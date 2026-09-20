Dopo il primo tempo terminato a reti inviolate, il Vicenza passa avanti grazie alla rete di Rauti al 58° minuto. La doppietta di Mosquera arriva in un intervallo di tre minuti al 74° e al 76°.
Vittoria pesantissima per il Verona che sale a 7 punti e fa un balzo in classifica portandosi al 6° posto. Al rientro dalla pausa gli scaligeri saranno ospitati dal Modena.
Il Vicenza vede sfumare una grande occasione e rimane ancorato a 5 punti scendendo al 16° posto. Tornerà a giocare in casa la Lanerossi al rientro dalla sosta per le nazionali, ospitando il Pisa al Menti.
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Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie BKT!17:03
Mosquera è la mossa vincente di Baroni! Ingresso in campo al minuto 68 con il Vicenza avanti di una rete per il colombiano che mette a segno le due reti che ribaltano la partita. 16:59
90'+4'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO MARCANTONIO BENTEGODI! Hellas Verona-LR Vicenza 2-116:58
90'+4'
Ancora Costa dalla bandierina con Amin Sarr che, appostato sul primo palo, respinge di testa.16:57
90'+4'
Ultima occasione per i berici con l'angolo che arriva allo scadere.16:57
90'+2'
Ripartenza Verona con Mosquera che vede il taglio di Cerbone e prova a lanciarlo sbagliando completamente la misura del passaggio.16:55
90'+1'
Arriva in ritardo Rocha Livramento su Costa e lo travolge. Giallo per il capoverdiano.16:54
90'
Quattro minuti di recupero.16:53
90'
Punizione dai 40 metri per il Verona. Lella vede Gagno fuori dai pali e prova a sorprenderlo dalla distanza ma manca il bersaglio.16:53
89'
Costa dalla bandierina. Leverbe tocca e prolunga verso il centro dove la difesa scaligera scaglia il pallone il più lontano possibile.16:52
88'
Ora è il Verona ad essere abbarbicato nella propria area di rigore con il Vicenza che deve inventarsi qualcosa per fare breccia tra le strette maglie gialloblu.16:51
87'
Buon calcio di punizione conquistato da Mosquera per far rifiatare l'Hellas.16:49
85'
Punizione dalla trequarti per il Vicenza e palla messa al centro, respinta dalla difesa e rimessa avanti dai biancorossi. Marchizza stoppa, si gira e va alla conclusione tirando forte ma mandando sopra la traversa.16:49
85'
Lella ammonito per proteste verso il direttore di gara.16:47
83'
Azione personale di Cerbone che scende sulla fascia sinistra, si accentra e calcia senza trovare un buon angolo. Parata semplice per Gagno.16:46
82'
Zappa crossa dal fondo, la difesa respinge e il pallone arriva sui piedi di Iannoni che può controllare e calciare ma non trova un buon aggancio.16:45
80'
Azione forse troppo elaborata del Vicenza con Valoti che, trovato splendidamente in area, non conclude e cerca l'assist sul palo opposto non trovando il compagno di squadra.16:43
79'
Si rigetta in avanti il Vicenza, ribaltato da un super Mosquera, con Zonta che ci prova dalla distanza trovando una deviazione in corner.16:42
78'
5° sostituzione LR Vicenza. Esce Giuseppe Cuomo ed entra Gabriele Moncini.16:40
76'
GOOL!! HELLAS VERONA-LR Vicenza 2-1!! Ancora Daniel Mosquera! Entra al minuto 68 e mette a segno la doppietta che ribalta il risultato nel giro di 8 minuti girando di tacco su assit di Livramento.
VALOTI! Valoti da fuori area batte di prima intenzione trovando una conclusione potente ma centrale. Respinge Leali.16:39
75'
Lella esce zoppicando dal campo. Potrebbe essere un problema per il Verona con Baroni che ha già esaurito tutti i cambi.16:38
74'
GOOL!! HELLAS VERONA-LR Vicenza 1-1!! Rete di Daniel Mosquera. Sarr batte dalla bandierina e pesca benissimo Mosquera che si libera dal blocco e colpisce con il destro al volo da centro area bucando un incolpevole Gagno.
Ammonito il neo-entrato Valoti per un intervento in ritardo sulla fascia.16:34
70'
Grande confusione nell'area del Vicenza con il Verona che attacca a pieno organico. Il pallone staziona pericolosamente all'altezza del dischetto dove Mosquera non trova l'impatto per calciare verso la porta.16:33
68'
Baroni esaurisce i cambi inserendo un'altra punta per provare a riprendere la partita.16:31
68'
5° sostituzione Hellas Verona. Esce Davide De Battisti ed entra Daniel Mosquera.16:30
67'
4° sostituzione LR Vicenza. Esce Filippo Alessio ed entra Mattia Valoti.16:30
67'
3° sostituzione LR Vicenza. Esce Nicolò Brighenti ed entra Maxime Leverbe.16:30
67'
2° sostituzione LR Vicenza. Esce Nicola Rauti ed entra Claudio Morra.16:29
66'
Triplo cambio in arrivo per il Vicenza.16:29
65'
Livramento sfida Alessio che gli devia la conclusione. Tocca anche Le Borgne prima che la palla esca di fatto consegnando la rimessa dal fondo alla formazione ospite.16:28
64'
Grande botta di prima intenzione di De Battisti a incrociare. Caferri si immola in scivolata e respinge con il corpo.16:26
63'
Si riversa in avanti il Verona ma il Vicenza è ben asserragliato dietro la linea del pallone. Difficilissimo trovare spazi ora.16:26
59'
1° sostituzione LR Vicenza. Esce Alessandro Bellemo ed entra Raul Talarico.16:22
59'
4° sostituzione Hellas Verona. Esce Pawel Dawidowicz ed entra Tobias Slotsager.16:22
58'
GOOL!! Hellas Verona-LR VICENZA 0-1!! Rete di Nicola Rauti! Leggerezza difensiva della retroguardia gialloblu con Rauti che parte a campo aperto dopo aver ricevuto da Caferri. Rauti si avvicina all'area in un 4 contro 3 e, arrivato al limite, scarica un destro sul primo palo che trafigge Leali.16:22
56'
OCCASIONE VERONA! Gran controllo di Sarr che riceve in area spalle alla porta, orienta il corpo e si gira facendo perno sul difensore. Largo il sinistro da ottima posizione!16:19
54'
De Battisti parte a gran velocità e passa in mezzo a due avversari sulla sinistra. La palla diventa irraggiungibile sull'ultimo tocco del giovane terzino gialloblu e la difesa avversaria copre.16:17
51'
Trattenuta di Brighenti ai danni di Le Borgne. Ammonito il difensore del Vicenza.16:15
51'
Aggressivo il Verona che mette in pratica una manovra avvolgente che parte da sinistra con Cerbone fino ad arrivare a Zappa sull'altro lato del campo. Cross al centro dove copre bene la difesa berica.16:14
49'
SPRECA MERKAJ! Grande combinazione tra Rauti e Merkaj che dal centro dell'area di rigore spara sopra la traversa!16:12
46'
3° sostituzione Hellas Verona. Esce Tomas Suslov ed entra Salvatore Cerbone.16:12
46'
2° sostituzione Hellas Verona. Esce Samuele Mulattieri ed entra Dailon Rocha Livramento.16:09
46'
SI RIPARTE! Palla gestita dal Verona. Altri due cambi per Baroni nel corso dell'intervallo.16:09
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.15:53
Dopo un avvio di gara piuttosto intenso in cui il Verona, con Lella, ha creato l'occasione più pericolosa fino ad ora, il ritmo partita è pian piano scemato con i portieri che non sono mai stati seriamente impegnati. Baroni subito costretto ad un cambio dopo appena 10 minuti di gioco per l'infortunio di Korac.15:53
Reti inviolate al Bentegodi quando sono trascori i primi 45 minuti di gioco. 15:51
45'+2'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Hellas Verona-LR Vicenza 0-015:50
45'+1'
Fallo di Edmundsson in una zona pericolosa del campo. Giallo e punizione da destra per il Vicenza.15:50
45'+1'
Prova a chiudere il primo tempo in avanti il Vicenza. Bellomo con il mancino a giro da fuori area. Leali guarda la palla finire al di fuori dello specchio.15:49
45'
Due minuti di recupero.15:48
44'
Ancora Suslov. Sposta palla sul mancino per andare alla conclusione ma scivola sul più bello e non riesce ad impattare con la sfera.15:48
43'
Buon dribbling di Suslov che supera Costa e fa partire un cross teso. La palla risulta troppo su Gagno che riesce a catturare in presa.15:47
42'
Punizione dalla trequarti sinistra per il Vicenza. Costa mette palla al centro dove Leali respinge con i pugni.15:45
40'
Ancora una conclusione dalla distanza per il Verona. Questa volta ci prova Suslov ma non cambia il risultato, palla fuori dallo specchio.15:44
38'
Cross da destra di Le Borgne. La palla arriva a mezza altezza sul primo palo dove Mulattiere antica la difesa e va alla conclusione di prima intenzione. Facile la parata di Gagno.15:42
37'
Suslov va a protestare con Colombo, con il Verona in possesso del pallone, e viene ammonito. 15:40
35'
Merkaj si isola ancora una volta sulla destra e sfida Edmundsson che lo ferma con una spallata vigorosa ma corretta. Lascia proseguire Colombo.15:38
33'
Pallone altissimo a seguito del tentativo di Zonta.15:36
32'
Intervento ingenuo di Suslov che entra in ritardo su Caferri che si è già liberato del pallone. Calcio di punizione dalla trequarti destra per i biancorossi.15:36
30'
Si salva il Vicenza al termine di un'azione confusa in area di rigore. Zappa scambia sulla destra e va al centro dove l'attacco del Verona prova a più riprese a calciare verso la porta difesa da Gagno ma la difesa ospite mura tutti i tentativi degli avversari.15:34
28'
Brighenti lancia lungo per Merkaj. Arriva puntuale l'uscita di Leali che blocca in due tempi.15:32
26'
Bella imbucata di Iannoni per Mulattieri. Brighenti copre alla grande e accompagna fuori area l'attaccante dei mastini.15:30
24'
Scintille tra Merkaj e Dawidowicz. Colombo interviene a sedare gli animi senza ricorrere ai cartellini.15:28
22'
Lella dalla distanza. Palla fuori dallo specchio.15:25
21'
Continua la gara di grande di personalità di De Battisti, alla sua prima presenza da titolare in Serie B, che raggiunge il fondo e mette palla da sinistra.15:25
21'
Duello sulla fascia tra Iannoni e Marchizza con il biancorosso che difende riuscendo anche ad ottenere la rimessa dal fondo.15:24
19'
Sarr lanciato a sinistra e in profondità. Cuomo raggiunge il pallone e spazza in rimessa laterale.15:23
17'
Prova dalla distanza De Battisti. Palla a lato.15:21
17'
Rauti scippa palla a Le Borgne a centrocampo e prova a partire in velocità vendendo subito fermato dalla difesa scaligera. Timide proteste della panchina biancorossa ma il direttore di gara lascia correre.15:20
15'
OCCASIONE VICENZA! Parte Costa dalla bandierina e mette palla al centro dove stacca Marchizza a colpire di testa.Edmundsson devia a sua volta con la testa e sventa il pericolo.15:19
14'
Caferri avanza a destra e sfida De Battisti e conquista un corner, il primo per il Vicenza.15:17
13'
Scambio sullo stretto tra Suslov e Mulattieri. Zappa si fa trovare al limite per concludere l'azione ma tocca male e regala palla alla difesa berica.15:16
11'
Buono spunto di Le Borgne che passa in mezzo a due avversaria e arriva sul vertice destro. Il suo cross però risulta impreciso e non trova Mulattieri.15:14
10'
1° sostituzione Hellas Verona. Esce Seid Korac ed entra Andrias Edmundsson.15:13
9'
Palla in profondità per lo scatto di Merkaj. Le Borgne ripiega, ferma l'azione e riparte largo a destra.15:12
6'
Prova a farsi vedere in avanti il Vicenza cercando la palla lunga su Rauti. L'attaccante biancorosso va a fare a spallare con Korac che termina a terra e chiede immediatamente il cambio alla propria panchina. Il ginocchio sembra aver compiuto un movimento innaturale, si prepara Edmundsson.15:10
3'
OCCASIONE HELLAS VERONA! Sugli sviluppi del corner, Lella si stacca dai blocchi sul secondo palo e va con la battuta al volo colpendo l'esterno della rete.15:07
2'
Le Borgne cerca la conclusione dalla distanza e colpisce Brighenti sulla nuca con la palla che termina in calcio d'angolo.15:06
2'
Mulattieri riceve spalle alla porta e viene abbattuto dalla difesa avversaria. Calcio di punizione dai 30 metri per i padroni di casa.15:05
1'
La prima manovra offensiva è del Verona. De Battisti, liberato a sinistra, mette un pallone rasoterra al centro che viene respinto al mittente dalla difesa vicentina.15:04
INIZIA LA PARTITA! Fischia Colombo e il Vicenza muove il primo pallone del match.15:03
Squadre in campo! E' tutto pronto per il fischio d'inizio del Derby del Veneto.15:00
A disposizione LR Vicenza. Tantalocchi, Carraro, Corazza, Leverbe, Moncini, Morra, Papetti, Pietrelli, Sandon, Talarico, Valoti, Vescovi.14:24
A disposizione Hellas Verona. Perilli, Bernede, Calabrese, Cerbone, Cham, Edmundsson, Harroui, Kastanos, Mosquera, Livramento, Sezonienko, Slotsager.14:22
FORMAZIONE LR VICENZA. 3-5-2. Gagno; Brighenti, Marchizza, Cuomo; Costa, Bellemo, Alessio, Zonta, Caferri; Merkaj, Rauti.14:21
FORMAZIONE HELLAS VERONA. 4-2-3-1. Leali; De Battisti, Dawidowicz, Korac, Zappa; Iannoni, Le Borgne; Sarr, Suslov, Lella; Mulattieri.14:20
Dirige la gara il signor Andrea Colombo della sezione di Como.14:09
Il Derby del Veneto rappresenta una delle rivalità più sentite, la cui prima sfida ufficiale risale al 5 febbraio 1911 in cui Verona e Vicenza si affrontano nel campionato di Prima Categoria con i biancorossi ad ottenere la vittoria con il risultato di 2-0. Complessivamente il bilancio degli incontri nel derby è di 36 vittorie a 35 in favore del Verona, con 25 pareggi a completare il quadro. L'ultimo derby risale alla sfida in Serie B del 1 maggio 2017 e sancisce, con la vittoria dei gialloblu 3-2, la promozione in Serie A degli scaligeri e la retrocessione della formazione berica.14:09
Se l'Hellas Verona è sceso in Serie B dopo 7 anni di Serie A, il Vicenza fa il percorso opposto salendo in cadetteria dopo 4 anni di purgatorio in Serie C e colleziona 5 punti vincendo nella partita d'esordio e trovando il pareggio nelle ultime due giornate contro Virtus Entella e Juve Stabia.14:02
Una sola vittoria per l'Hellas nelle prime quattro giornate di campionato. Un avvio complicato per gli scaligeri che sono scesi in cadetteria dopo 7 stagioni consecutive in Serie A e che li vede fermi a 4 punti in 16° posizione assieme alla Sampdoria. Il Verona arriva dalla sconfitta di Benevento in cui Sarr aveva risposto alla rete iniziale di Pierozzi, per poi cedere alle due signature ravvicinate di Okereke e Lamesta attorno all'ora di gioco.13:58
Siamo allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona! L'Hellas Verona di Marco Baroni ospita il Vicenza di Fabio Gallo.13:54
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Hellas Verona e Vicenza, gara valida per la 5° giornata di Serie BKT.13:53
Verona - Vicenza è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Arbitro di Verona - Vicenza sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Andrea Colombo
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
19
Fuorigioco
8
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
1
Espulsioni
1
Cartellini per partita
2.0
Falli per cartellino
9.5
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2026
Serie B
Mantova-Empoli 3-1
05-09-2026
Serie A
Roma-Atalanta 2-1
Attualmente il Verona si trova 6° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Vicenza si trova 16° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte). Il Verona ha segnato 10 gol e ne ha subiti 7; il Vicenza ha segnato 7 gol e ne ha subiti 10.
In casa il Verona ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Vicenza ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Padova, l'Arezzo e il Benevento ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Vicenza nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, la Virtus Entella e la Juve Stabia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Verona ha incontrato nell'ultima partita il Benevento perdendo 3-1 mentre Il Vicenza ha incontrato la Juve Stabia pareggiando 1-1.
Verona e Vicenza si sono affrontate 46 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 16 volte, il Vicenza ha vinto 18 volte mentre i pareggi sono stati 12.
Verona-Vicenza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Hellas Verona e Vicenza tornano a disputare un derby in campionato per la prima volta dal maggio 2017 in Serie BKT: a vincere allora furono gli scaligeri, guidati da Fabio Pecchia, per 3-2 al Bentegodi.
Hellas Verona e Vicenza hanno pareggiato solo uno degli ultimi 16 incroci in Serie BKT: uno 0-0 del maggio 2005; nel parziale, si contano nove successi dei gialloblù contro i sei dei biancorossi.
L'Hellas Verona ha perso il 50% delle partite giocate in questo campionato: due su quattro (1V, 1N), compresa la più recente contro il Benevento; i gialloblù non incassano tre sconfitte nelle prime cinque uscite stagionali di un torneo di Serie BKT dal 2004 (2V, 3P).
Il Vicenza ha vinto soltanto uno degli ultimi sei derby disputati in trasferta in Serie BKT - quello per 2-1 sul campo del Chievo, l'8 marzo 2021, con reti di Davide Lanzafame e Luca Rigoni - perdendo tutti gli altri cinque nel parziale (contro Hellas Verona, Cittadella e Venezia).
Il Vicenza è la squadra che ha segnato il maggior numero di gol su sviluppi di palla inattiva in questa Serie BKT: quattro sui sei totali (il 67%); di questi, tre sono arrivati a seguito di corner: record condiviso con il Pisa nel torneo in corso.
Tutte le sette reti messe a segno da Amin Sarr in carriera nei cinque maggiori campionati europei - quattro in Serie A, due in Serie BKT e una in Ligue 1 - sono arrivate in gare esterne. L'ultimo centro dell'attaccante svedese in un match casalingo risale al 22 gennaio 2023, con l'Heerenveen contro il Groningen, in Eredivisie.
Tra i portieri che hanno disputato tutte le quattro partite di questo campionato, Riccardo Gagno è quello che ha evitato più gol rispetto a quelli che avrebbe dovuto subire in base alla qualità delle conclusioni affrontate: -1.7, ovvero otto reti al passivo (esclusi autogol) a fronte di un valore di Expected Goal nello specchio subiti di 9.7.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: