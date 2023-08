Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!22:37

Comincia con una sconfitta di misura il campionato del ritorno della Reggiana nella serie cadetta.22:37

Il Cittadella comincia il torneo con un successo di misura, ritrovando la vittoria che mancava in campionato dal 3-1 interno ai danni del Benevento dello scorso 6 maggio.22:37

Termina con un successo di misura a favore dei padroni di casa il match del Tombolato. Al termine di una gara scarna in fatto di occasioni da gol, il Cittadella riesce a spuntarla grazie ad una deviazione sotto porta di Amatucci all’ultimo secondo del primo tempo.22:31

90'+8' Fischio finale dell'incontro. Cittadella-Reggiana 1-022:31

90'+5' La Reggiana non riesce ad effettuare un forcing convincente.22:29

90'+1' Sette minuti di recupero.22:24

90' Cross di Kornvig per Maistrello, che colpisce di testa, mandando il pallone alto, ma avendo commesso fallo.22:24

85' Cambio sulla trequarti per il Cittadella. Esce Alessio Vita ed entra Emil Kornvig,22:19

85' Cambio in attacco per il Cittadella. Esce Andrea Magrassi ed entra Tommy Maistrello.22:18

83' Cambio a centrocampo per la Reggiana. Esce Manolo Portanova ed entra Antonio Vergara.22:17

81' Pandolfi vince un rimpallo, entra in area, e fa esplodere un destro da ottima posizione che termina a lato.22:15

80' Cambio per la Reggiana. Esce il terzino Edoardo Pieragnolo ed entra il centrocampista Davide Guglielmotti.22:16

76' Tentativo di Cigarini di sinistro da fuori area, che termina alto.22:09

75' Azione personale di Vido, che libera Nardi al tiro, ma la conclusione termina alta.22:08

74' Giallo per la Reggiana. Ammonito Alessandro Bianco, per un intervento in ritardo ai danni di Vita.22:07

73' Il gioco riprende.22:06

73' Cambio a centrocampo per il Cittadella. Esce Giuseppe Carriero ed entra Valerio Mastrantonio.22:07

71' Cambio in attacco per la Reggiana. Esce Stefano Pettinari ed entra Luca Vido.22:05

70' Cooling break.22:04

70' Dopo una punizione terminata sulla barriera, Cigarini fa esplodere un destro, che termina non lontano dall'incrocio dei pali.22:03

68' Intervento falloso di Carriero ai danni di Cigarini, che comporta un calcio di punizione pericoloso.22:02

65' Cambio a centrocampo per il Cittadella. Esce Francesco Amatucci ed entra Andrea Tessiore.21:59

65' Cambio in attacco per il Cittadella. Esce Filippo Pittarello ed entra Luca Pandolfi.21:58

63' Cross di Carissoni per Pettinari, che viene intercettato da Bardi.21:57

59' Al termine della revisione l'arbitro annulla l'assegnazione del penalty.21:52

58' L'arbitro viene richiamato dal Var a rivedere l'episodio.21:51

57' Calcio di rigore per il Cittadella, a seguito di un intervento di mano maldestro di Fiamozzi, nel tentativo di quest'ultimo di stoppare la palla.21:51

56' Gran giocata sulla destra di Carriero, il cui cross dalla destra viene intercettato da Romagna.21:49

52' Sulla ripartenza successiva, un contropiede di Magrassi viene vanificato dalla difesa. 21:46

52' Pettinari viene rimontato dalla difesa e perde l'attimo per concludere.21:45

49' Punizione dalla trequarti di Vita e gran colpo di testa di Pittarello, che svetta di testa e manda il pallone di poco a lato, ma l'arbitro fischia un fuorigioco.21:43

47' Contrasto tra Nardi e Vita a ridosso dell'area di rigore, ma l'arbitro non fischia nulla.21:41

46' Cambio in attacco per la Reggiana. Esce Mujamed Djamanca ed entra Eric Lanini.21:40

46' Cambio sulla trequarti per la Reggiana. Esce Natan Girma ed entra Filippo Nardi.21:39

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dalla Reggiana.21:38

Al termini di 45 minuti modesti dal punto di vista delle occasioni, i padroni di casa passano in vantaggio all'ultimo secondo disponibile, grazie ad una rete di Antenucci, che sfrutta un cross rasoterra di Vita.21:25

45'+5' Fischio finale del primo tempo. Cittadella-Reggiana 1-021:23

45'+4' GOL! CITTADELLA-Reggiana 1-0. Rete di Francesco Antenucci. Cross di Vita, grande azione sulla destra di Carriero, che mette dentro un pallone, Vita la crossa e Amatucci sotto porta insacca.



45'+2' Cross di Pieragnolo dalla sinistra e serie di rimpalli davanti a Kastrati, che riesce a recuperare il pallone.21:20

45'+1' Tre minuti di recupero.21:18

45' Giallo per la Reggiana. Ammonito Luca Cigarini per un intervento in ritardo ai danni di Frari.21:18

43' Rischioso retropassaggio di Marcandalli e Bardi è costretto ad uscire per rimediare.21:16

38' Grande azione sulla sinistra di Giraudo, che crossa e Magrassi cerca l'acrobazia, senza però trovare il pallone.21:11

35' Giallo per il Cittadella. Ammonito Simone Branca, per una trattenuta fallosa ai danni di Bianco.21:08

33' Pittarello è a terra a seguito di un contrasto aereo con Marcandalli.21:06

28' Giallo per il Cittadella. Ammonito Lorenzo Carissoni, per un pestone ai danni di Bianco.21:01

25' Vita riceve da Carissoni, entra in area e mette al centro un pallone che nessuno riesce a controllare.20:59

24' Il gioco riprende.20:57

22' Le squadre osservano il cooling break.20:57

17' Carriero perde l'attimo per concludere in porta e viene rimontato dalla difesa avversaria.20:50

16' Vita prova la conclusione dal limite dell'area, ma il pallone finisce centralmente tra le braccia di Bardi.20:49

14' Altra chiusura di Romagna, questa volta su Pittarello.20:47

13' Cross tagliato di Vita e gran chiusura in difesa di Romagna.20:46

9' Girma prova la conclusione da poco fuori area, ma il pallone è centrale e Kastrati blocca senza problemi.20:42

7' Giallo per la Reggiana. Ammonito Natan Girma, per aver fermato una ripartenza di Magrassi.20:40

5' Giallo per il Cittadella. Ammonito Francesco Amatucci, reo di aver falciato Djmanca.20:38

4' Pittarello ruba fallosamente un pallone a Bianco e viene fermato dall'arbitro.20:37

Calcio d'inizio del match. Primo pallone giocato dal Cittadella.20:33

Le squadre osservano il minuto di silenzio in memoria di Carlo Mazzone.20:32

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gara. Arbitra l’incontro Daniele Rutella di Enna.20:29

REGGIANA(4-3-1-2): Bardi; Fiamozzi, Romagna, Marcandalli, Pieragnolo; Portanova, Cigarini, Bianco; Girma; Djmanca, Pettinari Allenatore: Alessandro Nesta20:16

CITTADELLA(4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Pavan, Frare, Giraudo; Carriero, Branca, Amatucci; Vita; Pittarello, Magrassi Allenatore: Edoardo Gorini20:16

L’ultimo incontro tra le due squadre, giocato in Veneto nel 2020-21, si è concluso con un successo per 3-0 a favore degli ospiti.20:03

Gli ospiti sono invece reduci dal primo posto nel precedente campionato di Serie C, e tornano in seconda divisione dopo la retrocessione del 2021. Gli emiliani sono riusciti a superare in Coppa Italia il Monza sul suo terreno di gioco, qualificandosi al turno successivo.20:29

I padroni di casa, 15esimi nello scorso campionato cadetto, si preparano al debutto forti di un successo in Coppa Italia sul campo dell’Empoli con conseguente qualificazione.20:01