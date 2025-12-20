La Carrarese ha subìto gli avversari fin dal primo minuto e non è mai riuscita a prendere in mano la gara. La squadra di Calabro mantiene invariata la propria posizione in classifica e nel prossimo turno ospiterà il Mantova.

Il Monza è secondo in classifica con 31 punti, a tre lunghezze dal Frosinone primo e a più uno dal Cesena terzo. La squadra di Bianco ha interrotto nell’ultimo turno la serie positiva di dieci gare con la sconfitta di Venezia (2-0).14:16

Arbitra la sfida Daniele Perenzoni di Rovereto, coadiuvato dagli assistenti Di Giacinto e Zezza e dal quarto uomo Di Marco. Paterna e Prenna rispettivamente al Var e Avar.14:52

Parte subito forte il Monza che al 9’ trova il vantaggio con Birindelli: angolo di Keita respinto fuori dalla difesa, l’esterno calcia di prima un missile che si infila alle spalle di Bleve. La Carrarese prova a reagire ma non riesce ad impensierire Thiam. Proteste del Monza che chiede un rigore su Dany Mota verso la mezz’ora di gioco: Perenzoni viene richiamato a rivedere l’azione ma conferma il fallo dell’attaccante portoghese. Sul finale di tempo raddoppio dei brianzoli con Delli Carri, bravo ad inserirsi sul filtrante di Ciurria e a battere Bleve al secondo tentativo. Perenzoni inizialmente aveva fischiato il fuorigioco del difensore monzese ma il Var ha corretto la decisione del fischietto di Rovereto.15:56

Monza - Carrarese è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 20 dicembre alle ore 15:00 allo stadio U-Power Stadium di Monza.

Arbitro di Monza - Carrarese sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Daniele Perenzoni Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 27 Fuorigioco 6 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 6 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Monza-Frosinone 0-1 30-08-2025 Serie B Juve Stabia-Venezia 0-0 19-09-2025 Serie B Palermo-Bari 2-0 28-09-2025 Serie A Sassuolo-Udinese 3-1 25-10-2025 Serie B Avellino-Spezia 0-4 02-11-2025 Serie B Catanzaro-Venezia 2-1 22-11-2025 Serie B Carrarese-Reggiana 0-0 08-12-2025 Serie B Frosinone-Juve Stabia 3-0

Attualmente il Monza si trova 2° in classifica con 34 punti (frutto di 10 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte); invece Carrarese si trova 13° in classifica con 19 punti (frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte).

Il Monza ha segnato 25 gol e ne ha subiti 13; Carrarese ha segnato 24 gol e ne ha subiti 29.

In casa il Monza ha fatto 19 punti (6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 3 sconfitte).

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Sudtirol e il Venezia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, la Sampdoria e la Virtus Entella ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Monza ha incontrato nell'ultima partita il Venezia perdendo 2-0 mentre Carrarese ha incontrato la Virtus Entella vincendo 3-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Samuele Birindelli con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 6 gol.

Monza e Carrarese è la prima che si affrontano in campionato.

Monza-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Monza e Carrarese si affronteranno per la prima volta in Serie BKT nella loro storia; in generale, l'ultimo precedente tra le due squadre in campionato risale al novembre 2019 (in Serie C), match che terminò con il risultato di 2-2.

Monza e Carrarese non hanno mai ripetuto lo stesso risultato negli ultimi cinque match di campionato disputati in casa dei brianzoli, tutti in Serie C tra il maggio 1996 e il novembre 2019: due successi biancorossi, uno gialloazzurro e due pareggi.

Dopo una serie di sette successi consecutivi, il Monza ha ottenuto solo due punti nelle ultime tre partite di campionato; è da marzo-aprile 2021, con Cristian Brocchi in panchina, che i brianzoli non arrivano ad almeno quattro gare senza successi in Serie BKT (due pareggi e due sconfitte in quel caso).

Il Monza ha subito soltanto quattro gol nelle otto partite casalinghe disputate nella Serie BKT 2025/26, mantenendo la porta inviolata in quattro occasioni; solo la Juve Stabia (tre reti concesse in casa) ha fatto meglio nella competizione in corso - quattro anche per il Venezia.

La Carrarese ha vinto l'ultima partita di campionato dopo una striscia di due pareggi e quattro sconfitte; in Serie BKT non arriva a due successi consecutivi dal 1948.

La Carrarese ha perso tre delle ultime quattro trasferte di campionato (1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 11 gare esterne in Serie BKT (1V, 7N). Inoltre nelle ultime due i toscani hanno subito otto reti, tante quante nelle precedenti sei.

Il Monza ha segnato il 76% dei propri gol su azione (16/21), percentuale record in questo campionato di Serie BKT.

In questo campionato il Monza ha effettuato 28 attacchi diretti, meno solo del Frosinone a quota 47; tuttavia, i brianzoli hanno trovato un solo gol da questa situazione di gioco, meno della Carrrarese avversaria di giornata (due reti su 19 attacchi diretti).

Mirko Maric ha segnato nell'ultima partita casalinga di Serie BKT (8 dicembre contro il Südtirol); nella precedente occasione in cui aveva trovato il gol in casa nella competizione lo aveva fatto per due partite interne consecutivamente (marzo-aprile 2022).

Fabio Abiuso ha segnato cinque gol in questo campionato di Serie BKT, tre dei quali nelle ultime due presenze; il calciatore della Carrarese non ha mai segnato per tre gare consecutive nella competizione e non ha mai superato quota cinque gol in una singola stagione in cadetteria.

