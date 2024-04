Meno emozioni nella ripresa, con le squadre probabilmente più bloccate dalla paura di perdere anzichè spinte dalla voglia (e necessità, soprattuto per l'Ascoli) di vincere. Il Modena, che nel primo tempo aveva avuto due buone occasioni in avvio di partita, nel secondo tempo si fa più attendista, almeno fino all'ingresso di Bozhanaj: l'albanese in pochi minuti riesce a creare un po' di scompiglio nella difesa ascolana. Poche chanches invece per i padroni di casa, che nel finire del primo tempo sbagliano un penalty con Nestorovski (bravo Gagno) e nella ripresa non riescono mai ad impensierire l'estremo difensore del Modena.

Rimane critica la posizione dell'Ascoli, terz'ultimo con 34 punti. Nel prossimo turno i marchigiani saranno ospiti della Ternana, in una sfida quasi da ultima spiaggia.

Guadagna un punto prezioso il Modena, che tocca quota 40 punti. La zona playoff dista solo 4 lunghezze e nel prossimo turno c'è il Sudtirol, ex squadra del tecnico Bisoli.