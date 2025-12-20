Il Venezia continua nella sua corsa, vincendo un altro scontro diretto e piazzandosi al terzo posto solitario in classifica (in attesa del Palermo). In gol Yeboah e Casas. Sul finale Di Mariano accorcia le distanze, ma al Modena non basta.
Terza sconfitta nelle ultime quattro per il Modena.
Prossima giornata: Modena-Monza e Venezia-Entella.
90'+9'
FINE PARTITA: MODENA-VENEZIA 1-2. Il Venezia non si ferma più. 17:02
90'+8'
Destro potente ma largo di poco di Bjarkason.17:01
90'+4'
GOL! MODENA-Venezia 1-2. Rete di Di Mariano. Tocco dietro di Mendes per Di Mariano, che con un bel destro da dentro l'area infila Stankovic.
Cross di Di Mariano da sinistra, Mendes di testa spedisce alto. 16:56
90'+1'
SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Yeboah, dentro Bjarkason.16:52
90'
Sette minuti di recupero.16:54
89'
Squadre lunghissime in questo ultimo stralcio di match. 16:52
88'
Strappo di Busio in ripartenza e assist per Casas, che con il destro a giro spedisce alto. 16:52
86'
Cross di Haps da sinistra, Hainaut di testa sorvola la traversa.16:50
82'
OCCASIONE VENEZIA! Assist di Haps per Doumbia, che si fa neutralizzare da Chichizola in piena area di rigore. 16:46
81'
SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Schingtienne, dentro Korac.16:43
80'
SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Massolin, dentro Di Mariano.16:43
80'
SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Dellavalle, dentro Magnino.16:43
77'
Sinistro di Sersanti, fa muro la difesa del Venezia.16:45
74'
GOL! Modena-VENEZIA 0-2. Rete di Casas. Cross da destra di Hainaut sul secondo palo per Haps, che al volo serve Casas: il suo colpo di testa infila Chichizola. 16:39
73'
SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Duncan, dentro Lella.16:39
73'
SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Sagrado, dentro Haps.16:39
72'
SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Adorante, dentro Casas.16:38
70'
SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Cauz, dentro Zanimacchia.16:42
70'
SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Santoro, dentro Mendes.16:38
68'
CARTELLINO GIALLO PER IL VENEZIA. Ammonito Hainaut. 16:37
66'
CARTELLINO GIALLO PER IL MODENA. Ammonito Santoro per un fallo su Schingtienne. 16:35
66'
Sinistro di Santoro ampiamente fuori dallo specchio. 16:28
63'
CARTELLINO GIALLO PER IL VENEZIA. Ammonito Busio per una trattenuta su Dellavalle. 16:25
63'
Cross di Busio troppo su Chichizola.16:25
62'
Cross di Sagrado dagli sviluppi dell'angolo, c'è un'altra deviazione e un altro tiro dalla bandierina. 16:24
62'
Calcio d'angolo per il Venezia.16:24
61'
Contrasto Santoro-Schingtienne in area: cade Santoro, l'arbitro lo invita a rialzarsi. 16:24
59'
Possesso palla prolungato per il Venezia, Modena ben chiuso dietro.16:22
56'
Destro al volo di Santoro, deviato in angolo. 16:18
52'
Staff medico in campo per Doumbia, rimasto a terra dopo uno scontro con Dellavalle. 16:14
50'
CARTELLINO GIALLO PER IL VENEZIA. Ammonito Schingtienne per un fallo su Gliozzi.16:13
48'
Calcio d'angolo per il Modena.16:10
46'
Subito Modena in avanti, sinistro di Sersanti deviato: esce Stankovic. 16:08
46'
INIZIO SECONDO TEMPO DI MODENA-VENEZIA. Si riparte dallo 0-1 della prima frazione. 16:08
46'
SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Pyyhtia, dentro Sersanti.16:07
Dopo venti minuti di sostanziale equilibrio e ritmi bassi, aumenta progressivamente la pressione del Venezia, spinto da uno scatenato Yeboah: è proprio lui, a pochi minuti dallo scadere, a portare in vantaggio i suoi. 16:01
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO: MODENA-VENEZIA 0-1. Decide Yeboah. 15:50
45'+2'
Angolo battuto, Sverko di testa non inquadra lo specchio. 15:50
45'+2'
Angolo per il Venezia, ultima occasione di questo primo tempo. 15:49
45'
Due minuti di recupero.15:48
41'
Azione prepotente di Yeboah, che entra in area e conclude: vola Chichizola, calcio d'angolo per il Venezia. 15:44
38'
GOL! Modena-VENEZIA 0-1. Rete di Yeboah. Bellissima azione corale del Venezia partita da Doumbia: la conclusione di Busio è parata, Yeboah il più lesto per il tap-in.
Sinistro affilato di Yeboah, fa muro Dellavalle.15:35
29'
Mancino a giro di Yeboah, che va molto distante dalla porta. 15:31
27'
Assist di Yeboah per Busio, troppo avanti rispetto alla palla: sfuma un'opportunità in area. 15:29
25'
Calcio d'angolo per il Modena.15:28
24'
La sensazione è che la partita stia lentamente accendendosi. 15:26
23'
Ci prova anche Massolin dal limite, muro di Sverko. 15:25
23'
Conclusione debole di Gerli, tutto facile per Stankovic.15:25
22'
Primo tiro in porta per il Venezia: destro debole e centrale di Sagrado. 15:24
21'
Sinistro di Duncan murato dal limite. 15:23
18'
Partita ancora bloccata, nulla da segnalare finora.15:20
14'
Destro di Santoro sugli sviluppi dell'angolo, respinge la difesa del Venezia.15:16
14'
Primo angolo anche per il Modena.15:16
12'
Adorante, ostacolato da Dellavalle, si porta la palla sul fondo. 15:14
7'
Ritmi non altissimi in questo avvio di match.15:11
3'
Iniziativa di Doumbia sulla destra, deviazione in angolo di Gerli: angolo Venezia. 15:06
INIZIA MODENA-VENEZIA. Si parte al Braglia, prima palla per gli ospiti. 15:03
La squadra di Sottil non può contare su Tonoli e Defrel, Cotali recupera ma parte dalla panchina. In difesa pacchetto completamente nuovo. Massolin vince il ballottaggio su Mendes. In casa Venezia pesa l'assenza di Kike Perez. A sinistra non c'è Bjarkason, ma Sagrado. Confermata la coppia offensiva Yeboah-Adorante. 15:03
Modulo speculare per il Venezia: Stankovic - Schingtienne, Svoboda, Sverko - Hainaut, Duncan, Busio, Doumbia, Sagrado - Yeboah, Adorante.14:53
3-5-2 per il Modena: Chichizola - Cauz, Adorni, Dellavalle - Beyuku, Pyyhtia, Gerli, Santoro, Zampano - Massolin, Gliozzi.14:51
I veneti sono in serie positiva da inizio novembre e non sembrano intenzionati a interrompere la corsa. 14:49
I canarini puntano a riscattare le ultime uscite deludenti presso le mura amiche: in ogni caso, il ruolino di marcia è di una sola vittoria nelle ultime cinque. 14:49
La distanza dal Frosinone capolista, per entrambe, è di cinque punti. 14:48
Le due formazioni sono appaiate in classifica a quota ventinove punti. 14:47
Benvenuti alla diretta del match tra Modena e Venezia, valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. 14:46
Dove si gioca la partita:
Stadio: Alberto Braglia Città: Modena Capienza: 21151 spettatori14:46
Modena - Venezia è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 20 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Alberto Braglia di Modena. Arbitro di Modena - Venezia sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2025
Coppa Italia
Lecce-Juve Stabia 2-0
30-08-2025
Serie B
Mantova-Pescara 2-1
21-09-2025
Serie B
Carrarese-Avellino 3-4
24-09-2025
Coppa Italia
Parma-Spezia 2-2
01-10-2025
Serie B
Empoli-Monza 1-1
18-10-2025
Serie B
Juve Stabia-Avellino 2-0
25-10-2025
Serie B
Virtus Entella-Pescara 1-1
02-11-2025
Serie B
Sampdoria-Mantova 0-1
23-11-2025
Serie B
Monza-Cesena 1-0
07-12-2025
Serie A
Cremonese-Lecce 2-0
Attualmente Modena si trova 6° in classifica con 29 punti (frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte); invece il Venezia si trova 3° in classifica con 32 punti (frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). Modena ha segnato 25 gol e ne ha subiti 13; il Venezia ha segnato 30 gol e ne ha subiti 14.
In casa Modena ha fatto 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 2 sconfitte). Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Catanzaro e lo Spezia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, l'Avellino e il Monza ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Modena ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia vincendo 0-2 mentre Il Venezia ha incontrato il Monza vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 7 gol.
Modena e Venezia si sono affrontate 40 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 12 volte, il Venezia ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 16.
Modena-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Perfetto equilibrio nelle 40 sfide di Serie BKT tra Modena e Venezia: 12 successi per parte e 16 pareggi. Tuttavia, dopo aver vinto otto dei primi 20 incontri, gli emiliani hanno ottenuto solo quattro successi nei 20 più recenti contro i lagunari nella competizione, l'ultimo dei quali il 10 ottobre 2004 (1-0 casalingo).
Modena e Venezia non hanno mai ottenuto lo stesso risultato per due volte di fila nelle ultime otto sfide giocate in casa degli emiliani in Serie BKT: il bilancio è di due vittorie dei canarini, tre pareggi e tre successi dei lagunari. Dopo il 3-1 del 30 settembre 2023, il Venezia potrebbe vincere due trasferte consecutive in cadetteria contro il Modena per la prima volta nella sua storia.
Dopo una striscia di quattro partite senza successi (2N, 2P), il Modena ha vinto l'ultimo match di campionato contro lo Spezia; solo una volta in questa stagione di Serie BKT i canarini hanno ottenuto almeno due successi di fila: tre lo scorso settembre (contro Bari, Mantova e Pescara).
Considerando le sfide tra le prime sei squadre attualmente in classifica in questa stagione di Serie BKT, solo il Monza (nove in quattro match) ha guadagnato più punti del Venezia (sette in quattro gare, come il Cesena ma in cinque match); dall'altra parte, il Modena è quella che ha raccolto meno punti in queste partite (solo due in tre gare).
Modena e Venezia sono le due squadre che hanno segnato più reti su rigore nel campionato in corso (sei entrambe); in generale, i gialloblù sono la formazione con più gol realizzati su calcio piazzato in questa stagione di Serie BKT (15), record anche in percentuale (63%).
Ettore Gliozzi, autore di due reti contro il Venezia nel campionato cadetto (tra andata e ritorno nel 2022/23 con la maglia del Pisa), ha realizzato otto gol in 16 match in questo campionato e solo due volte ha fatto meglio in una stagione di Serie BKT: nove in 36 gare nel 2021/22 e 10 in 32 presenze nel 2022/23.
Andrea Adorante ha segnato tutti i cinque rigori calciati in Serie BKT; a partire dallo scorso campionato cadetto, nessun giocatore ha tirato di più dagli 11 metri con il 100% di realizzazione (5/5, al pari di Antonio Palumbo).
