Modena - Venezia è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 20 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Alberto Braglia di Modena.

Arbitro di Modena - Venezia sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Giuseppe Mucera Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 27 Fuorigioco 0 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 7 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Lecce-Juve Stabia 2-0 30-08-2025 Serie B Mantova-Pescara 2-1 21-09-2025 Serie B Carrarese-Avellino 3-4 24-09-2025 Coppa Italia Parma-Spezia 2-2 01-10-2025 Serie B Empoli-Monza 1-1 18-10-2025 Serie B Juve Stabia-Avellino 2-0 25-10-2025 Serie B Virtus Entella-Pescara 1-1 02-11-2025 Serie B Sampdoria-Mantova 0-1 23-11-2025 Serie B Monza-Cesena 1-0 07-12-2025 Serie A Cremonese-Lecce 2-0

Attualmente Modena si trova 6° in classifica con 29 punti (frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte); invece il Venezia si trova 3° in classifica con 32 punti (frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte).

Modena ha segnato 25 gol e ne ha subiti 13; il Venezia ha segnato 30 gol e ne ha subiti 14.

In casa Modena ha fatto 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 2 sconfitte).

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Catanzaro e lo Spezia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, l'Avellino e il Monza ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Modena ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia vincendo 0-2 mentre Il Venezia ha incontrato il Monza vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 7 gol.

Modena e Venezia si sono affrontate 40 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 12 volte, il Venezia ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 16.

Modena-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Perfetto equilibrio nelle 40 sfide di Serie BKT tra Modena e Venezia: 12 successi per parte e 16 pareggi. Tuttavia, dopo aver vinto otto dei primi 20 incontri, gli emiliani hanno ottenuto solo quattro successi nei 20 più recenti contro i lagunari nella competizione, l'ultimo dei quali il 10 ottobre 2004 (1-0 casalingo).

Modena e Venezia non hanno mai ottenuto lo stesso risultato per due volte di fila nelle ultime otto sfide giocate in casa degli emiliani in Serie BKT: il bilancio è di due vittorie dei canarini, tre pareggi e tre successi dei lagunari. Dopo il 3-1 del 30 settembre 2023, il Venezia potrebbe vincere due trasferte consecutive in cadetteria contro il Modena per la prima volta nella sua storia.

Dopo una striscia di quattro partite senza successi (2N, 2P), il Modena ha vinto l'ultimo match di campionato contro lo Spezia; solo una volta in questa stagione di Serie BKT i canarini hanno ottenuto almeno due successi di fila: tre lo scorso settembre (contro Bari, Mantova e Pescara).

Considerando le sfide tra le prime sei squadre attualmente in classifica in questa stagione di Serie BKT, solo il Monza (nove in quattro match) ha guadagnato più punti del Venezia (sette in quattro gare, come il Cesena ma in cinque match); dall'altra parte, il Modena è quella che ha raccolto meno punti in queste partite (solo due in tre gare).

Modena e Venezia sono le due squadre che hanno segnato più reti su rigore nel campionato in corso (sei entrambe); in generale, i gialloblù sono la formazione con più gol realizzati su calcio piazzato in questa stagione di Serie BKT (15), record anche in percentuale (63%).

Ettore Gliozzi, autore di due reti contro il Venezia nel campionato cadetto (tra andata e ritorno nel 2022/23 con la maglia del Pisa), ha realizzato otto gol in 16 match in questo campionato e solo due volte ha fatto meglio in una stagione di Serie BKT: nove in 36 gare nel 2021/22 e 10 in 32 presenze nel 2022/23.

Andrea Adorante ha segnato tutti i cinque rigori calciati in Serie BKT; a partire dallo scorso campionato cadetto, nessun giocatore ha tirato di più dagli 11 metri con il 100% di realizzazione (5/5, al pari di Antonio Palumbo).

