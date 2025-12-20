Finisce in pareggio una partita ad alti ritmi che vede gli ospiti andare in vantaggio nel primo tempo con Coda, nella ripresa è Fusi a regalare il pareggio ai padroni di casa. Nel finale è il Padova a crederci di più, senza però trovare la via del gol.
Un punto a testa che porta il Padova a quota 22, mentre la Sampdoria a 14 punti, ma sempre in zona retrocessione. Nel prossimo turno i veneti faranno visita al Palermo, mentre i blucerchiati ospiteranno la Reggiana.
Preme ora il Padova, ma la Sampdoria con le ripartenze prova a rendersi pericolosa.16:22
57'
Cambio nel Padova, entra Seghetti per Crisetig.16:16
54'
GOMEZ! Pressione del Padova, Bortolussi gestisce bene un pallone in area e serve Gomez, l'argentino tutto solo calcia alto sopra la traversa.16:14
50'
SORRENTINO! Doppio grande intervento prima su Barak dal limite dell'area e poi su una conclusione ravvicinata di Ioannou che riesce a parare con il petto.16:45
46'
Inizia il secondo tempo di PADOVA - SAMPDORIA.16:05
46'
Dentro anche Benedetti per Conti.16:05
46'
Due cambi nella Sampdoria, entra Cherubini per Pafundi.16:05
Partita vivace e con un buon ritmo, con il Padova che parte forte, rendendosi pericoloso con Gomez, ma la Sampdoria passa al primo affondo con Coda. Padroni di casa che provano a reagire, ma i blucerchiati danno l'idea di poter pungere ogni volta che si portano in avanti.15:48
45'+1'
Fine primo tempo: PADOVA - SAMPDORIA 0-1.15:48
45'
Ci sarà 1 minuto di recupero.15:47
39'
Barreca crossa dalla sinistra, Bortolussi gira di testa, palla alta sopra la traversa.15:40
35'
Cartellino giallo per Fusi, fallo su Conti.15:36
34'
ANCORA CODA! Lanciato sul filo del fuorigioco, entra in area e da posizione defilata calcia di potenza colpendo il palo alla sinistra di Sorrentino.15:36
30'
Cartellino giallo anche per Conti.15:32
30'
CODA! Incomprensione tra Sgarbi e Barreca che non si trovano, la palla finisce a Coda che solo davanti a Sorrentino calcia di potenza, facendosi respingere la conclusione.15:32
28'
Cross di Fusi dalla destra, Capelli prova la spizzata di testa ma si spegne sul fondo.15:29
24'
Cartellino giallo per Henderson.15:25
23'
Conti lanciato in area, trova lo spazio e dal fondo prova a servire Pafundi che sotto porta non riesce ad impattare con il pallone.15:25
19'
GOL! Padova - SAMPDORIA 0-1! Rete di Coda. Depaoli con un gran lancio serve Coda, che controlla in area, salta il difensore e piazza la palla sotto la traversa.
Padova in pressione, la Sampdoria pensa a difendersi.15:18
11'
Ci prova ancora il Padova con una conclusione di Fusi da fuori area, palla di non molto alta sopra la traversa.15:12
8'
Giocata di Gomez che ne salta due e prova la conclusione con il mancino dalla distanza. Palla alta sopra la traversa.15:10
4'
Coda scarica per Barak che prova l'incursione in area e a calciare d'esterno, Sorrentino è attento.15:05
1'
FISCHIO D’INIZIO DI PADOVA - SAMPDORIA. Arbitra Ayroldi.15:01
Nel Padova la coppia d'attacco è formata da Bortolussi e Gomez, davanti a Sorrentino, difesa a tre formata da Faedo, Sgaebi e Perrotta. Nella Sampdoria, con Barak in mezzo al campo giocano Conti e Henderson. In attacco con Coda c'è Pafundi.14:20
Padova - Sampdoria è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 20 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Euganeo di Padova. Arbitro di Padova - Sampdoria sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.
Giovanni Ayroldi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
6
Falli fischiati
187
Fuorigioco
18
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
26
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.6
Falli per cartellino
6.6
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Serie A: 6 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie A
Sassuolo-Napoli 0-2
14-09-2025
Serie A
Roma-Torino 0-1
29-09-2025
Serie A
Genoa-Lazio 0-3
19-10-2025
Serie A
Como-Juventus 2-0
29-10-2025
Serie A
Bologna-Torino 0-0
23-11-2025
Serie A
Cremonese-Roma 1-3
08-12-2025
Serie B
Monza-Südtirol 1-1
Attualmente Padova si trova 10° in classifica con 22 punti (frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 18° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte). Padova ha segnato 17 gol e ne ha subiti 19; la Sampdoria ha segnato 16 gol e ne ha subiti 24.
In casa Padova ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte). Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, il Cesena e la Reggiana ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, Carrarese e il Palermo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Padova ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana vincendo 1-2 mentre La Sampdoria ha incontrato il Palermo perdendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 8 gol.
Padova e Sampdoria si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Padova non ha mai vinto, la Sampdoria ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.
Padova-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Solamente contro la Fiorentina (sei - 1N, 5P) il Padova ha disputato più partite di Serie BKT senza ottenere alcun successo che contro la Sampdoria: quattro (come contro Campobasso, Carpi e Castel Di Sangro) - tre pareggi e una sconfitta (la più recente per 1-2 il 14 gennaio 2012).
Il Padova ha segnato almeno una rete in ciascuna delle 15 gare casalinghe disputate tra Serie A e Serie BKT contro la Sampdoria; in generale, la formazione blucerchiata è l'unica contro cui i veneti hanno trovato la via del gol per più di 14 gare interne consecutive tra le due competizioni.
Il Padova ha vinto due delle ultime tre partite di Serie BKT (1N), tanti successi quanti nelle precedenti nove gare disputate nella competizione (4N, 3P). I veneti potrebbero collezionare due vittorie di fila per la seconda volta nel torneo in corso, dopo le due in settembre contro Virtus Entella e Monza.
La Sampdoria ha perso quattro delle sei partite disputate in Serie BKT da novembre in avanti (2V); nel periodo, nessuna squadra ha rimediato più sconfitte nella competizione (quattro ko anche per il Pescara).
La Sampdoria è, con la Virtus Entella, una delle due squadre che hanno subito più gol di testa in questo campionato di Serie BKT (sette per entrambe).
Nelle 15 partite di questo campionato Filippo Sgarbi ha realizzato due reti, una delle quali nell'ultima presenza - solo una in meno di quelle trovate nelle precedenti 137 disputate nella competizione (tre).
Con sette gol e tre assist in 16 presenze in questo campionato, Massimo Coda ha già eguagliato il numero di partecipazioni attive registrate nella Serie BKT 2024/25 (otto reti e due passaggi vincenti in 36 incontri nella scorsa stagione, con la maglia della Sampdoria).
