Succede tutto nel secondo tempo del match tra Venezia e Cesena. I bianconeri battono i padroni di casa con un 1-2 nel segno di Ciervo prima e Mangraviti poi, a poco serve la rete su rigore di Busio nel finale di gara. Una vittoria meritata del Cesena che con coraggio e astuzia guadagna un doppio vantaggio prima di difenderlo con ordine e intelligenza. Cade il Venezia.

Bilancio in equilibrio tra Venezia e Cesena in Serie BKT, con cinque vittorie per parte e sei pareggi in 16 confronti; i lagunari hanno vinto il più recente il 27 gennaio 2018 (1-0 con gol di Alexandre Geijo Pazos).14:32

Dopo aver pareggiato il primo confronto in casa degli arancioneroverdi in Serie BKT, Venezia e Cesena non hanno diviso la posta in palio nelle successive sette sfide in casa dei lagunari, con tre successi interni e quattro esterni.14:32

Nonostante lo 0-0, la prima frazione di Venezia-Cesena è tutt'altro che noiosa. Continui ribaltamenti di fronte, ritmo alto e diverse occasioni importanti. Due clamorose, una per parte: Adorante per il Venezia e Shpendi per il Cesena, in entrambi i casi palla alta sopra la traversa da breve distanza. Il primo tempo termina a reti bianche.15:52

PREPARTITA

Venezia - Cesena è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Arbitro di Venezia - Cesena sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Attualmente il Venezia si trova 11° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece il Cesena si trova 2° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Venezia ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5; il Cesena ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4.

In casa il Venezia ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, Juve Stabia e il Pescara ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, la Virtus Entella e la Sampdoria ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita il Pescara pareggiando 2-2 mentre Il Cesena ha incontrato la Sampdoria vincendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 2 gol.

Venezia e Cesena si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 5 volte, il Cesena ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Venezia-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Bilancio in equilibrio tra Venezia e Cesena in Serie BKT, con cinque vittorie per parte e sei pareggi in 16 confronti; i lagunari hanno vinto il più recente il 27 gennaio 2018 (1-0 con gol di Alexandre Geijo Pazos).

Dopo aver pareggiato il primo confronto in casa degli arancioneroverdi in Serie BKT, Venezia e Cesena non hanno diviso la posta in palio nelle successive sette sfide in casa dei lagunari, con tre successi interni e quattro esterni.

Il Venezia è rimasto imbattuto nelle prime tre partite di questo campionato, grazie a un successo seguito da due pareggi; nell'era dei tre punti a vittoria ha già evitato la sconfitta nelle prime quattro gare di un torneo di Serie BKT in tre occasioni, in due delle quali ha terminato il campionato conquistando la promozione (2000/01 e 2023/24).

Il Venezia ha trovato il gol in tutte le ultime 25 partite casalinghe di Serie BKT; l'ultima squadra a fare meglio è stata il Benevento nel 2020, quando arrivò a 28 gare interne con almeno una rete nella competizione.

Dopo una serie di quattro pareggi e tre sconfitte, il Cesena è rimasto imbattuto nelle ultime sei partite di Serie BKT (5V, 1N), incluse le due vittorie e il pareggio di questa stagione; i romagnoli non restano senza sconfitte nelle prime quattro gare stagionali della competizione dal 2006/07.

Il difensore del Cesena Giovanni Zaro ha realizzato 10 gol in Serie BKT dal 2022/23 in avanti, più di ogni altro pari ruolo nella competizione nel periodo - tutte le sue 10 marcature sono arrivate su sviluppo di corner.

Dall'inizio della scorsa stagione Andrea Adorante ha realizzato 16 reti in regular season di Serie BKT e tra i calciatori attualmente nella competizione solo Pietro Iemmello, con 17 gol, ha fatto meglio.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: