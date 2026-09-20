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Mantova-Pisa: 2-2 - Serie B 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

20 Settembre 2026 ore 17:15
Mantova
2
Pisa
2
Partita finita
Arbitro: Simone Galipò
  1. 8' 1-0 Ettore Gliozzi
  2. 38' 1-1 Filippo Pittarello
  3. 57' 1-2 Stefano Moreo
  4. 90+3' 2-2 Vanja Vlahovic
0'
45'
90'
90'
96'

Una bella partita con diverse azioni da rete vede il Mantova passare in vantaggio in avvio con Gliozzi, il Pisa reagisce e prima trova il pari con Pittarello, poi nella ripresa trova il gol del vantaggio con Moreo. In pieno recupero una zampata di Vlahovic regala il pareggio ai padroni di casa.

Un punto a testa in classifica vede il Mantova salire a 11 lunghezze, a -2 dalla capolista Palermo, il Pisa si porta invece a 7 punti.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B!19:16

  2. 90'+6'

    Fine partita: MANTOVA - PISA 2-2.19:13

  3. 90'+3'

    GOL! MANTOVA - Pisa 2-2! Rete di Vlahovic. Azione in velocità del Mantova, Bragantini dopo un uno due con Tomasevic serve in mezzo Vlahovic, l'attaccante di prima devia la palla in rete.

    Guarda la scheda del giocatore Vanja Vlahovic19:10

  4. 90'

    Cartellino giallo per Cella.19:08

  5. 90'

    Ci saranno 6 minuti di recupero.19:07

  7. 89'

    Cartellino giallo anche per Calabresi.19:08

  8. 89'

    Cartellino giallo per Cajazzo dopo un accenno di rissa.19:06

  9. 87'

    Cartellino giallo per Confente per perdita di tempo.19:04

  10. 85'

    RETE ANNULLATA AL PISA! Petagna serve Rao sulla sinistra, punta Chinetti, rientra e calcia a giro, la palla finisce in rete, ma il VAR dopo un check annulla la rete.19:02

  11. 80'

    Dentro anche Esteves per Zanon.18:57

  13. 80'

    Nel Pisa, Calabresi prende il posto di Primasso.18:57

  14. 80'

    Longonda prende il posto di Ignacchiti.18:57

  15. 80'

    Due cambi nel Mantova, finisce la partita di Pertinhes, al suo posto entra Chinetti.18:56

  16. 76'

    Ci prova ancora Vlahovic che riceve palla in area e calcia rasoterra con il sinistro, palla deviata in calcio d'angolo.18:53

  17. 73'

    Cross dalla sinistra, pericoloso Vlahovic che sotto porta colpisce il pallone di testa, non trovando lo specchio della porta.18:50

  19. 70'

    Dentro Rao per Moreo.18:48

  20. 70'

    Altri due cambi nel Pisa, entra Petagna per Moreo.18:47

  21. 68'

    Calcio d'angolo per il Mantova, batte Bragantini, Cella la sfiora ma non inquadra per poco la porta.18:45

  22. 65'

    Nel Pisa entra Vural per Leone.18:42

  23. 64'

    Altro cambio nel Mantova, entra Vlahovic per Gliozzi.18:42

  25. 61'

    Prova a reagire il Mantova, il Pisa fa muro e per ora regge.18:38

  26. 57'

    GOL! Mantova - PISA 1-2! Rete di Moreo. Passa in vantaggio il Pisa, Angori crossa dalla sinistra sul secondo palo, sponda di Zanon per Moreo che sotto porta indirizza la palla alle spalle di Bardi.

    Guarda la scheda del giocatore Stefano Moreo18:35

  27. 55'

    Dentro Cajazzo per Ilie.18:31

  28. 55'

    Doppio cambio nel Mantova, entra Bragantini per Ruocco.18:31

  29. 54'

    Cartellino giallo per Silva, fallo su Angori.18:31

  31. 53'

    Cartellino giallo per Castellini, fallo ai danni di Zanon.18:29

  32. 51'

    Conclusione tesa con il destro di Moreo, Bardi è attento e smanaccia in calcio d'angolo.18:28

  33. 51'

    Gliozzi in solitaria controlla, si gira sul destro e prova la conclusione da fuori area, palla alla sinistra di Confente.18:28

  34. 50'

    Cross di Zanon sul secondo palo dalla corsia di destra, Moreo prova a schiacciarla di testa ma non inquadra la porta.18:27

  35. 46'

    xInizia il secondo tempo di MANTOVA - PISA. Si riparte senza sostituzioni.18:22

  37. Partita piacevole che vede il Mantova sbloccarla in apertura grazie alla rete di Gliozzi, il Pisa non demorde e dopo la mezz'ora inizia a rendersi insidioso trovando la rete del pareggio con Pittarello.18:07

  38. 45'+2'

    Fine primo tempo: MANTOVA - PISA 1-1.18:07

  39. 45'+2'

    Guizzo di Silva che pesca Gliozzi, controllo e conclusione di sinistro, Confente è reattivo.18:06

  40. 45'

    Ci saranno 2 minuti di recupero.18:04

  41. 43'

    Cartellino giallo per Caracciolo, entrata da dietro su Gliozzi.18:02

  43. 43'

    Botta di Kuodo da fuori area, palla alta sopra la traversa.18:01

  44. 40'

    Spunto di Silva che riceve palla al limite e ci prova con una conclusione a giro con il mancino ma non trova la porta.17:59

  45. 38'

    GOL! Mantova - PISA 1-1! Rete di Pittarello. Errore in impostazione di Benaissa, Moreo imbuca per Pittarello che si crea lo spazio per calciare e batte Bardi.

    Guarda la scheda del giocatore Filippo Pittarello17:57

  46. 36'

    Calcio d'angolo per il Pisa, Tramoni crossa, ma spazza la difesa del Mantova che è attenta anche sul successivo cross in area.17:55

  47. 31'

    Superata la mezz'ora di gioco, squadra di casa avanti grazie al gol di Gliozzi.17:49

  49. 30'

    MIRACOLO DI BARDI! Mischia in area, Primasso da pochi metri calcia verso la porta, Bardi d'istinto salva tutto.17:49

  50. 27'

    Non succede molto in questa fase della gara, le due squadre giocano principalmente in mezzo al campo.17:45

  51. 22'

    Tanto possesso palla per il Mantova che cerca spazi, la difesa del Pisa concede poco.17:41

  52. 17'

    Brivido per il Mantova, interessante pallone crossato in area di Tramoni, la palla viene intercettata da Bardi sulla linea e la retroguardia del Mantova spazza.17:38

  53. 12'

    Continua a premere la squadra di casa, il P{isa sembra essere in difficoltà.17:30

  55. 8'

    GOL! MANTOVA - Pisa 1-0! Rete di Gliozzi. Azione manovrata della squadra di casa, Ignacchiti imbuca in profondità per Gliozzi che a tu per tu con Confente lo batte con una conclusione con il destro.

    Guarda la scheda del giocatore Ettore Gliozzi17:28

  56. 7'

    Conclusione da posizione defilata di Kouda, la palla non trova lo specchio della porta.17:26

  57. 5'

    Squadre che sembrano volersi studiare in questo avvio. 17:24

  58. 1'

    FISCHIO D’INIZIO DI MANTOVA - PISA. Arbitra Galipò.17:19

  59. Nel Mantova in avanti gioca Gliozzi con Ilie e Ruocco alle sue spalle, difesa a tre formata da Tomasevic, Cella e Castellini. Nel Pisa in mezzo al campo ci sono Leone e Correla con Angori e Zanon a presidiare le fasce. Sulla trequarti Moreo e Tramoni con Pittarello che agirà da punta.16:48

  61. Formazione PISA (3-4-2-1): Confente - Primasso, Caracciolo, Canestrelli - Zanon, Leone, Correia, Angori - Moreo, Tramoni - Pittarello. A disposizione: Scuffet, Loria, Ferrah, Loyola, Rao, Esteves, Vural, Coppola, Calabresi, Piccinini, Petagna, Denoon.16:42

  62. Formazione MANTOVA (3-4-2-1): Bardi - Tomasevic, Cella, Castellini - Silva, Ignacchiti, Kouda, Benaissa - Ilie, Ruoco - Gliozzi. A disposizione: Gemello, Longonda, Spinaccè, Wieser, Cajazzo, Keita, Paoletti, Bragantini, Del Lungo, Chinetti, Kospo, Vlahovic.16:42

  63. Precedenti che vedono il Pisa vittorioso negli ultimi due incontri contro il Mantova in Serie B.16:06

  64. Il Mantova prova a riagganciare la vetta della classifica ospitando un Pisa che è reduce, nelle prime uscite del campionato, da due vittorie e due sconfitte.16:02

Formazioni Mantova - Pisa

Mantova
Pisa
TITOLARI MANTOVA
PANCHINA MANTOVA
ALLENATORE MANTOVA
  • Francesco Modesto
TITOLARI PISA
PANCHINA PISA
ALLENATORE PISA
  • Paolo Bianco
PREPARTITA

Mantova - Pisa è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.
Arbitro di Mantova - Pisa sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Luca Massimi.

Simone Galipò

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati11
Fuorigioco0
Rigori assegnati0
Ammonizioni0
Espulsioni0
Cartellini per partita0.0
Falli per cartellino0

Ha arbitrato un totale di 0 partite nella stagione in corso:

    Partite arbitrate

    Data Competizione Partita

    Attualmente il Mantova si trova 3° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Pisa si trova 10° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
    Il Mantova ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5; il Pisa ha segnato 8 gol e ne ha subiti 8.

    In casa il Mantova ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
    Il Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Cesena e la Sampdoria ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
    Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, la Juve Stabia e la Virtus Entella ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
    Il Mantova ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria vincendo 2-0 mentre Il Pisa ha incontrato la Virtus Entella perdendo 1-4.

    Mantova e Pisa si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match il Mantova ha vinto 4 volte, il Pisa ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 4.

    Mantova-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Il Pisa ha vinto gli ultimi due incontri contro il Mantova in Serie BKT e non ha mai ottenuto tre successi di fila contro i lombardi nella competizione.
    • Due ko negli ultimi tre incontri interni contro il Pisa per il Mantova in Serie BKT (1V); i lombardi non avevano perso nessuno dei precedenti quattro contro i toscani nel torneo (3V, 1N).
    • Con il successo contro la Sampdoria per 2-0, il Mantova ha agganciato il Palermo in vetta alla classifica con 10 punti sul pallottoliere, grazie a tre vittorie e un pareggio. I lombardi potrebbero restare imbattuti nelle prime cinque partite di un campionato di Serie BKT per la terza volta nella loro storia dopo il 1965/66 (4V, 1N) e il 2005/06 (4V, 1N).
    • Dopo il successo nella prima trasferta contro la Juve Stabia (3-0), il Pisa potrebbe vincere le prime due gare esterne di un torneo di Serie BKT (escluse vittorie a tavolino) per la prima volta dal 2021, quando si impose contro Ternana e Vicenza, sotto la gestione di Luca D'Angelo.
    • Nessuna squadra ha creato più grandi occasioni da gol in questo campionato rispetto al Pisa: 13, come l'Hellas Verona, e quattro in più rispetto al Mantova (nove); tuttavia, i lombardi vantano una percentuale di realizzazione delle stesse superiore: il 33% contro il 31% della formazione nerazzurra.
    • Francesco Ruocco ha trovato il gol in tutte le prime quattro partite di questo campionato; nelle ultime 20 stagioni di Serie BKT (dal 2007/08), soltanto due giocatori sono andati a bersaglio in ciascuna delle prime cinque gare stagionali di un torneo cadetto: Giampaolo Pazzini nel 016/17 e Francesco Tavano nel 2011/12.
    • L'ultima delle tre marcature multiple firmate da Mattéo Tramoni in Serie BKT è arrivata propro contro il Mantova (doppietta), il 16 marzo 2025, all'Arena Garibaldi. Il centrocampista del Pisa è uno dei soli tre giocatori con almeno 10 conclusioni effettuate (12) e almeno 10 occasioni da rete (10 esatte), assieme a Bernat Guiu e Giuseppe Ambrosino, nel torneo in corso.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    MantovaPisa
    Partite giocate44
    Numero di partite vinte32
    Numero di partite perse02
    Numero di partite pareggiate10
    Gol totali segnati86
    Gol totali subiti36
    Media gol subiti per partita0.81.5
    Percentuale possesso palla45.647.8
    Numero totale di passaggi16531751
    Numero totale di passaggi riusciti13311474
    Tiri nello specchio della porta2229
    Percentuale di tiri in porta57.955.8
    Numero totale di cross4576
    Numero medio di cross riusciti916
    Duelli per partita vinti206201
    Duelli per partita persi187182
    Corner subiti2320
    Corner guadagnati1520
    Numero di punizioni a favore5453
    Numero di punizioni concesse5252
    Tackle totali7158
    Percentuale di successo nei tackle59.250.0
    Fuorigiochi totali53
    Numero totale di cartellini gialli57
    Numero totale di cartellini rossi01

    Mantova - Pisa Live

    Suzuki

    Classifica SERIE B

    1. Palermo13
    2. Sudtirol11
    3. Mantova11
    4. Ascoli10
    5. Modena8
    MOSTRA COMPLETA

    Classifica marcatori SERIE B

    1. Cristian Shpendi6
    2. Francesco Ruocco4
    3. Federico Bonazzoli3
    4. Antonio Di Nardo3
    5. Dennis Johnsen3
    MOSTRA COMPLETA

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