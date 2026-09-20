Grazie per aver seguito la diretta scritta di Arezzo-Südtirol e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2026-2027.17:10

90'+8' FINISCE QUI!!! Partita clamorosa nel secondo tempo: il Südtirol batte 4-1 l'Arezzo17:03

90'+7' Chierico ci prova direttamente da calcio di punizione, ma palkla che finisce in tribuna17:03

90'+6' Buon calcio di punizione conquistato dall'Arezzo con Leone17:02

90'+6' Tra check VAR e altro, l'arbitro ha deciso di recuperare altri 2 minuti. Si giocherà fino al 97'17:01

90'+5' DALLA SALA VAR CONFERMANO: ERA FUORIGIOCO. Si resta sull'1-417:01

90'+4' Lo ripetiamo: partita folle16:59

90'+4' C'è comunque un check del VAR per capire se fosse effettivamente fuorigioco16:59

90'+3' GOL, ANZI NO!!! Ancora Plizzari che in qualche modo respinge una conclusione, ribattuta e Coppolaro mette dentro a porta vuota, ma in posizione di fuorigioco16:59

90'+2' PARATISSIMA DI PLIZZARI!!! Stop e tiro di Arena che calcia all'angolino, ma Plizzari dice di no e manda in angolo16:58

90'+1' VOLA CERRI!!! Cross di Ionita da destra, ci si avventa Cerri che prende letteralmente il volo, ma non inquadra la porta di Plizzari. Un'occasione dopo l'altra in questo secondo tempo16:56

90'+1' 5 minuti di recupero...16:56

90' Contropiede Südtirol con Davi che non riesce, però, a trovare Mixtur che si era ancora smarcato in area16:55

89' ANCORA MIXTUR!!! Ancora pescato l'attaccante francese davanti al portiere, ma il suo tentativo di pallonetto davanti a Nunziante finisce alto. Ed era in posizione regolare. Il gol sarebbe stato valido16:55

88' Altro cross di Arena da destra, Stivanello anticipa tutti sul secondo palo e mette in angolo di testa16:53

86' Arena molto attivo in questo finale, prova l'assit con lo scavetto, ma viene deviato in calcio d'angolo.16:52

86' Insomma, le emozioni che ci erano mancate nel primo tempo, le abbiamo viste tutte in questa ripresa. 4 gol fatti, uno annullato e una traversa16:50

86' Check VAR completato: confermato il fuorigioco di Mixtur16:50

85' GOL, ANZI NO!!! Arriva il 5-1 del Südtirol, ma la rete di Mixtur viene annullata per fuorigioco dell'attaccante francese sul servizio di Tronchin.16:50

83' Completa i cambi Possanzini facendo entrare Veroli al posto di Stabile in questo finale16:48

82' Primo gol in campionato per Mancuso, giocatore arrivato a fine mercato dal Mantova16:48

81' GOL! AREZZO-Südtirol 1-4. Rete di Leonardo Mancuso. Gol della bandiera per i padroni di casa. Arena sguscia via in area e serve Mancuso che, spalle alla porta, si gira con veemenza e calcia dove Plizzari non può arrivare.



Guarda la scheda del giocatore Leonardo Mancuso16:47

80' Primo gol in campionato anche per Giorgini16:46

80' GOL! Arezzo-SÜDTIROL 0-4. Rete di Andrea Giorgini. E arriva addirittura il poker degli ospiti con l'incornata di Giorgini sull'assist, da calcio d'angolo di Rispoli, Che punizione per l'Arezzo.



Guarda la scheda del giocatore Andrea Giorgini16:45

79' OCCHIO A BURNETE!!! Vasic per Burnete che sta per andare al tiro, ma anticipa tutto Illanes che manda in calcio d'angolo16:44

79' Lascia il campo anche Pattarello. Dentro Mancuso per costituire una vera coppia d'attacco con Cerri16:43

78' DOPPIO CAMBIO BUCCHI!!! Fuori Mattia Sala che ha dato poco in ambo le fasi. Al suo posto Kevin Leone16:43

77' Niente angolo. Cerri era partito in posizione irregolare16:43

76' Cerri prova a spingere a sinistra, lo chiude in angolo Stivanello16:42

73' Dall'altra parte, nel derby veneto, il Verona la ribalta con due gol in due minuti al Vicenza. Doppietta di Daniel Mosquera16:39

72' IL SÜDTIROL SFIORA IL QUARTO!!! Subito in movimento Burnete che dà una bella palla a Vasic che si inserisce e calcia, ma manda alto sopra la traversa da ottima posizione.16:38

71' Intanto Possanzini butta nella mischia Burnete e dà meritato riposo a Vasco Lopes, MVP del match16:36

70' Si riparte. Ma questo gol di Mixtur potrebbe aver tagliato le gambe ad ogni sogno di rimonta dell'Arezzo...16:36

69' Cooling break del secondo tempo16:34

69' Grandissima partita, però, di Vasco Lopes. Un gol e un assist, ed è stato lui stesso a creare l'occasione per il gol del vantaggio iniziale.16:34

69' Secondo gol in campionato per Mixtur16:34

68' GOL! Arezzo-SÜDTIROL 0-3. Rete di Kenny Mixtur. E con l'Arezzo che sfiora il gol tre volte, ecco che gli ospiti fanno 3-0 in ripartenza. Ancora decisivo Vasco Lopes sulla destra, a raccogliere proprio da Mixtur, palla di ritorno per il francese che batte Nunziante in uscita.16:33

65' DOPPIA OCCASIONE AREZZO!!! Prima è clamorosa la traversa di Ionita, da due passi, davanti a Plizzari, poi arriva la rovesciata di Cerri che spara alto da buona posizione. E sono già tre le occasionissime per riaprire questo match.16:31

64' Dall'altra parte va al tiro, al volo, Simone Davi, ma la sua conclusione è facile preda di Nunziante16:30

63' CERRI CI PROVA!!! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, l'Arezzo sfiora il gol che avrebbe riaperto la partita. Palla per Cerri che incorna, ma è provvidenziale l'intervento di Plizzari16:28

62' Terzo cambio per Bucchi. Dentro Arena che si sistema a destra: fuori un Olivieri che ha combinato davvero poco in un'ora16:27

60' Si sta giocando anche il derby del Veneto, con l'Hellas Verona che ospita il Lanerossi Vicenza. Ospiti in vantaggio grazie al gol di Rauti al 58'16:27

60' Brutta palla persa dal Südtirol, ma non ne approfitta l'Arezzo. Chierico cerca Pattarello, c'è un tocco di un difensore, con palla da una parte e Pattarello che aveva fatto il movimento opposto16:25

59' Cambia ancora Possanzini. Dentro Mixtur al posto di Okoro. Partita non proprio positiva per lui, nonostante il 2-0 del Südtirol16:24

57' Dentro anche Chierico al posto di Viviani, su cui pendava già un cartellino giallo16:23

57' DOPPIO CAMBIO AREZZO!!! Prima del corner, entra Cerri che prende il posto di un Cianci anonimo16:23

55' Intanto prova a reagire l'Arezzo col solito cross da sinistra di Righetti che viene deviato in angolo16:21

55' Il Südtirol, in questo momento, sarebbe 2° in classifica a -2 dalla vetta occupata dal Palermo. Un inizio di stagione che in pochi speravano16:21

55' E 1° gol in campionato per Vasco Lopes16:20

54' GOL! Arezzo-SÜDTIROL 0-2. Rete di Vasco Lopes. Raddoppio degli ospiti che, con una ripartenza veloce, mettono in ginocchio l'Arezzo. Ci pensa Vasco Lopes che, riceve da Rispola, se la porta sul sinistro e fa partire una conclusione che batte Nunziante.16:20

52' Non è fortuita la trattenuta di Vasco Lopes che si prende invece un cartellino giallo16:17

51' Fallo di Tronchin che spinge Righetti in area di rigore. Nel ricadere, il difensore dell'Arezzo alza la gamba e colpisce Tronchin che cade male sulla spalla. I giocatori del Südtirol hanno visto un'intenzione precisa di Righetti a fare questo, ma per l'arbitro è stato tutto fortuito16:17

50' CONTROPIEDE!!! 3 contro 3 nella metà campo dell'Arezzo, ma il Südtirol non ne approfitta col tiro cross di Vasco Lopes deviato in angolo da Righetti16:16

49' Olivieri prende il fondo e crossa in mezzo, ma il suo tentativo viene respinto da Molina16:15

47' Subito un giallo per Viviani che interviene in scivolata a bloccare il neo entrato Vasic16:11

47' Dentro anche Vasic che prende il posto di un anonimo Anghelè. Diventa un 3-5-2 quello del Südtirol con Vasco Lopes più vicino a Okoro e Simone Davi largo a sinistra16:13

47' DOPPIO CAMBIO POSSANZINI!!! Effettivamente, esce l'infortunato Bjarkason che lascia il posto a Simone Davi16:12

46' SI RIPARTE!!!16:11

Südtirol che deve difendere ora il vantaggio. È vero che l'Arezzo non ha prodotto niente, ma ci aspettiamo un secondo tempo molto diverso. Deve migliorare l'intesa, però, la squadra di Possanzini in attacco, Vasco Lopes si è sbattuto, ma Okoro è stato avulso del gioco, Anghelè idem. Nell'Arezzo ancora peggio, con Cianci che ha toccato due palloni, mentre Olivieri e Pattarello hanno giocato troppo lontano dalla porta.16:09

Come dicevamo, primo tempo avulso di emozioni. Quel poco che è successo, l'ha fatto il Südtirol col tiro alle stelle di Molina e, poi, il gol di Rispoli appena iniziato il recupero. Potremmo dire vantaggio meritato, considerando che la palla l'ha sempre tenuta la squadra di Possanzini. 0 pericoli prodotti dall'Arezzo se non per qualche situazione in area di rigore, che non si sono trasformate in occasioni. Non è stato, però, un primo tempo al cardiopalma.15:58

45'+5' Bjarkason viene portato via, addirittura, in spalla. L'islandese è ancora dolorante dopo lo scontro con Pattarello di poco fa. Potrebbbe essere costretto ad un cambio Possanzini all'intervallo15:56

45'+5' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Una prima frazione di gioco non proprio spettacolare che si chiude col Südtirol in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Rispoli15:56

45'+2' E primo gol con la maglia del Südtirol per Rispoli. Secondo in carriera in cadetteria dopo quello realizzato col Catanzaro, la stagione scorsa, contro il Modena16:07

45'+1' GOL! Arezzo-SÜDTIROL 0-1. Rete di Fabio Rispoli. Vantaggio dei bolzanini con il perfetto inserimento di Fabio Rispoli che, col mancino, batte Nunziante da posizione ravvicinata dopo lo stop di Molina che diventa un assist. Tutto merito anche di Vasco Lopes che ha insistito sulla fascia destra col suo cross.15:53

45' 2 minuti di recupero...15:51

44' Intanto, gioco fermo perché è rimasto a terra Bjarkason dopo un contrasto in cui era andato a fermare Pattarello15:50

43' Righetti veloce a risalire il campo, ma il suo cross viene deviato in angolo15:50

42' Giorgini gioca la carta del lancio lungo per Bjarkason che, però, non riesce a controllare. L'islandese ringrazia comunque per il servizio15:49

40' Nuovo duello sulla fascia sinistra tra Vasco Lopes e Righetti, ha la meglio il difensore dell'Arezzo che guadagna anche una rimessa dal fondo15:47

39' CIANCI A TERRA IN AREA!!! Pattarello dentro per Cianci che finisce giù sul contatto con Giorgini, ma non c'è niente per l'arbitro Di Loreto15:45

38' Gioco fermo. Olivieri fermato dal tocco dell'arbitro che, involontariamente, ha bloccato un'azione offensiva dell'Arezzo. Si ripartirà col possesso comunque per i toscani15:44

37' Vasco Lopes costretto anche ad un lavoro difensivo, andando a chiudere su Olivieri che guadagna un corner da sinistra16:06

35' Palla in profondità per Vasco Lopes, bravo però Gilli a chiudere sul capoverdiano15:42

34' Al momento il conto è di 1 a 1 nelle conclusioni complessive. 0 nello specchio della porta.15:41

33' In uscita dal cooling break, però, possiamo dire che l'Arezzo ha mostrato più interesse nel tenere palla. Segnale che il Südtirol stia un attimo respirando, ma anche della stessa volontà di Bucchi di fare qualcosa di più. Considerando che l'Arezzo non ha prodotto niente finora.15:41

31' 76% di possesso palla per il Südtirol nella prima mezz'ora di gioco...15:37

30' AREZZO PERICOLOSO!!! Righetti prende il fondo sulla sinistra e crossa, la tocca Olivieri, ma Sala non riesce a raccogliere sul secondo palo. Deve uscire Plizzari dopo una minima incertezza dei difensori in area15:37

29' E si riparte con l'ammonizione per Anghelè per un'evidente trattenuta su Olivieri15:35

28' Si riparte ad Arezzo dopo il cooling break. Ci sono quasi 30 gradi oggi nella cittadina toscana15:36

27' C'è il cooling break del primo tempo15:32

26' Brutto fallo di Ionita su Vasco Lopes. Giusto il giallo per il centrocampista moldavo15:32

21' Südtirol sempre a controllare palla ma, per ora, non riesce a velocizzare la sua azione. All'Arezzo sta bene così15:28

17' Bjarkason avanza a sinistra, spiovente per Okoro che va di testa, ma non trova la porta di Nunziante15:23

15' Si fa vedere, per la prima volta dopo tanto tempo, l'Arezzo davanti, ma l'arbitro ferma tutto: c'era fuorigioco di Pattarello15:21

14' Ancora Vasco Lopes da destra, questa volta con un cross, respinto però dalla difesa dell'Arezzo che fa buona guardia15:20

12' Vasco Lopes prova ad inserirsi in area di rigore, partendo da destra, ma viene chiuso dalla difesa di casa. Resta comunque in zona d'attacco il Südtirol 16:04

10' Ritmi bassi in questo avvio. C'è comunque il Südtirol a fare la partita come da copione15:18

8' OCCHIO A MOLINA!!! Il capitano del Südtirol se la porta sul sinistro, non calcia una volta, non calcia alla seconda, e alla fine Sala salva tutto fermando Molina. Ghiotta occasione per la squadra di Possanzini, ma Molina non se l'è sentita di calciare15:15

5' Ci prova anche Bjarkason, ma la sua conclusione dal limite viene rimpallata da Coppolaro. L'arbitro fischia anche un fuorigioco da parte del centrocampista islandese15:11

4' Corner anche per il Südtirol: arriva al tiro Molina che la spara, però, in tribuna15:10

3' C'è stato anche un check del VAR dopo questo calcio d'angolo, ma non è stata evidenziata nessuna infrazione15:09

2' Calcio d'angolo per l'Arezzo, ma respinge la difesa del Südtirol. Prima offensiva da parte dei padroni di casa15:09

1' SI PARTE AD AREZZO!!!15:07

Il direttore di gara sarà il sig. Marco Di Loreto, della sezione di Terni. Il fischietto classe '96 sarà coadiuvato dagli assistenti Rinaldi e Boato e dal quarto ufficiale, il sig. Andrea Zoppi. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR, abbiamo Alessandro Prontera (VAR) e Giacomo Paganessi (AVAR).11:03

Sono 4 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Arezzo e Südtirol. Il bilancio sorride ai bolzanini che hanno vinto 4 volte su 4 contro i toscani. L'ultima volta qui ad Arezzo è finita addirittura col risultato di 4-0 per gli ospiti grazie ai gol di Tait, Rover, Casiraghi e Karic. Era la stagione 2020-2021.11:00

Un solo cambio per Possanzini rispetto all'ultima in campionato del Südtirol contro il Modena, con Anghelè che prende il posto di Zeroli a supporto da Okoro. Ricordiamo, però, che sono diversi i cambi rispetto alla gara in settimana, in Coppa Italia, contro il Genoa.15:07

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Südtirol si schiera con un 3-4-2-1 in cui figurano: Plizzari - Stivanello, Giorgini, Stabile - Molina, Rispoli, Tronchin, Bjarkason - Vasco Lopes, Anghelè - Okoro. All. Davide Possanzini. A disposizione: Pioner, Vadjunec - Pellini, Veroli, S.Davi, F.Davi - Vasic, Tait, Brik, Schroot - Mixtur, Burnete.15:18

Nell'Arezzo c'è il ritorno di Illanes, in difesa, dopo il turno di squalifica. Coppolaro, che aveva sostituito proprio Illanes al centro contro l'Empoli, si sposta in fascia destra al posto dell'infortunato Renzi. C'è invece Sala a fare da mezzala al posto di Shaka Mawuli, e Pattarello che sostituisce Arena come esterno a destra. Fuori per infortunio anche Iaccarino e Tavernelli.15:10

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Arezzo scende in campo con un 4-3-3 in cui figurano: Nunziante - Coppolaro, Gilli, Illanes, Righetti - M.Sala, Viviani, Ionita - Pattarello, Cianci, Olivieri. All. Cristian Bucchi. A disposizion: Seculin, Serban - Mena Martinez, Cagnano, D.Mancini - Chierico, Shaka Mawuli, Leone, Manes - Arena, Cerri, Mancuso.15:13

Il Südtirol è addirittura in zona playoff con 8 punti conquistati in quattro giornate. Ha vinto contro Virtus Entella e Catanzaro, e pareggiato contro Benevento e - all'ultima - contro il Modena. E dire che i bolzanini erano in vantaggio fino all'88' grazie al gol di Okoro, prima del pareggio (quasi) allo scadere con Ambrosino.12:07

6 punti in quattro giornate per l'Arezzo che ha vissuto un'altalena di emozioni fino ad adesso. Dopo la vittoria - al debutto - contro l'Avellino, sono arrivate le sconfitte con Palermo e Verona. Contro i rosanero di Inzaghi allo scadere, dopo una partita folle, a Verona con un pesantissimo 5-0 arrivato anche a causa dell'inferiorità numerica. I ragazzi di Bucchi si sono riscattati, però, ad Empoli, vincendo il derby toscano per 1-0 grazie all'autorete di Romagnoli.12:04

Benvenuti alla diretta scritta di Arezzo-Südtirol, gara valida per la Giornata 5 della Serie BKT 2026-2027. Si gioca allo stadio Città di Arezzo.10:50