Dopo aver chiuso in svantaggio il primo tempo, per effetto della rete di Yepes, il Modena riesce a ribaltare il match contro l'Empoli: la squadra di Galloppa prima pareggia il match con il primo sigillo di Andrea Belotti, in rovesciata, e poi riesce a trovare il gol che decide la gara grazie alla girata di testa di Ambrosino.
Con questa vittoria, il Modena sale a 10 punti in classifica in quarta posizione. L'Empoli rimane invece a 6 punti, in 12esima piazza.
Dopo la sosta, il Modena tornerà in campo ricevendo in casa l'Hellas Verona mentre l'Empoli attenderà il Palermo.
Cronaca
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Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta di Modena-Empoli 2-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie BKT.21:33
90'+5'
Finisce qui! Modena-Empoli 2-1: gli emiliani ribaltano il match nella ripresa grazie alle reti di Belotti e Ambrosino.21:28
90'+5'
Empoli con l'ultima opportunità della partita: cross di Deli, va di testa Romagnoli. Incornata però troppo tenera, che termina fra le braccia di Chichizola.21:27
90'+4'
Saporiti e Ceesay provano a duettare, con quest'ultimo che si incarica del cross: palla che si perde direttamente sul fondo.21:26
90'+3'
Problemi fisici per Stênio: di fatto il Modena è come se fosse in 10, Belotti si è spostato sull'out di sinistra per sopperire alla mancanza del suo compagno.21:25
90'+2'
Zedadka prova a mettere dentro un cross dalla destra: non trova nessun compagno sul secondo palo. Palla che si perde sul fondo: va Chichizola con i piedi.21:24
90'
Sono 5 i minuti di recupero.21:22
90'
Cerca di aumentare il suo peso offensivo la squadra ospite, che vorrebbe il punto del pari.21:21
89'
Altro avvicendamento nei toscani: esce Magnino, entra Deli.21:21
89'
Cambio nell'Empoli: esce l'autore del gol Yepes, al suo posto Belardinelli.21:20
88'
Spunto di Zedadka in area di rigore: ci prova con il mancino. Palla che termina in maniera tenera fra le braccia di Chichizola.21:20
87'
Saporiti scodella un pallone in mezzo: allontana il Modena in qualche modo.21:18
86'
Fallo di Santoro su Zedadka: punizione in posizione centrale per l'Empoli, sui 30 metri. 21:18
86'
Il Modena ha esaurito quindi le sostituzioni a disposizione. L'Empoli invece ha effettuato sin qui solo due cambi.21:17
85'
Non sortisce effetti la punizione a favore del Modena, l'Empoli prova nuovamente a proiettarsi in attacco per andare alla caccia del pareggio.21:16
83'
Esce anche un esausto Caso, sempre nel Modena: entra in campo al suo posto il brasiliano Stênio.21:16
83'
Sostituito in questo momento Ambrosino, autore della rete del 2-1 per il Modena: al suo posto Acquah.21:15
83'
Altro avvicendamento nel Modena: esce dal campo Azzi, lo rileva Folino.21:14
82'
Ammonizione per Cauz che ferma Azzi trattenendo la maglia del giocatore del Modena. Gli emiliani potranno sfruttare un calcio di punizione nella zona offensiva di destra.21:14
81'
Ceesay prova ancora ad andar via nella zona offensiva di sinistra: palla messa in mezzo, risolve Nieling allotanando.21:13
79'
Immediato ribaltamento di fronte Ceesay rientra da sinistra verso il centro: lascia partire un tiro, palla a lato della porta del Modena.21:11
79'
Ambrosino prova a pescare Caso in profondità: chiude tutto Seghetti in uscita, fuori dalla propria area di rigore.21:10
77'
Cambio per l'Empoli: esce Edoardo Biondini, al suo posto entra Filippo Distefano.21:08
75'
Altra opportunità per l'Empoli: Popov prova a farsi strada fra tre avversari, ma nel momento di calciare è lui a commettere fallo caricando la conclusione ma finendo con la gamba addosso a un giocatore del Modena.21:07
74'
Evita guai il Modena con Nieling che spazza. 21:06
74'
Squillo dell'Empoli: Ceesay accelera a sinistra. Palla messa in mezzo allontanata dalla difesa del Modena, poi tiro di Corrado che trovia una deviazione. Calcio d'agnolo per i toscani.21:06
73'
Zampano attacca sul binario di destra: palla messa dentro l'area dell'Empoli. Il cross attraversa tutta la zona senza trovare alcuna deviazione. 21:05
70'
GOL! MODENA-Empoli 2-1! Rete di Giuseppe Ambrosino! Sulla punizione di Bianco, l'attaccante degli emiliani si avvita dando forza al suo colpo di testa: traiettoria angolata, imprendibile per Seghetti. La squadra di Galloppa completa la rimonta andando a condurre il match a venti minuti dalla fine più recupero.
Empoli che si allunga, Modena che prova a sfruttare gli spazi: Ceesay commette fallo su Azzi. Punizione per il Modena, nella trequarti offensiva: settore di destra.21:00
66'
Viene ammonito Alessandro Bianco: il centrocampista del Modena non riesce a contenere sulla fascia sinistra lo sprint di Biondini. Il direttore di gara gli fa vedere il cartellino giallo. 20:59
65'
Nuovo cambio per il Modena: esce Gastón Brugman, al suo posto Simone Santoro.20:57
65'
Palo di Ambrosino! Riceve da Caso, l'attaccante del Modena: rientra sul destro e lascia partire un tiro che si infrange sul palo.20:57
62'
Cerca di attaccare ancora il Modena: palla in profondità per Ambrosino, Romagnoli taglia fuori l'attaccante favorendo l'uscita di Seghetti.20:55
61'
GOL! MODENA-Empoli 1-1! Rete di Andrea Belotti! Canta il "Gallo" che non segnava dal 17 settembre 2025: rovesciata incredibile del centravanti classe 1993 che sfrutta un suggerimento in area prima per controllare e poi, spalle alla porta, per indirizzare un tiro che non lascia scampo a Seghetti. Pareggiano i conti gli emiliani.
Bianco cerca Azzi sul secondo palo: l'esterno offensivo del Modena arriva a impattare, ma spedisce alto.20:51
59'
Bianco ci prova dalla distanza: Seghetti blocca senza problemi.20:50
57'
Subito Belotti di testa sul cross di Azzi: palla che arriva debolmente fra le mani di Seghetti.20:48
56'
Nador spinge prendendo velocità: viene chiuso in angolo.20:48
55'
Primo cambio per il Modena: esce Giacomo Olzer, al suo posto Andrea Belotti. Aumenta il peso offensivo della sua squadra Galloppa, con un attaccante di grande esperienza.20:47
53'
Saporiti mette dentro col destro: allontana l'Empoli. Poi tiro di Yepes da fuori, Chichizola blocca senza problemi. Giocò che però era fermo per un fallo in attacco dei toscani.20:45
52'
Torna ad affacciarsi in attacco l'Empoli: guadagna una punizione in zona offensiva, sul binario sinistro, Ceesay.20:44
51'
Nieling prova ad accompagnare l'azione del Modena sganciandosi dalla linea difensiva: cerca il tiro, palla molto alta sopra la traversa dell'Empoli.20:42
49'
Olzer, spalle alla porta, in area di rigore prova a girarsi rapidamente: cade a terra nel corpo a corpo con Romagnoli. Il direttore di gara fa ampi cenni nel lasciar proseguire l'azione: Seghetti si impossessa della palla per l'Empoli.20:41
47'
Cartellino giallo per Olzer: il centrocampista del Modena ferma con le cattive Yepes in mezzo al campo. Il direttore di gara lo ammonisce.20:39
47'
Tentativo di duetto sull'asse Ambrosino-Olzer: la difesa dell'Empoli disinnesca la combinazione.20:39
47'
Non ci sono cambi nelle due squadre.20:38
46'
Inizia la ripresa! Modena che dà il calcio d'inizio alla seconda frazione.20:36
Nella ripresa i padroni di casa cercheranno di alzare ulteriormente il ritmo per provare a sistemare le cose. I toscani invece dovranno difendere il vantaggio avendo utilizzato già una sostituzione: per problemi muscolari infatti è uscito, nella coda del primo tempo, Shpendi. Al suo posto è entrato Popov.20:26
Il Modena crea tanto nella prima frazione di gioco, senza riuscire però a segnare a un Empoli bravo a resistere e a colpire in una delle poche situazioni offensive con il tiro di Yepes da fuori che inganna un Chichizola non perfetto nella circostanza.20:24
Termina il primo tempo: Modena-Empoli 0-1. Le squadre vanno negli spogliatoi.20:22
45'+1'
Altro corner per il Modena: mischia davanti alla porta di Seghetti, con Brugman che però è terminato in offside.20:21
45'+1'
Colpo di testa di Tonoli sul cross di Azzi: Seghetti respinge lateralmente.20:20
45'
Saranno 2 i minuti di recupero.20:19
44'
Palo del Modena con Caso! Attacca senza sosta la squadra padrona di casa, che sugli sviluppi del corner fa arrivare al tiro il suo esterno offensivo: destro che sbatte sul palo prima di uscire sul fondo, a Seghetti battuto.20:19
42'
Tonoli per il Modena: cross da destra sul secondo palo. Arriva Caso per impattare di testa, Biondini riesce a chiudere in qualche modo. Corner per gli uomini di Galloppa.20:17
41'
Problemi per Stiven Shpendi: l'Empoli si gioca il primo cambio sostituendo il suo centravanti. In campo al suo posto c'è Bohdan Popov.20:15
41'
Shpendi prova ad arpionare il pallone per far respirare i suoi: Nador lo anticipa.20:15
39'
Il Modena prova, con una fase prolungata di possesso, a stanare l'Empoli: gli ospiti non si scompongono con la loro folta struttura difensiva.20:14
37'
Prova Caso a incunearsi nella difesa empolese: viene chiuso. La palla arriva a Olzer che ci prova da lontano: Seghetti para senza problemi.20:12
36'
Olzer prolunga di testa una palla che spiove in area: Ambrosino prova in girata ad indirizzare verso lo specchio della porta dell'Empoli. Palla fuori.20:10
34'
Spinge il Modena a destra con Azzi: cross che Seghetti allontana con i pugni. Poi il tiro di Zampano: murato.20:09
33'
Iniziativa di Caso sulla sinistra: l'esterno alto del Modena rientra sul destro, il suo cross arriva sul secondo palo senza però incontrare la deviazione di alcun compagno.20:07
31'
Reazione del Modena che si traduce in una fuga in avanti di Azzi: conclusione che non inquadra lo specchio della porta dei toscani.20:06
30'
L'Empoli si getta ancora in attacco. Iniziativa di Saporito sulla sinistra: cross per Saporiti, la palla si impenna. Si coordina al volo Yepes: questa volta Chichizola blocca.20:04
27'
GOL! Modena-EMPOLI 0-1! Rete di Gerard Yepes! Attacca sulla destra l'Empoli trovando il modo di portare al tiro Saporiti, che viene murato: la palla sputata fuori dall'area modenese arriva a Yepes che arma il destro scagliando una conclusione che inganna Chichizola. Toscani in vantaggio, gol convalidato dopo una revisione VAR per controllare tutte le posizioni regolari man mano che l'azione andava a svilupparsi.
Termina in posizione di offside Caso sull'imbeccata Brugman. Punizione per l'Empoli che riparte da dietro.20:00
23'
Saporiti va direttamente in porta col destro: Chichizola para senza problemi.19:57
22'
Shpendi lavora un buon pallone sulla trequarti offensiva dell'Empoli: spalle alla porta, gli frana addosso Nador. Punizione per gli ospiti in zona offensiva, leggermente spostata sul versante sinistro.19:57
20'
Arriva il primo giallo della partita: è per l'empolese Luca Magnino che, in occasione del ribaltamento di fronte imbastito dal Modena, ha fermato con le cattive Olzer. L'arbitro ha ammonito il giocatore ad azione terminata.19:56
20'
Occasionissima per il Modena con Caso! Ripartenza velocissima degli emiliani: con il trequartista che arriva in area, fa partire il destro. Palla a lato di pochissimo dalla porta difesa da Seghetti.19:55
18'
Azzi riesce a sfruttare un'imbucata di Ambrosino: arriva al tiro, respinta con i piedi di Seghetti. 19:53
14'
Nell'Empoli, Saporiti si è "alzato" nel ruolo di seconda punta a supporto di Shpendi, mentre Ceesay si è allargato sulla fascia agendo da uomo a tutta fascia sul binario di sinistra. Di fatto i toscani giocano in questo momento con un 3-5-1-1.19:49
12'
Provano ad alzare i ritmi i padroni di casa: tiene botta la retroguardia ospite.19:47
12'
Attaca il Modena con Nieling sulla sinistra: palla messa dentro sul primo palo. Allontana la difesa empolese.19:46
11'
Ambrosino cerca spazio sulla destra, lo contiene Ceesay. Guadagna campo l'Empoli.19:45
9'
Palla sul fondo: Romagnoli non riesce a indirizzare di testa sulla palla proveniente dalla bandierina.19:44
9'
Arriva il primo calcio d'angolo del match: è per l'Empoli. Saporiti ha cercato Shpendi con un'imbeccata in area: chiusura della difesa del Modena.19:43
7'
Magnino ferma Zampano: recupera la palla e si prende anche un fallo. L'Empoli riconquista la sfera, ma la spreca subito. 19:41
6'
Modena che prova ad aprire la scatola difensiva dell'Empoli: sin qui i toscani badano a contenere le avanzate avversarie.19:40
4'
Cercato Ambrosino in verticale: chiude Seghetti in uscita. Empoli che prova a scuotersi.19:38
3'
Modena che può modificare anche il suo modulo in fase offensiva passando da un 4-3-2-1 a un 4-2-3-1 con la mobilità di Azzi.19:37
2'
Modena che cerca di prendere il controllo della gara con un prolungato possesso palla.19:36
Inizia il match! L'Empoli dà il via a questa sfida, che chiude il programma della 5a giornata della Serie BKT.19:34
A dirigere la sfida è il signor Andrea Calzavara (sezione di Varese).19:31
Squadre che entrano in campo sul terreno di gioco dello stadio Alberto Braglia di Modena.19:30
Fra i toscani occhi puntati su Shpendi: che ha segnato in questa Serie BKT in occasione della prima partita del campionato, contro la Cremonese.19:27
Negli emiliani Olzer e Caso saranno i due giocatori incaricati di innescare Ambrosino.19:23
L'Empoli ha messo insieme 6 punti nei primi 4 turni del campionato: bilancio in perfetto equilibrio con 2 vittorie e 2 sconfitte.19:18
Il Modena sin qui ha raccolto 7 punti nelle prime 4 giornate: frutto di 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta.19:13
FORMAZIONI UFFICIALI: la risposta dell'Empoli con il 3-5-2: Seghetti; Magnino, Romagnoli, Cauz; Zedadka, Biondini, Yepes, Saporiti, Corrado; Ceesay, Shpendi. A disposizione: Perisan, Filippis, Degli Innnocenti, Distefano, Indragoli, Bembnista, Huqi, Berizzi, Deli, Belardinelli, Popov.19:06
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Modena si schiera con un 4-3-2-1: Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling, Zampano; Azzi, Brugman, Bianco; Olzer, Caso; Ambrosino. A disposizione: Consiglio, Santoro, Montevago, Belotti, Bozhanaj, Folino, Imputato, Adorni, Bacchin, Acquah, Stenio, Ronco. 19:06
Benvenuti alla diretta scritta della sfida fra Modena e Empoli, gara valida per la quinta giornata della Serie BKT 2026-2027.18:59
Modena - Empoli è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 19:30 allo stadio Alberto Braglia di Modena. Arbitro di Modena - Empoli sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Marco Piccinini.
Andrea Calzavara
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Serie B: 2 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
14-08-2026
Coppa Italia
Cagliari-Arezzo 1-0
22-08-2026
Serie B
Carrarese-Mantova 1-2
02-09-2026
Coppa Italia
Sassuolo-Frosinone 1-1
06-09-2026
Serie B
Juve Stabia-Pisa 0-3
Attualmente il Modena si trova 4° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece l'Empoli si trova 12° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Il Modena ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4; l'Empoli ha segnato 4 gol e ne ha subiti 6.
In casa il Modena ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, l'Avellino e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Mantova, la Carrarese e l'Arezzo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Modena ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol pareggiando 1-1 mentre L'Empoli ha incontrato l'Arezzo perdendo 0-1.
Modena e Empoli si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match il Modena ha vinto 6 volte, l'Empoli ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Modena-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Modena ed Empoli hanno pareggiato due degli ultimi tre confronti diretti in Serie BKT (entrambi per 0-0): tanti quanti quelli chiusi in parità nei precedenti 13 incroci tra le due squadre (completano il parziale quattro successi degli emiliani e sette dei toscani).
Dopo quattro match interni senza vittorie (2N, 2P), il Modena ha vinto l'ultima sfida casalinga contro l'Empoli in Serie BKT - 2-1 nella gara di andata dello scorso campionato - e potrebbe infilare due successi consecutivi contro gli azzurri al Braglia per la seconda volta dopo quella del 2009 (5-0 il punteggio totale per gli emiliani tra febbraio e settembre).
Tutti i sette punti raccolti dal Modena in questo campionato sono arrivati in trasferta; gli emiliani hanno perso infatti l'unico match giocato al Braglia (0-1 contro l'Avellino) e potrebbero subire un ko nelle prime due gare interne di un torneo di Serie BKT per la quarta volta nella loro storia, la prima a partire dal 2008 (contro Albinoleffe e Salernitana in quella stagione).
Dopo 11 trasferte senza successi (3N, 8P), l'Empoli ha vinto l'ultima giocata sul campo della Carrarese per 1-0; gli azzurri non mettono in fila due vittorie esterne consecutive in Serie BKT da dicembre 2025-gennaio 2026 (contro Mantova e Cesena, entrambe per 1-0, sotto la gestione di Alessio Dionisi).
Il Modena è la squadra che ha giocato più palloni in area avversaria in questo inizio di campionato: 124 (a 117 insegue l'Hellas Verona), ovvero 54 in più dell'Empoli, quartultimo in questa classifica, a quota 70 (meglio solo di Arezzo, Avellino e Südtirol).
Giuseppe Ambrosino è il giocatore che ha preso parte a più conclusioni in questo avvio di campionato: 26, frutto di 14 tiri e 12 occasioni create; allargando l'analisi anche alla Serie A, soltanto Paulo Dybala ha fatto meglio (31 - 14+17) rispetto all'attaccante del Modena, considerando massimo torneo e seconda divisione.
Il primo gol realizzato da Simone Romagnoli in Serie BKT è arrivato contro il Modena, il 17 novembre 2013, con la maglia del Carpi; il classe '90 conta tre marcature contro gli emiliani nella competizione (due di queste al Braglia): più che contro qualsiasi altra squadra nel torneo cadetto.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: