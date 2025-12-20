Quinta vittoria consecutiva per il Frosinone, che batte 2-1 lo Spezia e conserva il primato in classifica. Ampiamente meritato il successo della squadra di Alvini, che tolto il brivido del palo iniziale di Soleri è sempre sembrato in totale controllo della gara. Bracagli sblocca la gara nella prima frazione, mentre nella seconda non si tiene il conto delle chance dei padroni di casa. Ghdjemis raddoppia a venti minuti dal 90' su assist di Calò, lo Spezia ha uno scatto d'orgoglio nel finale ma il gol di Beruatto arriva quando ormai i giochi sono fatti
Ammonito Salvatore Esposito per un fallo di Barcella. Era diffidato, per lui niente scontro diretto con il Pescara16:52
90'
Tre minuti di recupero16:51
88'
Ancora Ghedjemis da fuori, blocca Mascardi16:49
87'
OCCASIONE SPEZIA! Conclusione di Salvatore Esposito, gran riflesso di Palmisani che alza in corner!16:47
86'
Lapadula cerca direttamente la porta su punizione, blocca Palmisani16:46
84'
Quinto cambio nel Frosinone: esce Calò, entra Barcella16:44
84'
Quarto cambio nel Frosinone: esce Kvernadze, entra Biraschi16:44
81'
Di Serio conclude dal limite dopo l'avanzata di Wisniewski, tiro respinto16:42
80'
Quinto cambio nello Spezia: esce Cassata, entra Lapadula16:40
75'
Ammonito Di Serio16:36
75'
Terzo cambio nel Frosinone: esce Bracaglia, entra Marchizza16:36
74'
A UN PASSO DAL 3-0 IL FROSINONE! Sempre Calò verticalizza sempre per Ghedjemis, la cui corsa termina con il tiro da posizione decentrata respinto con i piedi da Mascardi!16:37
73'
GOL! FROSINONE-Spezia 2-0! Rete di Ghedjemis! Recupera palla sulla trequarti il Frosinone, Calò allarga sulla destra verso Ghedjemis che, con la palla a mezz'aria, incrocia con il destro senza lasciare scampo a Mascardi!
Bandinelli si coordina al volo dal limite dopo una respinta da corner, il pallone viene sporcato e bloccato in due tempi da Palmisani16:32
71'
Quarto cambio nello Spezia: esce Artistico, entra Vlahovic16:31
70'
Terzo cambio nello Spezia: esce Soleri, entra Di Serio16:30
69'
PALO FROSINONE! Ghedjemis punta sulla destra, rientra sul sinistro e lascia partire il tiro a giro: il pallone si infrange ancora sul legno!16:30
66'
Iniziano a essere tante adesso le chance non concretizzate dal Frosinone16:27
65'
Subito Gelli! Appena entrato va subito vicino al gol sul cross di Calò, il suo colpo di testa sfiora la traversa!16:26
64'
Bracaglia ci prova da distanza siderale, palla fuori 16:24
62'
Secondo cambio nel Frosinone: esce Cichella, entra Gelli16:23
62'
Primo cambio nel Frosinone: esce Raimondo, entra Zilli16:23
61'
Ancora Frosinone! Capovolgimento di fronte dei padroni di casa, Ghedjemis si vede respingere il tiro da un difensore, a rimorchio arriva Calò che chiama Mascardi alla respinta in tuffo!16:23
60'
Secondo cambio nello Spezia: esce Hristov, entra Candela16:20
59'
Primo cambio nello Spezia: esce Nagy, entra Salvatore Esposito16:19
56'
Ancora Raimondo a cercare la porta, Mascardi in tuffo mette in angolo16:18
53'
SUCCEDE DI TUTTO NELL'AREA DELLO SPEZIA! Azione dirompente di Calò sulla destra, cross in mezzo dove Mascardi buca l'intervento, palla respinta da un difensore e poi ribattuta in porta da Bracaglia, con l'estremo difensore dello Spezia che in qualche modo devia sulla traversa la deviazione sottoporta di Koutsoupias. Sulla ribattuta segna Raimondo ma c'è la segnalazione di fuorigioco!16:18
51'
Sul siccessivo tiro dalla bandierina di Calò, Koutsoupias colpisce di testa sul secondo palo approfittando dell'uscita avventata di Mascardi, palla a lato16:13
51'
CALVANI! Il suo cross dalla destra prende una traiettoria velenosa e rischia di ingannare Mascardi, bravo a deviare all'ultimo sopra alla traversa!16:12
50'
Calò finta il tiro di prima intenzione e cerca invece l'imbucata per Raimondo, il suo tocco sotto è però impreciso e Mascardi interviene in anticipo16:11
49'
Ammonito Bracaglia16:09
48'
Anche Cassata cerca la soluzione da fuori area, mira ancora imprecisa16:09
47'
Artistico! Prova a piazzarla dal limite, palla alta non di molto!16:07
46'
SI RIPARTE! È iniziato il secondo tempo!16:06
Partita a tratti vivace allo Stirpe dove dopo dieci minuti intraprendenti dello Spezia, che colpisce una traversa con Soleri, è il Frosinone a sbloccare l'equilibrio. L'autore del gol è Bracaglia, che gira in rete da dentro l'area piccola il pallone rimasto vagante dopo un tentativo di incornata da parte di Monterisi sugli sviluppi di calcio d'angolo. Lo Spezia si fa vedere davanti soprattutto con Artistico, mentre per la squadra di Alvini il più pericoloso è senza dubbio Kvernadze, sempre insidioso quando parte dalla sinistra15:52
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! Frosinone avanti all'intervallo!15:49
45'+1'
ARTISTICO! L'attaccante dello Spezia vince il duello fisico con Monterisi sul rinvio di Mascardi, controlla la sfera e dal limite calcia con potenza. Blocca Palmisani15:49
45'
Due minuti di recupero15:47
44'
Kvernadze perenne spina nel fianco sulla sinistra, stavolta il recupero di Hristov è provvidenziale per fermare l'avanzata dell'esterno locale15:47
41'
Artistico, servito a tu per tu con Palmisani, viene fermato regolarmente da Monterisi 15:44
36'
Ammonito Raimondo, spinta a gioco fermo ai danni di Cassata15:40
35'
Raimondo calcia dal limite, Mascardi non perfetto lascia lì il pallone ma con il piede riesce ad allontanare prima del tap in di Ghedjemis15:40
31'
Sono calati i ritmi rispetto al primo quarto d'ora15:33
28'
Prova a riaffacciarsi in avanti adesso lo Spezia15:31
25'
PALO FROSINONE! Messo male lo Spezia, Kvernadze viene servito sulla sinistra dove converge e incrocia col destro: solo il legno salva un Mascardi rimasto immobile!15:28
23'
Gioco ancora fermo, stavolta è Ghedjemis che necessita di cure mediche15:25
20'
Kvernadze brucia Vignali sulla sinistra, chiude poi la difesa dello Spezia15:22
18'
A terra Monterisi dopo uno scontro aereo con Artistico. Nulla di grave comunque per il capitano del Frosinone15:20
16'
GOL! FROSINONE-Spezia 1-0! Rete di Bracaglia! Sugli sviluppi di un corner dalla destra, Monterisi di testa prova a colpire, il pallone rimbalza nell'area piccola e viene raccolto da Bracaglia che in girata sigla il gol che sblocca la sfida!15:19
14'
Cittadini anticipa Bandinelli, lanciato in profondità da Cassata15:17
12'
Frosinone forse sorpreso dall'inizio arrembante dello Spezia, la squadra di Alvini adesso studia la situazione15:14
9'
Pericoloso ancora lo Spezia con Artistico che si coordina con angolo ridotto colpendo bene la sfera. Tentativo a incrociare che termina a lato15:11
5'
RISPONDE IL FROSINONE! Tiro cross di Kvernadze dalla sinistra, Mascardi interviene intercettando la sfera e anticipando Ghedjemis!15:09
4'
TRAVERSA SPEZIA! Sugli sviluppi della punizione Soleri stacca di testa e colpisce il montante!15:07
3'
Dopo un avvio aggressivo del Frosinone, adesso lo Spezia beneficia di un calcio di punizione 15:06
SI PARTE! Comincia la sfida dello Stirpe, è iniziata FROSINONE-SPEZIA!15:02
Le scelte di Donadoni: squalificato Jack, si rivede Hristov al centro della retroguardia che, insieme a Wisniewski e Cistana, preferito a Mateju, proteggerà la porta di Mascardi. Recuperato Esposito che però parte fuori a vantaggio di Nagy, il quale compone il centrocampo insieme a Cassata e Bandinelli. Sugli esterni, senza Aurelio, a destra tocca a Vignali, mentre Beruatto stringe i denti a sinistra. La coppia d'attacco è formata infine da Vlahovic e Soleri, con Vlahovic e il recuperato Di Serio pronto a subentrare.14:22
Le scelte di Alvini: qualche defezione per il tecnico ciociaro, privo dei gemelli Oyono impegnati in Coppa d'Africa oltre che dell'acciaccato Gelli, comunque presente in panchina. A destra adattato Calvani nella linea a quattro davanti a Palmisani che è completata da Monterisi, Cittadini e Bracaglia. In mediana spazio a Koustopias, Cichella e Calò, mentre nessun dubbio nel tridente dove Raimondo è affiancato da Ghedjemis e Kvernadze.14:20
FORMAZIONE UFFICIALE SPEZIA: i liguri rispondono con un 3-5-2: Mascardi - Wisniewski, Hristov, Cistana - Vignali, Bandinelli, Nagy, Cassata, Beruatto - Soleri, Artistico14:21
FORMAZIONE UFFICIALE FROSINONE: i padroni di casa si schierano con un 4-3-3: Palmisani - Calvani, Monterisi, Cittadini, Bracaglia - Koutsopias, Cichella, Calò - Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze14:20
La direzione di gara è affidata a Marco Piccinini della sezione di Forlì che sarà coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero ed El Filali e dal Quarto Ufficiale Allegretta. Al Var ci sono Barone e Paganessi.11:01
Naviga in tutt'altre acque lo Spezia di Donadoni, subentrato in corsa a Luca D'Angelo. I liguri si trovano attualmente al terzultimo posto insieme al Mantova a 14 punti, e la sconfitta di sette giorni fa contro il Modena ha interrotto una mini striscia di due vittorie consecutive. Dall'arrivo in panchina di Donadoni, i bianconeri hanno ottenuto un pareggio, due sconfitte e due vittorie.11:11
Impegno pre natalizio allo Stirpe per la capolista Frosinone, intenzionata a mantenere il vantaggio, ora di tre lunghezze, sul Monza che ospiterà in contemporanea la Carrarese. I gialloblù di Alvini sono reduci in campionato da sei vittorie nelle ultime sette, e sono imbattuti da otto incontri. L'ultima sconfitta risale al 18 ottobre proprio contro il Monza.11:06
Benvenuti alla diretta di Frosinone-Spezia, gara valida per la 17' giornata del campionato di Serie B!10:58
Frosinone - Spezia è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 20 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Arbitro di Frosinone - Spezia sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.
Attualmente il Frosinone si trova 1° in classifica con 37 punti (frutto di 11 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte); invece lo Spezia si trova 19° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte). Il Frosinone ha segnato 33 gol e ne ha subiti 15; lo Spezia ha segnato 15 gol e ne ha subiti 24.
In casa il Frosinone ha fatto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, Juve Stabia e il Pescara ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, la Virtus Entella e Modena ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita il Pescara vincendo 1-2 mentre Lo Spezia ha incontrato Modena perdendo 0-2.
Frosinone e Spezia si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 4 volte, lo Spezia ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 7.
Frosinone-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
15° incontro tra Frosinone e Spezia in Serie BKT: il bilancio dei precedenti pende leggermente a favore dei liguri, con quattro successi contro tre - completano il quadro sette pareggi.
Lo Spezia non ha vinto nessuna delle sette trasferte contro il Frosinone in Serie BKT (4N, 3P); da quando ha incontrato i ciociari per la prima volta nel torneo (2006/07) solo contro il Modena (otto) ha giocato più gare fuori casa senza mai registrare un successo nel campionato cadetto.
Il Frosinone ha vinto tutte le ultime quattro partite di campionato e in Serie BKT non fa meglio da una serie di sei successi consecutivi tra dicembre 2022 e febbraio 2023 (stagione in cui venne poi promosso in Serie A).
Lo Spezia non riesce a segnare più di un gol in una singola partita di Serie BKT dal 25 ottobre scorso contro l'Avellino (4-0) e da allora ha collezionato un totale di cinque reti in sette incontri disputati, restando a secco nel più recente contro il Modena.
In questo campionato lo Spezia ha realizzato sei gol di testa, come Empoli, Modena e Palermo, meno solo del Frosinone avversario di giornata (sette, tra cui l'ultimo in casa l'8 dicembre contro la Juve Stabia).
Ilias Koutsoupias ha segnato sei reti in 16 presenze in questo campionato, tre in casa e tre in trasferta, una in più di quelle realizzate in 72 gare giocate tra il 2021/22 e il 2024/25. Nelle ultime sette partite ha alternato un match in gol (quattro, incluso il più recente) a uno senza (tre).
Il Frosinone è la squadra che ha l'età media più bassa in questa Serie BKT, considerando tutti i giocatori impiegati (titolari e subentrati): 23 anni e 272 giorni per la squadra ciociara.
