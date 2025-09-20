Dopo il vantaggio fulmineo della squadra di Abate (0-2 dopo venti minuti grazie ai gol di Correia al 2’ e Carissoni al 19’) e la reazione dei padroni di casa nel finale della prima frazione, nel secondo tempo è la squadra di D’Angelo a partire forte, fino a trovare la rete del 1-2 con Soleri al 59’, bravo ad incornare su corner di Esposito. Ma la speranza dei tifosi liguri dura solo un paio di minuti: al 61’ arriva l’1-3 di Candellone, bravo a girare in rete con una mezza acrobazia la sponda di Brunete. Lo Spezia rischia poi su un gran sinistro di Burnete che scheggia la traversa. I liguri provano il tutto per tutto ma non vanno oltre un tentativo di Vlahovic ed una punizione innocua di Esposito. Nel finale altro brivido per lo Spezia, con la doppia occasione sprecata da Burnete.

Arbitra la sfida Luca Massimi di Termoli, coadiuvato dagli assistenti Di Giacinto e Regattieri e dal quarto uomo Burlando. Camplone e Marini rispettivamente al Var e Avar.14:50

Partono fortissimo gli ospiti che al secondo minuto trovano già il vantaggio: discesa di Gabrielloni sulla sinistra, cross che attraversa l’area e arriva sui piedi di Correia, libero di controllare e di battere Mascardi. I padroni di casa accusano il colpo e faticano a costruire, al contrario degli ospiti che continuano ad attaccare ed al 19’ trovano il raddoppio: angolo di Maistro, la palla arriva sul secondo palo a Carissoni che insacca in controbalzo. Reazione immediata degli uomini di D’Angelo che però non va oltre ad un colpo di testa fuori misura di Esposito e al primo tiro in porta firmato da Di Serio. Nel finale altro tiro dal limite di Cassata, ma respinge ancora Confente.15:55

ANCORA BURNETE! Servito da Candellone, il rumeno ha atteso troppo il tiro e si è fatto rimontare da Mateju!16:56

Spezia - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 15:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia.

Arbitro di Spezia - Juve Stabia sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Attualmente lo Spezia si trova 16° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 6° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 0 sconfitte).

Lo Spezia ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6; Juve Stabia ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2.

In casa lo Spezia ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Catanzaro e l'Empoli ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Venezia e la Reggiana ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli pareggiando 1-1 mentre Juve Stabia ha incontrato la Reggiana pareggiando 0-0.

Spezia e Juve Stabia si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 3 volte, Juve Stabia ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Spezia-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Bilancio in equilibrio tra Spezia e Juve Stabia in Serie BKT, grazie a tre vittorie per parte e due pareggi.

Spezia e Juve Stabia hanno pareggiato due delle quattro sfide in casa dei liguri in Serie BKT, inclusa la più recente lo scorso gennaio; completano il bilancio un successo per parte.

Lo Spezia ha conquistato solo due punti nelle prime tre partite di questo campionato e potrebbe rimanere senza successi nelle prime quattro per la terza volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 2007/08 e il 2023/24.

Nelle prime due partite casalinghe di questo campionato lo Spezia non ha trovato il gol e potrebbe mancare la rete nelle prime tre gare interne di Serie BKT per la prima volta nella sua storia nella competizione.

La Juve Stabia ha pareggiato le prime tre partite di questo campionato, finora nell'era dei tre punti a vittoria solo cinque squadre hanno ottenuto quattro pareggi nelle prime quattro di Serie BKT: Chievo 1995/96, Treviso 2003/04, Arezzo 2006/07, Trapani 2016/17 e Cosenza 2020/21.

Tre degli ultimi cinque gol dello Spezia in regular season in Serie BKT sono arrivati su calcio di rigore, inclusa l'unica rete di questo campionato, realizzata da Salvatore Esposito contro l'Empoli.

Nicola Mosti è il calciatore della Juve Stabia che ha tentato più conclusioni in questo campionato, sette, di cui però nemmeno una ha centrato lo specchio della porta; inoltre è anche il giocatore della sua squadra ad aver creato più occasioni per i compagni (sei).

