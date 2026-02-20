Grazie per aver seguito la diretta scritta di Frosinone-Empoli e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2025-2026.22:28

90'+4' FINISCE QUI!!! Il Frosinone rimonta due volte l'Empoli. Ghedjemis risponde al vantaggio iniziale di Shpendi. Poi Koutsoupias pareggia sulla doppietta dell'attaccante albanese. 2-2 allo Stirpe.22:26

90'+2' Richiamo verbale per Fulignati che perde qualche secondo per battere la rimessa dal fondo22:22

90'+1' Gelli cerca Fiori sul secondo palo, ma il suo servizio non è precissimo e finisce fuori22:22

90' 4 minuti di recupero in questo secondo tempo...22:21

89' OCCASIONE FROSINONE!!! Manovra della squadra di casa, palla per Francesco Gelli che cerca il destro a giro, ma Fulignati dice ancora di no. Corner Frosinone22:20

87' Ultimo cambio per l'Empoli. Fuori Shpendi, autore di una doppietta, al suo posto Edoardo Saporiti. Coppia d'attacco nuova per i toscani22:44

84' Primo pallone toccato da Fiori che guadagna l'angolo. Attacca il Frosinone che non vuole perdere l'occasione di andare in testa alla classifica22:14

83' E soprattutto Alvini spera di pescare il jolly con Antonio Fiori che prende il posto di Kvernadze in avanti22:13

82' DOPPIO CAMBIO FROSINONE!!! Alvini lancia nella mischia anche Francesco Gelli che prende il posto di Koutsoupias che non ce la faceva più22:13

82' Nasti questa volta prova a fare l'assist man per Magnino, decisivo Kone a disturbarlo, lasciando sfilare oltre la linea di fondo22:12

81' Occhio alla ripartenza dell'Empoli con Shpendi che serve Nasti: c'è un uno contro uno a campo aperto, ma l'attaccante degli ospiti controlla col braccio22:11

80' Che velocità di Kvernadze sulla fascia, ma Candela risponde a tono e riesce a sporcarla mandando in fallo laterale22:10

79' Intervento duro di Gelli su Nasti e arriva il giallo per il difensore del Frosinone22:09

79' Occhio a Curto che supera in dribblng Kvernadze, ma trova Kone col suo cross. Libera il centrocampista del Frosinone22:42

78' È un doppio cambio ed entra anche Haas che prende il posto di Ignacchiti22:43

77' Altro cambio per l'Empoli. Dionisi toglie Elia, già ammonito, e autore dell'assist del momentaneo 2-1. Entra Ceesay al posto dell'ex Spezia22:08

76' OCCASIONE FROSINONE!!! Gran conclusione di Calò da fuori, ma Fulignati salva tuffandosi sulla sua destra22:07

76' Imbucata di Calò per Koutsoupias, che cerca il passaggio a centro area, ma Zilli fa un velo per nessuno e può ripartire l'Empoli.22:41

75' Bel movimento di Shpendi che difende palla e cerca Nasti a centro area, ma viene anticipato il neo entrato dell'Empoli22:05

74' Ghedjemis scambia con Koutsoupias, il francese prova la conclusione dal limite, ma non trova la porta di Fulignati. Manca poco più di un quaro d'ora alla fine del match22:05

73' Tentativo di ripartenza del Frosinone, fallo tattico di Obaretin su Kvernadze e giallo per il difensore di proprietà del Napoli22:03

72' Candela prende il fondo e crossa da destra, non trova nessuno della sua squadra, ma Calvani se la butta in calcio d'angolo da solo. Erroraccio del difensore del Frosinone che viene però rincuorato dal suo portiere22:02

71' Dentro anche Kone per Cichella. Alvini rinforza il centrocampo, quest'oggi davvero troppo leggero. Con Kone, l'obiettivo, è quello di recuperare più palloni possibile.22:00

70' DOPPIO CAMBIO FROSINONE!!! Finisce la partita di Raimondo che lascia il posto a Zilli22:00

68' Nasti subito agguerrito, ma commette fallo su Gelli. Punizione per il Frosinone21:59

68' Entra anche Marco Nasti per Fila. Dionisi vuole qualcosa di diverso in attacco21:58

67' DOPPIO CAMBIO EMPOLI!!! Dionisi è costretto a togliere Ebuehi per infortunio. Al suo posto Antonio Candela che si sistema sulla fascia destra21:57

66' Gioco fermo perché in mezzo al campo è fermo Ebuehi. Difficile che ci sia un problema di crampi già adesso21:57

63' OCCASIONE FROSINONE!!! Sugli sviluppi del corner, palla che arriva a Kvernadze che è solissimo, ma il suo destro è da dimenticare. Occasione sciupata dai padroni di casa.21:54

62' Oyono entra in area da destra, cross deviato da Lovato. Deviazione col braccio, ma è attaccato al corpo21:54

62' C'è una valutazione del VAR per un possibile fuorigioco nell'azione che porta al 2-2. Ma non c'è niente, è tutto buono: gol convalidato21:53

61' Sono 7 i gol in campionato di Koutsoupias21:53

61' GOL! FROSINONE-Empoli 2-2. Rete di Ilias Koutsoupias. Batti e ribatti nell'area dell'Empoli, conclusioni deviate di Raimondo e Calò, palla che finisce a Koutsoupias che supera Fulignati da due passi. Tutto da rifare per i toscani e reazione immediata del Frosinone.



Guarda la scheda del giocatore Ilias Koutsoupias22:40

61' REAZIONE DEL FROSINONE!!! Ghedjemis ci prova da fuori con una grande conclusione, ma Fulignati si supera ed evita il 2-221:51

60' Ghedjemis cerca e trova Raimondo, ma il suo destro viene deviato in angolo da Lovato21:50

56' E fa un cambio Alvini. Ma non per sistemare la fase difensiva, ma per l'infortunio di Monterisi che lascia il campo a Jacopo Gelli21:47

55' Ci sono comunque le lamentele dei giocatori del Frosinone. Perché l'azione del gol è nata da un intervento di Ignacchiti su Oyono, giudicato regolare dall'arbitro22:39

55' Sono 9 i gol in campionato per Shpendi21:46

54' GOL! Frosinone-EMPOLI 1-2. Rete di Stiven Shpendi. Nuovo vantaggio degli ospiti con Elia che si fa tutto il campo a sinistra poi, una volta arrivato in area, serve Shpendi con l'assist, e l'albanese batte Palmisani che la tocca soltanto.



Guarda la scheda del giocatore Stiven Shpendi22:33

50' Oyono chiude in diagonale su Fila e poi subisce il fallo da Ignacchiti. Ma è sempre l'Empoli a stare nella metà campo avversaria21:43

48' Ancora palla per Shpendi, se la cava Monterisi anche grazie all'aiuto del compagno di reparto Calvani21:39

47' L'Empoli riparte attaccando... Ma Shpendi finisce in fuorigioco22:32

47' 15 conclusioni del Frosinone nel primo tempo, contro le 10 dell'Empoli. 4 a 4 il conto delle conclusioni nello specchio21:37

46' SI RIPARTE A FROSINONE!!!21:36

In questo dovrà migliorare la squadra di Alvini. Perché, nel primo tempo, l'Empoli dava l'impressione di poter segnare ad ogni risalita del campo. Davanti, tra Ghedjemis e Kvernadze, si può sempre creare qualche pericolo, ma dietro è stato un Frosinone horror fin qui questa sera. Detto ciò, l'Empoli deve mangiarsi le mani. Solo un gol segnato è davvero troppo poco. La squadra di Dionisi doveva sfruttare meglio il potenziale offensivo fatto vedere oggi allo Stirpe.21:26

Molto meglio l'Empoli per pericolosità nella metà campo avversaria. Prima del gol di Shpendi erano andati vicini al bersaglio Ignacchiti e Elia e, dopo l'1-0, hanno sfiorato il raddoppio Elia, Shpendi, Obaretin (traversa) e Fila. Non che il Frosinone non abbia creato occasioni. Ne ha sprecate due Raimondo prima del pareggio, proprio nel finale, di Ghedjemis. Tante chance, ma occhio alla fase difensiva della squadra ciociara che ha fatto acqua da tutte le parti.21:35

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 1-1 tra Frosinone e Empoli dopo i primi 45 minuti. Al gol di Shpendi risponde Ghedjemis nel recupero21:21

45'+2' E sono 10 i gol di Ghedjemis in campionato21:20

45'+2' GOL! FROSINONE-Empoli 1-1. Rete di Farès Ghedjemis. Proprio nel recupero arriva il pareggio dei padroni di casa sugli sviluppi del calcio di punizione. Assist di Monterisi per Ghedjemis che calcia di prima intenzione e batte Fulignati. Decisiva la deviazione di Curto, ma gol che verrà comunque assegnato a Ghedjemis.



Guarda la scheda del giocatore Farès Ghedjemis21:20

45'+1' Kvernadze prova a scappare via con la sua velocità, Curto si gioca il fallo tattico e viene ammonito21:18

45' Due minuti di recupero...21:17

45' Niente di fatto dal corner. Commesso fallo in attacco su Monterisi21:17

44' CI PROVA FILA!!! Magnino manca il tiro, c'è Fila che ci prova col sinistro e in tuffo Palmisani evita lo 0-221:16

41' OCCHIO A GHEDJEMIS!!!! Colpo di testa di Calvani che prolunga per Ghedjemis, ma il francese non ha il contatto fisico col pallone e quando se ne accorge lo ha ormai chiuso Elia.21:14

40' Fulignati è finito a terra per lo scoppio. Ma si è rialzato e ha comunicato all'arbitro di poter continuare. Per fortuna non ha colpito direttamente il portiere come successo qualche settimana fa in Cremonese-Inter.21:13

40' ATTENZIONE!!! Petardo scoppiato a un passo da Fulignati, proprio al momento del tiro di Ghedjemis21:12

39' Ghedjemis col suo solito movimento, sinistro da buona posizione ma palla altissima21:11

38' ANCORA SHPENDI!!! Palla dentro per l'ex Cesena e Carrarese, colpo di testa a centro area, ma non trova la porta di Palmisani che lascia scorrere.21:33

35' OCCASIONE PER IL 2-0!!! Obaretin raccoglie nell'area del Frosinone, cerca la conclusione di potenza, ma si stampa sulla traversa. Ben tre le occasionissime per il gol del raddoppio dell'Empoli.21:33

34' Si può ripartire. In campo anche il centrocampista greco del Frosinone21:06

33' Gioco fermo perché è rimasto a terra Koutsoupias dopo lo scontro con Obaretin nell'azione precedente21:05

32' DI NUOVO SHPENDI!!! Ancora Empoli pericoloso, questa volta con Shpendi che ci prova dal limite, sfiorando l'incrocio dei pali della porta di Palmisani21:32

31' OCCHIO A CICHELLA!!! Palla in area, Cichella cerca il palo più lontano per sorprendere Fulignati, ma palla che finisce a lato.21:32

30' 60% di possesso palla per il Frosinone in questa prima mezz'ora di gioco...21:06

29' Va al tiro anche Monterisi dopo un triangolo aperto con Cichella, ma la conclusione del capitano del Frosinone è debole e para a terra Fulignati21:02

27' Ghedjemis scambia con Cichella che prova la conclusione, c'è deviazione, palla che torna sui piedi di Ghedjemis che è però in fuorigioco. Occasione sfumata per il Frosinone21:00

27' Anche Elia era tra i diffidati e salterà la prossima contro il Cesena. Non arrivano buone notizie per Dionisi20:59

26' Elia devastante sulla fascia sinistra, ma l'ex Spezia cade in area senza un vero fallo di Oyono. Per l'arbitro è simulazione e ammonisce Elia20:58

25' Tutto ok per Ghedjemis che può ripartire. Sarà rimessa dal fondo per l'Empoli20:57

24' Tentativo di rovesciata di Ghedjemis che però non riesce a colpirla bene. Il giocatore francese resta anche a terra dopo la caduta20:57

23' Magnino era anche diffidato e salterà la prossima contro il Cesena20:56

22' Ripartenza di Kvernadze, lo ferma Magnino con una trattenuta. Viene ammonito20:54

20' OCCASIONE PER IL 2-0!!! E l'Empoli ha subito la chance per il 2-0 col destro di Elia, che ci prova dal limite, ma sfiora soltanto il palo alla destra di Palmisani21:31

19' 8° gol in campionato per Shpendi20:52

18' GOL! Frosinone-EMPOLI 0-1. Rete di Stiven Shpendi. Dopo diverse occasioni, da una parte e dall'altra, va in vantaggio la squadra toscana. Ebuehi firma l'assist per Shpendi che accende un duello con Calvani, che gli tira la maglia, ma l'ex Cesena tiene palla e batte Palmisani in uscita.



Guarda la scheda del giocatore Stiven Shpendi20:53

17' OCCASIONE FROSINONE!!! La squadra di casa si porta subito nell'area avversaria: conclusione di Kvernadze deviata, Raimondo la aggancia, ma non trova la porta di Fulignati da due passi. Conclusione comunque ostacolata da Lovato che è stato decisivo in questo suo intervento.21:30

16' ANCORA ELIA!!! Si distende bene l'Empoli, ancora Elia al tiro che cerca il secondo palo, ma Palmisani respinge21:30

14' Palla dentro per Shpendi che si gira, ma non riesce a concludere. L'attaccante dell'Empoli, però, fa sempre paura quando tocca palla nell'area avversaria20:46

13' Bella giocata di ELIA che se la porta sul destro e prova a calciare al limite dell'area, ma risponde Calvani col corpo20:45

11' Palla dentro per Raimondo che, però, viene chiuso da Lovato che esce via elegantemente. Era comunque in fuorigioco l'attaccante del Frosinone.20:44

11' Gioco fermo perché è rimasto a terra Curto proprio sugli sviluppi del corner.20:42

10' Raimondo gira di testa, sugli sviluppi del corner, ma non trova la porta di Fulignati20:42

10' ATTENZIONE AL FROSINONE!!! Kvernadze cerca Ghedjemis sul secondo palo, ma viene anticipato all'ultimo da Elia che manda in angolo21:28

9' FILA A TERRA IN AREA!!! Questa volta è Calvani a disturbare Fila appoggiandogli le mani sulla schiena. L'attaccante dell'Empoli va giù, ma non c'è niente per il direttore di gara.20:41

7' Questa volta è l'Empoli a ripartire veloce con la bella giocata di Shpendi che libera Fila. L'ex Venezia viene chiuso da Monterisi, prova comunque la conclusione che viene murata. Poteva gestirla meglio l'attaccante della squadra toscana20:39

5' Nuova ripartenza del Frosinone, questa volta va al tiro Calò, ma il miglior assist man del campionato manda alto sopra la traversa20:37

3' Kvernadze ci prova con una conclusione dalla distanza, è nelle sue corde, ma il tentativo del georgiano è facile preda di Fulignati21:28

3' Subito un'occasione per parte in questo avvio di gara...20:35

2' CHANCE FROSINONE!!! Palla subito dall'altra parte, ma il sinistro a incrociare di Raimondo è debole e para Fulignati20:35

2' EMPOLI VICINO AL GOL!!! Shpendi serve Ignacchiti che però manca il gol da due passi, con Palmisani decisivo tra i pali. Scricchiola subito il Frosinone20:36

1' SI PARTE A FROSINONE!!! Primo possesso per i padroni di casa...20:32

Il direttore di gara sarà il sig. Giuseppe Mucera della sezione di Palermo. Il classe '92 sarà coadiuvato dagli assistenti Garzelli e Cortese e dal quarto ufficiale, il sig. Mario Perri. In sala VAR ci saranno Davide Ghersini (VAR) e Matteo Gualtieri (AVAR).23:52

Sono 19 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Frosinone e Empoli. Bilancio leggermente a favore dei toscani con 9 vittorie, oltre a 5 pareggi e 5 successi per i ciociari. L'ultima sfida tra le due allo Stirpe ha visto il Frosinone vincere 2-1, mentre l'ultimo guizzo dell'Empoli in trasferta risale al 26 settembre 2020. Finì 2-0 per i toscani con la firma di Moreo e La Mantia.23:51

Due i cambi anche per l'Empoli rispetto al pareggio con la Reggiana. A destra c'è Ebuehi e non Candela, mentre a fare coppia con Shpendi c'è Fila e non Nasti. Dionisi senza Guarino squalificato e Ghion e Pellegri infortunati20:00

Nel Frosinone sono due i cambi rispetto alla vittoria contro lo Spezia dell'ultima giornata. Dentro Monterisi, che rientra dall'infortunio, a fare coppia con Calvani, prendendo il posto di Cittadini. A sinistra torna titolare Corrado che prende il posto di Bracaglia. Alvini non ha convocato, invece, gli infortunati Cittadini e Barcella.19:53

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Empoli scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Fulignati - Curto, Lovato, Obaretin - Ebuehi, Magnino, Degli Innocenti, Ignacchiti, Elia - A.Shpendi, Fila. All. Alessio Dionisi. A disposizione: Perisan - S.Romagnoli, Moruzzi, Indragoli - A.Candela, Saporiti, Yepes, Ceesay, Ilie, Haas - Nasti, Popov.20:05

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Frosinone scende in campo con un 4-3-3 in cui figurano: Palmisani - A.Oyono, Calvani, Monterisi, Corrado - Calò, Koutsoupias, Cichella - Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. All. Massimiliano Alvini. A disposizione: Lolic, Pisseri - Marchizza, J.Gelli, J.Oyono - F.Gelli, F.Grosso, B.Kone - Fini, Fiori, Zilli, Vergani.19:48

Al contrario, l'Empoli di Dionisi non naviga in buone acque. C'è stato il pareggio contro la Reggiana all'ultima, ma si arrivava dalle sconfitte contro Juve Stabia e Palermo. In questo 2026, la squadra toscana ha collezionato una sola vittoria: quella di Cesena del 10 gennaio. Poi due pareggi e quattro sconfitte per un Empoli che deve guardarsi, ora, dietro e non farsi risucchiare nella zona retrocessione.23:51

Frosinone che si trova a -1 dal primo posto e vuole continuare la propria corsa verso la promozione diretta in Serie A. Ciociari che due settimane fa avevano perso in casa contro il Venezia, ma si sono prontamente riscattati con i successi esterni contro Avellino e Spezia. La squadra di Massimiliano Alvini vuole tornare alla vittoria in casa e provare a mettere un po' di pressione a Venezia e Monza.19:34

Benvenuti alla diretta scritta di Frosinone-Empoli, gara valida per la Giornata 26 della Serie BKT 2025-2026. Si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.23:51

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp