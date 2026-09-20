Arriva il primo giallo della partita: è per l'empolese Luca Magnino che, in occasione del ribaltamento di fronte imbastito dal Modena, ha fermato con le cattive Olzer. L'arbitro ha ammonito il giocatore ad azione terminata.19:56

Nella ripresa i padroni di casa cercheranno di alzare ulteriormente il ritmo per provare a sistemare le cose. I toscani invece dovranno difendere il vantaggio avendo utilizzato già una sostituzione: per problemi muscolari infatti è uscito, nella coda del primo tempo, Shpendi. Al suo posto è entrato Popov.20:26

Problemi fisici per Stênio: di fatto il Modena è come se fosse in 10, Belotti si è spostato sull'out di sinistra per sopperire alla mancanza del suo compagno.21:25

PREPARTITA

Modena - Empoli è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 19:30 allo stadio Alberto Braglia di Modena.

Arbitro di Modena - Empoli sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Marco Piccinini.

Andrea Calzavara Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-08-2026 Coppa Italia Cagliari-Arezzo 1-0 22-08-2026 Serie B Carrarese-Mantova 1-2 02-09-2026 Coppa Italia Sassuolo-Frosinone 1-1 06-09-2026 Serie B Juve Stabia-Pisa 0-3

Attualmente il Modena si trova 4° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece l'Empoli si trova 12° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Il Modena ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4; l'Empoli ha segnato 4 gol e ne ha subiti 6.

In casa il Modena ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, l'Avellino e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Mantova, la Carrarese e l'Arezzo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Modena ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol pareggiando 1-1 mentre L'Empoli ha incontrato l'Arezzo perdendo 0-1.

Modena e Empoli si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match il Modena ha vinto 6 volte, l'Empoli ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Modena-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Modena ed Empoli hanno pareggiato due degli ultimi tre confronti diretti in Serie BKT (entrambi per 0-0): tanti quanti quelli chiusi in parità nei precedenti 13 incroci tra le due squadre (completano il parziale quattro successi degli emiliani e sette dei toscani).

Dopo quattro match interni senza vittorie (2N, 2P), il Modena ha vinto l'ultima sfida casalinga contro l'Empoli in Serie BKT - 2-1 nella gara di andata dello scorso campionato - e potrebbe infilare due successi consecutivi contro gli azzurri al Braglia per la seconda volta dopo quella del 2009 (5-0 il punteggio totale per gli emiliani tra febbraio e settembre).

Tutti i sette punti raccolti dal Modena in questo campionato sono arrivati in trasferta; gli emiliani hanno perso infatti l'unico match giocato al Braglia (0-1 contro l'Avellino) e potrebbero subire un ko nelle prime due gare interne di un torneo di Serie BKT per la quarta volta nella loro storia, la prima a partire dal 2008 (contro Albinoleffe e Salernitana in quella stagione).

Dopo 11 trasferte senza successi (3N, 8P), l'Empoli ha vinto l'ultima giocata sul campo della Carrarese per 1-0; gli azzurri non mettono in fila due vittorie esterne consecutive in Serie BKT da dicembre 2025-gennaio 2026 (contro Mantova e Cesena, entrambe per 1-0, sotto la gestione di Alessio Dionisi).

Il Modena è la squadra che ha giocato più palloni in area avversaria in questo inizio di campionato: 124 (a 117 insegue l'Hellas Verona), ovvero 54 in più dell'Empoli, quartultimo in questa classifica, a quota 70 (meglio solo di Arezzo, Avellino e Südtirol).

Giuseppe Ambrosino è il giocatore che ha preso parte a più conclusioni in questo avvio di campionato: 26, frutto di 14 tiri e 12 occasioni create; allargando l'analisi anche alla Serie A, soltanto Paulo Dybala ha fatto meglio (31 - 14+17) rispetto all'attaccante del Modena, considerando massimo torneo e seconda divisione.

Il primo gol realizzato da Simone Romagnoli in Serie BKT è arrivato contro il Modena, il 17 novembre 2013, con la maglia del Carpi; il classe '90 conta tre marcature contro gli emiliani nella competizione (due di queste al Braglia): più che contro qualsiasi altra squadra nel torneo cadetto.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: