Con l'odierno trionfo, il Modena si proietta in 10^ posizione, ad un punto dalla zona play-off. Il Cosenza non muta, invece, la propria situazione in classifica. Uomini di Tesser e Viali che saranno impegnati nella 22^ giornata rispettivamente in trasferta, ospiti della Ternana, e tra le mura domestiche contro il Parma.16:05

Cala il sipario allo Stadio Alberto Braglia di Modena! Minelli manda i titoli di coda di un match rimasto totalmente in equilibrio fino al 70' minuto, momento dal quale prende piede l'arrembaggio dei Canarini. Dopo un primo tempo dai ritmi blandi e non entusiasmanti, la ripresa offre una gara ancora equilibrata, almeno fino agli ultimi 20' di gioco. Proprio al 65', inizia il forsing della formazione emiliana, che costringe un Cosenza fino a quel frangente attivo nella propria trequarti. Apre le danze al minuto 83' Fabio Gerli, che con uno slalom tra la retroguardia cosentina sigla la rete dell'1-0, nonché il suo primo timbro stagionale in Campionato. Reazione del Cosenza che non ha tempo di materializzarsi, dato il raddoppio immediato, al minuto 85', di Giovannini; il centravanti appena subentrato approfitta della disattenzione di Vaisanen, ed a tu-per-tu con Micai mette la parola "fine" alla gara. Vittoria importante per i Canarini, che riescono a trionfare sui Lupi della Sila dopo una partita in perfetto equilibrio.16:05

90'+5' TRIPLICE FISCHIO DI MINELLI! Modena-Cosenza termina 2-0.15:55

90'+4' Sostituzione Modena: fuori Francesco Renzetti, dentro Mauro Coppolaro.15:55

90'+3' Angolo che non porta alcun frutto, con Vaisanen che allontana la sfera in laterale.15:51

90'+3' Corner a favore del Modena, con Renzetti alla battuta.15:51

90'+2' Brescianini prova a far rialzare i suoi, e tenta la torsione. Girata che termina centrale tra le braccia di Gagno.15:50

90' Sono 5' i minuti addizionali concessi dal sig. Minelli di Varese.15:49

89' Ultimo giro d'orologio, poi sarà recupero.15:47

89' AMMONITO Enrico Brignola: proteste del giocatore in maglia bianca.15:47

88' Giovannini si mostra particolarmente ispirato, e tenta la percussione in area avversaria. Un attento Voca rilancia in avanti.15:46

87' Cosenza che sembra aver subito una forte battuta d'arresto dopo la rete del 2-0.15:46

85' GOL! GOL GIOVANNINI! MODENA-Cosenza: 2-0. Bastano appena 120'' alla squadra di Tesser per allungare le distanze! Giovannini, dal limite, intercetta un filtrante poco preciso di Vaisanen, che con una deviazione fornisce un assist fortuito al subentrato. Cambio di Tesser che da i propri frutti, e Modena che si porta sul 2-0.



83' GOL! GOL GERLI! MODENA-Cosenza: 1-0. Arriva al minuto 83' la rete del vantaggio modenese! Dopo 20' di pressione offensiva, Oukhadda, dalla trequarti, affida la sfera a Gerli. Il numero 16 con un rapido slalom insacca in porta, beffando Micai. Assist di Oukhadda.



82' Modena che ora amministra il giropalla, costringendo il Cosenza nella propria trequarti.15:41

81' Il tecnico del Cosenza Viali ha esaurito le sostituzioni a sua disposizione. Una ancora disponibile per Tesser.15:40

81' Sostituzione Cosenza: fuori un esausto Andrea Rispoli, al suo posto Michele Rigione.15:39

81' Sostituzione Modena: fuori Marco Armellino, dentro Luca Magnino.15:39

80' Ultimi 600'' della gara, poi sarà recupero.15:38

78' CHE OCCASIONE COSENZA! Decisiva la deviazione in angolo da parte di Armellino, che spedisce in corner un rasoterra di Larrivey diretto in porta. Il centrocampista canarino tiene a galla i suoi.15:38

77' Cosenza che spezza il forsing modenese, arrivando sul fondo con Rispoli. L'esterno difensivo vuole lo stacco di Larrivey, che a causa della traiettoria fuori misura non riesce a far valere i propri centimetri.15:36

76' Lupi della Sila che ora devono far fronte ad una decisa reazione dei Canarini. Bonfanti amministra il gioco impegnando la retroguardia cosentina.15:35

75' Armellino prova a rendersi pericoloso dal fondo, lasciando sul posto Rispoli, poi crossa per Renzetti che senza indugiare si coordina e sfodera la mezza rovesciata. Palla deviata da Vaisanen in corner.15:33

73' Sostituzione Cosenza: fuori Alessandro Cortinovis, subentra Enrico Brignola.15:32

73' Sostituzione Cosenza: esce dal campo Mattia Finotto, dentro Christian D'Urso.15:32

72' Serie infinita di rimpalli in area silana, poi Vaisanen allontana senza badare all'estetica.15:30

71' AMMONITO Pietro Martino: giallo dopo 5' di gioco per il numero 27.15:29

70' AMMONITO Alessandro Micai: uscita non regolare dell'estremo difensore.15:29

69' OCCASIONE MODENA! Ecco la prima vera occasione del match, dopo la traversa di Diaw. Il subentrato Giovannini scorre sull'out di destra, ed appoggia per Bonfanti. Il numero 9 libera lo specchio e parte a giro con il mancino, non trovando la porta per pochi centimetri.15:29

68' Oukhadda subisce subito l'attacco di Larrivey, ma con mestiere protegge la sfera e si accontenta di una rimessa laterale.15:27

68' Attilio Tesser con i recenti cambi muta completamente il proprio tridente difensivo.15:26

67' Sostituzione Cosenza: fuori Massimo Zilli, subentra Joaquín Oscar Larrivey.15:25

66' Sostituzione Cosenza: fuori Salvatore Dario La Vardera, dentro Pietro Martino.15:25

63' AMMONITO Salvatore Dario La Vardera: fallo tattico del numero 33.15:21

61' STREPITOSO GAGNO! Punizione calciata in maniera perfetta da Florenzi, che pesca Finotto tutto solo davanti al portiere modenese. Il numero 16 calcia e trova la respinta di Gagno, che sul tap-in di Zilli compie un'altra parata decisiva. Poi Minelli ferma tutto: c'era outside.15:21

61' AMMONITO Francesco Renzetti: l'esterno difensivo gialloblù atterra Florenzi lanciato in avanti.15:19

60' Sostituzione Modena: fuori Luca Tremolada, subentra Romeo Giacomo Giovannini.15:18

60' Sostituzione Modena: fuori Davide Djily Diaw, al suo posto Luca Strizzolo.15:18

60' Sostituzione Modena: fuori Diego Falcinelli, dentro Nicholas Bonfanti.15:18

58' Ancora Falcinelli all'opera, stavolta con un cross preciso verso Diaw. Attento Cittadini ad allontanare il rimessa laterale.15:18

56' Fallo su Meroni. Il centrale calabrese resta a terra dopo un'irregolarità in attacco compiuta da Falcinelli.15:14

55' Possesso arretrato del Modena, in attesa dello spazio giusto.15:13

54' Voca resta a terra dopo un colpo alla caviglia, e necessita delle cure mediche a bordocampo.15:12

53' Antonio Pergreffi, capitano dei Canarini, è uno dei diffidati di questa gara. 15:11

52' Ci prova ancora Florenzi. Il numero 34 cerca lo scatto di Finotto, ma il numero 16 evita il fuorigioco, perdendo di vista il pallone. Si riparte da Pergreffi.15:10

50' Ora il Cosenza mantiene il possesso, dopo un forte contropiede modenese.15:09

48' OCCASIONE MODENA! Falcinelli dribbla e lascia sul posto Rispoli, poi alza lo sguardo e mette dentro per Diaw. Il numero 99 impatta forte col pallone ma colpisce in pieno la traversa. Scossa del Modena al minuto 48'.15:08

46' Primo pallone girato dal Cosenza con Brescianini.15:04

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo.15:03

Squadre negli spogliatoi che ora approfittano dei 15' di break.14:50

Termina con il risultato parziale di 0-0 la prima frazione di gioco all'Alberto Braglia. Primi 45' che non hanno offerto un match ricco di emozioni, con occasioni pressoché inesistenti da parte di entrambi gli schieramenti. Una reciproca fase di studio da parte delle due formazioni che ha inciso sui ritmi della gara, che finora si sono mostrati di tenue rapidità. Una sola ammonizione, a carico del Modena, che subisce al minuto 25' un cartellino giallo ai danni del proprio centravanti Diaw.14:50

45' FISCHIO DI MINELLI! Si chiude il primo tempo.14:46

44' Ultimo giro d'orologio, poi possibile extra-time.14:45

43' Punizione che non crea soluzioni, obbligando Falcinelli a ripiegare da Gargiulo.14:44

42' Diaw guadagna una palla inattiva dal limite dell'area. Meroni costretto a piombare in maniera irregolare sul 99.14:43

40' Scocca il 40': ultimi cinque minuti di gioco in questo primo tempo.14:41

39' Contropiede del Modena che termina con un nulla di fatto. Ripiega Rispoli ad allontanare la minaccia.14:41

37' Il primo tiro in porta della gara avviene al minuto 37' con Finotto. Conclusione che, tuttavia, non impensierisce Gagno.14:39

37' Cortinovis si affaccia nuovamente dalla bandierina. Angolo numero 4 del match.14:37

35' Calcio di punizione del Cosenza dalla metà di campo. Falcinelli abbatte irregolarmente Rispoli.14:36

34' Cosenza ancora una volta costretto a ripartire dal basso. Ora il protagonista del pressing è Diego Falcinelli.14:35

33' Oukhadda schermato da Florenzi. Il numero 96 in maglia gialla tenta il dribbling, ma cede al posizionamento corretto del 34.14:34

31' Tremolada vuole la soluzione aerea di Diaw, ma Meroni è attento e sventa il pericolo.14:32

30' ANCORA FLORENZI! L'esterno sempre pericoloso sull'out di sinistra. Discesa rapida sul fondo che termina con un rasoterra al centro dell'area gialloblù. Ancora Gagno in uscita che blocca la sfera.14:31

29' Finotto raccoglie la rimessa di Zilli, orienta il tiro verso lo specchio ma la conclusione termina larga sul fondo.14:29

28' Rimessa laterale da posizione avanzata a favore del Cosenza. Zilli alla battuta.14:29

26' Uscita efficace del Cosenza, che con una serie di scambi rapidi si libera dalla morsa del tandem offensivo Modenese.14:27

25' AMMONITO Davide Djily Diaw: fallo del centravanti ai danni Voca.14:26

22' Corner impreciso di Cortinovis che termina tra i guantoni di Gagno. Si riparte dal palleggio gialloblù.14:23

21' Altro corner Cosenza: batte Cortinovis.14:23

19' Cittadini prova l'uscita palla al piede, trova poi Armellino che di prima intenzione lancia Diaw. Chiusura di Voca.14:22

17' Cosenza che recupera la sfera, con Zilli che apre verso La Vardera, ma c'è ancora l'anticipo di Pergreffi.14:18

15' Modena che ora sta tentando di calcare la propria impronta sul match. Contatto tra Vaisanen e Diaw considerato regolare da Minelli.14:17

14' GUIZZO DI FLORENZI! L'esterno in maglia bianca lascia sul posto Oukhadda, poi scarica la sponda per Cortinovis; chiude tutto Gerli.14:16

13' Gargiulo gioca una pericolosa palla all'indietro, sulla quale piomba Finotto. Minelli segnala però l'outside.14:14

11' Gerli ora amministra il possesso per i suoi, chiamando più volte Tremolada all'uno-due.14:12

10' Duello tra Finotto e Cittadini che vede vincitore il centrale di Tesser: precisa chiusura del numero 5.14:11

8' Finotto prova a chiudere con il tacco il triangolo con Cortinovis, ma un attento Cittadini anticipa la giocata del numero 16.14:10

7' OCCASIONE MODENA! Falcinelli prova a ricucire il gioco, dribbla Vaisanen ed appoggia per Diaw, che prova la conclusione al volo ma strozza il colpo. Palla in rinvio dal fondo.14:09

6' La Vardera scorre sull'out di destra e crossa dentro per i propri compagni, senza trovare però la soluzione.14:08

3' Brescianini mette dentro ma Pergreffi svetta ed allontana.14:05

3' Zilli reclama un corner e lo ottiene: primo giro dalla bandierina della gara, batte Brescianini.14:04

1' Tremolada e Gerli con una fitta rete di scambi si portano sulla trequarti avversaria, ma Vaisanen chiude in laterale.14:03

1' Il primo pallone della gara è amministrato dai padroni di casa.14:02

1' PARTITI! Al via Modena-Cosenza.14:01

Fischio d'inizio programmato alle ore 14:00.13:41

I giocatori sono in campo ad ultimare la fase di riscaldamento pre-partita.13:41

FORMAZIONI UFFICIALI: COSENZA (4-3-1-2). Ospiti che rispondono con: Micai; Rispoli-Vaisanen-Meroni-La Vardera; Brescianini-Voca-Florenzi; Cortinovis; Zilli-Finotto. Allenatore: William Viali. A disposizione: Venturi, Rigione, Martino, D'Urso, Prestianni, Kornvig, Marras, Merola, Larrivey, Brignola, Marson, Lai.13:41

FORMAZIONI UFFICIALI: MODENA (4-3-2-1). Scendono in campo: Gagno; Oukhadda-Cittadini-Pergreffi-Renzetti; Armellino-Gerli-Gargiulo; Tremolada-Falcinelli; Diaw. Allenatore: Attilio Tesser. A disposizione: De Maio, Coppolaro, Silvestri, Panada, Magnino, Duca, Mosti, Poli, Giovannini, Bonfanti, Strizzolo, Seculin.13:38

A coadiuvare il fischietto lombardo vi saranno gli assistenti arbitrali Margani e Miniutti; IV Uomo ufficiale: sig. Galipò; postazione VAR assegnata al sig. Paterna, ausiliato dall'A.VAR Muto.13:35

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Daniele Minelli, della sezione di Varese.13:33

Ultimi istanti d'attesa allo Stadio Alberto Braglia di Modena: sta per andare in scena il quattordicesimo incontro nella storia di Serie B tra Canarini e Lupi della Sila. Match che si gioca in terra emiliana, ospitato dalla squadra gialloblù che si vede fissa in 12^ posizione, con un totale di 25 punti, e che proviene da un'ottima gara contro il Frosinone di Mister Grosso conclusasi per 2-1 a favore dei laziali. Zona più bassa della classifica per il Cosenza, che si presenta al Braglia con alle spalle un prezioso pareggio contro il Benevento di Cannavaro; per i calabresi, momentaneo ultimo posto in classifica, con 18 punti.13:32

Benvenuti alla diretta scritta di Modena-Cosenza, gara valida per la 21^ giornata del Campionato di Serie B.13:13