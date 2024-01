Grazie per aver seguito con noi la diretta di Ascoli-Bari, arrivederci al prossimo turno di Serie B.18:17

Nel prossimo turno di campionato l'Ascoli affronterà il Como, mentre il Bari dovrà vedersela con la Reggiana.18:17

Partita pazzesca tra Ascoli e Bari con un tempo per parte. Gli ospiti dominano la prima frazione e chiudono con un doppio vantaggio siglato Sibilli prima, su rigore, ed Edjouma poi. Nel secondo tempo la musica cambia totalmente, con un Ascoli rinato e con il solito Pedro Mendes protagonista, prima della rete del momentaneo 1-2 su penalty e poi del gol del definitivo 2-2.18:16

90'+6' Fine partita, ASCOLI-BARI 2-2 (9' Sibilli, 20' Edjouma, 72', 79' Pedro Mendes)18:14

90'+2' Cartellino giallo per Patrizio Masini.18:09

90' Sono stati concessi 6 minuti di recupero.18:07

89' Sostituzione Ascoli: esce Marcello Falzerano, entra Claud Adjapong.18:07

84' Sostituzione Bari: esce Mehdi Dorval, entra Jérémy Ménez.18:01

84' Sostituzione Bari: esce Francesco Vicari, entra Žan Žužek.18:01

80' GOL! ASCOLI-Bari 2-2! Rete di Pedro MENDES! Tiro dalla distanza di D'Uffizi, contrasto tra Nestorovski e Vicari e palla che schizza buona per Pedro Mendes che fulmina Brenno e timbra il pareggio.



79' Sostituzione Ascoli: esce Francesco Di Tacchio, entra Samuel Giovane.17:56

77' Sostituzione Bari: esce Malcom Edjouma, esce Karlo Lulić.17:54

72' GOL! ASCOLI-Bari 1-2! Rete di Pedro MENDES! Altro rigore, questa volta tirato e siglato da Mendes: Brenno intuisce, ma non basta.



71' Cartellino giallo per Mehdi Dorval.17:47

71' Cartellino giallo per Eric Botteghin.17:47

69' Fallo di Pucino su D'Uffizi e calcio di rigore assegnato all'Ascoli.17:46

65' Cartellino giallo per Ahmad Benali.17:41

62' Sostituzione Ascoli: esce Pablo Rodríguez, entra Simone D'Uffizi.17:38

60' Sostituzione Bari: esce Yayah Kallon, entra George Puşcaş.17:37

60' Sostituzione Bari: esce Marco Nasti, entra Raffaele Pucino.17:37

56' Occasione in contropiede per il Bari che sfiora il gol del 3-0 con Nasti, bravo Viviano ad evitare ulteriori pericoli con un grande intervento che manda il pallone sopra la traversa.17:32

54' Doppio intervento clamoroso di Brenno, prima su un cross teso arrivato dalla corsia di destra e poi su un tiro rasoterra di Celia bloccato con il piede destro. Inizia ad aggredire con una certa concretezza l'Ascoli.17:31

51' La reazione dell'Ascoli è timida: la squadra risulta aggressiva, ma di occasioni concrete non ne arrivano nei primi minuti della seconda frazione.17:29

47' Inizia il secondo tempo di ASCOLI-BARI!17:23

46' Sostituzione Ascoli: esce Luca Valzania, entra Ilija Nestorovski.17:22

46' Sostituzione Ascoli: esce Nicola Falasco, entra Raffaele Celia.17:22

Dovrà cambiare qualcosa soprattutto in casa Ascoli nel secondo tempo: Milanese e Nestorovski potrebbero rendersi utili in tal senso. Scalpita invece Puscas in casa Bari.17:06

La prima frazione di Ascoli-Bari è molto divertente: i padroni di casa partono forte, in maniera aggressiva con Rodriguez che sfiora il gol. Nonostante ciò, ad andare in vantaggio dopo appena 10 minuti è il Bari con un rigore segnato da Sibilli dopo il fallo di Falasco su Edjouma. Quest'ultimo si rende protagonista anche 10 minuti dopo, concretizzando un contropiede perfetto e battendo Viviano dopo un ottimo assist di Kallon. Il primo tempo termina nel segno delle ammonizioni e con un vantaggio netto degli ospiti.17:06

45'+3' Finisce il primo tempo di ASCOLI-BARI: in rete Sibilli ed Edjouma.17:05

45' Sono stati concessi 3 minuti di recupero.17:02

40' Cartellino giallo per Yayah Kallon.16:54

37' Cartellino giallo per Malcom Edjouma.16:54

33' Cartellino giallo per Francesco Di Tacchio.16:49

30' Cartellino giallo per Nicola Falasco.16:48

25' Dopo 25 minuti la statistica del possesso palla vede il Bari avanti con il 52%.16:49

23' Reazione dell'Ascoli che si rende pericoloso con Di Tacchio dalla distanza: il suo tiro viene però deviato in calcio d'angolo grazie ad un ottimo intervento di Vicari.16:41

20' GOL! Ascoli-BARI 0-2! Rete di Malcom EDJOUMA! Contropiede perfetto del Bari con Kallon ben innescato da Nasti e bravo a servire Edjouma freddo dinanzi a Viviano.



Guarda la scheda del giocatore Malcom Edjouma16:38

15' Cartellino giallo per Marco Nasti.16:32

10' GOL! Ascoli-BARI 0-1! Rete di Giuseppe SIBILLI! L'attaccante del Bari realizza il tiro dal dischetto nonostante l'intuizione di Viviano che non riesce però a respingere nel modo giusto per evitare la rete del vantaggio degli ospiti.16:27

8' Dopo la revisione al Var del contatto tra Falasco ed Edjouma, il direttore di gara assegna il calcio di rigore al Bari.16:24

4' Arriva subito la prima grande occasione del match: Ascoli attivissimo fin dai primi minuti e pericoloso con un gran tiro al volo di Rodriguez, bloccato da un ottimo intervento di Brenno.16:20

1' Inizia il primo tempo di ASCOLI-BARI!16:16

Dopo la vittoria nel match d’andata, il Bari potrebbe battere l’Ascoli in entrambe le sfide in programma nello stesso campionato di Serie B solo per la seconda volta in 17 stagioni condivise nel torneo (unico precedente nel 2015/16: 3-0 in casa e 1-0 in trasferta).16:08

L’Ascoli ha vinto 15 dei 33 precedenti contro il Bari in Serie B (9N, 9P), solo contro Brescia e Ternana (16 con entrambe) può vantare più successi nelle stagioni regolari del torneo.16:08

Le scelte di Marino: l'unica novità rispetto alla formazione vista con la Ternana nell'ultimo turno è la presenza di Matino in difesa al posto di Di Cesare out per infortunio. Confermato Kallon sulla fascia destra.16:08

Le scelte di Castori: esordio per Vaisanen dal 1' al posto di Bellusci squalificato, mentre in mediana c'è Valzania che sostiuisce Giovane. In avanti spazio per la solita coppia composta da Rodriguez e Mendes.16:19

Panchina Bari: Pissardo, Zuzek, Pucino, Acampora, Bellomo, Lulic, Astrologo, Morachioli, Achik, Menez, Puscas.16:04

Panchina Ascoli: Bolletta, Vasquez, Adjapong, Rossi, Giovane, Silvestri, Celia, Milanese, Streng, Manzari, D'Uffizi, Nestorovski.16:03

Formazione BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Matino, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Edjouma; Kallon, Nasti, Sibilli.16:01

Formazione ASCOLI (3-5-2): Viviano; Vaisanen, Quaranta, Botteghin; Falzerano, Valzania, Masini, Di Tacchio, Falasco; Rodriguez, Mendes. 16:01

L'Ascoli è reduce dal pareggio esterno per 1-1 con il Parma, mentre il Bari arriva dalla vittoria interna sulla Ternana maturata per 3-1.15:59

Benvenuti alla diretta della partita della 21^ giornata di Serie B, si affrontano Ascoli e Bari.15:58