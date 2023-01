Da Spal - Ascoli é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!15:57

Nel secondo tempo la squadra di Bucchi rischia anche il colpaccio con il palo di Lungoyi, nel finale traversa di Rauti che colpisce il montante da due passi.15:57

L'Ascoli resiste per tutto il secondo tempo e porta a casa un punto importante in casa della Spal, 1-1 il finale con i gol di Dickmann e Adjapong nella prima frazione.15:56

90'+6' FINISCE SPAL - ASCOLI! 1-1 il finale, locali che non riescono a trovare la vittoria nonostante l'uomo in piú per tutto il secondo tempo.15:55

90'+5' Leali si supera su Moncini, azione comunque ferma per il fuorigioco della punta.15:53

90'+4' Che spettacolo questo recupero, conclusione di Buchel che Alfonso blocca al petto.15:52

90'+3' TRAVERSA DI RAUTI! Deviazione sottoporta della punta, un colpo di testa che colpisce la parte alta del montante!15:51

90'+2' SIMIC! Conclusione dal limite, palla che esce di poco a lato.15:50

90'+1' Sei i minuti di recupero.15:49

90' Cross basso, Moncini si lancia sul primo palo ma Leali anticipa tutti.15:49

89' Spal che continua a spingere ma Ascoli che comunque prova a rispondere, ripartendo in contropiede.15:48

87' PALO DELL'ASCOLI! Mischia nell'area della Spal, Lungoyi calcia da pochi passi ma colpisce il legno!15:45

86' Angolo potente di Falasco, Alfonso costretto ad allontanare con i pugni!15:45

84' Gran riflesso di Leali che blocca a terra il cross al volo di Tripaldelli.15:42

83' Sostituzione SPAL: esce Fabio Maistro, entra Simone Rabbi.15:42

83' Sostituzione SPAL: esce Christian Dalle Mura, entra Marco Varnier.15:42

82' A terra Botteghin e Moncini, si ferma il gioco.15:41

81' Cross di Tunjov, deviazione della difesa dell'Ascoli in corner. Continua a spingere la Spal.15:40

80' Cross di Tripaldelli, Leali non si fida e mette in angolo.15:38

79' Simic fuori dal campo, Ascoli momentaneamente in nove.15:37

78' Si scaldano gli animi, a terra Simic dopo uno scontro con Zanellato.15:36

77' AMMONITO Christopher Lungoyi. Fallo di frustrazione su Valzania, giallo per la punta opsite. 15:36

76' Meccariello difendendo un pallone colpisce senza volere Lungoyi, che non la prende bene.15:35

76' Leali in uscita fuori dall'area anticipa Rauti, subito pericoloso il classe 2000.15:33

75' De Rossi schiera tutto il suo arsenale offensivo, l'ex Roma vuole i tre punti.15:33

74' Sostituzione SPAL: esce Lorenzo Dickmann, entra Nicola Rauti.15:33

74' Sostituzione SPAL: esce Raffaele Celia, entra Alessandro Tripaldelli.15:32

73' AMMONITO Marcel Büchel. Intervento in ritardo del mediano, giallo dopo pochi minuti dal suo ingresso. 15:32

71' OCCSIONE SPAL! Celia, servito da Maistro, calcia da buona posizione ma é ipnotizzato da Leali!15:30

69' ZANELLATO! Angolo per la Spal, colpo di testa del centrocampista che termina di poco alto!15:28

68' Problemi per l'ex Pordenone, probabile cambio obbligato per Bucchi.15:27

67' Falasco stende Dickmann: punizione dalla trequarti per la Spal, rimane a terra l'esterno ospite.15:26

65' Sostituzione ASCOLI: esce Cedric Gondo, entra Christopher Lungoyi.15:23

65' Sostituzione ASCOLI: esce Marcello Falzerano, entra Marcel Büchel.15:23

64' Sostituzione SPAL: esce Matteo Prati, entra Georgi Tunjov.15:23

63' Gran recupero di Adjapong che ferma l'avanzata di Celia: resiste l'Ascoli.15:22

61' Cross ancora di Dickmann, deviazione di Botteghin che quasi sorprende Leali: blocca in presa il portiere ospite.15:19

60' VALZANIA! Cross di Dickmann, tocco della mezzala: blocca facilmente Valzania.15:18

59' Tutto l'Ascoli nella propria trequarti, assalto della Spal.15:17

58' Sostituzione ASCOLI: esce Federico Dionisi, entra Pedro Mendes.15:17

57' Scintille in campo e in panchina, protagonista Dionisi con un faccia a faccia con Ghersini.15:16

56' Cross di Prati, allontana la difesa ospite: Spal che non riesce a superare il muro dell'Ascoli.15:15

54' Simulazione di Maistro, richiamo per il trequartista locale da parte dell'arbitro Ghersini.15:13

53' Fallo in attacco di Dionisi che strattona Meccariello, punizione per la squadra di De Rossi.15:11

51' Collocolo apre per Gondo, cross della punta che viene allontanato da Meccariello, che rimane a tera.15:09

50' Spal che é partita forte, Ascoli che si sta difendendo con l'uomo in meno.15:08

48' Maistro al centro, Gondo con il ginocchio allontana.15:06

47' Cross di Dickmann, Quaranta in diagonale difensiva anticipa Moncini e mette in angolo.15:06

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI SPAL - ASCOLI!15:03

Nel finale, Ghersini viene richiamato dal VAR per un intervento di Giovane su Valzania: giallo diretto al mediano ospite e Ascoli in dieci uomini per tutto il secondo tempo.14:49

Grande equilibrio al Mazza, Spal e Ascoli vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-1: vantaggio di Dickmann che sorprende Leali con un tiro cross dalla destra, risponde Adjapong che insacca in spaccata il perfetto cross di Falasco.14:49

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI SPAL - ASCOLI! 1-1 il risultato parziale, a Dickmann risponde Adjapong.14:48

45'+1' Due i minuti di recupero.14:46

45' ESPULSO Samuel Giovane. Rosso al mediano per un intervento con il piede a martello sulla caviglia di Valzania. 14:45

44' Scontro tra Valzania e Giovane, i due a terra: Ghersini viene richiamato dal VAR.14:44

43' AMMONITO Danilo Quaranta. Intervento duro su Valzania, giallo al difensore e punizione da posizione interessante per la Spal. 14:43

41' GOL! Spal - ASCOLI 1-1! Rete di Claud Adjapong. Cross di Falasco, l'esterno si inserisce centralmente e batte Alfonso sul suo palo!



40' Moncini con un tiro al volo sul cross di Celia, palla ampiamente a lato.14:41

39' AMMONITO Matteo Prati. Piede a martello del giocatore della Spal su Falzerano, primo giallo del match. 14:40

38' Riparte Falzerano, lo ferma in scivolata Prati, fallo per Ghersini.14:40

36' SIMIC! Angolo di Falasco, il difensore capisce di testa ma manda alto!14:37

35' DICKMANN ALLA RICERCA DELLA DOPPIETTA! Altra conclusione potente dell'esterno, Leali respinge in tutto.14:36

34' Sugli sviluppi dell'angolo, trivela di Giovane che prova a sorprendere Alfonso: blocca l'ex Cittadella.14:35

33' Forcing ora per l'Ascoli, la squadra ospite guadagna il quarto angolo della partita.14:34

32' MONCINI! Punizione Spal, Peda di testa impegna Leali che respinge corto: arriva la punta che, da due passi, calcia incredibilmente a lato!14:32

30' DIONISI! Cross di Falasco, respinge male Dalle Mura: la punta arriva per il tap in decisivo ma non trova la porta.14:31

29' Meccariello vola in cielo e allontana il cross di Falasco.14:30

28' Chiusura di Celia che subisce anche il fallo di Adjapong: Spal molto attenta in fase difensiva.14:29

27' Spal ora in controllo palla, la squadra di De Rossi vuole rallentare il ritmo e frenare un Ascoli che ha reagito molto bene al gol.14:29

25' ANCORA DICKMANN! Contropiede Spal, Moncini mette per il suo esterno che calcia ancora di prima intenzione: Leali mette in angolo.14:25

24' Proteste di De Rossi, l'ex Capitan Futuro trattenuto dalla sua panchina e richiamato da Ghersini.14:25

23' Buona la reazione dell'Ascoli dopo il gol subito: Picchio che ha preso in mano le redini della partita.14:23

21' FALASCO! L'esterno cerca il gol olimpico, Alfonso toglie la palla dall'incrocio dei pali.14:21

20' Cross di Dionisi, pallone troppo alto per tutti che Adjapong salva sull'out esterno: l'ex Sassuolo guadagna anche l'angolo.14:20

19' Reazione Ascoli: cross di Adjapong, allontana Meccariello.14:19

18' Doppio dribbling di Alfonso sul pressing di Gondo, applausi dal suo pubblico per il portiere ex Cittadella.14:19

17' Si sblocca la partita, Spal che trova un vantaggio con un tiro cross di Dickmann che sorprende Leali.14:18

16' GOL! SPAL - Ascoli 1-0! Rete di Lorenzo Dickmann. L'esterno con un tiro cross beffa Leali che era uscito dalla sua porta, Spal in vantaggio.



15' Corpo a corpo tra Maistro e Simic, per l'arbitro non c'é fallo: recupera palla l'Ascoli.14:15

13' Anticipo di Quaranta su Valzania, fallo della mezzala della Spal.14:13

12' Gran chiusura di Dalle Mura su Gondo, che si era lanciato palla al piede in contropiede.14:11

11' Spal che comincia a prendere metri, dopo che l'Ascoli aveva gestito i primi minuti di gioco.14:11

9' Angolo per l'Ascoli: Falasco al centro, fallo in attacco su Alfonso che era uscito in presa alta.14:09

8' Punizione velenosa di Falasco, non esce Alfonso: alla fine é Moncini ad allontanare.14:07

7' A terra Falasco dopo uno scontro con Dickmann, si scusa il capitano della Spal entrato in ritardo.14:07

6' Conclusione debole di Maistro dalla distanza, palla semplice per Leali.14:06

4' GONDO! Verticale di Botteghin, la punta prova la conclusione dalla distanza: palla che termina sul fondo.14:04

3' Partito forte l'Ascoli, Spal che costretta in questi primi minuti nella propria trequarti.14:03

2' Cross basso di Falzerano, che parte da mezzala: spazza lontano Meccariello.14:02

1' INIZIA SPAL - ASCOLI! Primo pallone per gli ospiti.14:00

Dirige il match l'arbitro Davide Ghersini.13:39

Bucchi con Falzerano dal primo minuto, l'ex Venezia puó giocare da esterno dei cinque o mezzala. Giovane in regia, in attacco confermati Gondo e Dionisi.13:39

De Rossi schiera in attacco Moncini accompagnato da Maistro, a centrocampo assente Proia, spazio al trio Valzania, Prati e Zanellato.13:38

La formazione dell'ASCOLI: ospiti con il 3-5-2, Leali - Simic, Botteghin, Quaranta - Adjapong, Collocolo, Giovane, Falzerano, Falasco - Gondo, Dionisi.13:37

A disposizione della SPAL: Pomini, Fiordaliso, Tripaldelli, Varnier, Arena, Zuculini, Murgia, Abou, Tunjov, Rauti, Rabbi.13:36

Sono ufficiali le formazioni del match: SPAL con il 3-5-1-1, Alfonso - Peda, Meccariello, Dalle Mura - Dickmann, Zanellato, Valzania, Prati, Celia - Maistro - Moncini.13:37

Gli estensi, reduci dalla vittoria con la Reggina, cercano i tre punti per allontanare la zona play out e avvicinarsi a quella play off, distante solo cinque punti. Ospiti undicesimi ma con solo due punti di vantaggio sulla squadra di casa.13:32

Al Mazza di Ferrara la Spal di De Rossi ospita l'Ascoli in questa sfida che vale per la ventunesima giornata di Serie B.13:31