Il Palermo va vicino all'impresa segnando in avvio con Pohjanpalo e nel finale con Rui Modesto, il Catanzaro però riesce a reggere l'urto, andando a sua volta vicino al gol, e vola in finale play off contro il Monza.
Partita con molte emozioni e finale di gara teso con un accenno di rissa, placato subito, al triplice fischio. Il Catanzaro si regala quindi la finale play off, andata in casa domenica sera, mentre il ritorno, a Monza, venerdì 29 maggio.
Cronaca
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Statistiche
Dirette
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B!22:09
90'+7'
Fine partita: PALERMO - CATANZARO 2-0.22:02
90'+6'
Cartellino Rosso Antonio Palumbo22:10
90'+6'
Il Palermo tutto in avanti cerca gli ultimi assalti. Il Catanzaro prova a tenere lontano il pallone.22:02
90'+5'
Cartellino giallo anche per Di Francesco per perdita di tempo.22:01
90'+4'
Cartellino giallo per Pontisso per aver allontanato il pallone.22:00
90'+3'
Cartellino rosso per Pierozzi, entrata da dietro su Pittarello.21:58
90'+2'
Punizione dai 20 metri per il Catanzaro, ci prova Pittarello ma calcia a lato.21:57
90'+1'
Catanzaro che tiene palla e prova a tenere il pallone lontano dalla propria area.21:57
90'
Ci saranno 6 minuti di recupero.21:56
89'
GOL! PALERMO - Catanzaro 2-0! Rete di Rui Modesto. Cross morbido di Ranocchia in area, Rui Modesto sfila alle spalle dei difensori e da pochi passi insacca.
Sostituzione nel Catanzaro, entra Bashi per Favasuli.21:53
84'
Palumbo perde palla sulla trequarti, Catanzaro che riparte in un due contro uno, ma Di Francesco serve male Pittarello e Joronen in uscita smanaccia.21:50
80'
Gyasi a terra a seguito di un calcio d'angolo, l'esterno del Palermo, rimasto a terra, chiede un rigore, per Marcenaro non c'è nulla.21:46
78'
Dentro anche Rispoli per Petriccione.21:43
78'
Nel Catanzaro entra Frosinini per Alesi.21:43
76'
Dentro Corona per Ceccaroni.21:40
75'
Due cambi nel Palermo, entra Gyasi per Johnsen.21:41
75'
Imbucata di Di Francesco in area per Favasuli, controllo e conclusione che però non trova la porta.21:41
72'
Catanzaro che gestisce bene il tempo e guadagna secondi preziosi.21:39
68'
Ci riprova ancora Palumbo al volo in acrobazia, ma non trova la porta.21:33
65'
Cartellino giallo per Vasic per un pestone.21:30
63'
DI FRANCESCO! Gran giocata del giocatore del Catanzaro che rientra sul destro e calcia a giro dal limite, Joronen con un gran guizzo riesce a deviare la sfera.21:28
61'
Sostituzione nel Catanzaro, entra Pompetti per Iemmello.21:26
59'
PIGLIACELLI! Gran intervento del portiere del Catanzaro su Johnsen che con una veronica si libera in area, ma non trova poi l'angolo davanti a Pigliacelli che salva la propria porta.21:25
56'
Cross morbido di Ranocchia dalla sinistra, spizzata di testa di Vasic che non inquadra la porta.21:21
52'
RANOCCHIA! Gran conclusione al volo di esterno sinistro dal limite, Pigliacelli vola e manda in angolo.21:17
50'
Sostituzione nel Palermo, non ce la fa a continuare Segre, al suo posto Rui Modesto.21:16
50'
GIrata in mischia di testa di Vasic e palla di poco alla destra di Pigliacelli.21:15
49'
Cartellino giallo per Pittarello, fallo sulla trequarti.21:14
48'
PALO DI PALUMBO! Mischia in area, Palumbo riesce a coordinarsi e in girata colpisce il legno alla sinistra di Pigliacelli.21:14
46'
Inizia il secondo tempo di PALERMO - CATANZARO.21:11
46'
Nel Catanzaro entra Di Francesco per Liberali.21:11
46'
Sostituzione nel Palermo, finisce la partita di Le Douaron, al suo posto entra Vasic.21:11
Parte fortissimo la squadra di casa che va subito in gol con Pohjanpalo, il Catanzaro però reagisce e si rende insidioso con diverse conclusioni da fuori area. Squadra di casa che cerca il gol del raddoppio, ma i calabresi gestiscono bene.20:55
45'+6'
Fine primo tempo: PALERMO - CATANZARO 1-0.20:54
45'+4'
Cartellino giallo per Segre, fallo a metà campo su Petriccione.20:52
45'+4'
Punizione dai 25 metri per il Catanzaro, ci prova Pontisso, ma la palla non si abbassa.20:52
45'
Tante interruzioni, ci saranno 6 minuti di recupero.20:48
40'
Fase di gioco un po' spezzettata, molti falli e interruzioni in mezzo al campo.20:43
35'
Libera il destro Johnsen dal limite. Conclusione alta.20:38
34'
Il Catanzaro negli ultimi minuti sta mantenendo il possesso del pallone. Palermo che non riesce a trovare varchi.20:37
29'
Conclusione insidiosa di Ranocchia da fuori area con un destro a giro, blocca sicuro Pigliacelli.20:32
27'
Ritmi alti con continui cambi di fronte, il Palermo attacca ma il Catanzaro sembra poter far male in ripartenza.20:30
22'
Punizione calciata da Liberali ma la conclusione impatta sulla barriera.20:25
20'
Cartellino giallo per Johnsen, fallo al limite dell'area.20:23
16'
Sostituzione Patryk Peda Giangiacomo Magnani20:21
11'
Gran botta di Pontisso da fuori area, Joronen smanaccia a lato.20:14
8'
Ci prova Ranocchia dai 25 metri, pallone insidioso ma finisce alto sopra la traversa.20:11
6'
Ci prova Iemmello, conclusione a giro dal limite dell'area, palla di non molto alla sinistra di Joronen.20:09
5'
Risponde il Catanzaro con Pittarello, che riesce a ricevere in area e a calciare ma è attento Joronen.20:08
5'
Il gol è confermato e il Barbera esplode di gioia.20:08
4'
Check al VAR per un possibile fuorigioco.20:07
3'
GOL! PALERMO - Catanzaro 1-0! Rete di Pohjanpalo. Passa subito il Palermo con il suo bomber, Pohjanpalo, che approfitta di uno spiovente in area e in mischia di testa insacca.
FISCHIO D’INIZIO DI PALERMO - CATANZARO. Arbitra Marcenaro.20:03
Un Palermo molto offensivo che vede dietro alla punta Pohjanpalo, il terzetto formato da Le Douaron, Palumbo e Johnsen. In mezzo al campo ci sono Segre e Ranocchia. Nel Catanzaro confermato lo stesso undici titolare della gara di andata con Iemmello che insieme a Liberali, agirà a supporto di Pittarello. In difesa, Brighenti, Antonini e Cassandro prenderanno posto nella retroguardia a protezione di Pigliacelli.19:23
In caso di pareggio, ovvero di rusultato favorevole ai siciliani con tre gol di scarto, sarebbe proprio la squadra di Inzaghi ad approdare in finale in virtù del miglior posizionamento in campionato.17:58
Dopo il netto risultato della gara di andata in favore del Catanzaro, il Palermo per approdare in finale deve provare a ribaltare i pronostici, cercando di recuperare le tre reti subite.17:58
Palermo - Catanzaro è valevole per la giornata numero Semifinali del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 20 maggio alle ore 20:00 allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Arbitro di Palermo - Catanzaro sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.
Matteo Marcenaro
Statistiche Stagionali
Partite dirette
12
Falli fischiati
301
Fuorigioco
34
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
49
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.1
Falli per cartellino
6.0
Ha arbitrato un totale di 20 partite nella stagione in corso:
Serie A: 12 partite
Serie B: 8 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie A
Juventus-Parma 2-0
14-09-2025
Serie A
Milan-Bologna 1-0
27-09-2025
Serie B
Südtirol-Reggiana 3-1
04-10-2025
Serie B
Spezia-Palermo 1-2
18-10-2025
Serie A
Torino-Napoli 1-0
29-10-2025
Serie A
Como-Verona 3-1
07-11-2025
Serie A
Pisa-Cremonese 1-0
30-11-2025
Serie A
Atalanta-Fiorentina 2-0
08-12-2025
Serie B
Bari-Pescara 1-1
27-12-2025
Serie B
Carrarese-Mantova 0-0
10-01-2026
Serie A
Roma-Sassuolo 2-0
23-01-2026
Serie A
Inter-Pisa 6-2
09-02-2026
Serie A
Roma-Cagliari 2-0
23-02-2026
Serie A
Bologna-Udinese 1-0
07-03-2026
Serie B
Modena-Cesena 0-0
14-03-2026
Serie B
Empoli-Mantova 2-2
04-04-2026
Serie A
Lazio-Parma 1-1
18-04-2026
Serie A
Roma-Atalanta 1-1
01-05-2026
Serie B
Juve Stabia-Frosinone 0-1
08-05-2026
Serie B
Monza-Empoli 2-2
Attualmente il Palermo si trova 4° in classifica con 72 punti (frutto di 20 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 5° in classifica con 59 punti (frutto di 15 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte). Il Palermo ha segnato 61 gol e ne ha subiti 33; il Catanzaro ha segnato 62 gol e ne ha subiti 51.
Palermo e Catanzaro si sono affrontate 37 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 12 volte, il Catanzaro ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 13.
Palermo-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Nelle ultime tre stagioni (dal 2023/24), il Catanzaro è una delle tre squadre (con Cittadella e Venezia) contro cui il Palermo ha incassato più sconfitte (quattro) in Serie BKT tra regular e post-season; in particolare, quello subito nella semifinale di andata è stato il ko con lo scarto più ampio registrato dai rosanero contro i calabresi, al pari di un'altra sconfitta risalente al 1970 (0-3 anche in quel caso).
Tra regular e post-season, il Catanzaro ha vinto due delle tre sfide (1P) contro il Palermo in questa stagione, con un punteggio aggregato di 6-3; inoltre, i calabresi potrebbero ottenere due clean sheet di fila contro i rosanero per la prima volta dal 1974/75 in Serie BKT, quando non subirono gol in entrambe le sfide stagionali.
Il Catanzaro ha vinto due delle ultime tre trasferte (1P) contro il Palermo in Serie BKT, segnando due reti in ciascuna di queste partite (sei in totale); in tutte le precedenti 15 gare sul campo dei rosanero nella competizione, i calabresi non avevano mai vinto (7N, 8P), realizzando nel complesso cinque gol.
Da quando esistono i playoff in Serie BKT (2004/05), nessuna squadra - tra turno preliminare, semifinale e finale - ha mai recuperato uno svantaggio di tre reti maturato nel match di andata; in particolare, prima del Palermo solo il Monza aveva perso all'andata con tre gol di scarto (0-3 vs Cittadella in semifinale nel 2021), vincendo poi 2-0 al ritorno con conseguente eliminazione.
Il Catanzaro è la prima squadra ad avere segnato almeno tre reti in due gare di fila disputate nei playoff di Serie BKT (3-0 contro l'Avellino nel turno preliminare e il Palermo all'andata); inoltre, solo il Carpi nel 2016/17 ha registrato tre clean sheet consecutivi nei playoff della competizione (tra semifinale e finale, contro Frosinone e Benevento).
Il Palermo ha disputato nove gare nei playoff da quando esiste questo 'format' in Serie BKT (tra turno preliminare, semifinali e finale); dopo avere vinto tre delle prime cinque partite (1N, 1P), i rosanero hanno perso tutte le successive quattro subendo sette reti e segnandone solo una nel parziale.
Da un lato, il Catanzaro è la squadra che ha tentato più tiri nello specchio in questa post-season (14); dall'altro, il Palermo è quella che ne ha effettuati meno: solo uno; considerando anche la 'regular season', i rosanero non hanno mai fatto peggio in nessuna partita di questa stagione.
Dopo la doppietta nella semifinale di andata, Pietro Iemmello ha raggiunto quota sei reti segnate nella fase post season di Serie BKT (dal 2004/05) - tutte con la maglia del Catanzaro - al pari di Francesco Tavano, Pablo Gonzalez e Christian Gytkjær: soltanto Gianluca Lapadula conta di più marcature (nove) realizzate dopo la 'regular season' del torneo cadetto.
Dennis Johnsen ha segnato quattro reti in Serie BKT contro il Catanzaro: almeno il doppio rispetto a quelli realizzati contro qualsiasi altra avversaria nella competizione; inoltre, la sua unica rete in questa stagione tra regular e post-season è arrivata proprio contro i calabresi, nel successo casalingo per 3-2 dello scorso 1° maggio.
L'ultima rete di Joel Pohjanpalo in Serie BKT è arrivata al Barbera contro il Catanzaro, lo scorso 1° maggio (gol del definitivo 3-2); il classe '94 ha preso parte ad almeno una marcatura in ciascuna delle ultime 10 partite interne in Serie BKT (10G+2A) e in generale conta 20 partecipazioni attive in casa in questa stagione (14G+6A): meno solo di Harry Kane (23) nei big-5 campionati europei e relative seconde divisioni.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: