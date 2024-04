Dal Ceravolo è tutto, grazie per aver seguito con noi Catanzaro-Cremonese. Arrivederci e alla prossima di Serie B!18:18

90'+4' Fine partita! Catanzaro-Cremonese 0-0. 18:11

90'+1' Finisce la partita di Jari Vandeputte, dentro Nicolò Brighenti.18:07

90' Segnalati 4 minuti di recupero.18:07

90' CHE OCCASIONE PER IL CATANZARO! Stoppa libera il tiro con il destro ma finisce di pochissimo fuori! 18:07

87' Cross teso di Ghiglione, chiude Scognamillo che manda in calcio d'angolo.18:03

86' Errore in fase di costruzione della Cremonese. Lochoshvili sbaglia un passaggio per un compagno mandando la palla in fallo laterale. 18:02

85' Fuori Dennis Tørset Johnsen per César Alejandro Falletti dos Santos.18:01

85' Finisce la partita di Frank Cédric Tsadjout. Dentro Massimo Coda.18:01

83' Ancora Catanzaro con Iemmello. Controllo e tiro dell'attaccante, facile per Saro.17:59

82' PALO DEL CATANZARO! Conclusione di Vandeputte a cui però viene segnalata la posizione di fuorigioco.17:59

79' Ammonito Dennis Tørset Johnsen, diffidato, salterà la prossima partita contro la sua ex squadra, il Venezia.17:55

78' Respinta di Scognamillo su un tiro potente di Johnsen.17:54

77' Lascia il campo Jacopo Petriccione per Matteo Stoppa.17:53

77' Cambi anche per il Catanzaro: esce Dimitris Sounas per Marco Pompetti.17:53

77' Lascia il campo anche Luca Zanimacchia per Paolo Ghiglione.17:52

76' Fuori Franco Damián Vázquez per Cristian Buonaiuto.17:52

75' Ammonito Jacopo Petriccione.17:52

73' BRIVIDO AL CERAVOLO! Caos della difesa della Cremonese: scivola Bianchetti che perde palla, poi Antov non ci accorge di Iemmello alle sue spalle. Esce Saro che lascia la porta scoperta, Antov recupera e spazza via sulla linea della porta il tiro di Iemmello.17:51

72' Dionisi richiama i due capitani per rimettere ordine.17:49

70' Gioco spezzettato in questi minuti di gioco. Un po' di tensione tra le parti. 17:49

65' Continua ad attaccare la Cremonese.17:42

61' Ancora Biasci, questa volta con una conclusione di testa che termina alta.17:42

60' OCCASIONE CATANZARO! Gran ripartenza della squadra di Vivarini. Ultimo tocco di Vandeputte per Biasci. Il neo-entrato colpisce a botta sicura ma il tiro viene respinto.17:36

58' Conclusione di testa di Pickel che colpisce male e manda la palla sopra la traversa.17:35

58' Cross di Sernicola in area, spazza Petriccione.17:34

54' Ottima uscita di Fulignati che toglie la palla dalla testa di Tsadjout! 17:30

53' Vivarini ne approfitta per fare un altro cambio: fuori Simone Pontisso per Andrea Ghion.17:29

53' Esce tra gli applausi Giuseppe Ambrosino. Al suo posto Tommaso Biasci.17:29

50' Rientra Ambrosino che poi si accascia a terra. 17:28

49' Si rialza zoppicando vistosamente l'attaccante del Catanzaro. Sembrano esserci problemi per Ambrosino.17:26

49' A terra Ambrosino a seguito di uno scontro con Tsadjout. Interviene lo staff medico.17:25

47' TRAVERSA! Cross di Castagnetti che diventa un tiro e colpisce il legno della porta avversaria! 17:24

47' Aggressiva in questa ripresa la Cremonese. 17:23

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Catanzaro-Cremonese.17:21

Un cambio obbligato per Stroppa (Ravanelli per Lochoshvili dopo 12 minuti) con una rosa a disposizione molto ampia. Dalla panchina è pronto a subentrare Coda.17:18

Partita equilibrata e ancora aperta al Ceravolo. Diverse le occasioni da parte di entrambe le squadre. Partito bene il Catanzaro al quale è mancata un po' di precisione sottoporta. Più pericolosa la Cremonese specie con il tiro di Pickel al quale ha risposto molto bene Fulignati.17:10

45'+1' Fine primo tempo! Catanzaro-Cremonese 1-1.18:11

45' Un minuto di recupero al Ceravolo.17:03

44' Ripartenza del Catanzaro poi Situm sbaglia il servizio verso Ambrosino.17:03

42' JOHNSEN! Occasione Cremonese! Destro a giro dal limite che termina di poco a lato! 17:01

37' Scontro tra Charles Monginda Pickel e Petriccione. Proteste del giocatore della Cremonese che prende giallo. 16:55

34' Vasquez con il mancino dal limite dell'area. La palla termina a lato.16:52

33' Palla di Pickel sul secondo pallo, non ci arriva per un soffio Sernicola!16:52

32' Cartellino giallo a Matteo Bianchetti, ruvido l'intervento su Ambrosino.16:50

29' Occasione Catanzaro! Si lancia Ambrosino che dopo essersi fatto metà campo di corsa non ha trovato la porta. 16:48

27' FULIGNATI! Grande parata del portiere del Catanzaro su una conclusione potente di Pickel.16:46

26' Calcia Ambrosino di potenza direttamente in porta: non si abbassa la traiettoria che termina alta.16:45

25' Veroli guadagna calcio di punizione da posizione interessante. In ritardo Johnsen.16:44

24' Accelerata di Vandeputte che poi crossa in area dove però non arrivano i compagni. Prova ad aggredire il Catanzaro.16:43

19' Duello in velocità tra Vandeputte e Sernicola. Sarà calcio d'angolo per il Catanzaro.16:37

16' Inserimento di Iemmello che stoppa di petto la palla ma nel controllarla la perde e consente il recupero agli avversari.16:35

14' Cross teso di Tsadjout alla ricerca dei compagni in area. Attenta la difesa del Catanzaro che recupera palla.16:33

13' Ottima chiusura di Veroli su Zanimacchia. 16:32

13' Non ce la fa Luca Ravanelli che lascia il campo dopo 12 minuti. Entra Luka Lochoshvili.16:31

11' Gioco momentaneamente fermo. Problema muscolare per Ravanelli.16:30

8' Tsadjout cerca Johnsen in area. Il norvegese apprezza il guizzo del compagno ma non ci arriva.16:27

5' Risponde subito il Catanzaro con Vandeputte! Che occasione per il belga! La palla viene deviata e prende l'esterno della rete! 16:23

4' Occasione Cremonese! Girata al volo pericolosa di Johnsen! Palla lenta e insidiosa che termina di poco fuori.16:23

3' Vandeputte cerca Iemmello involato verso la porta. L'esterno sbaglia il passaggio, troppo lungo per il compagno.16:21

2' Partito bene il Catanzaro che sembra volere il controllo della partita. Costruiscono i giocatori di Vivarini.16:19

1' Si parte! Comincia Catanzaro-Cremonese. Fischia Dionisi.16:18

Un minuto di silenzio prima di iniziare in memoria del giovane calciatore del Castelfiorentino, Mattia Giani, scomparso per un malore in campo.16:18

Quattro cambi per Stroppa: dalla panchina Lochoshvili, Ghiglione, Majer con Collocolo squalificato. Ai loro posti dal primo minuto torna Bianchetti, Zanimacchia, Pickel e Castagnetti. Ancora in panchina Coda.16:16

Solo un cambio per il Catanzaro rispetto all'ultima partita contro il Modena: fuori Luca D'Andrea, stagione finita per lui, al suo posto Sounas. Vivarini in attacco si affida ancora a Iemmello, reduce da una doppietta e Ambrosino.16:12

FORMAZIONE UFFICIALE CREMONESE (3-5-2): Saro - Antov, Ravanelli, Bianchetti - Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Vazquez, Sernicola - Tsadjout, Johnsen. All. Stroppa.16:14

FORMAZIONE UFFICIALE CATANZARO (4-4-2): Fulignati - Situm, Scognamillo, Lui Antonini, Veroli - Sounas, Petriccione, Pontisso, Vandeputte - Iemmello, Ambrosino. All. Vivarini.16:13

Più altalenante il periodo della Cremonese: dopo un grande avvio di stagione e un secondo posto solo da proteggere, la squadra di Stroppa è scalata in quarta posizione in classifica. Complici le 3 sconfitte nelle ultime 4 partite contro Sudtirol, Feralpisalò e Ternana. 15:55

Sfida ad alta quota al Ceravolo, dove la grande atmosfera cercherà di accompagnare il Catanzaro alla conquista dei tre punti. Il club guidato da Vivarini è reduce dalla vittoria contro il Modena e spera in un risultato positivo per avvicinarsi il più possibile proprio alla Cremonese. Catanzaro al momento al quinto posto in campionato con 55 punti, con la possibilità sempre più concreta di un posto nei playoff.15:53

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Catanzaro-Cremonese, match valido per la 34ª giornata di Serie B.15:44