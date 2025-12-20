Faccia a faccia ora tra Tonin e Portanova, molta tensione in campo.19:50

Partita che é decollata dopo un inizio che sembrava di studio. I due gol hanno sicuramente animato le squadre e gli spalti.19:50

PREPARTITA

Pescara - Reggiana è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 20 dicembre alle ore 19:30 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.

Arbitro di Pescara - Reggiana sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Marco Monaldi.

Ermanno Feliciani Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 146 Fuorigioco 25 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 22 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.6 Falli per cartellino 6.6 Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-09-2025 Serie B Empoli-Spezia 1-1 23-09-2025 Coppa Italia Cagliari-Frosinone 4-1 28-09-2025 Serie A Roma-Verona 2-0 04-10-2025 Serie A Inter-Cremonese 4-1 25-10-2025 Serie A Udinese-Lecce 3-2 29-10-2025 Serie B Venezia-Südtirol 3-0 03-11-2025 Serie A Sassuolo-Genoa 1-2 01-12-2025 Serie A Bologna-Cremonese 1-3 15-12-2025 Serie A Roma-Como 1-0 20-12-2025 Serie B Pescara-Reggiana 2-1

Attualmente il Pescara si trova 20° in classifica con 13 punti (frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte); invece la Reggiana si trova 12° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte).

Il Pescara ha segnato 22 gol e ne ha subiti 33; la Reggiana ha segnato 21 gol e ne ha subiti 23.

In casa il Pescara ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Frosinone e la Reggiana ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, Mantova e Padova ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana vincendo 2-1 mentre La Reggiana ha incontrato Padova perdendo 1-2.

Pescara e Reggiana si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 13 volte, la Reggiana ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Pescara-Reggiana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Pescara ha vinto tutti e cinque gli ultimi confronti con la Reggiana in Serie BKT, tanti successi quanti nei 16 precedenti (6N, 5P): contro nessuna squadra gli abruzzesi hanno mai registrato una striscia di successi più lunga nella loro storia nel campionato cadetto (cinque anche contro la Nocerina tra il 1948 e il 2012).

Il Pescara ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime cinque partite di Serie BKT contro la Reggiana (5V - 7-0 il punteggio complessivo) e nella competizione solo due volte ha inanellato più clean sheet contro una singola avversaria: sei contro la Lucchese tra il 1941 e il 1992 e otto contro il Como tra il 1975 e il 1994.

Il Pescara ha vinto nove dei 12 incontri casalinghi con la Reggiana in Serie BKT (2N, 1P) - tra le formazioni affrontate almeno 10 volte tra le mura amiche nel torneo, solamente contro il Foggia (92%) gli abruzzesi registrano una percentuale di successi superiore rispetto a quella contro gli emiliani (75%).

Il Pescara ha perso le ultime tre partite casalinghe in campionato, l'ultima volta che ha registrato più sconfitte interne di fila in Serie BKT risale al periodo tra aprile e giugno 2007 (cinque in quel caso).

La Reggiana ha perso il match più recente di campionato contro il Padova e in questa stagione di Serie BKT non ha mai subito due sconfitte consecutive, l'ultima volta che ne ha registrate almeno due di fila in un singolo campionato risale al periodo tra marzo e aprile scorso (tre in quel caso).

Sebastiano Desplanches è il portiere che ha effettuato il maggior numero di parate (66) in questo campionato - al 5° posto troviamo Edoardo Motta della Reggiana (49).

Tobías Reinhart ha trovato la rete in entrambe le sue ultime due partite di campionato, gli ultimi giocatori della Reggiana che hanno segnato in tre match consecutivi in Serie BKT sono stati Cedric Gondo e Manolo Portanova (entrambi tra aprile e maggio scorso).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: