Forte del vantaggio maturato nel corso della prima frazione grazie alle reti di Birindelli e Delli Carri, il Monza rientra in campo aggressivo e al 55’ trova la terza rete ancora con Birindelli, che insacca tutto solo sull’assist di Ciurria. Timida reazione della Carrarese che però al 74’ trova il gol con Distefano. I toscani provano a rimettersi in carreggiata ma all’84’ arriva il sigillo di Petagna, che servito da Colombo firma la rete del 4-1 finale.
Il Monza ritorna alla vittoria e conferma il secondo posto in classifica con 34 punti. Match mai in discussione, da segnalare la prima rete in B di Delli Carri, la prima doppietta di Birindelli ed il ritorno al gol davanti ai propri tifosi di Andrea Petagna, che non segnava allo U-Power Stadium da circa due anni e mezzo. Nel prossimo turno la squadra di Bianco affronterà il Modena al Braglia.
La Carrarese ha subìto gli avversari fin dal primo minuto e non è mai riuscita a prendere in mano la gara. La squadra di Calabro mantiene invariata la propria posizione in classifica e nel prossimo turno ospiterà il Mantova.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
90'+4'
Finisce la partita! MONZA-CARRARESE 4-1 (9’ e 55’ Birindelli, 44' Delli Carri, 74’ Distefano, 84’ Petagna)!17:39
90'+2'
Alvarez prova il colpo di testa ma commette fallo in attacco.16:56
90'
Tre minuti di recupero.16:55
87'
Petagna non segnava allo U-Power Stadium dal maggio del 2023.16:51
86'
SOSTITUZIONE MONZA Esce Luca Ravanelli ed entra Adam Bakoune.16:51
84'
GOL! MONZA-Carrarese 4-1! PETAGNA! Ripartenza del Monza con Colombo che serve un assist perfetto a Petagna che davanti a Bleve non sbaglia!
Rubino ruba palla a Birindelli in maniera irregolare: fallo per il Monza.16:48
80'
CAMBIO CARRARESE Fuori Nicolás Schiavi e dentro Tommaso Rubino.16:44
77'
Ora prova a spingere con più convinzione la Carrarese.16:41
74'
SOSTITUZIONE MONZA: Esce Paulo Azzi ed entra Samuele Capolupo, classe 2006 all'esordio in serie B.16:40
74'
GOL! Monza-CARRARESE 3-1! DISTEFANO! Angolo di Cicconi, la palla arriva in qualche modo sui piedi di Distefano che calcia in porta: palla leggermente deviata che si insacca alle spalle di Thiam.16:39
73'
Distefano ci prova, diagonale murato da Delli Carri: sarà corner.16:37
70'
Gran giocata di Pessina che però poi non riesce a servire il compagno in area.16:34
67'
TRIPLA SOSTITUZIONE MONZA Fuori Obiang, Keita Baldè e Mota Carvalho per Colombo, Petagna ed Alvarez.16:32
66'
Accellerata di Distefano a destra e cross dentro, palla che attraversa tutto lo specchio della porta.16:30
64'
ZUELLI! Prova a reagire con orgoglio la squadra di Calabro: botta da fuori area di Zuelli, palla parata in due tempi da Thiam.16:29
63'
Pronti dei cambi per il Monza.16:27
62'
Botta al volo da fuori di Zuelli che finisce lontanissima dalla porta avversaria.16:27
60'
Monza che ha il pieno controllo della partita, Carrarese che non riesce a riprenderla.16:25
58'
DOPPIA SOSTITUZIONE CARRARESE Escono Finotto e Zanon per Melegoni e Bouah.16:23
55'
GOL! MONZA-Carrarese 3-0! DOPPIETTA BIRINDELLI! Lancio lungo per Mota Carvalho che si invola a sinistra e mette dentro per Ciurria, che controlla e serve Birindelli libero di insaccare a pochi passi dalla porta!
Azzi prova l'incursione a sinistra, cross deviato in angolo.16:17
50'
Carboni crossa basso in mezzo da sinistra, libera Imperiale.16:14
50'
Controlla la gara il Monza.16:14
45'
Inizia il secondo tempo! MONZA-CARRARESE 2-0 (9’ Birindelli, 44' Delli Carri)!16:11
45'
DOPPIO CAMBIO CARRARESE Fuori Illanes e Parlanti per Oliana e Distefano.16:10
Squadre che si apprestano a tornare in campo: vedremo se la Carrarese cambierà qualcosa per cercare di rimettere la gara in carreggiata.16:12
Prima rete in serie B per Filippo Delli Carri.15:57
Parte subito forte il Monza che al 9’ trova il vantaggio con Birindelli: angolo di Keita respinto fuori dalla difesa, l’esterno calcia di prima un missile che si infila alle spalle di Bleve. La Carrarese prova a reagire ma non riesce ad impensierire Thiam. Proteste del Monza che chiede un rigore su Dany Mota verso la mezz’ora di gioco: Perenzoni viene richiamato a rivedere l’azione ma conferma il fallo dell’attaccante portoghese. Sul finale di tempo raddoppio dei brianzoli con Delli Carri, bravo ad inserirsi sul filtrante di Ciurria e a battere Bleve al secondo tentativo. Perenzoni inizialmente aveva fischiato il fuorigioco del difensore monzese ma il Var ha corretto la decisione del fischietto di Rovereto.15:56
45'+5'
Finisce la prima frazione di gioco. MONZA-CARRARESE 2-0 (9’ Birindelli, 44' Delli Carri)!15:52
45'+3'
AMMONITO Nicolás Schiavi che reagisce ad un contrasto con Birindelli: diffidato, salterà la prossima gara contro il Mantova.15:51
45'
Quattro minuti di recupero.15:50
44'
E' GOL! MONZA-Carrarese 2-0! DELLI CARRI! Palla dentro di Ciurria che premia l'inserimento di Delli Carri: la prima conclusione è ribattuta da Bleve che però non può far nulla sulla seconda!15:50
44'
Check del Var: Delli Carri sembrerebbe in posizione regolare.15:49
44'
ANCORA FUORIGIOCO! Delli Carri insacca sul cross di Ciurria ma la rete viene annullata.15:47
42'
AMMONITO Julián Illanes che abbatte Dany Mota a pochi centimetri dall'area di rigore.15:46
41'
DANY MOTA! Keita batte corto per Pessina che calcia in porta, respinta di Bleve e tap in vincente di Dany Mota che però è in fuorigioco!15:44
40'
CARTELLINO GIALLO per Simone Zanon che atterra Keita Baldè pochi metri fuori dall'area di rigore.15:43
39'
AMMONITO per proteste il tecnico del Monza Paolo Bianco.15:41
38'
Ancora proteste del Monza per una caduta in area di Dany Mota a contatto con Ruggeri, ma Perenzoni fa cenno all'attaccante di rialzarsi.15:41
36'
Ancora pericoloso il Monza con un'azione dalla destra, ma viene fischiato il fuorigioco di Ravanelli.15:39
35'
Keita parte in contropiede e si fa tutto il campo da solo, poi calcia dal limite ma il tiro è debole.15:37
32'
DOPPIA OCCASIONE MONZA! Cross dalla destra, prima Ciurria e poi Ravanelli provano a mettere la palla in rete ma i difensori della Carrarese riescono ad allontanare!15:37
31'
Perenzoni conferma la propria decisione tra i fischi del pubblico di fede monzese.15:33
30'
Perenzoni va a rivedere l'azione al video.15:32
29'
Check in sala Var.15:31
29'
Proteste dello U-Power Stadium.15:31
28'
Dany Mota va giù in area, l'arbitro fischia fallo dell'attaccante su Illanes.15:32
26'
A terra due giocatori della Carrarese. L'arbitro ferma il gioco.15:28
21'
Fallo in attacco di Dany Mota Carvalho.15:23
20'
Finotto controlla in area e serve Zanon all'altezza del dischetto: sinistro debole.15:22
18'
Zuelli, ben servito in area da Finotto, protesta per un intervento di Carboni con il braccio: la palla colpisce il gomito adeso al corpo del difensore, l'arbitro fa proseguire.15:21
17'
Angolo di Ciurria, fallo in attacco di Pessina.15:19
16'
Altro cross di Schiavi, esce Thiam. Il portiere del Monza lancia subito lungo per il contropiede, uscita provvidenziale fuori area di Bleve.15:19
15'
Schiavi mette in area un pallone che Birindelli devia in angolo. La Carrarese prova a reagire.15:18
14'
Ciurria calcia in mezzo dalla trequarti, la palla viene sporcata verso la porta e agguantata in uscita da Bleve.15:17
13'
AMMONITO Gabriele Parlanti che ferma un ispirato Keita Baldè.15:16
11'
ANCORA MONZA! Altra palla in mezzo di Birindelli, Dany Mota gira in porta ma è attento Bleve che respinge!15:14
9'
GOL! MONZA-Carrarese 1-0! BIRINDELLI! Corner di Keità dalla sinistra, palla respinta dalla difesa che arriva nei pressi di Birindelli appostato fuori area: l'esterno lascia rimbalzare e calcia al volo di esterno collo, con la palla che gonfia la rete!
Monza che controlla la gara, Carrarese più attendista in questa fase.15:10
3'
SUBITO CIURRIA! Progressione di Keita Baldè che serve il compagno al limite dell'area, mancino di prima intenzione e palla che finisce tra le braccia di Bleve.15:09
2'
Monza in completo rosso e finiture bianche, Crrarese che indossa invece il completo bianco con sfumature gialle e blu.15:04
Allo “U-Power Stadium” di Monza è tutto pronto. Comincia la sfida MONZA-CARRARESE!15:02
Arbitra la sfida Daniele Perenzoni di Rovereto, coadiuvato dagli assistenti Di Giacinto e Zezza e dal quarto uomo Di Marco. Paterna e Prenna rispettivamente al Var e Avar.14:52
La Carrarese deve fare a meno degli infortunati Capezzi, Cham, Arena e Accornero. Calabro ne cambia due a centrocampo rispetto alla formazione vincente contro l’Entella: dentro Zuelli e Parlanti.14:48
Il Monza deve rinunciare agli indisponibili Antov, Forson, Colpani, Zeroli, Caprari. Dopo Venezia tornano titolari Keita Baldè e Pessina, Delli Carri per Izzo nei tre dietro.14:46
FORMAZIONI UFFICIALI: La Carrarese si schiera con il 3-5-2: Bleve – Ruggeri, Illanes, Imperiale – Zanon, Schiavi, Zuelli, Parlanti, Cicconi – Finotto, Abiuso. A disposizione: Fiorillo, Calabrese, Oliana, Belloni, Bouah, Melegoni, Bozhanaj, Hasa, Sekulov, Distefano, Torregrossa, Rubino. All. Calabro.14:42
FORMAZIONI UFFICIALI: il Monza scende in campo con il 3-4-2-1: Thiam – Delli Carri, Ravanelli, Carboni - Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi – Ciurria, Baldè – Dany Mota. A disposizione: Pizzignacco, Izzo, Lucchesi, Brorsson, Bakoune, Sardo, Galazzi, Colombo, Petagna, Capolupo, Maric, Alvarez. All. Bianco.14:45
La Carrarese invece nell’ultima giornata è tornata alla vittoria (dopo sei gare senza successi) grazie al 3-1 contro l’Entella. La squadra di Calabro occupa il tredicesimo posto in classifica con 19 punti, a più quattro dalla zona salvezza ed a sole tre lunghezze dalla zona playoff.14:16
Il Monza è secondo in classifica con 31 punti, a tre lunghezze dal Frosinone primo e a più uno dal Cesena terzo. La squadra di Bianco ha interrotto nell’ultimo turno la serie positiva di dieci gare con la sconfitta di Venezia (2-0).14:16
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Monza e Carrarese, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di serie B.14:08
Monza - Carrarese è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 20 dicembre alle ore 15:00 allo stadio U-Power Stadium di Monza. Arbitro di Monza - Carrarese sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.
Attualmente il Monza si trova 2° in classifica con 34 punti (frutto di 10 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte); invece Carrarese si trova 13° in classifica con 19 punti (frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte). Il Monza ha segnato 25 gol e ne ha subiti 13; Carrarese ha segnato 24 gol e ne ha subiti 29.
In casa il Monza ha fatto 19 punti (6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 3 sconfitte). Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Sudtirol e il Venezia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, la Sampdoria e la Virtus Entella ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Monza ha incontrato nell'ultima partita il Venezia perdendo 2-0 mentre Carrarese ha incontrato la Virtus Entella vincendo 3-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Samuele Birindelli con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 6 gol.
Monza e Carrarese è la prima che si affrontano in campionato.
Monza-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Monza e Carrarese si affronteranno per la prima volta in Serie BKT nella loro storia; in generale, l'ultimo precedente tra le due squadre in campionato risale al novembre 2019 (in Serie C), match che terminò con il risultato di 2-2.
Monza e Carrarese non hanno mai ripetuto lo stesso risultato negli ultimi cinque match di campionato disputati in casa dei brianzoli, tutti in Serie C tra il maggio 1996 e il novembre 2019: due successi biancorossi, uno gialloazzurro e due pareggi.
Dopo una serie di sette successi consecutivi, il Monza ha ottenuto solo due punti nelle ultime tre partite di campionato; è da marzo-aprile 2021, con Cristian Brocchi in panchina, che i brianzoli non arrivano ad almeno quattro gare senza successi in Serie BKT (due pareggi e due sconfitte in quel caso).
Il Monza ha subito soltanto quattro gol nelle otto partite casalinghe disputate nella Serie BKT 2025/26, mantenendo la porta inviolata in quattro occasioni; solo la Juve Stabia (tre reti concesse in casa) ha fatto meglio nella competizione in corso - quattro anche per il Venezia.
La Carrarese ha vinto l'ultima partita di campionato dopo una striscia di due pareggi e quattro sconfitte; in Serie BKT non arriva a due successi consecutivi dal 1948.
La Carrarese ha perso tre delle ultime quattro trasferte di campionato (1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 11 gare esterne in Serie BKT (1V, 7N). Inoltre nelle ultime due i toscani hanno subito otto reti, tante quante nelle precedenti sei.
Il Monza ha segnato il 76% dei propri gol su azione (16/21), percentuale record in questo campionato di Serie BKT.
In questo campionato il Monza ha effettuato 28 attacchi diretti, meno solo del Frosinone a quota 47; tuttavia, i brianzoli hanno trovato un solo gol da questa situazione di gioco, meno della Carrrarese avversaria di giornata (due reti su 19 attacchi diretti).
Mirko Maric ha segnato nell'ultima partita casalinga di Serie BKT (8 dicembre contro il Südtirol); nella precedente occasione in cui aveva trovato il gol in casa nella competizione lo aveva fatto per due partite interne consecutivamente (marzo-aprile 2022).
Fabio Abiuso ha segnato cinque gol in questo campionato di Serie BKT, tre dei quali nelle ultime due presenze; il calciatore della Carrarese non ha mai segnato per tre gare consecutive nella competizione e non ha mai superato quota cinque gol in una singola stagione in cadetteria.
