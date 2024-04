Grazie per aver seguito questa diretta ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.16:02

90'+6' TRIPLICE FISCHIO DI PEZZUTO! Bari-Pisa termina 1-1.15:56

90'+5' Calcio d'angolo allo scadere a favore del Bari, salgono le torri con Bellomo dalla bandierina.15:55

90'+3' Punizione da cui non nasce alcuno sviluppo, possesso Bari che tenta la ripartenza.15:52

90'+2' Punizione spendibile dal Pisa, palla inattiva dai 25 metri di cui si incarica Veloso.15:51

90'+2' AMMONITO Giacomo Ricci: intervento in ritardo ai danni di Moreo.15:51

90' Sono 6' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. D' Eusanio, si giocherà fino al 96'.15:50

89' Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà recupero.15:48

89' Sostituzione Bari: fuori Mattia Maita, lo sostituisce Nicola Bellomo.15:48

87' CHE CHANCE PER IL BARI! Nasti, fresco di energie, da via ad una ripartenza fulminea, poi sfida e salta Canestrelli e tenta un insidioso diagonale che viene respinto da Nicolas, poi la sfera resta in contesa ma Caracciolo si getta generosamente su di essa evitando il tap-in sicuro di Sibilli. Brivido per il Pisa, spinge il Bari.15:48

86' Sostituzione Pisa: fuori Arturo Calabresi, dentro Pietro Beruatto.15:46

83' Alza il volume il San Nicola, squillo di Sibilli che impegna Canestrelli dal limite dell'area pisana, sarà corner biancorosso. Batte Sibilli stesso ma Nicolas esce ed agguanta la sfera.15:43

80' Toure tenta la conclusione diagonale dal limite dell'area avversaria, Di Cesare devia con il piede e concede il giro dalla bandierina ai pisani. Traversone di Barbieri che viene respinto da Nasti.15:39

80' Ultimi 600'' di gioco, poi sarà concesso il recupero.15:38

79' Decisiva la chiusura di Vicari sul filtrante rasoterra di Tramoni, soltanto corner per il Pisa.15:38

79' Paziente manovra del Bari in attesa del corridoio giusto, scambi ripetuti tra Ricci e Vicari.15:38

77' Touré rimedia subito un colpo dopo un contrasto aereo con Di Cesare, staff medico in campo per consentire le cure ad entrambi i giocatori.15:36

76' Sostituzione Pisa: esce dal campo Mattia Valoti, dentro Idrissa Touré.15:35

76' Sostituzione Bari: fuori l'autore del gol George Alexandru Puşcaş, lo sostituisce Marco Nasti.15:35

75' Sostituzione Bari: fuori Yayah Kallon, dentro Ismail Achik.15:35

74' AMMONITO Tommaso Barbieri: entrata completamente in ritardo ai danni di Dorval.15:33

72' Scontro fortuito tra Benali e D'Alessandro, resta a terra il pisano per un colpo rimediato alla caviglia destra.15:31

72' Calcio d'angolo a favore del Bari, Aramu batte corto sul primo palo ma Caracciolo capisce tutto ed allontana con il mancino.15:30

71' Bari che continua a spingere molto, altra rimessa laterale da posizione avanzata a favore dei biancorossi. 15:30

68' Sostituzione Pisa: fuori Tomás do Lago Pontes Esteves, subentra al suo posto Miguel Luís Pinto Veloso.15:27

68' Sostituzione Pisa: esce anche Alessandro Arena, dentro Mattéo Tramoni.15:27

68' Sostituzione Pisa: esce dal campo Hjörtur Hermannsson, dentro al suo posto Simone Canestrelli.15:27

68' Sostituzione Bari: fuori Gregorio Morachioli, lo sostituisce Mattia Aramu.15:26

65' Palla lunga di Vicari per l'inserimento di Puscas, esterno che non riesce ad addomesticare e sarà rinvio dal fondo per Nicolas.15:26

62' Rimessa laterale a favore del Bari, Ricci si rifugia da Kallon che prosegue il possesso.15:20

60' GOL! GOL PUSCAS! BARI-Pisa: 1-1. Pareggia i conti il Bari, dal dischetto infallibile George Puscas! Tocco di mano di Calabresi che viene consdierato falloso da Pezzuto, dopo un check al VAR Puscas si incarica della battuta dagli undici metri, battendo con freddezza Brenno. Match che torna in equilibrio, gara che assume tutt'altra fisionomia adesso.



58' Rigore che tarda ad essere battuto, scintille tra le due panchine che costringono Pezzutto ad intervenire con dei cartellini rossi.15:17

57' CHECK OVER: SARA' RIGORE! Puscas sul dischetto.15:16

55' CHECK IN CORSO: sala VAR al lavoro per valutare il tocco di Calabresi. Pezzuto richiamato all'on-field review.15:14

54' RIGORE PER IL BARI! Fallo di mano da parte di Arturo Calabresi, sarà penalty per lo schieramento casalingo.15:13

54' Esteves chiude il tentativo di cross di Puscas, sarà corner a favore del Bari. Batte Sibilli dalla bandierina.15:13

50' PRODIGIOSO NICOLAS! Kallon penetra in area avversaria e serve per Sibilli, poi il centravanti calcia forte a tu-per-tu con l'estremo pisano ma trova una grandissima risposta del numero 1.15:10

47' Prima manovra del secondo tempo giostrata dal Bari.15:10

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.15:09

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.14:52

Si chiude dopo soli sessanta secondi di extra-time la prima frazione al San Nicola, parziale che sorride momentaneamente agli ospiti pisani. Gara che inizia subito con un forte impatto ospite, apre le danze Calabresi che al minuto 3' raccoglie di prima intenzione la sponda di Barbieri, trovando con il piattone destro l'angolo lontano battendo Brenno. Apparente doccia fredda per il Bari, che però reagisce aumentando i ritmi del proprio possesso, senza trovare però la via del pari. Il primo vero brivido per la formazione toscana arriva al minuto 41', con Puscas che si rende protagonista dapprima di un efficace guizzo tecnico, lasciando sul posto Barbieri, poi con una conclusione ad effetto che sfiora l'incrocio dei pali difesi da Nicolas. Termina dopo 1' di recupero la prima frazione, ci si aspetta una ripresa più arrembante da parte di entrambe le squadre. 14:52

45'+1' FISCHIO DI PEZZUTO: termina il primo tempo.14:48

45' Un solo minuto addizionale, si giocherà fino al 46'.14:47

44' Chance dalla bandierina a favore del Bari, batte Kallon ma ancora una volta Calabresi sventa il pericolo con un rinvio di testa.14:46

44' Ultimo giro d'orologio del primo tempo, poi possibile assegnazione dell'extra-time.14:45

41' PUSCAS D'UN SOFFIO! L'esterno biancorosso riceve da Kallon, sfida e salta Barbieri e lascia partire un velenoso tiro ad effetto che termina di pochissimo oltre l'incrocio dei pali. Arriva al 41' il primo vero squillo casalingo.14:44

39' CHE BRIVIDO PER IL BARI! Arena sfida la retroguardia avversaria, poi trova il corridoio giusto per Moreo che in spaccata effettua la conclusione, Brenno si immola ma compie una presa tutt'altro che sicura. Sfera che scivola dai guantoni dell'estremo barese e che termina, però, sul fondo.14:42

38' Corner battuto sul primo palo dal regista nerazzurro, buon posizionamento di Kallon che anticipa Moreo ed allontana la minaccia con la testa.14:40

37' In questa occasione il calcio d'angolo è a favore del Pisa, batte Marin.14:39

35' Corner che non produce alcun effetto, si prosegue con un rinvio dal fondo spendibile per Nicolas.14:37

35' Primo corner del match, è a favore del Bari e se incaricherà Benali.14:36

32' Discesa rapidissima di Arena lungo l'out di sinistra, l'esterno tenta poi di rientrare e liberare la conclusione ma Maita è attento e mantiene la posizione. Si riparte da Benali che amministra la manovra.14:34

29' Ricci suona la carica per i suoi con un tarversone rasoterra, serie di rimpalli in area pisana ed Hermannsson che allontana in fallo laterale. Spinge ora il Bari.14:31

27' Capovolgimento di fronte imminente, fallo di Caracciolo ai danni di Dorval e punizione Bari dai 30 metri. Batterà Sibilli.14:29

27' Alla battuta procede Arena, che con un forte mancino colpisce in pieno il muro di maglie biancorosse. 14:28

26' Palla inattiva dai 20 metri a favore del Pisa, sul punto di battuta Valoti ed Arena.14:28

25' AMMONITO Valerio Di Cesare: fallo del capitano biancorosso ai danni di Arena.14:27

23' Intervento irregolare di Benali ai danni di Esteves, altro calcio di punizione a favore dei giocatori in maglia giallonera.14:26

21' Vicari tenta la sventagliata per raggiungere Kallon, ancora una volta la mezzala biancorossa non arriva soltanto per pochi centimetri. Rinvio dal fondo per Nicolas.14:24

19' Conclusione da distanza siderale da parte di Moreo, il centravanti chiede la deviazione avversaria ma sarà soltanto rinvio dal fondo per Brenno.14:21

18' Molti i contrasti di gioco, poche le occasioni utili in questi ultimi minuti di gara. Possesso Pisa che continua, attende il Bari.14:20

16' Tempestiva entrata di Di Cesare sulla progressione di D'Alessandro, soltanto rimessa laterale a favore del Pisa.14:18

15' Barbieri e Kallon si allacciano sulla metà di campo, Pezzuto assegna la palla inattiva al Bari suscitando le proteste del terzino pisano. Possesso Bari.14:17

13' Suggerimento profondo di Maita per il movimento di Sibilli, Hermannsson chiude tutto e fa scorrere in out guadagnando il rinvio dal fondo.14:16

10' Rimessa laterale da posizione avanzata a favore del Bari, se ne incarica Kallon.14:12

7' Buona idea di Morachioli, che rientra su Barbieri e taglia l'area pisana con un traversone su cui Kallon, però, non giunge puntuale. Rinvio dal fondo per Nicolas.14:09

5' Aumenta ora i ritmi il Bari, manovra forsennata alla ricerca dello spazio vincente per Dorval.14:07

3' GOL! GOL CALABRESI! Bari-PISA: 0-1. Apre subito le danze il Pisa, lo fa con la firma di Arturo Calabresi! Nasce tutto dal filtrante di Valoti, che pesca precisamente Barbieri, poi il terzino scarica la sponda per Calabresi che indirizza il piattone e batte Brenno. Pisa in vantaggio al 3' di gioco, assist fornito da Tommaso Barbieri.



1' Il primo pallone del match è fatto girare dal Pisa, quest'oggi in divisa giallo-nera.14:03

1' PARTITI! Via a Bari-Pisa.14:02

Fischio d'inizio programmato alle ore 14:00.14:47

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.14:47

FORMAZIONI UFFICIALI: PISA (4-3-2-1). Ospiti che rispondono: Nicolas; Barbieri-Calabresi-Hermannsson-Caracciolo; Marin-Esteves; D'Alessandro-Valoti-Arena; Moreo. Allenatore: Alberto Aquilani. A disposizione: Piccinini, De Vitis, Mlakar, Bonfanti, Canestrelli, Beruatto, Tramoni, Veloso, Leverbe, Toure, Loria, Masucci.14:47

FORMAZIONI UFFICIALI: BARI (4-3-3). Scendono in campo: Brenno; Dorval-Di Cesare-Vicari-Ricci; Benali-Maita-Kallon; Morachioli-Sibilli-Puscas. Allenatore: Federico Giampaolo. A disposizione: Pissardo, Matino, Nasti, Bellomo, Ismail, Lulic, Zuzek, Edjouma, Pucino, Colangiuli, Acampora, Aramu.14:47

A coadiuvare il fischietto salentino sono designati gli assistenti di linea Mokhtar-Votta; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. D'Eusanio; postazione VAR presidiata dal Sig. Di Martino, ausiliato dall'A.VAR Longo di Paola.13:41

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Ivano Pezzuto, della sezione di Lecce.13:39

Ultimi istanti d'attesa allo Stadio San Nicola di Bari, poi sarà Bari-Pisa! In questo folto pomeriggio di B, il calendario pone a confronto Biancorossi e Nerazzurri dopo ben sette mesi dall'ultima volta, sfida risalente allo scorso 16 Settembre che terminò con un equo 1-1. L'odierno scontro mette in palio tre punti che risulterebbero fondamentali per entrambe le compagini: Bari alla ricerca della vittoria per abbandonare la zona play-out e raggiungere la salvezza aritmetica, Pisa che vuole l'accesso alle prime otto posizioni della classifica per staccare il pass dei play-off promozione.13:39

Benvenuti alla diretta scritta di Bari-Pisa, gara valida per il turno numero 34 del Campionato di Serie B.13:35