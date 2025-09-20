Dopo il vantaggio fulmineo della squadra di Abate (0-2 dopo venti minuti grazie ai gol di Correia al 2’ e Carissoni al 19’) e la reazione dei padroni di casa nel finale della prima frazione, nel secondo tempo è la squadra di D’Angelo a partire forte, fino a trovare la rete del 1-2 con Soleri al 59’, bravo ad incornare su corner di Esposito. Ma la speranza dei tifosi liguri dura solo un paio di minuti: al 61’ arriva l’1-3 di Candellone, bravo a girare in rete con una mezza acrobazia la sponda di Brunete. Lo Spezia rischia poi su un gran sinistro di Burnete che scheggia la traversa. I liguri provano il tutto per tutto ma non vanno oltre un tentativo di Vlahovic ed una punizione innocua di Esposito. Nel finale altro brivido per lo Spezia, con la doppia occasione sprecata da Burnete.
Esce tra i fischi lo Spezia (due soli punti in quattro partite), che sembra soffrire molto l’assenza di peso in fase offensiva. Liguri che restano in sedicesima posizione e che nel prossimo turno saranno ospiti del Venezia. La squadra di D'Angelo affronterà però prima il Parma nel secondo turno di Coppa Italia.
La Juve Stabia trova la prima vittoria in campionato (prima vittoria in serie B per il mister Ignazio Abate). I campani salgono in quinta posizione con sei punti e nel prossimo turno affronteranno il Catanzaro.
ANCORA BURNETE! Servito da Candellone, il rumeno ha atteso troppo il tiro e si è fatto rimontare da Mateju!16:56
90'+3'
Crampi per Carissoni.16:54
90'
Sei minuti di recupero.16:53
90'
CONTROPIEDE JUVE STABIA! Sul rovesciamento di fronte, Zuccon serve Burnete: il primo tiro è ribattuto da Mascardi, il secondo esce a lato!16:58
90'
Punizione forte in mezzo di Esposito, allontana la difesa campana.16:51
88'
Cross di Aurelio e sponda di Vlahovic, ma la palla non arriva a Lapadula.16:50
85'
SOLERI! Gli arriva una palla in area ma da pochi metri l'attaccante calcia alto!16:47
85'
Chiude bene gli spazi la Juve Stabia, rendendo vani gli attacchi dei padroni di casa.16:47
83'
Esaurisce i cambi anche Abate: fuori Pierobon e Correi per Mosti e Zuccon.16:45
80'
Esposito prova la sorpresa calciando da fermo: palla che aggira la barriera ma è centrale e prevedibile.16:42
80'
Sulla palla Esposito e Kouda.16:42
79'
Ammonito Marco Ruggero per fallo su Vlahovic.16:41
79'
Brutta palla giocata da Confente; poi Vlohovic viene steso al limite dell'area.16:41
76'
OCCASIONE SPEZIA! Palla in area della Juve Stabia, ma nessun giocatore della squadra ligure riesce ad impattare con il pallone. Poi l'arbitro fischia un fallo in attacco.16:38
75'
Tenta il tutto per tutto la squadra di D'Angelo.16:37
72'
Ultimo cambio per lo Spezia: Hristov fa spazio a Lapadula.16:35
70'
Altra sostituzione per D'Angelo: fuori Pietro Beruatto e dentro Giuseppe Aurelio.16:34
68'
Bella azione di Kouda che mette un pallone interessante sul secondo palo: colpo di testa debole di Vlahovic.16:30
67'
Tentativo di Candellone dal limite: tiro debole, facile preda di Mascardi.16:29
65'
Sostituzione Juve Stabia: esce Marco Varnier ed entra Giacomo Stabile.16:27
64'
Ammonito Omar Correia: intervento duro su Mateju.16:26
63'
TRAVERSA DI BURNETE! Lo Spezia sembra aver accusato il colpo: spazio per il rumeno della Juve Stabia che da fuori area fa partire un sinistro delizioso che sbatte sulla parte alta della traversa, a Mascardi battuto!16:26
62'
Rete confermata dopo un breve controllo al Var.16:24
61'
GOL! Spezia-JUVE STABIA 1-3! CANDELLONE! Risposta immediata degli ospiti: punizione dalla sinistra, sponda di Burnete e mezza acrobazia di Candellone che insacca!
Risponde D'Angelo, che toglie Giuseppe Di Serio ed inserisce Vanja Vlahovic.16:20
57'
OCCASIONE SPEZIA! Di Serio la mette in mezzo bassa per Soleri, che però calcia alto da buona posizione!16:19
56'
Abate ne cambia due: fuori Maistro e Gabrielloni per Leonardo Candellone e Rares Burnete.16:19
55'
Pronti due cambi anche per la Juve Stabia.16:16
54'
Kouda, trattenuto in area, va a terra: l'arbitro lascia proseguire.16:16
53'
Correia scende sulla sinistra e mette in mezzo: blocca in uscita Mascardi.16:15
49'
Molto aggressivo lo Spezia in questo inizio ripresa.16:11
46'
Inizia il secondo tempo! SPEZIA-JUVE STABIA 0-2 (2’ Correia, 19’ Carissoni)!16:11
45'
Doppia sostituzione per lo Spezia: fuori Cassata e Artistico per Rachid Kouda ed Edoardo Soleri.16:11
Pronti due cambi per lo Spezia.16:06
Partono fortissimo gli ospiti che al secondo minuto trovano già il vantaggio: discesa di Gabrielloni sulla sinistra, cross che attraversa l’area e arriva sui piedi di Correia, libero di controllare e di battere Mascardi. I padroni di casa accusano il colpo e faticano a costruire, al contrario degli ospiti che continuano ad attaccare ed al 19’ trovano il raddoppio: angolo di Maistro, la palla arriva sul secondo palo a Carissoni che insacca in controbalzo. Reazione immediata degli uomini di D’Angelo che però non va oltre ad un colpo di testa fuori misura di Esposito e al primo tiro in porta firmato da Di Serio. Nel finale altro tiro dal limite di Cassata, ma respinge ancora Confente.15:55
45'+5'
Finisce la prima frazione di gioco. SPEZIA-JUVE STABIA 0-2 (2’ Correia, 19’ Carissoni)!15:52
45'+5'
OCCASIONE SPEZIA! Tiro di Cassata dal limite, para ancora Confente!15:52
45'
Quattro minuti di recupero.15:48
45'
Ammonito Christian Pierobon per una entrata dura su Hristov: colpo duro, con entrambi i giocatori che restano a terra.15:48
42'
Contropiede dello Spezia con Cassata che serve Beruatto, libero a sinistra, ma l'esterno temporeggia troppo e perde l'occasione di far male.15:45
41'
Altro contatto in area della Juve Stabia, ma l'arbitro aveva fischiato un precedente fuorigioco.15:44
39'
VAR CHECK: Il direttore di gara attende le indicazioni della sala Var sulle dinamiche accadute in area di rigore, dopodichè decide che si può proseguire il gioco.15:42
38'
Flipper in area ospite, con un giocatore dello Spezia rimasto a terra.15:41
37'
OCCASIONESPEZIA! Di Serio prende palla al limite, cerca lo spazio per il sinistro ma risponde bene Confente!15:40
35'
Dieci minuti al termine della prima frazione di gioco.15:38
34'
Cross a rientrare di Piscopo, palla che esce sul fondo.15:36
33'
L'arbitro estrae un cartellino rosso nei confronti di un membro della panchina ospite.15:36
30'
Reazione dello Spezia: cross dalla destra, colpo di testa di Esposito che però non inquadra la porta.15:33
27'
Cooling break per le due squadre.15:29
24'
Bella discesa di Wisniewski sulla destra: libera la difesa campana.15:27
23'
Duro scontro a centrocampo: restano a terra Nagy e Piscopo.15:25
19'
GOL! Spezia-JUVE STABIA 0-2! CARISSONI! Angolo di Maistro dalla sinistra, palla sul secondo palo per Carissoni che di controbalzo insacca il suo primo gol in campionato!
Altra palla in mezzo di Piscopo, altro corner per la Juve Stabia.15:21
17'
I padroni di casa sembrano subire in particolare la disposizione tattica della squadra di Abate, con i giocatori che si scambiano spesso togliendo riferimenti agli avversari.15:20
13'
Gabrielloni al limite dell'area serve Correia, che restituisce il pallone al compagno ma riesce ad intervenire la difesa dello Spezia.15:15
11'
Lancio lungo per Gabrielloni che controlla bene con il destro e calcia con il sinistro: palla deviata in corner.15:13
8'
Fatica ad uscire dalla propria metà campo lo Spezia.15:11
4'
Altra discesa a sinistra di Gabrielloni, che guadagna un calcio d'angolo.15:07
4'
Primo gol in serie B per Correia, acquistato dalla Triestina.15:06
2'
GOL! Spezia-JUVE STABIA 0-1! CORREIA! Prima azione degli ospiti: palla a Gabrielloni che dalla sinistra fa partire un cross che attraversa tutta l'area e trova il francese libero: controllo e destro vincente di Omar Correia!
Subito un rischio per la Juve Stabia, con un disimpegno azzardato di Confente.15:03
Allo stadio Picco di La Spezia è tutto pronto. Comincia la sfida SPEZIA-JUVE STABIA!15:02
Un minuto di silenzio per ricordare la tragica scomparsa di Matteo Franzoso.15:02
Arbitra la sfida Luca Massimi di Termoli, coadiuvato dagli assistenti Di Giacinto e Regattieri e dal quarto uomo Burlando. Camplone e Marini rispettivamente al Var e Avar.14:50
Entrambe le formazioni cercano il loro primo successo in questo campionato.14:49
La Juve Stabia deve fare a meno di Bellich, Ciammaglichella, Battistella, Morachioli. In campo dal primo minuto Varnier, Maistro, Pierobon e Gabrielloni.15:08
Lo Spezia deve rinunciare agli indisponibili Bandinelli e Candelari. Di Serio titolare per Vlahovic.14:46
FORMAZIONI UFFICIALI: La Juve Stabia si schiera con il 3-5-2: Confente – Ruggero, Varnier, Giorgini – Carissoni, Correia, Leone, Pierobon, Piscopo – Maistro, Gabrielloni. A disposizione: Boer, Stabile, Reale, Baldi, Mannini, Mosti, Zuccon, Duca, Cacciamani, Candellone, Burnete, De Pieri. All. Abate.15:14
FORMAZIONI UFFICIALI: Lo Spezia scende in campo con il 3-5-2: Mascardi – Wisniewski, Hristov, Mateju – Candela, Nagy, Esposito, Cassata, Beruatto – Di Serio, Artistico. A disposizione: Sarr, Loria, Jack, Cistana, Vignali, Aurelio, Zurkowski, Kouda, Comotto, Lapadula, Vlahovic, Soleri. All. D’angelo.14:44
La Juve Stabia è invece quattordicesima con tre punti, frutto di altrettanti pareggi. La squadra di Ignazio Abate nell’ultimo turno ha pareggiato 0-0 in casa contro la Reggiana.14:26
Lo Spezia, sedicesimo in classifica con due punti in tre gare, è reduce dal pareggio di Empoli (1-1, rete di Salvatore Esposito).14:25
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Spezia e Juve Stabia, gara valida per la quarta giornata del campionato di serie B.14:25
Dove si gioca la partita:
Stadio: Alberto Picco Città: La Spezia Capienza: 12273 spettatori14:25
Spezia - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 15:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Arbitro di Spezia - Juve Stabia sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Attualmente lo Spezia si trova 16° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 6° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 0 sconfitte). Lo Spezia ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6; Juve Stabia ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2.
In casa lo Spezia ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Catanzaro e l'Empoli ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Venezia e la Reggiana ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli pareggiando 1-1 mentre Juve Stabia ha incontrato la Reggiana pareggiando 0-0.
Spezia e Juve Stabia si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 3 volte, Juve Stabia ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Spezia-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Bilancio in equilibrio tra Spezia e Juve Stabia in Serie BKT, grazie a tre vittorie per parte e due pareggi.
Spezia e Juve Stabia hanno pareggiato due delle quattro sfide in casa dei liguri in Serie BKT, inclusa la più recente lo scorso gennaio; completano il bilancio un successo per parte.
Lo Spezia ha conquistato solo due punti nelle prime tre partite di questo campionato e potrebbe rimanere senza successi nelle prime quattro per la terza volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 2007/08 e il 2023/24.
Nelle prime due partite casalinghe di questo campionato lo Spezia non ha trovato il gol e potrebbe mancare la rete nelle prime tre gare interne di Serie BKT per la prima volta nella sua storia nella competizione.
La Juve Stabia ha pareggiato le prime tre partite di questo campionato, finora nell'era dei tre punti a vittoria solo cinque squadre hanno ottenuto quattro pareggi nelle prime quattro di Serie BKT: Chievo 1995/96, Treviso 2003/04, Arezzo 2006/07, Trapani 2016/17 e Cosenza 2020/21.
Tre degli ultimi cinque gol dello Spezia in regular season in Serie BKT sono arrivati su calcio di rigore, inclusa l'unica rete di questo campionato, realizzata da Salvatore Esposito contro l'Empoli.
Nicola Mosti è il calciatore della Juve Stabia che ha tentato più conclusioni in questo campionato, sette, di cui però nemmeno una ha centrato lo specchio della porta; inoltre è anche il giocatore della sua squadra ad aver creato più occasioni per i compagni (sei).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: