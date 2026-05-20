Il Palermo va vicino all'impresa segnando in avvio con Pohjanpalo e nel finale con Rui Modesto, il Catanzaro però riesce a reggere l'urto, andando a sua volta vicino al gol, e vola in finale play off contro il Monza.

Un Palermo molto offensivo che vede dietro alla punta Pohjanpalo, il terzetto formato da Le Douaron, Palumbo e Johnsen. In mezzo al campo ci sono Segre e Ranocchia. Nel Catanzaro confermato lo stesso undici titolare della gara di andata con Iemmello che insieme a Liberali, agirà a supporto di Pittarello. In difesa, Brighenti, Antonini e Cassandro prenderanno posto nella retroguardia a protezione di Pigliacelli.19:23

Il gol è confermato e il Barbera esplode di gioia.20:08

Risponde il Catanzaro con Pittarello, che riesce a ricevere in area e a calciare ma è attento Joronen.20:08

PREPARTITA

Palermo - Catanzaro è valevole per la giornata numero Semifinali del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 20 maggio alle ore 20:00 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Arbitro di Palermo - Catanzaro sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Matteo Marcenaro Statistiche Stagionali Partite dirette 12 Falli fischiati 301 Fuorigioco 34 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 49 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.1 Falli per cartellino 6.0 Ha arbitrato un totale di 20 partite nella stagione in corso: Serie A: 12 partite

partite Serie B: 8 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Juventus-Parma 2-0 14-09-2025 Serie A Milan-Bologna 1-0 27-09-2025 Serie B Südtirol-Reggiana 3-1 04-10-2025 Serie B Spezia-Palermo 1-2 18-10-2025 Serie A Torino-Napoli 1-0 29-10-2025 Serie A Como-Verona 3-1 07-11-2025 Serie A Pisa-Cremonese 1-0 30-11-2025 Serie A Atalanta-Fiorentina 2-0 08-12-2025 Serie B Bari-Pescara 1-1 27-12-2025 Serie B Carrarese-Mantova 0-0 10-01-2026 Serie A Roma-Sassuolo 2-0 23-01-2026 Serie A Inter-Pisa 6-2 09-02-2026 Serie A Roma-Cagliari 2-0 23-02-2026 Serie A Bologna-Udinese 1-0 07-03-2026 Serie B Modena-Cesena 0-0 14-03-2026 Serie B Empoli-Mantova 2-2 04-04-2026 Serie A Lazio-Parma 1-1 18-04-2026 Serie A Roma-Atalanta 1-1 01-05-2026 Serie B Juve Stabia-Frosinone 0-1 08-05-2026 Serie B Monza-Empoli 2-2

Attualmente il Palermo si trova 4° in classifica con 72 punti (frutto di 20 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 5° in classifica con 59 punti (frutto di 15 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte).

Il Palermo ha segnato 61 gol e ne ha subiti 33; il Catanzaro ha segnato 62 gol e ne ha subiti 51.

Palermo e Catanzaro si sono affrontate 37 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 12 volte, il Catanzaro ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 13.

Palermo-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nelle ultime tre stagioni (dal 2023/24), il Catanzaro è una delle tre squadre (con Cittadella e Venezia) contro cui il Palermo ha incassato più sconfitte (quattro) in Serie BKT tra regular e post-season; in particolare, quello subito nella semifinale di andata è stato il ko con lo scarto più ampio registrato dai rosanero contro i calabresi, al pari di un'altra sconfitta risalente al 1970 (0-3 anche in quel caso).

Tra regular e post-season, il Catanzaro ha vinto due delle tre sfide (1P) contro il Palermo in questa stagione, con un punteggio aggregato di 6-3; inoltre, i calabresi potrebbero ottenere due clean sheet di fila contro i rosanero per la prima volta dal 1974/75 in Serie BKT, quando non subirono gol in entrambe le sfide stagionali.

Il Catanzaro ha vinto due delle ultime tre trasferte (1P) contro il Palermo in Serie BKT, segnando due reti in ciascuna di queste partite (sei in totale); in tutte le precedenti 15 gare sul campo dei rosanero nella competizione, i calabresi non avevano mai vinto (7N, 8P), realizzando nel complesso cinque gol.

Da quando esistono i playoff in Serie BKT (2004/05), nessuna squadra - tra turno preliminare, semifinale e finale - ha mai recuperato uno svantaggio di tre reti maturato nel match di andata; in particolare, prima del Palermo solo il Monza aveva perso all'andata con tre gol di scarto (0-3 vs Cittadella in semifinale nel 2021), vincendo poi 2-0 al ritorno con conseguente eliminazione.

Il Catanzaro è la prima squadra ad avere segnato almeno tre reti in due gare di fila disputate nei playoff di Serie BKT (3-0 contro l'Avellino nel turno preliminare e il Palermo all'andata); inoltre, solo il Carpi nel 2016/17 ha registrato tre clean sheet consecutivi nei playoff della competizione (tra semifinale e finale, contro Frosinone e Benevento).

Il Palermo ha disputato nove gare nei playoff da quando esiste questo 'format' in Serie BKT (tra turno preliminare, semifinali e finale); dopo avere vinto tre delle prime cinque partite (1N, 1P), i rosanero hanno perso tutte le successive quattro subendo sette reti e segnandone solo una nel parziale.

Da un lato, il Catanzaro è la squadra che ha tentato più tiri nello specchio in questa post-season (14); dall'altro, il Palermo è quella che ne ha effettuati meno: solo uno; considerando anche la 'regular season', i rosanero non hanno mai fatto peggio in nessuna partita di questa stagione.

Dopo la doppietta nella semifinale di andata, Pietro Iemmello ha raggiunto quota sei reti segnate nella fase post season di Serie BKT (dal 2004/05) - tutte con la maglia del Catanzaro - al pari di Francesco Tavano, Pablo Gonzalez e Christian Gytkjær: soltanto Gianluca Lapadula conta di più marcature (nove) realizzate dopo la 'regular season' del torneo cadetto.

Dennis Johnsen ha segnato quattro reti in Serie BKT contro il Catanzaro: almeno il doppio rispetto a quelli realizzati contro qualsiasi altra avversaria nella competizione; inoltre, la sua unica rete in questa stagione tra regular e post-season è arrivata proprio contro i calabresi, nel successo casalingo per 3-2 dello scorso 1° maggio.

L'ultima rete di Joel Pohjanpalo in Serie BKT è arrivata al Barbera contro il Catanzaro, lo scorso 1° maggio (gol del definitivo 3-2); il classe '94 ha preso parte ad almeno una marcatura in ciascuna delle ultime 10 partite interne in Serie BKT (10G+2A) e in generale conta 20 partecipazioni attive in casa in questa stagione (14G+6A): meno solo di Harry Kane (23) nei big-5 campionati europei e relative seconde divisioni.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: