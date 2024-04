Grazie per aver seguito la diretta di Brescia-Ternana 0-0 e arrivederci ai prossimi impegni della Serie BKT 2023-24.16:01

90'+5' FINISCE QUI. Brescia-Ternana 0-0. Pareggio a reti bianco quello che va in scena al Rigamonti. Ospiti che meriterebbero i tre punti per le occasioni create, padroni di casa con tanto possesso palla ma poco pungenti. 15:55

90'+1' Saranno quattro i minuti di recupero in questo secondo tempo tra Brescia e Ternana. Punteggio sempre bloccato sullo 0-0. 15:52

90' JALLOW SFIORA IL VANTAGGIO. Altra azione manovrata dei padroni di casa, col numero 18 che sbuca in area e calcia di controbalzo a botta sicura, non trovando però lo specchio della porta difesa da Vitali. Grande occasione per le Rondinelle. 15:52

88' CAMBIO TERNANA. Entra Giacomo Faticanti, gli lascia il posto un Luperini due volte vicino al gol. 15:48

87' AMMONITO AMATUCCI. Entrata dura del numero 72 della Ternana su un avversario, pronto il cartellino giallo da parte del direttore di gara. 15:47

85' Cinque minuti più recupero alla fine di questo Brescia-Ternana. Sfida sempre bloccata sullo 0-0, pochissimi squilli nel corso di questa gara. 15:46

81' SOSTITUZIONE BRESCIA. Bianchi richiamato in panchina da mister Maran, il quale vuole dare ora spazio a Matteo Ferro. 15:41

78' TRAVERSA DI DIONISI, MA OFFSIDE. Altro legno colpito dal numero 65 della Ternana, ma il tutto nasce da una posizione di fuorigioco in cui è pescato Di Stefano. Gli ospiti erano andati in gol sugli sviluppi dell'azione, ma ovviamente il direttore di gara ha interrotto il gioco. Il VAR conferma l'offside. 15:40

76' BISOLI VICINO ALL'1-0. Sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, il Brescia sfiora il vantaggio. Bisoli stacca benissimo di testa a centro area e gira verso la porta avversaria, ma Vitali risponde presente e devia in calcio d'angolo. 15:36

75' AMMONITO DIONISI. Il numero 65 della Ternana entra duro e in ritardo su Bertagnoli, cercando di evitare così la ripartenza del Brescia. Pochi dubbi per il direttore di gara nell'estrarre il cartellino giallo. 15:35

74' CAPUANO NON CE LA FA. Problema fisico persistente per il capitano della Ternana, costretto al cambio. Spazio così per Gabriel Boloca.15:34

73' Ci prova Bianchi. Il numero nove del Brescia riceve in area, si libera di Capuano e calcia col sinistro da posizione defilata, venendo però murato dalla difesa avversaria. Capuano resta a terra per un problema fisico. 15:34

68' TRAVERSA DI DIONISI. Sugli sviluppi di calcio d'angolo, Dionisi stacca meglio di tutti e costringe Lezzerini a un grande intervento per deviare la palla sulla traversa. Palla che resta lì, Lucchesi da due passi non riesce però a deviare in rete. Che occasione per la Ternana!15:29

67' Casasola spreca tanto sulla fascia destra. Doppio errore tecnico dell'esterno ospite, che vanifica così una ghiotta occasione offensiva per la Ternana. 15:27

65' Pericoloso van de Looi. Il numero cinque, neoentrato, lascia partire un destro insidioso dalla lunga distanza, ma non sorprende Vitali. Il portiere della Ternana si distende alla sua destra e blocca con precisione. 15:26

64' DOPPIO CAMBIO BRESCIA. Sostituito anche Paghera, mister Maran decide di far subentrare Tom van de Looi.15:25

64' CAMBIO BRESCIA. Novità decise pure da mister Maran. Richiamato in panchina Galazzi per far posto a Birkir Bjarnason.15:24

64' TRIPLO CAMBIO OSPITE. Spazio pure per Federico Dionisi, gli lascia il posto Carboni. 15:24

64' ECCO DISTEFANO. Altra sostituzione per mister Breda, il quale richiama in panchina ache Pereiro. 15:23

62' CAMBIO TERNANA. Raimondo richiamato in panchina, c'è ora spazio per Costantino Favasuli. 15:22

60' Punizione di Bertagnoli dalla destra, quasi un corner corto. Palla spiovente in area, Moncini prova la girata in acrobazia ma non riesce a inquadrare la porta difesa da Vitali. Le Rondinelle stanno cercando di aumentare la loro pressione offensiva. 15:20

58' La Ternana prepara un triplo cambio, cercando così di svoltare l'inerzia di questa sfida. Brescia che invece non sembra voler modificare nulla a livello tattico. 15:19

56' Occasione Ternana. Break improvviso degli ospiti, con Casasola che gioca a due sulla fascia destra e poi crossa a centro area: pallone impreciso a cercare Raimondo, Bisoli ripiega alla grande e, di testa, concede soltanto calcio d'angolo. 15:16

54' Il Brescia è l’unica squadra a non aver ancora rimediato una sconfitta in casa nel 2024 questa Serie BKT, grazie a tre successi e altrettanti pareggi. Le Rondinelle vorranno prolungare questa striscia di risultati utili consecutivi anche nella sfida odierna. 15:14

51' Dopo che non aveva trovato il successo nelle precedenti sei sfide con la Ternana in Serie B (tre pari, tre sconfitte), il Brescia ha vinto cinque delle ultime otto gare giocate contro gli umbri in cadetteria (tre pareggi), comprese le due più recenti nel torneo. 15:13

48' Ternana che ha cominciato questo secondo tempo con un piglio diverso rispetto alla prima metà di gara. Pressione più alta e baricentro della squadra indubbiamente più avanzato, Brescia che sta invece concedendo molto campo. 15:09

47' COMINCIA LA RIPRESA. Brescia-Ternana 0-0. Si riparte qui al Rigamonti, manovrano gli ospiti. Soltanto una sostituzione, nelle file delle Rondinelle. 15:06

46' CAMBIO BRESCIA. Mister Maran richiama in panchina Besaggio e dà spazio a Massimo Bertagnoli. Pesa l'ammonizione del numero 39 in questa sostituzione. 15:05

Difficile ipotizzare delle sostituzioni da parte di mister Breda, anche perché la Ternana sta facendo la partita che aveva preparato, riuscendo a strappare per ora un punto importantissimo nella lotta salvezza. Discorso diverso per il Brescia, che invece questa partita la vuole vincere e che probabilmente opterà per qualche cambio al rientro dagli spogliatoi. 14:54

Partita bloccatissima, nonostante il Brescia sia evidentemente padrone del campo e del gioco (65% di possesso palla). Primo tempo con pochi squilli, al netto del gol annullato a Luperini dal VAR. Non ingannino i tre tiri in porta che le statistiche assegnano alla Ternana: tutti telefonati. 14:53

45' FINE 1° TEMPO. Brescia-Ternana 0-0- Fischio del direttore di gara, il signor Bonacina, e le squadre tornano negli spogliatoi. Prima metà di gara davvero bloccata, con pochi squilli da ambo le parti. 15:00

44' Saranno due i minuti di recupero in questo primo tempo tra Brescia e Ternana. Sfida bloccatissima e tutt'altro che esaltante, pochissime le occasioni da gol. 14:59

43' Ternana che prova a congelare il pallone, con un possesso prolungato in ampiezza. Brescia che ha invece ridotto l'intensità del proprio pressing. Si sta già ragionando in ottica secondo tempo da parte di entrambe le formazioni. 14:46

40' Casasola riceve sull'out di destra, avanza e va al cross morbido a centro area. Raimondo prende bene posizione su due difensori del Brescia e prova la girata volante, non trovando però lo specchio della porta difesa da Lezzerini. 14:42

38' Partita del tutto bloccata, nonostante il predominio territoriale (e di possesso palla) del Brescia. Troppi errori tecnici negli ultimi 20-25 metri per i padroni di casa, mentre la Ternana prosegue nella sua volontà di giocare di rimessa. 14:41

35' Brescia di nuovo pericoloso. Moncini riceve in area, controlla e apparecchia per la conclusione di Besaggio, ma il numero 39 non calcia di prima intenzione col destro a giro, facendosi così murare la conclusione dalla difesa ospite. 14:38

33' Ternana che, al netto del gol annullato dal VAR, ha creato veramente poco finora in questo primo tempo. Sempre il Brescia in controllo del match, mentre gli ospiti sono praticamente rintanati nella loro trequarti. 14:36

31' Ci riprova il Brescia. Altra azione prolungata dei padroni di casa, Bisoli riceve sulla trequarti della Ternana, avanza e calcia col destro a incrociare. Palla che sfila decisamente oltre il palo alla destra di Vitali. 14:34

28' ANNULLATO GOL ALLA TERNANA. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Luperini va in rete dopo un'azione convulsa. Il Brescia protesta per un fallo a centro area degli ospiti. Inizialmente il direttore di gara, Bonacina, convalida il gol, ma il VAR richiama la sua attenzione. Non essendoci goal-line technology, è lo stesso VAR a decretare che il pallone non ha varcato completamente la linea di porta. 14:33

25' AMMONITO BESAGGIO. Il numero 39 del Brescia trattiene per la maglia Pereiro, evitando così una pericolosa ripartenza della Ternana. Nessun dubbio per il direttore di gara, che estrae il cartellino giallo. 14:27

23' Nonostante il grande possesso, il Brescia non riesce a creare occasioni da gol. Qui Moncini riceve in area, prova a girarsi, ma viene contrastato efficacemente da un ottimo Carboni. Sarà soltanto calcio d'angolo per le Rondinelle. 14:26

19' Casasola prova lo sprint sull'out di destra, cercando di arrivare al cross dalla linea di fondo. Besaggio lo contrasta però al meglio e ottiene perfino una rimessa dal fondo per il suo Brescia. Perfetto qui il numero 39 delle Rondinelle. 14:22

18' Manovra sempre e comunque il Brescia, che continua a schiacciare la Ternana nella sua metà campo. Fere ben disposte in campo e così sfida bloccata, anche perché le Rondinelle giocano in ampiezza ma faticano ad arrivare al tiro. 14:21

15' Occasione Brescia. Grande dialogo in area tra Bianchi e Moncini, col primo che fa velo e libera la sponda del secondo. Dopo aver ricevuto il passaggio che chiude l'uno-due, Bianchi calcia di controbalzo col destro, ma non inquadra la porta difesa da Vitali. 14:17

13' Proteste del Brescia. Corner dalla destra delle Rondinelle, Adorni stacca di testa a centro area e si lamenta per un tocco di braccio di un avversario. Arriva il fischio del direttore di gara, il signor Bonacina, ma per una punizione a favore degli ospiti. Il corner del Brescia ha difatti oltrepassato la linea di fondo. 14:15

11' Ci prova Galazzi. Azione manovrata delle Rondinelle sulla destra, con palla poi in orizzontale per il numero 23. Galazzi riceve al limite, sistema la sfera e cerca il sinistro dalla distanza, non inquadrando però lo specchio della porta avversaria. 14:14

10' Prova il break la Ternana. Casasola cerca in profondità il taglio di Raimondo, ma Cistana copre al meglio e spezza la trama offensiva degli ospiti. Brescia comunque sempre in controllo di questa sfida, almeno finora. 14:12

7' Brescia sempre in possesso palla e a far rintanare la Ternana nella sua metà campo. Molto attivo Besaggio, problemi di scarpini per qualche giocatore delle Rondinelle. 14:10

5' Ternana pericolosa. Cross dalla sinistra molto invitante, a centro area Raimondo stacca di testa sovrastando la difesa del Brescia, ma non riesce a girare verso la porta difesa da Lezzerini. 14:08

3' Cross dalla destra per la testa di Bianchi, ma Lucchesi libera l'area con un ottimo intervento e sventa così la minaccia per la sua Ternana. Brescia che ha cominciato con grande verve questa partita. 14:05

1' INIZIA Brescia-Ternana, fischio di Bonacina e si può partire qui al Rigamonti. Meteo piovoso e temperatura di 13°. Calcio d'inizio battuto dai padroni di casa. 14:02

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del Rigamonti. A dirigere questo Brescia-Ternana sarà Kevin Bonacina (sezione di Bergamo), coadiuvato da Marco D’Ascanio (Ancona) e Fabrizio Ricciardi (Ancona). IV Ufficiale Fabio Rosario Luongo (Napoli), VAR Maurizio Mariani (Aprilia) e AVAR Rodolfo di Vuolo (Castellamare di Stabia).13:50

Mister Breda cambia invece due protagonisti rispetto alla formazione titolare che aveva iniziato la sfida vinta contro la Cremonese. Kees de Boer protagonista nel centrocampo a cinque, al posto di Niklas Pyyhtia, mentre la punta di riferimento sarà il classe 2004 Antonio Raimondo.13:49

Mister Maran praticamente conferma quasi in toto l’undici titolare che aveva cominciano la trasferta a Venezia dello scorso turno. Unica novità rappresentata da Davide Adorni, schierato al centro di una difesa a quattro anche perché Mohamed Fares è squalificato per questo turno.13:49

FORMAZIONI UFFICIALI: La Ternana risponde invece con 3-5-2 in cui figurano: Vitali - Dalle Mura, Capuano, Lucchesi - Casasola, Luperini, Amatucci, De Boer, Carboni - Pereiro, Raimondo. All. Breda. A disposizione: Franchi, Boloca, Zoia, Viviani, Marginean, Faticanti, Labojko, Pyyhtia, Favasuli, Distefano, Favilli, Dionisi.13:49

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Brescia si schiera con un 4-3-2-1 formato da: Lezzerini - Dickmann, Adorni, Cistana, Jallow - Bisoli, Paghera, Besaggio - Bianchi, Galazzi - Moncini. All. Maran. A disposizione: Avella, Papetti, Mangraviti, Cartano, Huard, Van De Looi, Bertagnoli, Fogliata, Bjarnason, Ferro.13:49

La Ternana è in striscia aperta di risultati utili da due gare di fila: pareggio (0-0) col Modena e vittoria (2-1) in trasferta con la Cremonese. Il record delle Fere in trasferta è però molto altalenante, frutto di cinque vittorie, due pareggi e nove sconfitte. In classifica, i rossoverdi hanno un vantaggio di un solo punto sulla zona playout e oggi cercheranno di fare risultato.13:48

Il Brescia è reduce dal k.o. contro il Venezia (0-2), che ha chiuso una striscia di due vittorie consecutive. Tra le mura amiche, le Rondinelle vantano comunque un ottimo record: su 16 gare finora disputate, sei vittorie, altrettanti pareggi e quattro sconfitte. La squadra allenata da mister Maran occupa attualmente il settimo posto in classifica (con 45 punti).13:48

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Brescia e Ternana, gara valida per la Giornata 34 della Serie BKT 2023-24. Si gioca allo Stadio Mario Rigamonti.