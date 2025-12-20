I locali riaprono la corsa alla salvezza con il successo sulla Reggiana, tornando al successo dopo tre mesi: apre Corazza, Rover pareggia, la decide Olzer su punizione.
Nuova Ford Puma Gen-E
Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidareLEGGI
I locali riaprono la corsa alla salvezza con il successo sulla Reggiana, tornando al successo dopo tre mesi: apre Corazza, Rover pareggia, la decide Olzer su punizione.
Da Pescara - Reggiana é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!21:27
FINISCE PESCARA - REGGIANA! 2-1 il finale!21:25
Annullato il gol a Di Nardo, la punta era in fuorigioco.21:24
Reggiana tutta in avanti, Desplanches in uscita alta blocca il pallone.21:23
Quattro i minuti di recupero.21:21
Punizione Reggiana, fallo in attacco su Cappellini.21:21
Angolo per il Pescara, che comunque cerca il terzo gol: Caligara cerca il pallone sul primo palo, blocca Motta.21:19
Reggiana tutta in avanti, alla ricerca del pareggio.21:16
Sostituzione PESCARA: esce Gaetano Letizia, entra Lorenzo Sgarbi.21:14
Sostituzione REGGIANA: esce Andrea Bozzolan, entra Mathis Lambourde.21:13
Portanova non aggancia a pochi passi dalla porta, occasione sprecata dalla punta.21:12
Rovesciata di Caligara, azione giá ferma per un precedente fallo in attacco.21:10
Sostituzione PESCARA: esce Niccolò Squizzato, entra Fabrizio Caligara.21:08
Sostituzione REGGIANA: esce Matteo Rover, entra Mario Sampirisi.21:07
Sostituzione REGGIANA: esce Massimo Bertagnoli, entra Leonardo Mendicino.21:07
BROSCO SALVA SULLA LINEA! Uscita di Desplanches, Tavsan arriva sulla respinta e prova il pallonetto, il difensore salva tutto.21:06
Squadre ora molto lunghe, spettacolo all'Adriatico con continui cambi di fronte.21:05
Sostituzione PESCARA: esce Giacomo Olzer, entra Matteo Dagasso.21:04
PORTANOVA! Deviazione sottoporta della punta, paratona di Desplanches che di riflesso mette in angolo.21:03
OCCASIONE REGGIANA! Tavsan parte palla al piede, doppio passo e destro potente: Desplanches in angolo.21:02
Rischio per Motta, che quasi perde palla sul pressing di Di Nardo.21:01
Olzer mette al centro, Motta di pugni allontana.20:59
Tavsan prova a sfondare, ma gran recupero di Tonin che prende gli applausi del suo pubblico.20:58
MOTTA! Sugli sviluppi dell'angolo, conclusione di Olzer: Motta blocca sul suo palo.20:56
Reggiana ora in difficoltá, altro angolo per il Pescara.20:56
Tonin guadagna l'angolo, Pescara che continua a spingere.20:54
Sostituzione REGGIANA: esce Francesco Vallarelli, entra Elayis Tavsan.20:53
GOL! PESCARA - Reggiana 2-1! Rete di Giacomo Olzer. Punizione potente, rasoterra, che buca la barriera: Motta non ci arriva. 20:52
Di Nardo steso al limite dell'area, punizione da posizione pericolosa per il Pescara.20:50
Pescara ora in forcing, dopo il buon inizio di secondo tempo della Reggiana.20:49
CORAZZA! Schema che libera il destro dell'esterno, palla respinta.20:46
AMMONITO Andrea Bozzolan. Trattenuta su Olzer molto vicino all'area, ma ancora fuori. 20:45
Intervento duro di Gravillon su Portanova, si continua a giocare per il vantaggio.20:44
BROSCO! Cross di Tonin, colpo di testa del difensore che manda di poco a lato!20:43
Cross di Letizia, blocca Motta: Pescara che riprende campo.20:41
DI NARDO! Colpo di testa della punta, blocca Motta!20:41
AMMONITO Francesco Vallarelli. Giallo al mediano, che derma Letizia che era ripartito in contropiede. 20:39
Reggiana che inizia questo secondo tempo cercando di gestire il possesso palla, Pescara ora sulla difensiva.20:38
INIZIA IL SECONDO TEMPO!20:36
Dopo le due reti, spinge molto il Pescara, ma i locali non riescono a trovare la rete che avrebbe cambiato ancora il risultato.20:21
Primo tempo che ha visto il vantaggio di Corazza al 12', risposta immediata di Rover che rimette in paritá la partita.20:21
FINISCE IL PRIMO TEMPO DI PESCARA - REGGIANA! 1-1 il parziale!20:20
AMMONITO Manolo Portanova. Giallo per proteste alla punta. 20:19
Tre i minuti di recupero.20:18
Tiro cross di Rover, Desplanches arretra e blocca sulla linea.20:17
Gravillon scatenato, altra conclusione con Motta che blocca in due tempi.20:16
Tiro cross di Letizia, palla che termina di poco a lato.20:13
Reggiana che riesce a trovare il contropiede, dopo una decina di minuti di apnea nella propria trequarti.20:13
ROVER VICINO ALLA DOPPIETTA! Portanova se ne va sulla fascia, scarico per la mezzala che calcia a botta sicura: Brosco devia in angolo.20:11
CORAZZA! Gran lancio di Gravillon, l'esterno in spaccata volante trova al deviazione ma non la porta20:07
Tanto Pescara ora, Reggiana che fatica a ripartire.20:07
Il difensore rimane a terra dopo la percussione, gioco fermo.20:05
GRAVILLON! Il difensore entra in area dopo una bella cavalcata ma manca la conclusione, il suo estenro é preda di Motta.20:05
Gran diagonale di Bozzolan che anticipa Valzania sul lancio lungo di Rover.20:04
Cross di Letizia, Brosco di testa manda alto.20:02
Fallo di Rover su Tonin, punizione pericolosa per il Pescara.20:01
GRAVILLON! Conclusione dal limite, Motta costretto in angolo.19:58
ANCORA CORAZZA! L'esterno si gira in area e conclude, Motta blocca al petto.19:58
Desplanches costretto ad uscire sulla sua trequarti per anticipare Portanova.19:56
OLZER! Sponda di Di Nardo, conclusione del centrocampista che impegna Motta.19:54
Pescara che sta prendendo campo, Reggiana che aspetta.19:51
Partita che é decollata dopo un inizio che sembrava di studio. I due gol hanno sicuramente animato le squadre e gli spalti.19:50
Faccia a faccia ora tra Tonin e Portanova, molta tensione in campo.19:50
ESPUSLO DIONIGI! Rosso per proteste per il tecnico ospite!19:49
GOL! Pescara - REGGIANA 1-1! Rete di Rover. Cross dalla destra, risposta corta di Squizzato che si trasforma in un assist per il centrocampista: conclusione secca che batte Desplanches.19:48
Azione molto confusa, quella che ha portato il gol: deviazione sporca di Olzer, Motta non interviene con la palla che prima trova la traversa, poi il palo, prima della deviazione decisiva di Corazza.19:48
GOL! PESCARA - Reggiana 1-0! Rete di Tommaso Corazza. Il laterale insacca a pochi passi dalla porta dopo che il pallone, deviato da Olzer, aveva trovato la traversa.
Guarda la scheda del giocatore Tommaso Corazza19:44
Si riprende il gioco, entrambi i giocatori, doloranti, rimangono in campo.19:43
Tonin scivola e involontariamente travolge Reinhart. Rimangono a terra i due giocatori.19:41
Squizzato prova il filtrante per Olzer, pallone troppo lungo.19:40
Cross di Letizia, Di Nardo anticipato di testa.19:39
Equilibrio in questi primi minuti, si gioca molto a centrocampo.19:39
Chiusura di Olzer su Portanova, pallone guadagnato dalla squadra adriatica.19:37
AMMONITO Andreaw Gravillon. Fallo su Novakovich, altro giallo del match. 19:36
Punizione per il Pescara: cross di Corazza, non ci arriva sul secondo palo Brosco.19:35
AMMONITO Paolo Rozzio. Intervento duro su Valzania, giallo dopo meno di 100 secondi. 19:34
INIZIA PESCARA - REGGIANA! Primo pallone per gli ospiti.19:31
Dirige il match l'arbitro Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.19:15
Reggiana che vede Novakovich da prima punta, Portanova alle sue spalle. Centrocampo che potrebbe essere a cinque, con Vallerelli da mezzala. Rozzio al centro della difesa.19:28
Gorgone squalificato, in panca Testini: 3-5-2 con Brosco a guidare la difesa, Corazza e Letizia sulle fasce, Tonin con Di Nardo in attacco.19:14
La formazione della REGGIANA: (3-4-2-1) Motta - Libutti, Rozzio, Quaranta - Rover, Reinhart, Bertagnoli, Bozzolan - Vallerelli, Portanova - Novakovich19:28
La formazione del PESCARA: (3-5-2) Desplanches - Capellini, Brosco, Gravillon - Corazza, Olzer, Squizzato, Valzania, Letizia - Tonin, Di Nardo.19:11
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Pescara - Reggiana, sfida valevole per la diciasettesima giornata di Serie B.19:10
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
Città: Pescara
Capienza: 24400 spettatori19:10
Pescara - Reggiana è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 20 dicembre alle ore 19:30 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.
Arbitro di Pescara - Reggiana sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Marco Monaldi.
Ermanno Feliciani
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|6
|Falli fischiati
|146
|Fuorigioco
|25
|Rigori assegnati
|1
|Ammonizioni
|22
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|3.6
|Falli per cartellino
|6.6
Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|14-09-2025
|Serie B
|Empoli-Spezia 1-1
|23-09-2025
|Coppa Italia
|Cagliari-Frosinone 4-1
|28-09-2025
|Serie A
|Roma-Verona 2-0
|04-10-2025
|Serie A
|Inter-Cremonese 4-1
|25-10-2025
|Serie A
|Udinese-Lecce 3-2
|29-10-2025
|Serie B
|Venezia-Südtirol 3-0
|03-11-2025
|Serie A
|Sassuolo-Genoa 1-2
|01-12-2025
|Serie A
|Bologna-Cremonese 1-3
|15-12-2025
|Serie A
|Roma-Como 1-0
|20-12-2025
|Serie B
|Pescara-Reggiana 2-1
Attualmente il Pescara si trova 20° in classifica con 13 punti (frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte); invece la Reggiana si trova 12° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte).
Il Pescara ha segnato 22 gol e ne ha subiti 33; la Reggiana ha segnato 21 gol e ne ha subiti 23.
In casa il Pescara ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).
Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Frosinone e la Reggiana ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, Mantova e Padova ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana vincendo 2-1 mentre La Reggiana ha incontrato Padova perdendo 1-2.
Pescara e Reggiana si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 13 volte, la Reggiana ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Pescara-Reggiana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Pescara
|Reggiana
|Partite giocate
|16
|16
|Numero di partite vinte
|1
|5
|Numero di partite perse
|8
|6
|Numero di partite pareggiate
|7
|5
|Gol totali segnati
|20
|20
|Gol totali subiti
|32
|21
|Media gol subiti per partita
|2.0
|1.3
|Percentuale possesso palla
|47.4
|44.4
|Numero totale di passaggi
|5923
|5545
|Numero totale di passaggi riusciti
|4789
|4443
|Tiri nello specchio della porta
|70
|58
|Percentuale di tiri in porta
|42.9
|50.0
|Numero totale di cross
|275
|277
|Numero medio di cross riusciti
|66
|65
|Duelli per partita vinti
|817
|843
|Duelli per partita persi
|789
|835
|Corner subiti
|92
|97
|Corner guadagnati
|81
|57
|Numero di punizioni a favore
|233
|222
|Numero di punizioni concesse
|226
|240
|Tackle totali
|239
|285
|Percentuale di successo nei tackle
|63.2
|55.8
|Fuorigiochi totali
|24
|25
|Numero totale di cartellini gialli
|27
|33
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|1
Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidareLEGGI
SPORT TREND
Viaggiare in autonomia con l'ausilio della tecnologiaLEGGI