a sbloccare l'equilibrio. L'autore del gol è Bracaglia, che gira in rete da dentro l'area piccola il pallone rimasto vagante dopo un tentativo di incornata da parte di Monterisi sugli sviluppi di calcio d'angolo. Lo Spezia si fa vedere davanti soprattutto con Artistico, mentre per la squadra di Alvini il più pericoloso è senza dubbio Kvernadze, sempre insidioso quando parte dalla sinistra15:52

Calò finta il tiro di prima intenzione e cerca invece l'imbucata per Raimondo, il suo tocco sotto è però impreciso e Mascardi interviene in anticipo16:11

PREPARTITA

Frosinone - Spezia è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 20 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Arbitro di Frosinone - Spezia sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Marco Piccinini Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 117 Fuorigioco 8 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 15 Espulsioni 2 Cartellini per partita 4.2 Falli per cartellino 6.8 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 25-08-2025 Serie B Sampdoria-Modena 0-2 15-09-2025 Serie A Como-Genoa 1-1 27-09-2025 Serie A Cagliari-Inter 0-2 04-10-2025 Serie A Lazio-Torino 3-3 28-10-2025 Serie B Empoli-Sampdoria 1-1 08-11-2025 Serie B Reggiana-Virtus Entella 0-0 29-11-2025 Serie A Parma-Udinese 0-2

Attualmente il Frosinone si trova 1° in classifica con 37 punti (frutto di 11 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte); invece lo Spezia si trova 19° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte).

Il Frosinone ha segnato 33 gol e ne ha subiti 15; lo Spezia ha segnato 15 gol e ne ha subiti 24.

In casa il Frosinone ha fatto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, Juve Stabia e il Pescara ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, la Virtus Entella e Modena ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita il Pescara vincendo 1-2 mentre Lo Spezia ha incontrato Modena perdendo 0-2.

Frosinone e Spezia si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 4 volte, lo Spezia ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Frosinone-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità 15° incontro tra Frosinone e Spezia in Serie BKT: il bilancio dei precedenti pende leggermente a favore dei liguri, con quattro successi contro tre - completano il quadro sette pareggi.

Lo Spezia non ha vinto nessuna delle sette trasferte contro il Frosinone in Serie BKT (4N, 3P); da quando ha incontrato i ciociari per la prima volta nel torneo (2006/07) solo contro il Modena (otto) ha giocato più gare fuori casa senza mai registrare un successo nel campionato cadetto.

Il Frosinone ha vinto tutte le ultime quattro partite di campionato e in Serie BKT non fa meglio da una serie di sei successi consecutivi tra dicembre 2022 e febbraio 2023 (stagione in cui venne poi promosso in Serie A).

Lo Spezia non riesce a segnare più di un gol in una singola partita di Serie BKT dal 25 ottobre scorso contro l'Avellino (4-0) e da allora ha collezionato un totale di cinque reti in sette incontri disputati, restando a secco nel più recente contro il Modena.

In questo campionato lo Spezia ha realizzato sei gol di testa, come Empoli, Modena e Palermo, meno solo del Frosinone avversario di giornata (sette, tra cui l'ultimo in casa l'8 dicembre contro la Juve Stabia).

Ilias Koutsoupias ha segnato sei reti in 16 presenze in questo campionato, tre in casa e tre in trasferta, una in più di quelle realizzate in 72 gare giocate tra il 2021/22 e il 2024/25. Nelle ultime sette partite ha alternato un match in gol (quattro, incluso il più recente) a uno senza (tre).

Il Frosinone è la squadra che ha l'età media più bassa in questa Serie BKT, considerando tutti i giocatori impiegati (titolari e subentrati): 23 anni e 272 giorni per la squadra ciociara.

