Il Monza conquista la seconda vittoria in campionato e sale a quota 7 punti in classifica. La Sampdoria, invece, incassa la quarta sconfitta consecutiva e conferma il momento difficile. Nel primo tempo - che non regala grandi emozioni - l'episodio clou accade al 29', quando Thiam para il rigore calciato da Barak. Subito dopo i blucerchiati restano in 10 a causa del cartellino rosso ai danni di Cherubini, per fallo di reazione su Izzo. Nel secondo tempo, al 55' anche il Monza resta in inferiorità numerica per l'espulsione di Ciurria, che ferma fallosamente Depaoli in corsa verso la porta. Ma al 59' Alvarez sale in cattedra e con il mancino ravvicinato approfitta di un errore di Coucke e regala, di fatto, i tre punti ai brianzoli. Sul finale i blucerchiati ci provano, soprattutto con Pafundi, ma non basta per pareggiare quantomeno i conti.

PREPARTITA

Monza - Sampdoria è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 17:15 allo stadio U-Power Stadium di Monza.

Arbitro di Monza - Sampdoria sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Attualmente il Monza si trova 5° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece la Sampdoria si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).

Il Monza ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3; la Sampdoria ha segnato 2 gol e ne ha subiti 8.

In casa il Monza ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Bari e l'Avellino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Sudtirol e il Cesena ottenendo 0 punti.

Il Monza ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino perdendo 2-1 mentre La Sampdoria ha incontrato il Cesena perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Agustín Álvarez con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 1 gol.

Monza e Sampdoria si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 1 volta, la Sampdoria ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Monza-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Monza e Sampdoria si affronteranno per la 13ª volta in Serie BKT; il bilancio dei precedenti sorride ai blucerchiati che vantano quattro successi a fronte di una sola vittoria dei brianzoli (7N).

Tra le squadre affrontate almeno 10 volte in Serie BKT, il Monza è quella contro cui la Sampdoria ha registrato la più alta percentuale di pareggi: il 58%, ovvero 7/12.

Dopo l'1-0 sul Mantova nel primo turno di questo torneo cadetto, il Monza potrebbe conquistare due successi casalinghi consecutivi in campionato per la prima volta da novembre 2022 in Serie A (2-0 contro l'Hellas Verona e 3-0 contro la Salernitana in quel caso).

La Sampdoria ha subito tre sconfitte nei primi tre match stagionali giocati in Serie BKT e potrebbe perdere in generale quattro match consecutivi per la prima volta nella sua storia nel torneo cadetto.

Il Monza è la squadra che ha recuperato il maggior numero di palloni nell'ultimo terzo di campo nella Serie BKT in corso: ben 16, esattamente 10 in più rispetto alla Sampdoria (sei).

Matteo Pessina ha preso parte a tre gol in campionato contro la Sampdoria (2G+1A, tutti in massima serie) e solo contro la Salernitana (4G+1A) è stato coinvolto in più marcature tra Serie A e Serie BKT. In particolare, il classe 1997 ha partecipato ad almeno una rete in ciascuna delle sue ultime tre partite contro i blucerchiati e non è mai arrivato a quattro sfide di fila con almeno un gol o un assist nelle prime due divisioni italiane contro una singola avversaria (tre anche contro l'Udinese, tra gennaio 2021 e gennaio 2022 - 1G+2A).

Con il gol messo a segno nell'ultimo turno contro il Cesena, Nicholas Ioannou è diventato l'unico difensore in grado di siglare almeno una rete in ciascuna delle ultime cinque stagioni di Serie BKT (a partire dal 2021/22). Inoltre, il classe 1995 potrebbe prendere parte ad almeno una marcatura per due match di fila in cadetteria dopo la prima nel settembre 2023, quando vestiva la maglia del Como: gol e assist contro il Cittadella e rete contro la sua attuale squadra, in quel caso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: