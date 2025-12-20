Nel Padova la coppia d'attacco è formata da Bortolussi e Gomez, davanti a Sorrentino, difesa a tre formata da Faedo, Sgaebi e Perrotta. Nella Sampdoria, con Barak in mezzo al campo giocano Conti e Henderson. In attacco con Coda c'è Pafundi.14:20

PREPARTITA

Padova - Sampdoria è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 20 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Euganeo di Padova.

Arbitro di Padova - Sampdoria sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Giovanni Ayroldi Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 187 Fuorigioco 18 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 26 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.6 Falli per cartellino 6.6 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Sassuolo-Napoli 0-2 14-09-2025 Serie A Roma-Torino 0-1 29-09-2025 Serie A Genoa-Lazio 0-3 19-10-2025 Serie A Como-Juventus 2-0 29-10-2025 Serie A Bologna-Torino 0-0 23-11-2025 Serie A Cremonese-Roma 1-3 08-12-2025 Serie B Monza-Südtirol 1-1

Attualmente Padova si trova 10° in classifica con 22 punti (frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 18° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte).

Padova ha segnato 17 gol e ne ha subiti 19; la Sampdoria ha segnato 16 gol e ne ha subiti 24.

In casa Padova ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte).

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, il Cesena e la Reggiana ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, Carrarese e il Palermo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Padova ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana vincendo 1-2 mentre La Sampdoria ha incontrato il Palermo perdendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 8 gol.

Padova e Sampdoria si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Padova non ha mai vinto, la Sampdoria ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.

Padova-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Solamente contro la Fiorentina (sei - 1N, 5P) il Padova ha disputato più partite di Serie BKT senza ottenere alcun successo che contro la Sampdoria: quattro (come contro Campobasso, Carpi e Castel Di Sangro) - tre pareggi e una sconfitta (la più recente per 1-2 il 14 gennaio 2012).

Il Padova ha segnato almeno una rete in ciascuna delle 15 gare casalinghe disputate tra Serie A e Serie BKT contro la Sampdoria; in generale, la formazione blucerchiata è l'unica contro cui i veneti hanno trovato la via del gol per più di 14 gare interne consecutive tra le due competizioni.

Il Padova ha vinto due delle ultime tre partite di Serie BKT (1N), tanti successi quanti nelle precedenti nove gare disputate nella competizione (4N, 3P). I veneti potrebbero collezionare due vittorie di fila per la seconda volta nel torneo in corso, dopo le due in settembre contro Virtus Entella e Monza.

La Sampdoria ha perso quattro delle sei partite disputate in Serie BKT da novembre in avanti (2V); nel periodo, nessuna squadra ha rimediato più sconfitte nella competizione (quattro ko anche per il Pescara).

La Sampdoria è, con la Virtus Entella, una delle due squadre che hanno subito più gol di testa in questo campionato di Serie BKT (sette per entrambe).

Nelle 15 partite di questo campionato Filippo Sgarbi ha realizzato due reti, una delle quali nell'ultima presenza - solo una in meno di quelle trovate nelle precedenti 137 disputate nella competizione (tre).

Con sette gol e tre assist in 16 presenze in questo campionato, Massimo Coda ha già eguagliato il numero di partecipazioni attive registrate nella Serie BKT 2024/25 (otto reti e due passaggi vincenti in 36 incontri nella scorsa stagione, con la maglia della Sampdoria).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: