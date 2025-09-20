Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Reggiana-Catanzaro: 2-2 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia
20 Settembre 2025 ore 15:00
Reggiana
2
Catanzaro
2
Partita finita
Arbitro: Niccolò Turrini
  1. 29' 0-1 Alphadjo Cissè
  2. 36' 1-1 Manuel Marras
  3. 74' 2-1 Mathis Lambourde
  4. 78' 2-2 Alphadjo Cissè
0'
45'
90'
90'
96'

Secondo pareggio consecutivo per la Reggiana dopo quello contro la Juve Stabia. Gli emiliani salgono a quota 5 in classifica.

Quarto pareggio consecutivo per il Catanzaro.

Nel prossimo turno la Reggiana andrà in scena sul campo del Sudtirol, mentre il Catanzaro andrà in scena sul proprio terreno, contro la Juve Stabia.

  1. Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!17:07

  2. Termina 1-1 un primo tempo piuttosto divertente. Gli ospiti interpretano meglio la prima fase del match e creano le migliori occasioni fino al meritato vantaggio arrivato intorno alla mezz’ora con una conclusione di Cissè che viene deviata in rete. I padroni di casa pareggiano dopo pochi minuti con una gran conclusione volante di Marras su azione di corner. Nella ripresa la sfida si infiamma a un quarto d’ora dalla fine quando gli emiliani passano in vantaggio grazie a una bella conclusione al volo di Lambourde, ma i calabresi raggiungono il pareggio dopo pochi minuti con una magistrale punizione di Cissè da lontano. Negli ultimi dieci minuti sono i padroni di casa ad andare più vicini al gol della vittoria.17:05

  3. 90'+6'

    Fischio finale dell'incontro. Reggiana-Catanzaro 2-217:04

  4. 90'+6'

    Nuamah crossa dalla sinistra per Cassandro, che di testa mette il pallone a lato.17:03

  6. 90'+4'

    Tentativo da lontano di Cassandro che è però centrale.17:01

  7. 90'+3'

    Tentativo in girata di Cassandro che calcia alto, ma l'arbitro fischia un fallo in attacco di Iemmello.17:00

  8. 90'+1'

    Sei minuti di recupero.16:57

  9. 84'

    Cross da sinistra di Bozzolan per Novakovich, che in tuffo di testa mette alto da ottima posizione.16:51

  10. 82'

    Lambourde, in contropiede, arriva in area e calcia a botta sicura, ma Pigliacelli para e Novakovich non riesce a riprendere il pallone per la ribattuta.16:50

  12. 80'

    Cambio a centrocampo per la Reggiana. Esce Manolo Portanova ed entra Charlys Matheus Lima Pontes.16:50

  13. 79'

    Cambio i difesa per il Catanzaro. Esce Gianluca Di Chiara ed entra Bruno Verrengia.16:53

  14. 79'

    Cambio in attacco per la Reggiana. Esce Cedric Gondo ed entra Andrija Novakovich.16:47

  15. 78'

    GOL! Reggina-CATANZARO 2-2. Rete di Alphadjo Cissè, che insacca una punizione dai 25 metri sotto l’incrocio dei pali.

    Guarda la scheda del giocatore Alphadjo Cissè16:47

  16. 74'

    GOL! REGGINA-Catanzaro 2-1. Rete di Mathis Lambourde. Cross dalla sinistra di Bozzolan per Lambourde, che calcia al volo e insacca in rete. Dopo un controllo Var l'arbitro toglie il fuorigioco e assegna la rete ai padroni di casa.

    Guarda la scheda del giocatore Mathis Lambourde16:44

  18. 74'

    Cross dalla sinistra di Bozzolan per Lambourde, che calcia al volo e insacca in rete. Ma per l'arbitro è fuorigioco.16:42

  19. 73'

    Rispoli entra in area e conclude a lato.16:40

  20. 72'

    Le squadre riprendono il gioco.16:39

  21. 70'

    Le squadre osservano il cooling break.16:37

  22. 69'

    Destro a giro di Cissè, che termna di poco a lato.16:36

  24. 67'

    Iemmello si gira e la sua conclusione viene deviata da Bonetti.16:34

  25. 65'

    Liberali salta due difensori e calcia alto da dentro l'area.16:33

  26. 63'

    Cambio di esterni per la Reggiana. Esce Manuel Marras ed entra Andrea Bozzolan.16:32

  27. 63'

    Cambio in attacco per la Reggiana. Esce Elayis Tavsan ed entra Mathis Lambourde.16:31

  28. 62'

    Cambio sulla trequarti per il Catanzaro. Esce Rèmi Oudin ed entra Mattia Liberali.16:30

  30. 60'

    Azione personale di Reinhart che calcia alto dal limite dell'area.16:28

  31. 59'

    Punizione dalla destra di Rienhart direttamente verso la porta. Pallone che termina alto.16:27

  32. 55'

    Giallo per il Catanzaro. Ammonito Davide Bettella per un intervento in ritardo ai danni di Gondo.16:22

  33. 51'

    Grande recupero di Nuamah, che riesce a bloccare Portanova prima della conclusione.16:18

  34. 50'

    Pontisso serve Cassandro, che a pochi passi dalla porta non riesce a concludere.16:18

  36. 49'

    Oudin per Cassandro, che di testa mette fuori.16:16

  37. 48'

    Gondo riceve dal limite dell'area e prova la conclusione di destro, che termina altissima.16:15

  38. 47'

    Tentativo di Pontisso che termina alto.16:14

  39. 46'

    Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallne giocato dal Catanzaro.16:12

  40. 45'

    Cambio a centrocampo per il Catanzaro. Esce Marco D'Alessandro ed entra Patrick Nuamah.16:17

  42. 45'

    Cambio di esterni per il Catanzaro. Esce Costantino Favasuli ed entra Tommaso Cassandro.16:16

  43. Termina 1-1 un primo tempo piuttosto divertente. Gli ospiti interpretano meglio la prima fase del match e creano le migliori occasioni fino al meritato vantaggio arrivato intorno alla mezz’ora con una conclusione di Cissè che viene deviata in rete. I padroni di casa pareggiano dopo pochi minuti con una gran conclusione volante di Marras su azione di corner.15:56

  44. 45'+5'

    Fischio finale del primo tempo. Reggiana-Catanzaro 1-115:56

  45. 45'+5'

    Gondo, servito da un calcio di punizione dalla trequarti, controlla ma non riesce a concludere.15:56

  46. 45'+4'

    Giallo per il Catanzaro. Ammonito Costantino Favasuli per un duro intervento ai danni di Marras, che gli aveva rubato il pallone e stava ripartendo.15:54

  48. 45'+1'

    Tiro da lontano di Pontisso abbondantemente a lato.15:51

  49. 45'

    Quattro minuti di recupero.15:50

  50. 42'

    Cross di Bertagnoli per Gondo, che da posizione difficile non riesce a prendere il pallone prima che esca.15:48

  51. 36'

    GOL! REGGINA-Catanzaro 1-1. Rete di Manuel Marras. Corner di Reinhart, pallone allontanato di testa da Di Chiara, pallone giunge a Marras che dal limite dell’area fa partire un sinistro al volo rasoterra che fulmina Pigliacelli.

    Guarda la scheda del giocatore Manuel Marras15:42

  52. 29'

    GOL! Reggiana-CATANZARO 0-1. Rete di Alphadjo Cissè. Angolo di Pontisso, Cissè tenta la conclusione acrobatica e il pallone sbatte sulla spalla di Gondo, che spiazza il portiere.

    Guarda la scheda del giocatore Alphadjo Cissè15:36

  54. 27'

    Il gioco riprende.15:32

  55. 25'

    Le squadre osservano il cooling break.15:30

  56. 25'

    Su azione di corner destro al volo di Libutti che termina alto.15:30

  57. 24'

    Portanova serve Marras, la cui conclusione viene respinta.15:29

  58. 23'

    Cross di Libutti che attraversa tutta l'area e viene respinta da Pigliacelli.15:29

  60. 22'

    Numero di Iemmello, che smarca Favasuli, che si gira e constringe Motta ad un grande intervento da distanza ravvicinata.15:27

  61. 21'

    Grande imbucata di Di Chiara per Oudin, che sfrutta un buco di Libutti, ma da pochi passi conclude a lato.15:26

  62. 14'

    Azione personale di Tavsan, la cui conclusione da buona posizione viene deviata da Pigliacelli. Al secondo tentativo la difesa libera.15:31

  63. 14'

    Sinistro di Rispoli dal limite. Pallone che termina alto.15:19

  64. 13'

    Cambio in difesa per la Reggiana. Esce Paolo Rozzio ed entra Lorenzo Libutti.15:19

  66. 12'

    Rozzio è a terra dolorante a seguito di una torsione del ginocchio e deve lasciare il campo.15:18

  67. 10'

    Giallo per la Reggiana. Giallo per Manuel Marras, che stende D'Alessandro, fermando l'azione di contropiede.15:15

  68. 10'

    Invito di Tavsan per Rover, che stoppa e si fa ribattere la conclusione da un difensore.15:31

  69. 4'

    Lungo lancio per Gondo, che non aggancia il pallone. L'attaccante si sarebbe trovato solo davanti al portiere.15:09

  70. 3'

    Tentativo di tacco di Oudin, pallone che termina sul fondo.15:08

  72. 2'

    Cissè fugge sulla sinistra e viene sbilanciato da Gondo. Punizione da sinistra per il Catanzaro.15:07

  73. Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dalla Reggiana.15:05

  74. Le squadre osservano il minuto di silenzio in memoria di Matteo Franzoso.15:03

  75. Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gara. Arbitra l’incontro Niccolò Turrini di Firenze.15:01

  76. CATANZARO(3-4-2-1): Pigliacelli; Bettella, Antonini, Di Chiara; Favasuli, Rispoli, Pontisso, D’Alessandro; Oudin, Cissè; Iemmello Allenatore: Alberto Aquilani14:45

  78. REGGIANA(3-5-2): Motta; Papetti, Rozzio, Bonetti; Rover, Reinhart, Bertagnoli, Portanova, Marras; Tavsan, Gondo Allenatore: Davide Dionigi14:58

  79. L’ultimo scontro diretto tra le due squadre giocato al Mapei Stadium è terminato 2-2.14:33

  80. Gli ospiti hanno iniziato il torneo cadetto con 3 pareggi in altrettante giornate.14:31

  81. I padroni di casa, reduci da un pareggio per 0-0 sul campo della Juve Stabia, hanno ottenuto 4 punti nelle prime 3 giornate.14:31

  82. Benvenuti al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la sfida tra Reggiana e Catanzaro, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie B.14:30

  84. Dove si gioca la partita:

    Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
    Città: Reggio Emilia
    Capienza: 23717 spettatori14:30

    MAPEI Stadium - Città del Tricolore Fonte: Gettyimages

Formazioni Reggiana - Catanzaro

PREPARTITA

Reggiana - Catanzaro è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.
Arbitro di Reggiana - Catanzaro sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Attualmente la Reggiana si trova 9° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece il Catanzaro si trova 14° in classifica con 4 punti (frutto di 0 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte).
La Reggiana ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5; il Catanzaro ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4.

In casa la Reggiana ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, l'Empoli e Juve Stabia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, lo Spezia e Carrares ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.
La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia pareggiando 0-0 mentre Il Catanzaro ha incontrato Carrarese pareggiando 1-1.

Reggiana e Catanzaro si sono affrontate 32 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 10 volte, il Catanzaro ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 12.

Reggiana-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Reggiana è rimasta imbattuta nelle ultime quattro partite di Serie BKT contro il Catanzaro (2V, 2N) e non è mai arrivata a più gare senza sconfitte contro questa avversaria nella competizione.
  • Il Catanzaro ha vinto due delle ultime quattro trasferte contro la Reggiana in Serie BKT (1N, 1P), un successo in più di quelli ottenuti nelle precedenti 12 (4N, 7P).
  • La Reggiana ha pareggiato 0-0 l'ultima partita di campionato, contro la Juve Stabia, e in Serie BKT non arriva a due gare consecutive senza clean sheet da dicembre 2024-gennaio 2025, contro Mantova e Bari in quel caso.
  • La Reggiana è reduce da tre successi consecutivi in casa in Serie BKT ed è da maggio 1996 che non arriva a quattro vittorie interne di fila nella competizione (sei in quel caso).
  • Il Catanzato ha pareggiato tutte le ultime quattro partite di campionato in Serie BKT e l'ultima volta in cui ha registrato cinque pareggi consecutivi è stata tra lo scorso ottobre e lo scorso novembre (cinque in quel caso, di cui uno proprio contro la Reggiana).
  • Il calciatore della Reggiana che ha tentato più conclusioni in questo campionato è Manolo Portanova, autore di un gol con sette tiri, mentre quello che ha creato più occasioni per i compagni è Tobías Reinhart (sei), che però non ha ancora fornito alcun assist vincente.
  • Otto dei nove tocchi in area avversaria di Pietro Iemmello in questo campionato sono arrivati nell'ultima partita, contro la Carrarese, mentre nei precedenti 180 minuti contro Spezia e Südtirol ne aveva trovato solo uno.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ReggianaCatanzaro
Partite giocate33
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate13
Gol totali segnati42
Gol totali subiti32
Media gol subiti per partita1.00.7
Percentuale possesso palla47.062.7
Numero totale di passaggi9771460
Numero totale di passaggi riusciti7861196
Tiri nello specchio della porta106
Percentuale di tiri in porta58.827.3
Numero totale di cross5733
Numero medio di cross riusciti911
Duelli per partita vinti145160
Duelli per partita persi148142
Corner subiti1914
Corner guadagnati1512
Numero di punizioni a favore4658
Numero di punizioni concesse4239
Tackle totali4838
Percentuale di successo nei tackle54.263.2
Fuorigiochi totali52
Numero totale di cartellini gialli17
Numero totale di cartellini rossi00

Reggiana - Catanzaro Live

Classifica SERIE B

  1. Palermo10
  2. Cesena10
  3. Frosinone8
  4. Modena7
  5. Juve Stabia6
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Bohdan Popov4
  2. Joel Pohjanpalo3
  3. Leonardo Candellone2
  4. Alphadjo Cissè2
  5. Ettore Gliozzi2
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio