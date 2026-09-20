Una sola vittoria per l'Hellas nelle prime quattro giornate di campionato. Un avvio complicato per gli scaligeri che sono scesi in cadetteria dopo 7 stagioni consecutive in Serie A e che li vede fermi a 4 punti in 16° posizione assieme alla Sampdoria. Il Verona arriva dalla sconfitta di Benevento in cui Sarr aveva risposto alla rete iniziale di Pierozzi, per poi cedere alle due signature ravvicinate di Okereke e Lamesta attorno all'ora di gioco.13:58

Se l'Hellas Verona è sceso in Serie B dopo 7 anni di Serie A, il Vicenza fa il percorso opposto salendo in cadetteria dopo 4 anni di purgatorio in Serie C e colleziona 5 punti vincendo nella partita d'esordio e trovando il pareggio nelle ultime due giornate contro Virtus Entella e Juve Stabia.14:02

Il Derby del Veneto rappresenta una delle rivalità più sentite, la cui prima sfida ufficiale risale al 5 febbraio 1911 in cui Verona e Vicenza si affrontano nel campionato di Prima Categoria con i biancorossi ad ottenere la vittoria con il risultato di 2-0. Complessivamente il bilancio degli incontri nel derby è di 36 vittorie a 35 in favore del Verona, con 25 pareggi a completare il quadro. L'ultimo derby risale alla sfida in Serie B del 1 maggio 2017 e sancisce, con la vittoria dei gialloblu 3-2, la promozione in Serie A degli scaligeri e la retrocessione della formazione berica.14:09

Dopo un avvio di gara piuttosto intenso in cui il Verona, con Lella, ha creato l'occasione più pericolosa fino ad ora, il ritmo partita è pian piano scemato con i portieri che non sono mai stati seriamente impegnati. Baroni subito costretto ad un cambio dopo appena 10 minuti di gioco per l'infortunio di Korac.15:53

Punizione dalla trequarti per il Vicenza e palla messa al centro, respinta dalla difesa e rimessa avanti dai biancorossi. Marchizza stoppa, si gira e va alla conclusione tirando forte ma mandando sopra la traversa.16:49

PREPARTITA

Verona - Vicenza è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Arbitro di Verona - Vicenza sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Andrea Colombo Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 19 Fuorigioco 8 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 1 Espulsioni 1 Cartellini per partita 2.0 Falli per cartellino 9.5 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2026 Serie B Mantova-Empoli 3-1 05-09-2026 Serie A Roma-Atalanta 2-1

Attualmente il Verona si trova 6° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Vicenza si trova 16° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Il Verona ha segnato 10 gol e ne ha subiti 7; il Vicenza ha segnato 7 gol e ne ha subiti 10.

In casa il Verona ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Vicenza ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Padova, l'Arezzo e il Benevento ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Vicenza nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, la Virtus Entella e la Juve Stabia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Verona ha incontrato nell'ultima partita il Benevento perdendo 3-1 mentre Il Vicenza ha incontrato la Juve Stabia pareggiando 1-1.

Verona e Vicenza si sono affrontate 46 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 16 volte, il Vicenza ha vinto 18 volte mentre i pareggi sono stati 12.

Verona-Vicenza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Hellas Verona e Vicenza tornano a disputare un derby in campionato per la prima volta dal maggio 2017 in Serie BKT: a vincere allora furono gli scaligeri, guidati da Fabio Pecchia, per 3-2 al Bentegodi.

Hellas Verona e Vicenza hanno pareggiato solo uno degli ultimi 16 incroci in Serie BKT: uno 0-0 del maggio 2005; nel parziale, si contano nove successi dei gialloblù contro i sei dei biancorossi.

L'Hellas Verona ha perso il 50% delle partite giocate in questo campionato: due su quattro (1V, 1N), compresa la più recente contro il Benevento; i gialloblù non incassano tre sconfitte nelle prime cinque uscite stagionali di un torneo di Serie BKT dal 2004 (2V, 3P).

Il Vicenza ha vinto soltanto uno degli ultimi sei derby disputati in trasferta in Serie BKT - quello per 2-1 sul campo del Chievo, l'8 marzo 2021, con reti di Davide Lanzafame e Luca Rigoni - perdendo tutti gli altri cinque nel parziale (contro Hellas Verona, Cittadella e Venezia).

Il Vicenza è la squadra che ha segnato il maggior numero di gol su sviluppi di palla inattiva in questa Serie BKT: quattro sui sei totali (il 67%); di questi, tre sono arrivati a seguito di corner: record condiviso con il Pisa nel torneo in corso.

Tutte le sette reti messe a segno da Amin Sarr in carriera nei cinque maggiori campionati europei - quattro in Serie A, due in Serie BKT e una in Ligue 1 - sono arrivate in gare esterne. L'ultimo centro dell'attaccante svedese in un match casalingo risale al 22 gennaio 2023, con l'Heerenveen contro il Groningen, in Eredivisie.

Tra i portieri che hanno disputato tutte le quattro partite di questo campionato, Riccardo Gagno è quello che ha evitato più gol rispetto a quelli che avrebbe dovuto subire in base alla qualità delle conclusioni affrontate: -1.7, ovvero otto reti al passivo (esclusi autogol) a fronte di un valore di Expected Goal nello specchio subiti di 9.7.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: