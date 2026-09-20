Una bella partita con diverse azioni da rete vede il Mantova passare in vantaggio in avvio con Gliozzi, il Pisa reagisce e prima trova il pari con Pittarello, poi nella ripresa trova il gol del vantaggio con Moreo. In pieno recupero una zampata di Vlahovic regala il pareggio ai padroni di casa.
Un punto a testa in classifica vede il Mantova salire a 11 lunghezze, a -2 dalla capolista Palermo, il Pisa si porta invece a 7 punti.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B!19:16
90'+6'
Fine partita: MANTOVA - PISA 2-2.19:13
90'+3'
GOL! MANTOVA - Pisa 2-2! Rete di Vlahovic. Azione in velocità del Mantova, Bragantini dopo un uno due con Tomasevic serve in mezzo Vlahovic, l'attaccante di prima devia la palla in rete.
Doppio cambio nel Mantova, entra Bragantini per Ruocco.18:31
54'
Cartellino giallo per Silva, fallo su Angori.18:31
53'
Cartellino giallo per Castellini, fallo ai danni di Zanon.18:29
51'
Conclusione tesa con il destro di Moreo, Bardi è attento e smanaccia in calcio d'angolo.18:28
51'
Gliozzi in solitaria controlla, si gira sul destro e prova la conclusione da fuori area, palla alla sinistra di Confente.18:28
50'
Cross di Zanon sul secondo palo dalla corsia di destra, Moreo prova a schiacciarla di testa ma non inquadra la porta.18:27
46'
xInizia il secondo tempo di MANTOVA - PISA. Si riparte senza sostituzioni.18:22
Partita piacevole che vede il Mantova sbloccarla in apertura grazie alla rete di Gliozzi, il Pisa non demorde e dopo la mezz'ora inizia a rendersi insidioso trovando la rete del pareggio con Pittarello.18:07
45'+2'
Fine primo tempo: MANTOVA - PISA 1-1.18:07
45'+2'
Guizzo di Silva che pesca Gliozzi, controllo e conclusione di sinistro, Confente è reattivo.18:06
45'
Ci saranno 2 minuti di recupero.18:04
43'
Cartellino giallo per Caracciolo, entrata da dietro su Gliozzi.18:02
43'
Botta di Kuodo da fuori area, palla alta sopra la traversa.18:01
40'
Spunto di Silva che riceve palla al limite e ci prova con una conclusione a giro con il mancino ma non trova la porta.17:59
38'
GOL! Mantova - PISA 1-1! Rete di Pittarello. Errore in impostazione di Benaissa, Moreo imbuca per Pittarello che si crea lo spazio per calciare e batte Bardi.
Conclusione da posizione defilata di Kouda, la palla non trova lo specchio della porta.17:26
5'
Squadre che sembrano volersi studiare in questo avvio. 17:24
1'
FISCHIO D’INIZIO DI MANTOVA - PISA. Arbitra Galipò.17:19
Nel Mantova in avanti gioca Gliozzi con Ilie e Ruocco alle sue spalle, difesa a tre formata da Tomasevic, Cella e Castellini. Nel Pisa in mezzo al campo ci sono Leone e Correla con Angori e Zanon a presidiare le fasce. Sulla trequarti Moreo e Tramoni con Pittarello che agirà da punta.16:48
Mantova - Pisa è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Arbitro di Mantova - Pisa sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Luca Massimi.
Simone Galipò
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
11
Fuorigioco
0
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
0
Espulsioni
0
Cartellini per partita
0.0
Falli per cartellino
0
Ha arbitrato un totale di 0 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
Attualmente il Mantova si trova 3° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Pisa si trova 10° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Mantova ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5; il Pisa ha segnato 8 gol e ne ha subiti 8.
In casa il Mantova ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Cesena e la Sampdoria ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, la Juve Stabia e la Virtus Entella ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Mantova ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria vincendo 2-0 mentre Il Pisa ha incontrato la Virtus Entella perdendo 1-4.
Mantova e Pisa si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match il Mantova ha vinto 4 volte, il Pisa ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 4.
Mantova-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Pisa ha vinto gli ultimi due incontri contro il Mantova in Serie BKT e non ha mai ottenuto tre successi di fila contro i lombardi nella competizione.
Due ko negli ultimi tre incontri interni contro il Pisa per il Mantova in Serie BKT (1V); i lombardi non avevano perso nessuno dei precedenti quattro contro i toscani nel torneo (3V, 1N).
Con il successo contro la Sampdoria per 2-0, il Mantova ha agganciato il Palermo in vetta alla classifica con 10 punti sul pallottoliere, grazie a tre vittorie e un pareggio. I lombardi potrebbero restare imbattuti nelle prime cinque partite di un campionato di Serie BKT per la terza volta nella loro storia dopo il 1965/66 (4V, 1N) e il 2005/06 (4V, 1N).
Dopo il successo nella prima trasferta contro la Juve Stabia (3-0), il Pisa potrebbe vincere le prime due gare esterne di un torneo di Serie BKT (escluse vittorie a tavolino) per la prima volta dal 2021, quando si impose contro Ternana e Vicenza, sotto la gestione di Luca D'Angelo.
Nessuna squadra ha creato più grandi occasioni da gol in questo campionato rispetto al Pisa: 13, come l'Hellas Verona, e quattro in più rispetto al Mantova (nove); tuttavia, i lombardi vantano una percentuale di realizzazione delle stesse superiore: il 33% contro il 31% della formazione nerazzurra.
Francesco Ruocco ha trovato il gol in tutte le prime quattro partite di questo campionato; nelle ultime 20 stagioni di Serie BKT (dal 2007/08), soltanto due giocatori sono andati a bersaglio in ciascuna delle prime cinque gare stagionali di un torneo cadetto: Giampaolo Pazzini nel 016/17 e Francesco Tavano nel 2011/12.
L'ultima delle tre marcature multiple firmate da Mattéo Tramoni in Serie BKT è arrivata propro contro il Mantova (doppietta), il 16 marzo 2025, all'Arena Garibaldi. Il centrocampista del Pisa è uno dei soli tre giocatori con almeno 10 conclusioni effettuate (12) e almeno 10 occasioni da rete (10 esatte), assieme a Bernat Guiu e Giuseppe Ambrosino, nel torneo in corso.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: