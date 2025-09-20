Le scelte di Sottil: Di Mariano e Zanimacchia saranno titolari a supporto di Gliozzi. Tonoli e Zampano titolari sulle corsie laterali arretrate. Gioca Santoro a centrocampo.19:02

Il Modena è la squadra contro cui il Mantova ha pareggiato più sfide in Serie BKT: ben 11 su 22 confronti totali (50%) - completano il bilancio sette successi per i lombardi e quattro per gli emiliani.19:06

Prima frazione tutt'altro che noiosa quella tra Mantova e Modena. Dopo pochi secondi gli ospiti passano in vantaggio con Gliozzi che, appena qualche minuto dopo, sbaglia anche un calcio di rigore. Il Modena però è nettamente più pimpante e pericoloso e al 40' trova anche il raddoppio con Tonoli da calcio d'angolo. Verso lo scadere della ripresa il Mantova, spinto da un moto d'orgoglio, riapre la partita grazie al rigore di Mancuso.20:22

PREPARTITA

Mantova - Modena è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 19:30 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.

Arbitro di Mantova - Modena sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Attualmente Mantova si trova 15° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Modena si trova 1° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Mantova ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6; Modena ha segnato 9 gol e ne ha subiti 2.

In casa Mantova ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Modena ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, la Virtus Entella e Modena ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, l'Avellino e il Bari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Mantova ha incontrato nell'ultima partita Modena perdendo 1-3 mentre Modena ha incontrato il Bari vincendo 3-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Mancuso con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 3 gol.

Mantova e Modena si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova ha vinto 7 volte, Modena ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 13.

Dopo il successo per 3-1 dello scorso 1 febbraio, il Modena potrebbe vincere due match di fila contro il Mantova in Serie BKT soltanto per la seconda volta nella propria storia, dopo esserci già riuscito nel doppio confronto della stagione 1968/69 (1-0 all'andata e 2-1 al ritorno in quel caso).

Il Mantova è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime sette gare casalinghe disputate tra la fine del passato campionato e l'inizio di quello in corso (4V, 3N); i biancorossi potrebbero mettere in fila più match consecutivi senza sconfitte davanti al proprio pubblico in stagioni contigue giocate in Serie BKT per la prima volta dal 2009/10 (serie di 13 in quel caso, tra dicembre 2009 e maggio 2010 - 7V, 6N).

Dopo il successo per 2-0 ai danni della Sampdoria nella prima trasferta di campionato stagionale, il Modena potrebbe registrare due successi nelle prime due gare giocate lontano da casa in un singolo torneo di Serie BKT soltanto per la seconda volta nella propria storia, dopo esserci riuscito nel 1934/35 (1-0 contro il Catanzaro e 2-1 contro l'Atalanta in quel caso).

Il Mantova è la seconda squadra che ha effettuato più attacchi manovrati (sequenze su azione da almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco nell'area avversaria) in questa Serie BKT: otto, meno solo della Juve Stabia (12). Dall'altra parte, il Modena è la squadra che conta più attacchi diretti (sequenze su azione con almeno il 50% dei movimenti in avanti e terminate con un tiro o un tocco nell'area avversaria) nel torneo in corso: otto, sette più dei biancorossi (ultimi assieme allo Spezia in questa particolare classifica).

Leonardo Mancuso ha esordito in Serie BKT l'1 settembre 2014 proprio contro il Modena, quando vestiva la maglia del Cittadella (1-1). Il classe 1992 ha già segnato due reti contro i Canarini nel campionato cadetto (il primo con la maglia del Palermo nell'ottobre 2023, il secondo nel match dello scorso febbraio con i biancorossi) ed è l'unico giocatore attualmente nella rosa del Mantova a essere già andato a bersaglio nel torneo contro gli avversari di giornata.

Grazie alla doppietta realizzata contro il Bari nell'ultimo turno di campionato, Ettore Gliozzi ha già segnato in tre partite la metà delle reti siglate nell'intero torneo cadetto scorso (quattro, in 23 gare giocate). Più in generale, il classe 1995 è andato a bersaglio cinque volte negli ultimi nove match disputati in Serie BKT (0.6 gol a incontro): tante marcature quante ne aveva realizzate nelle precedenti 58 sfide nella competizione.

