Giallo per il Catanzaro. Ammonito Costantino Favasuli per un duro intervento ai danni di Marras, che gli aveva rubato il pallone e stava ripartendo.15:54

Reggiana - Catanzaro è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Reggiana - Catanzaro sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Attualmente la Reggiana si trova 9° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece il Catanzaro si trova 14° in classifica con 4 punti (frutto di 0 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte).

La Reggiana ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5; il Catanzaro ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4.

In casa la Reggiana ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, l'Empoli e Juve Stabia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, lo Spezia e Carrares ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia pareggiando 0-0 mentre Il Catanzaro ha incontrato Carrarese pareggiando 1-1.

Reggiana e Catanzaro si sono affrontate 32 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 10 volte, il Catanzaro ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 12.

Reggiana-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Reggiana è rimasta imbattuta nelle ultime quattro partite di Serie BKT contro il Catanzaro (2V, 2N) e non è mai arrivata a più gare senza sconfitte contro questa avversaria nella competizione.

Il Catanzaro ha vinto due delle ultime quattro trasferte contro la Reggiana in Serie BKT (1N, 1P), un successo in più di quelli ottenuti nelle precedenti 12 (4N, 7P).

La Reggiana ha pareggiato 0-0 l'ultima partita di campionato, contro la Juve Stabia, e in Serie BKT non arriva a due gare consecutive senza clean sheet da dicembre 2024-gennaio 2025, contro Mantova e Bari in quel caso.

La Reggiana è reduce da tre successi consecutivi in casa in Serie BKT ed è da maggio 1996 che non arriva a quattro vittorie interne di fila nella competizione (sei in quel caso).

Il Catanzato ha pareggiato tutte le ultime quattro partite di campionato in Serie BKT e l'ultima volta in cui ha registrato cinque pareggi consecutivi è stata tra lo scorso ottobre e lo scorso novembre (cinque in quel caso, di cui uno proprio contro la Reggiana).

Il calciatore della Reggiana che ha tentato più conclusioni in questo campionato è Manolo Portanova, autore di un gol con sette tiri, mentre quello che ha creato più occasioni per i compagni è Tobías Reinhart (sei), che però non ha ancora fornito alcun assist vincente.

Otto dei nove tocchi in area avversaria di Pietro Iemmello in questo campionato sono arrivati nell'ultima partita, contro la Carrarese, mentre nei precedenti 180 minuti contro Spezia e Südtirol ne aveva trovato solo uno.

