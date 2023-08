Nella seconda giornata, i ragazzi di Vanoli saranno ancora protagonisti in casa contro il Cosenza mentre la squadra di Longo ospiterà la Reggiana.22:31

ULTIMO CAMBIO VENEZIA. Standing ovation per Pohjanpalo, debutto per Olivieri.22:19

Ritmi calati, i lariani non riescono a reagire, arancioneroverdi in gestione.22:15

SOSTITUZIONE VENEZIA. Passerella per un ottimo Johnsen, scampoli per Cheryshev.22:14

ULTIMO CAMBIO COMO. Staffetta in attacco tra Gabrielloni e Cerri.22:13

Cerri appoggia verso Mustapha, sinistro in curva.22:07

Pezzuto fa riprendere il gioco, fallo laterale per i lariani.22:04

Secondo cooling break, breve pausa per i 22 in campo.22:02

Ripartenza di Johnsen, Pohjanpalo disturbato da Iovine manca il controllo in area.22:01

SOSTITUZIONE VENEZIA. Applausi per Pierini, spezzone per Gytkjaer.22:01

Punizione di Pierini, Abildgaard prolunga di testa in angolo.21:57

SOSTITUZIONE COMO. Longo rinuncia a Cutrone, spezzone per Mustapha.21:56

OCCASIONE VENEZIA! Sul ribaltamento di fronte, Johnsen centra per l'incornata a colpo sicuro di Pohjanpalo, Semper salva d'istinto.21:54

Kerrigan subito in avanti, Zampano lo chiude in angolo.21:51

SOSTITUZIONE COMO. Energie fresche sulle fasce: Kerrigan per Da Cunha.21:51

Tessmann dai 20 metri, rasoterra fuori, non di molto.21:48

GOL! VENEZIA-Como 3-0! Rete di Pohjanpalo. Azione avvolgente degli arancioneroverdi, tiro strozzato di Ellertsson che si trasforma in assist per Pohjanpalo, zampata sottomisura. Guarda la scheda del giocatore Joel Pohjanpalo 21:46

Johnsen crossa basso da destra, Odenthal anticipa Pohjanpalo in angolo.21:44

Vanoli può dirsi soddisfatto della prestazione, deve valutare l'energie e evitare crolli; Longo ha bisogno di studiare alternative per avere una reazione di squadra.21:25

Frazione ad altissima densità degli arancioneroverdi con Johnsen e Pierini sugli scudi: il primo rifinisce creando pericoli in continuazione, il secondo concretizza firmando una doppietta. Nel finale, Busio e Pohjanpalo sfiorano il terzo gol. Lariani impalpabili.21:23

OCCASIONE VENEZIA! Candela spinge a destra, Johnsen addomestica per Busio che svirgola da ottima posizione, Semper reattivo sul tiro di Pohjanpalo, Ionnaou salva sulla linea il tap-in di Candela.21:24

Cutrone da posizione defilata, destro fiacco, nessun problema per Joronen.21:17

Pierini sfoggia un aggancio volante di tacco, Johnsen lamenta una spinta in area di Barba, Pezzuto fa proseguire.21:16

Stupendo scambio in velocità tra Busio e Johnsen, Barba s'immola su Pierini.21:14

Ellertsson apre per Zampano, cross deviato in angolo da Cassandro.21:11

Chajia ha spazio per avanzare, destro contrato da Sverko.21:10

Pressione alta degli arancioneroverdi, Johnsen rientra sul destro, tiro in curva.21:10

Johnsen allarga per Pierini, Odenthal di testa anticipa Pohjanpalo in angolo.21:08

Cassandro arriva sul fondo ma non riesce a crossare prima che la palla esca.21:07

GOL! VENEZIA-Como 2-0! Doppietta di Pierini. Johnsen cambia gioco per Pierini che entra in area e incrocia il destro alle spalle di Semper. Guarda la scheda del giocatore Nicholas Pierini 21:04

Chajia si accentra dalla sinistra, destro sporcato in angolo da Busio.21:02

29'

Pohjanpalo in profondità per Pierini, pescato in offside.21:01