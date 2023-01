Nella ventiduesima giornata, i ragazzi di Vanoli - di nuovo in casa - sono attesi dal derby salvezza contro il Cittadella mentre la squadra di Bisoli ospiterà la Reggina.16:28

Gli altoatesini espugnano il Penzo con una perfetta gara difensiva: Tait segna il gol della vittoria nell'unica occasione creata in 90'. Gli arancioneroverdi dominano il possesso senza riuscire a scalfire la retroguardia ospite e incassano la seconda sconfitta di misura di fila nel nuovo anno.16:27

Pohjanpalo controlla e si gira al limite, destro al volo, alto non di molto.16:23

Rinvio sbagliato di Poluzzi, Enem non riesce ad approfittarne.16:20

Enem addomestica per Zampano che svirgola ampiamente a lato.16:19

Busio sbaglia un facile appoggio in area, rumoreggia il pubblico di casa.16:15

SOSTITUZIONE VENEZIA. Vanoli passa al 3-4-3: Haps per Crnigoj.16:12

SOSTITUZIONE VENEZIA. Fuori uno stremato Johnsen, esordio per il giovane Enem, ex Ajax.16:12

SOSTITUZIONE SUDTIROL. Staffetta in attacco tra Odogwu e l'ex Marconi.16:05

Crnigoj in verticale per Johnsen, ottimo tempismo di Masiello.16:04

Ceccaroni apre per Busio, Curto si rifugia in angolo.15:59

Zampano tocca dietro per Tessmann, conclusione violenta contrata da Tait.15:58

SOSTITUZIONE VENEZIA. Finisce la gara di Jajalo, spezzone per Tessmann.15:57

Punizione di Casiraghi, il suo destro non scende.15:56

Zampano lungo linea per Johnsen, cross mal calibrato.15:54

62'

Crnigoj in area per Pohjanpalo, Tait perfetto in chiusura.15:53