Il Monza conquista la seconda vittoria in campionato e sale a quota 7 punti in classifica. La Sampdoria, invece, incassa la quarta sconfitta consecutiva e conferma il momento difficile. Nel primo tempo - che non regala grandi emozioni - l'episodio clou accade al 29', quando Thiam para il rigore calciato da Barak. Subito dopo i blucerchiati restano in 10 a causa del cartellino rosso ai danni di Cherubini, per fallo di reazione su Izzo. Nel secondo tempo, al 55' anche il Monza resta in inferiorità numerica per l'espulsione di Ciurria, che ferma fallosamente Depaoli in corsa verso la porta. Ma al 59' Alvarez sale in cattedra e con il mancino ravvicinato approfitta di un errore di Coucke e regala, di fatto, i tre punti ai brianzoli. Sul finale i blucerchiati ci provano, soprattutto con Pafundi, ma non basta per pareggiare quantomeno i conti.
90'+4'
Finisce qui: Monza 1-0 Sampdoria!19:11
90'+1'
Quattro minuti di recupero.19:07
90'
RISPONDE SUBITO LA SAMP con Pafundi, il suo mancino ravvicinato è potente ma non centra lo specchio!19:07
89'
OCCASIONE MONZA! Colpani entra in area e crossa dentro per il tap-in di Carboni che, però, trova di fronte a sé un ottimo Coucke!19:06
88'
Possesso Monza.19:05
88'
Sostituzione Sampdoria: esce Depaoli per Benedetti.19:05
84'
Sostituzione Sampdoria: esce Riccio per Narro.19:01
82'
Sostituzione Monza: esce Azzi, dentro Carboni.18:59
81'
Ultimi dieci minuti, più il recupero, del match.18:57
79'
CHANCE SAMPDORIA! Rovesciata di Cuni in area, para Thiam!18:56
78'
LAMPO MONZA con Azzi che si inserisce in area avversaria da sinistra e prova a piazzarla con il destro. La conclusione esce di poco sul fondo!18:55
77'
Sostituzione Monza: esce Alvarez per Petagna.18:54
77'
Ancora un tentativo degli ospiti con Hadzikadunic, tiro da dimenticare.18:54
75'
La Sampdoria torna ad attaccare e ci prova con Pafundi dalla distanza, conclusione imprecisa.18:52
73'
Resta in avanti il Monza.18:50
70'
Settanta minuti sul cronometro. Resta in vantaggio il Monza per 1-0 grazie alla rete di Alvarez.18:46
67'
Nulla di fatto dalla bandierina per il Monza.18:43
66'
Doppio cambio Monza: esce Maric per Delli Carri e Galazzi per Colpani.18:42
65'
Cross da sinistra di Azzi (Monza), i liguri si rifugiano in corner.18:42
63'
Triplo cambio Sampdoria: fuori Barak, Venuti e Vulikic per Pafundi, Giordano e Coda.18:41
62'
OCCASIONE MONZA! Brianzoli vicini al raddoppio con un tiro dalla distanza di Maric che termina di poco sul fondo!18:40
61'
Giropalla dei padroni di casa.18:38
59'
GOL! Monza 1-0 Sampdoria! Rete di Alvarez che approfitta di un'uscita sbagliata di Coucke dentro l'area e con il mancino secco spedisce il pallone in porta!
Henderson (Sampdoria) da calcio piazzato: conclusione debole.18:34
55'
Cartellino rosso per Ciurria (Monza) che commette fallo su Depaoli diretto in porta in velocità. In dieci anche i padroni di casa.18:34
54'
Cartellino giallo per Henderson (Sampdoria).18:32
54'
Il Monza avanza e prova ad accelerare.18:31
50'
Arriva pure il primo squillo del Monza in questo secondo tempo. Galazzi si mette in proprio e libera il destro, la sfera esce di poco al lato.18:27
48'
Ci prova subito Barak (Sampdoria) con un tiro da distanza ravvicinata: il tiro, complice una deviazione di Pessina, non crea particolari problemi a Thiam.18:26
46'
Sostituzione Monza: Izzo lascia spazio a Birindelli.18:21
46'
Si riparte!18:22
Oltre all'espulsione di Cherubini (Sampdoria), sono arrivati i gialli per Vulikic, sempre blucerchiato, e Izzo (Monza).18:08
Finisce in parità la prima metà della gara tra Monza e Sampdoria. Le due formazioni provano entrambe a costruire in avanti ma non regalano particolari emozioni. Due gli episodi chiave: il rigore parato di Thiam ai danni di Barak (Sampdoria), e il cartellino rosso per Cherubini che commette fallo di reazione su Izzo.18:07
45'+2'
Termina il primo tempo: Monza 0-0 Sampdoria.18:05
45'+1'
Sono due i minuti di recupero.18:03
44'
Traversone in area di Galazzi (Monza), nessun compagno riesce a intercettare la sfera.18:02
41'
Ultimi cinque minuti, più il recupero, del primo tempo.18:00
40'
Manovra offensiva sterile del Monza, riparte la Sampdoria.17:58
39'
Ora è il Monza che tenta l'offensiva.17:57
36'
Tiro dalla distanza di Henderson (Sampdoria), pallone fuori dallo specchio della porta.17:54
35'
Possesso Sampdoria.17:53
31'
Cartellino rosso per Cherubini (Sampdoria) che, ingenuamente, calcia Izzo a palla lontana.17:52
29'
SI RESTA SULLO 0-0! Thiam ipnotizza Barak! L'estremo difensore di casa si tuffa alla sua destra e nega la rete al 72 della Sampdoria!17:48
27'
RIGORE SAMPDORIA! Lucchesi commette fallo in area ai danni di Cherubini.17:45
25'
Ancora Sampdoria: il cross in area di Henderson è facile per Thiam.17:43
24'
I blucerchiati tentano la spinta a destra, ma la difesa di casa è attenta e riconquista il possesso.17:42
20'
Venti minuti sul cronometro, si resta sullo 0-0.17:37
17'
Cherubini prova l'imbucata per Depaoli (Sampdoria), interviene Thiam che fa suo il pallone.17:35
14'
Break del Monza, Ciurria prova a inventare ma è impreciso.17:32
10'
Possesso Sampdoria, giropalla dei liguri.17:28
8'
CHANCE MONZA! Incursione di Azzi in area, Coucke a tu per tu ha la meglio e si rifugia in corner.17:27
7'
Giallo anche per Vulikic (Sampdoria), che ferma una ripartenza pericolosa di Ciurria.17:25
4'
Cartellino giallo ai danni di Izzo (Monza).17:22
1'
Si parte! Il primo pallone lo gestiscono gli ospiti!17:18
FORMAZIONE MONZA (3-4-2-1): Thiam - Ravanelli, Izzo, Lucchesi - Pessina, Obiang, Galazzi, Paulo Azzi - Alvarez, Maric, Ciurria.16:56
Partenza negativa per la Sampdoria, che fino ad ora ha incassato tre sconfitte su tre match giocati. Meglio il Monza, che ha messo in cascina quattro punti in classifica.16:55
Monza e Sampdoria giungono al 13° scontro in Serie B: il bilancio dei dodici precedenti sorride ai liguri, che vantano quattro successi contro una sola vittoria dei brianzoli. Ben sette i pareggi.16:53
Benvenuti alla diretta scritta di Monza-Sampdoria, valida per la quarta giornata del campionato di Serie B! Allo U-Power Stadium il fischio d'inizio è fissato alle 17:15!16:50
Monza - Sampdoria è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 17:15 allo stadio U-Power Stadium di Monza. Arbitro di Monza - Sampdoria sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Attualmente il Monza si trova 5° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece la Sampdoria si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte). Il Monza ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3; la Sampdoria ha segnato 2 gol e ne ha subiti 8.
In casa il Monza ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Bari e l'Avellino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Sudtirol e il Cesena ottenendo 0 punti. Il Monza ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino perdendo 2-1 mentre La Sampdoria ha incontrato il Cesena perdendo 1-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Agustín Álvarez con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 1 gol.
Monza e Sampdoria si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 1 volta, la Sampdoria ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 7.
Monza-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Monza e Sampdoria si affronteranno per la 13ª volta in Serie BKT; il bilancio dei precedenti sorride ai blucerchiati che vantano quattro successi a fronte di una sola vittoria dei brianzoli (7N).
Tra le squadre affrontate almeno 10 volte in Serie BKT, il Monza è quella contro cui la Sampdoria ha registrato la più alta percentuale di pareggi: il 58%, ovvero 7/12.
Dopo l'1-0 sul Mantova nel primo turno di questo torneo cadetto, il Monza potrebbe conquistare due successi casalinghi consecutivi in campionato per la prima volta da novembre 2022 in Serie A (2-0 contro l'Hellas Verona e 3-0 contro la Salernitana in quel caso).
La Sampdoria ha subito tre sconfitte nei primi tre match stagionali giocati in Serie BKT e potrebbe perdere in generale quattro match consecutivi per la prima volta nella sua storia nel torneo cadetto.
Il Monza è la squadra che ha recuperato il maggior numero di palloni nell'ultimo terzo di campo nella Serie BKT in corso: ben 16, esattamente 10 in più rispetto alla Sampdoria (sei).
Matteo Pessina ha preso parte a tre gol in campionato contro la Sampdoria (2G+1A, tutti in massima serie) e solo contro la Salernitana (4G+1A) è stato coinvolto in più marcature tra Serie A e Serie BKT. In particolare, il classe 1997 ha partecipato ad almeno una rete in ciascuna delle sue ultime tre partite contro i blucerchiati e non è mai arrivato a quattro sfide di fila con almeno un gol o un assist nelle prime due divisioni italiane contro una singola avversaria (tre anche contro l'Udinese, tra gennaio 2021 e gennaio 2022 - 1G+2A).
Con il gol messo a segno nell'ultimo turno contro il Cesena, Nicholas Ioannou è diventato l'unico difensore in grado di siglare almeno una rete in ciascuna delle ultime cinque stagioni di Serie BKT (a partire dal 2021/22). Inoltre, il classe 1995 potrebbe prendere parte ad almeno una marcatura per due match di fila in cadetteria dopo la prima nel settembre 2023, quando vestiva la maglia del Como: gol e assist contro il Cittadella e rete contro la sua attuale squadra, in quel caso.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: