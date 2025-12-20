Virgilio Sport
Pescara-Reggiana: 2-1 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara
20 Dicembre 2025 ore 19:30
Pescara
2
Reggiana
1
Partita finita
Arbitro: Ermanno Feliciani
  1. 11' 1-0 Tommaso Corazza
  2. 15' 1-1 Matteo Rover
  3. 61' 2-1 Giacomo Olzer
0'
45'
90'
90'
95'

I locali riaprono la corsa alla salvezza con il successo sulla Reggiana, tornando al successo dopo tre mesi: apre Corazza, Rover pareggia, la decide Olzer su punizione.

  1. Da Pescara - Reggiana é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!21:27

  2. 90'+5'

    FINISCE PESCARA - REGGIANA! 2-1 il finale!21:25

  3. 90'+4'

    Annullato il gol a Di Nardo, la punta era in fuorigioco.21:24

  4. 90'+2'

    Reggiana tutta in avanti, Desplanches in uscita alta blocca il pallone.21:23

  5. 90'+1'

    Quattro i minuti di recupero.21:21

  6. 90'

    Punizione Reggiana, fallo in attacco su Cappellini.21:21

  8. 88'

    Angolo per il Pescara, che comunque cerca il terzo gol: Caligara cerca il pallone sul primo palo, blocca Motta.21:19

  9. 85'

    Reggiana tutta in avanti, alla ricerca del pareggio.21:16

  10. 83'

    Sostituzione PESCARA: esce Gaetano Letizia, entra Lorenzo Sgarbi.21:14

  11. 82'

    Sostituzione REGGIANA: esce Andrea Bozzolan, entra Mathis Lambourde.21:13

  12. 81'

    Portanova non aggancia a pochi passi dalla porta, occasione sprecata dalla punta.21:12

  14. 79'

    Rovesciata di Caligara, azione giá ferma per un precedente fallo in attacco.21:10

  15. 77'

    Sostituzione PESCARA: esce Niccolò Squizzato, entra Fabrizio Caligara.21:08

  16. 77'

    Sostituzione REGGIANA: esce Matteo Rover, entra Mario Sampirisi.21:07

  17. 76'

    Sostituzione REGGIANA: esce Massimo Bertagnoli, entra Leonardo Mendicino.21:07

  18. 76'

    BROSCO SALVA SULLA LINEA! Uscita di Desplanches, Tavsan arriva sulla respinta e prova il pallonetto, il difensore salva tutto.21:06

  20. 75'

    Squadre ora molto lunghe, spettacolo all'Adriatico con continui cambi di fronte.21:05

  21. 73'

    Sostituzione PESCARA: esce Giacomo Olzer, entra Matteo Dagasso.21:04

  22. 73'

    PORTANOVA! Deviazione sottoporta della punta, paratona di Desplanches che di riflesso mette in angolo.21:03

  23. 72'

    OCCASIONE REGGIANA! Tavsan parte palla al piede, doppio passo e destro potente: Desplanches in angolo.21:02

  24. 71'

    Rischio per Motta, che quasi perde palla sul pressing di Di Nardo.21:01

  26. 69'

    Olzer mette al centro, Motta di pugni allontana.20:59

  27. 68'

    Tavsan prova a sfondare, ma gran recupero di Tonin che prende gli applausi del suo pubblico.20:58

  28. 66'

    MOTTA! Sugli sviluppi dell'angolo, conclusione di Olzer: Motta blocca sul suo palo.20:56

  29. 65'

    Reggiana ora in difficoltá, altro angolo per il Pescara.20:56

  30. 64'

    Tonin guadagna l'angolo, Pescara che continua a spingere.20:54

  32. 62'

    Sostituzione REGGIANA: esce Francesco Vallarelli, entra Elayis Tavsan.20:53

  33. 61'

    GOL! PESCARA - Reggiana 2-1! Rete di Giacomo Olzer. Punizione potente, rasoterra, che buca la barriera: Motta non ci arriva. 20:52

  34. 60'

    Di Nardo steso al limite dell'area, punizione da posizione pericolosa per il Pescara.20:50

  35. 59'

    Pescara ora in forcing, dopo il buon inizio di secondo tempo della Reggiana.20:49

  36. 56'

    CORAZZA! Schema che libera il destro dell'esterno, palla respinta.20:46

  38. 54'

    AMMONITO Andrea Bozzolan. Trattenuta su Olzer molto vicino all'area, ma ancora fuori. 20:45

  39. 54'

    Intervento duro di Gravillon su Portanova, si continua a giocare per il vantaggio.20:44

  40. 53'

    BROSCO! Cross di Tonin, colpo di testa del difensore che manda di poco a lato!20:43

  41. 51'

    Cross di Letizia, blocca Motta: Pescara che riprende campo.20:41

  42. 50'

    DI NARDO! Colpo di testa della punta, blocca Motta!20:41

  44. 48'

    AMMONITO Francesco Vallarelli. Giallo al mediano, che derma Letizia che era ripartito in contropiede. 20:39

  45. 47'

    Reggiana che inizia questo secondo tempo cercando di gestire il possesso palla, Pescara ora sulla difensiva.20:38

  46. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!20:36

  47. Dopo le due reti, spinge molto il Pescara, ma i locali non riescono a trovare la rete che avrebbe cambiato ancora il risultato.20:21

  48. Primo tempo che ha visto il vantaggio di Corazza al 12', risposta immediata di Rover che rimette in paritá la partita.20:21

  50. 45'+4'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO DI PESCARA - REGGIANA! 1-1 il parziale!20:20

  51. 45'+2'

    AMMONITO Manolo Portanova. Giallo per proteste alla punta. 20:19

  52. 45'+1'

    Tre i minuti di recupero.20:18

  53. 45'

    Tiro cross di Rover, Desplanches arretra e blocca sulla linea.20:17

  54. 44'

    Gravillon scatenato, altra conclusione con Motta che blocca in due tempi.20:16

  56. 42'

    Tiro cross di Letizia, palla che termina di poco a lato.20:13

  57. 40'

    Reggiana che riesce a trovare il contropiede, dopo una decina di minuti di apnea nella propria trequarti.20:13

  58. 39'

    ROVER VICINO ALLA DOPPIETTA! Portanova se ne va sulla fascia, scarico per la mezzala che calcia a botta sicura: Brosco devia in angolo.20:11

  59. 37'

    CORAZZA! Gran lancio di Gravillon, l'esterno in spaccata volante trova al deviazione ma non la porta20:07

  60. 36'

    Tanto Pescara ora, Reggiana che fatica a ripartire.20:07

  62. 34'

    Il difensore rimane a terra dopo la percussione, gioco fermo.20:05

  63. 33'

    GRAVILLON! Il difensore entra in area dopo una bella cavalcata ma manca la conclusione, il suo estenro é preda di Motta.20:05

  64. 32'

    Gran diagonale di Bozzolan che anticipa Valzania sul lancio lungo di Rover.20:04

  65. 30'

    Cross di Letizia, Brosco di testa manda alto.20:02

  66. 29'

    Fallo di Rover su Tonin, punizione pericolosa per il Pescara.20:01

  68. 27'

    GRAVILLON! Conclusione dal limite, Motta costretto in angolo.19:58

  69. 26'

    ANCORA CORAZZA! L'esterno si gira in area e conclude, Motta blocca al petto.19:58

  70. 24'

    Desplanches costretto ad uscire sulla sua trequarti per anticipare Portanova.19:56

  71. 22'

    OLZER! Sponda di Di Nardo, conclusione del centrocampista che impegna Motta.19:54

  72. 21'

    Pescara che sta prendendo campo, Reggiana che aspetta.19:51

  74. 19'

    Partita che é decollata dopo un inizio che sembrava di studio. I due gol hanno sicuramente animato le squadre e gli spalti.19:50

  75. 18'

    Faccia a faccia ora tra Tonin e Portanova, molta tensione in campo.19:50

  76. 16'

    ESPUSLO DIONIGI! Rosso per proteste per il tecnico ospite!19:49

  77. 15'

    GOL! Pescara - REGGIANA 1-1! Rete di Rover. Cross dalla destra, risposta corta di Squizzato che si trasforma in un assist per il centrocampista: conclusione secca che batte Desplanches.19:48

  78. 12'

    Azione molto confusa, quella che ha portato il gol: deviazione sporca di Olzer, Motta non interviene con la palla che prima trova la traversa, poi il palo, prima della deviazione decisiva di Corazza.19:48

  80. 11'

    GOL! PESCARA - Reggiana 1-0! Rete di Tommaso Corazza. Il laterale insacca a pochi passi dalla porta dopo che il pallone, deviato da Olzer, aveva trovato la traversa.

  81. 10'

    Si riprende il gioco, entrambi i giocatori, doloranti, rimangono in campo.19:43

  82. 10'

    Tonin scivola e involontariamente travolge Reinhart. Rimangono a terra i due giocatori.19:41

  83. 9'

    Squizzato prova il filtrante per Olzer, pallone troppo lungo.19:40

  84. 8'

    Cross di Letizia, Di Nardo anticipato di testa.19:39

  86. 7'

    Equilibrio in questi primi minuti, si gioca molto a centrocampo.19:39

  87. 5'

    Chiusura di Olzer su Portanova, pallone guadagnato dalla squadra adriatica.19:37

  88. 4'

    AMMONITO Andreaw Gravillon. Fallo su Novakovich, altro giallo del match. 19:36

  89. 4'

    Punizione per il Pescara: cross di Corazza, non ci arriva sul secondo palo Brosco.19:35

  90. 2'

    AMMONITO Paolo Rozzio. Intervento duro su Valzania, giallo dopo meno di 100 secondi. 19:34

  92. 1'

    INIZIA PESCARA - REGGIANA! Primo pallone per gli ospiti.19:31

  93. Dirige il match l'arbitro Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.19:15

  94. Reggiana che vede Novakovich da prima punta, Portanova alle sue spalle. Centrocampo che potrebbe essere a cinque, con Vallerelli da mezzala. Rozzio al centro della difesa.19:28

  95. Gorgone squalificato, in panca Testini: 3-5-2 con Brosco a guidare la difesa, Corazza e Letizia sulle fasce, Tonin con Di Nardo in attacco.19:14

  96. La formazione della REGGIANA: (3-4-2-1) Motta - Libutti, Rozzio, Quaranta - Rover, Reinhart, Bertagnoli, Bozzolan - Vallerelli, Portanova - Novakovich19:28

  98. La formazione del PESCARA: (3-5-2) Desplanches - Capellini, Brosco, Gravillon - Corazza, Olzer, Squizzato, Valzania, Letizia - Tonin, Di Nardo.19:11

  99. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Pescara - Reggiana, sfida valevole per la diciasettesima giornata di Serie B.19:10

  101. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
    Città: Pescara
    Capienza: 24400 spettatori19:10

    Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia Fonte: Gettyimages

Formazioni Pescara - Reggiana

Pescara
Reggiana
TITOLARI PESCARA
PANCHINA PESCARA
ALLENATORE PESCARA
  • Giorgio Gorgone
TITOLARI REGGIANA
PANCHINA REGGIANA
ALLENATORE REGGIANA
  • Davide Dionigi
PREPARTITA

Pescara - Reggiana è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 20 dicembre alle ore 19:30 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.
Arbitro di Pescara - Reggiana sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Marco Monaldi.

Ermanno Feliciani

Statistiche Stagionali
Partite dirette6
Falli fischiati146
Fuorigioco25
Rigori assegnati1
Ammonizioni22
Espulsioni0
Cartellini per partita3.6
Falli per cartellino6.6

Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 6 partite
  • Serie B: 3 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
14-09-2025 Serie B Empoli-Spezia 1-1
23-09-2025 Coppa Italia Cagliari-Frosinone 4-1
28-09-2025 Serie A Roma-Verona 2-0
04-10-2025 Serie A Inter-Cremonese 4-1
25-10-2025 Serie A Udinese-Lecce 3-2
29-10-2025 Serie B Venezia-Südtirol 3-0
03-11-2025 Serie A Sassuolo-Genoa 1-2
01-12-2025 Serie A Bologna-Cremonese 1-3
15-12-2025 Serie A Roma-Como 1-0
20-12-2025 Serie B Pescara-Reggiana 2-1

Attualmente il Pescara si trova 20° in classifica con 13 punti (frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte); invece la Reggiana si trova 12° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte).
Il Pescara ha segnato 22 gol e ne ha subiti 33; la Reggiana ha segnato 21 gol e ne ha subiti 23.

In casa il Pescara ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).
Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Frosinone e la Reggiana ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, Mantova e Padova ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana vincendo 2-1 mentre La Reggiana ha incontrato Padova perdendo 1-2.

Pescara e Reggiana si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 13 volte, la Reggiana ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Pescara-Reggiana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Pescara ha vinto tutti e cinque gli ultimi confronti con la Reggiana in Serie BKT, tanti successi quanti nei 16 precedenti (6N, 5P): contro nessuna squadra gli abruzzesi hanno mai registrato una striscia di successi più lunga nella loro storia nel campionato cadetto (cinque anche contro la Nocerina tra il 1948 e il 2012).
  • Il Pescara ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime cinque partite di Serie BKT contro la Reggiana (5V - 7-0 il punteggio complessivo) e nella competizione solo due volte ha inanellato più clean sheet contro una singola avversaria: sei contro la Lucchese tra il 1941 e il 1992 e otto contro il Como tra il 1975 e il 1994.
  • Il Pescara ha vinto nove dei 12 incontri casalinghi con la Reggiana in Serie BKT (2N, 1P) - tra le formazioni affrontate almeno 10 volte tra le mura amiche nel torneo, solamente contro il Foggia (92%) gli abruzzesi registrano una percentuale di successi superiore rispetto a quella contro gli emiliani (75%).
  • Il Pescara ha perso le ultime tre partite casalinghe in campionato, l'ultima volta che ha registrato più sconfitte interne di fila in Serie BKT risale al periodo tra aprile e giugno 2007 (cinque in quel caso).
  • La Reggiana ha perso il match più recente di campionato contro il Padova e in questa stagione di Serie BKT non ha mai subito due sconfitte consecutive, l'ultima volta che ne ha registrate almeno due di fila in un singolo campionato risale al periodo tra marzo e aprile scorso (tre in quel caso).
  • Sebastiano Desplanches è il portiere che ha effettuato il maggior numero di parate (66) in questo campionato - al 5° posto troviamo Edoardo Motta della Reggiana (49).
  • Tobías Reinhart ha trovato la rete in entrambe le sue ultime due partite di campionato, gli ultimi giocatori della Reggiana che hanno segnato in tre match consecutivi in Serie BKT sono stati Cedric Gondo e Manolo Portanova (entrambi tra aprile e maggio scorso).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PescaraReggiana
Partite giocate1616
Numero di partite vinte15
Numero di partite perse86
Numero di partite pareggiate75
Gol totali segnati2020
Gol totali subiti3221
Media gol subiti per partita2.01.3
Percentuale possesso palla47.444.4
Numero totale di passaggi59235545
Numero totale di passaggi riusciti47894443
Tiri nello specchio della porta7058
Percentuale di tiri in porta42.950.0
Numero totale di cross275277
Numero medio di cross riusciti6665
Duelli per partita vinti817843
Duelli per partita persi789835
Corner subiti9297
Corner guadagnati8157
Numero di punizioni a favore233222
Numero di punizioni concesse226240
Tackle totali239285
Percentuale di successo nei tackle63.255.8
Fuorigiochi totali2425
Numero totale di cartellini gialli2733
Numero totale di cartellini rossi21

Pescara - Reggiana Live

Classifica SERIE B

  1. Frosinone37
  2. Monza34
  3. Venezia32
  4. Cesena31
  5. Palermo30
Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo11
  2. Massimo Coda8
  3. Ettore Gliozzi8
  4. Andrea Adorante7
  5. Mattia Bortolussi6
