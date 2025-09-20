Secondo pareggio consecutivo per la Reggiana dopo quello contro la Juve Stabia. Gli emiliani salgono a quota 5 in classifica.
Quarto pareggio consecutivo per il Catanzaro.
Nel prossimo turno la Reggiana andrà in scena sul campo del Sudtirol, mentre il Catanzaro andrà in scena sul proprio terreno, contro la Juve Stabia.
Termina 1-1 un primo tempo piuttosto divertente. Gli ospiti interpretano meglio la prima fase del match e creano le migliori occasioni fino al meritato vantaggio arrivato intorno alla mezz’ora con una conclusione di Cissè che viene deviata in rete. I padroni di casa pareggiano dopo pochi minuti con una gran conclusione volante di Marras su azione di corner. Nella ripresa la sfida si infiamma a un quarto d’ora dalla fine quando gli emiliani passano in vantaggio grazie a una bella conclusione al volo di Lambourde, ma i calabresi raggiungono il pareggio dopo pochi minuti con una magistrale punizione di Cissè da lontano. Negli ultimi dieci minuti sono i padroni di casa ad andare più vicini al gol della vittoria.17:05
90'+6'
Fischio finale dell'incontro. Reggiana-Catanzaro 2-217:04
90'+6'
Nuamah crossa dalla sinistra per Cassandro, che di testa mette il pallone a lato.17:03
90'+4'
Tentativo da lontano di Cassandro che è però centrale.17:01
90'+3'
Tentativo in girata di Cassandro che calcia alto, ma l'arbitro fischia un fallo in attacco di Iemmello.17:00
90'+1'
Sei minuti di recupero.16:57
84'
Cross da sinistra di Bozzolan per Novakovich, che in tuffo di testa mette alto da ottima posizione.16:51
82'
Lambourde, in contropiede, arriva in area e calcia a botta sicura, ma Pigliacelli para e Novakovich non riesce a riprendere il pallone per la ribattuta.16:50
80'
Cambio a centrocampo per la Reggiana. Esce Manolo Portanova ed entra Charlys Matheus Lima Pontes.16:50
79'
Cambio i difesa per il Catanzaro. Esce Gianluca Di Chiara ed entra Bruno Verrengia.16:53
79'
Cambio in attacco per la Reggiana. Esce Cedric Gondo ed entra Andrija Novakovich.16:47
78'
GOL! Reggina-CATANZARO 2-2. Rete di Alphadjo Cissè, che insacca una punizione dai 25 metri sotto l’incrocio dei pali.
GOL! REGGINA-Catanzaro 2-1. Rete di Mathis Lambourde. Cross dalla sinistra di Bozzolan per Lambourde, che calcia al volo e insacca in rete. Dopo un controllo Var l'arbitro toglie il fuorigioco e assegna la rete ai padroni di casa.
Cross dalla sinistra di Bozzolan per Lambourde, che calcia al volo e insacca in rete. Ma per l'arbitro è fuorigioco.16:42
73'
Rispoli entra in area e conclude a lato.16:40
72'
Le squadre riprendono il gioco.16:39
70'
Le squadre osservano il cooling break.16:37
69'
Destro a giro di Cissè, che termna di poco a lato.16:36
67'
Iemmello si gira e la sua conclusione viene deviata da Bonetti.16:34
65'
Liberali salta due difensori e calcia alto da dentro l'area.16:33
63'
Cambio di esterni per la Reggiana. Esce Manuel Marras ed entra Andrea Bozzolan.16:32
63'
Cambio in attacco per la Reggiana. Esce Elayis Tavsan ed entra Mathis Lambourde.16:31
62'
Cambio sulla trequarti per il Catanzaro. Esce Rèmi Oudin ed entra Mattia Liberali.16:30
60'
Azione personale di Reinhart che calcia alto dal limite dell'area.16:28
59'
Punizione dalla destra di Rienhart direttamente verso la porta. Pallone che termina alto.16:27
55'
Giallo per il Catanzaro. Ammonito Davide Bettella per un intervento in ritardo ai danni di Gondo.16:22
51'
Grande recupero di Nuamah, che riesce a bloccare Portanova prima della conclusione.16:18
50'
Pontisso serve Cassandro, che a pochi passi dalla porta non riesce a concludere.16:18
49'
Oudin per Cassandro, che di testa mette fuori.16:16
48'
Gondo riceve dal limite dell'area e prova la conclusione di destro, che termina altissima.16:15
47'
Tentativo di Pontisso che termina alto.16:14
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallne giocato dal Catanzaro.16:12
45'
Cambio a centrocampo per il Catanzaro. Esce Marco D'Alessandro ed entra Patrick Nuamah.16:17
45'
Cambio di esterni per il Catanzaro. Esce Costantino Favasuli ed entra Tommaso Cassandro.16:16
Termina 1-1 un primo tempo piuttosto divertente. Gli ospiti interpretano meglio la prima fase del match e creano le migliori occasioni fino al meritato vantaggio arrivato intorno alla mezz’ora con una conclusione di Cissè che viene deviata in rete. I padroni di casa pareggiano dopo pochi minuti con una gran conclusione volante di Marras su azione di corner.15:56
45'+5'
Fischio finale del primo tempo. Reggiana-Catanzaro 1-115:56
45'+5'
Gondo, servito da un calcio di punizione dalla trequarti, controlla ma non riesce a concludere.15:56
45'+4'
Giallo per il Catanzaro. Ammonito Costantino Favasuli per un duro intervento ai danni di Marras, che gli aveva rubato il pallone e stava ripartendo.15:54
45'+1'
Tiro da lontano di Pontisso abbondantemente a lato.15:51
45'
Quattro minuti di recupero.15:50
42'
Cross di Bertagnoli per Gondo, che da posizione difficile non riesce a prendere il pallone prima che esca.15:48
36'
GOL! REGGINA-Catanzaro 1-1. Rete di Manuel Marras. Corner di Reinhart, pallone allontanato di testa da Di Chiara, pallone giunge a Marras che dal limite dell’area fa partire un sinistro al volo rasoterra che fulmina Pigliacelli.
Reggiana - Catanzaro è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Arbitro di Reggiana - Catanzaro sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.
Attualmente la Reggiana si trova 9° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece il Catanzaro si trova 14° in classifica con 4 punti (frutto di 0 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). La Reggiana ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5; il Catanzaro ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4.
In casa la Reggiana ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, l'Empoli e Juve Stabia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, lo Spezia e Carrares ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia pareggiando 0-0 mentre Il Catanzaro ha incontrato Carrarese pareggiando 1-1.
Reggiana e Catanzaro si sono affrontate 32 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 10 volte, il Catanzaro ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 12.
Reggiana-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Reggiana è rimasta imbattuta nelle ultime quattro partite di Serie BKT contro il Catanzaro (2V, 2N) e non è mai arrivata a più gare senza sconfitte contro questa avversaria nella competizione.
Il Catanzaro ha vinto due delle ultime quattro trasferte contro la Reggiana in Serie BKT (1N, 1P), un successo in più di quelli ottenuti nelle precedenti 12 (4N, 7P).
La Reggiana ha pareggiato 0-0 l'ultima partita di campionato, contro la Juve Stabia, e in Serie BKT non arriva a due gare consecutive senza clean sheet da dicembre 2024-gennaio 2025, contro Mantova e Bari in quel caso.
La Reggiana è reduce da tre successi consecutivi in casa in Serie BKT ed è da maggio 1996 che non arriva a quattro vittorie interne di fila nella competizione (sei in quel caso).
Il Catanzato ha pareggiato tutte le ultime quattro partite di campionato in Serie BKT e l'ultima volta in cui ha registrato cinque pareggi consecutivi è stata tra lo scorso ottobre e lo scorso novembre (cinque in quel caso, di cui uno proprio contro la Reggiana).
Il calciatore della Reggiana che ha tentato più conclusioni in questo campionato è Manolo Portanova, autore di un gol con sette tiri, mentre quello che ha creato più occasioni per i compagni è Tobías Reinhart (sei), che però non ha ancora fornito alcun assist vincente.
Otto dei nove tocchi in area avversaria di Pietro Iemmello in questo campionato sono arrivati nell'ultima partita, contro la Carrarese, mentre nei precedenti 180 minuti contro Spezia e Südtirol ne aveva trovato solo uno.
