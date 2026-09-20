Nel Mantova in avanti gioca Gliozzi con Ilie e Ruocco alle sue spalle, difesa a tre formata da Tomasevic, Cella e Castellini. Nel Pisa in mezzo al campo ci sono Leone e Correla con Angori e Zanon a presidiare le fasce. Sulla trequarti Moreo e Tramoni con Pittarello che agirà da punta.16:48

PREPARTITA

Mantova - Pisa è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.

Arbitro di Mantova - Pisa sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Luca Massimi.

Simone Galipò Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 11 Fuorigioco 0 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 0 Espulsioni 0 Cartellini per partita 0.0 Falli per cartellino 0 Ha arbitrato un totale di 0 partite nella stagione in corso: Partite arbitrate Data Competizione Partita

Attualmente il Mantova si trova 3° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Pisa si trova 10° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Mantova ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5; il Pisa ha segnato 8 gol e ne ha subiti 8.

In casa il Mantova ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Cesena e la Sampdoria ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, la Juve Stabia e la Virtus Entella ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Mantova ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria vincendo 2-0 mentre Il Pisa ha incontrato la Virtus Entella perdendo 1-4.

Mantova e Pisa si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match il Mantova ha vinto 4 volte, il Pisa ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Mantova-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Pisa ha vinto gli ultimi due incontri contro il Mantova in Serie BKT e non ha mai ottenuto tre successi di fila contro i lombardi nella competizione.

Due ko negli ultimi tre incontri interni contro il Pisa per il Mantova in Serie BKT (1V); i lombardi non avevano perso nessuno dei precedenti quattro contro i toscani nel torneo (3V, 1N).

Con il successo contro la Sampdoria per 2-0, il Mantova ha agganciato il Palermo in vetta alla classifica con 10 punti sul pallottoliere, grazie a tre vittorie e un pareggio. I lombardi potrebbero restare imbattuti nelle prime cinque partite di un campionato di Serie BKT per la terza volta nella loro storia dopo il 1965/66 (4V, 1N) e il 2005/06 (4V, 1N).

Dopo il successo nella prima trasferta contro la Juve Stabia (3-0), il Pisa potrebbe vincere le prime due gare esterne di un torneo di Serie BKT (escluse vittorie a tavolino) per la prima volta dal 2021, quando si impose contro Ternana e Vicenza, sotto la gestione di Luca D'Angelo.

Nessuna squadra ha creato più grandi occasioni da gol in questo campionato rispetto al Pisa: 13, come l'Hellas Verona, e quattro in più rispetto al Mantova (nove); tuttavia, i lombardi vantano una percentuale di realizzazione delle stesse superiore: il 33% contro il 31% della formazione nerazzurra.

Francesco Ruocco ha trovato il gol in tutte le prime quattro partite di questo campionato; nelle ultime 20 stagioni di Serie BKT (dal 2007/08), soltanto due giocatori sono andati a bersaglio in ciascuna delle prime cinque gare stagionali di un torneo cadetto: Giampaolo Pazzini nel 016/17 e Francesco Tavano nel 2011/12.

L'ultima delle tre marcature multiple firmate da Mattéo Tramoni in Serie BKT è arrivata propro contro il Mantova (doppietta), il 16 marzo 2025, all'Arena Garibaldi. Il centrocampista del Pisa è uno dei soli tre giocatori con almeno 10 conclusioni effettuate (12) e almeno 10 occasioni da rete (10 esatte), assieme a Bernat Guiu e Giuseppe Ambrosino, nel torneo in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: