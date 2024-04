Gli arancioneroverdi cambiano marcia nella ripresa e in due minuti ribaltano il momentaneo vantaggio di Buso con bomber Pohjanpalo e Busio mantenendosi in scia del Como, i blucelesti rimangono in 10 (espulso Celjak) e un super Melgrati evita la goleada, la retrocessione matematica in Serie C è a un passo.

Nella trentacinquesima giornata, la squadra di Malgrati farà visita al Parma mentre i ragazzi di Vanoli sono attesi dallo scontro diretto con la Cremonese.