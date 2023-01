Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B!16:03

Nel prossimo turno di Serie B per il Como impegno in trasferta sul campo del Brescia, il Pisa giocherà fuori casa con il Genoa.16:03

Gara ricca di emozioni, 2-2 il risultato finale tra Como e Pisa. Cutrone in gol al 10', Nicolas para un rigore a Cerri, pari di M. Tramoni al 43'. Nella ripresa prodezza di Masucci all'83', in extremis al 95' Da Riva sigla la rete del pareggio.16:02

OCCASIONE COMO! Opportunità per Gabrielloni di testa sugli sviluppi di un corner: l'attaccante da posizione favorevole colpisce il pallone debolmente, blocca Nicolas.15:56

Vignali in area calcia di esterno destro, pallone abbondantemente a lato.15:54

Colpo di testa centrale di Mancuso, nessun problema per Nicolas.15:52

Due minuti al termine del match, il Como in avanti alla ricerca del pareggio.15:50

Ioannou arriva sul fondo, ma non riesce a servire nessun compagno di squadra in area.15:43

Cross da sinistra di Beruatto, Moreo non arriva sul pallone, spazza Scaglia.15:39

Tentativo in area al volo di Cutrone, pallone alto.15:28

Cerri rientra in campo, ma è pronto a entrare Mancuso.15:24

Problema per Cerri, staff medico del Como in campo.15:21

Punizione dalla trequarti per il Como, c'è un fallo su Vignali.15:21

Ammonito CANESTRELLI per gioco scorretto su Binks.15:19

Ammonito FABREGAS per gioco scorretto su Morutan.15:17

Morutan ci prova da fuori area, pallone a lato ma non di molto.15:15

Proteste vibranti della panchina del Como, chiesto un cartellino giallo per un tocco di mano di Beruatto (già ammonito).15:13

Fine primo tempo: COMO-PISA 1-1! In rete Cutrone e Matteo Tramoni.14:51

Ammonito ODENTHAL per gioco scorretto su Morutan.14:49

GOL! Como-PISA 1-1! Rete di Matteo Tramoni. Cross di Mastinu, Ghidotti in uscita bassa respinge centralmente, Matteo Tramoni insacca a porta spalancata. Guarda la scheda del giocatore Matteo Tramoni 14:49

RIGORE PARATO! Cerri dal dischetto, Nicolas intuisce l'angolo e in tuffo respinge il pallone.14:46

RIGORE PER IL COMO! Corpo a corpo in area tra Cerri e Canestrelli, l'arbitro indica il dischetto.14:41

Un'altra azione del Como sfuma per una posizione di fuorigioco, Cerri è più avanti di tutti.14:34

Colpo di testa debole di Cerri, nessun problema per Nicolas.14:32

Lancio per Cerri, l'attaccante spinge Canestrelli, l'arbitro ferma il gioco.14:30

OCCASIONE PISA! Calcio di punizione da posizione defilata di Morutan, Ghidotti risponde presente in tuffo.14:28

Ammonito HERMANNSSON per gioco scorretto su Parigini.14:24

Opportunità per Parigini, azione interrotta per una posizione di fuorigioco.14:22

Ammonito BERUATTO per gioco scorretto su Parigini.14:18

Reazione del Pisa, ma c'è un fallo in attacco di Calabresi.14:15

Il Como protesta per un tocco di mano di Canestrelli al limite dell'area, l'arbitro fa cenno di proseguire.14:11

Como in avanti: corner di Fabregas, colpo di testa di Cerri, pallone alto oltre la traversa.14:10

Le scelte di Longo: in avanti il tandem Cerri-Cutrone, Mancuso in panchina. Bellemo e Fabregas in mediana, Ioannou e Vignali gli esterni. Parigini titolare.13:18